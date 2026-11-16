Гжель, жостовские подносы и богородская игрушка: промыслы, прославившие Подмосковье на весь мир. Какие истории хранят знаменитые сувениры?
Что общего у расписанного синей краской фарфора, пышных роз на шерстяных платках и деревянных кузнецов, которые стучат молоточками по наковальне? Все эти вещи родились на подмосковной земле и прошли сквозь века, сохранив первоначальную технологию изготовления. Но мало кто знает, что за известными во всем мире сувенирами скрываются удивительные истории: от изготовления глиняных алхимических сосудов до платков с уставом караульной службы. Подробнее о художественных промыслах Московской области читайте в материале «Радио 1».
Гжель: от аптекарских сосудов до мирового бренда
Традиции промысла, переходящие из поколения в поколение, и талант мастеров, приносивших в каждую эпоху что-то новое, создали бренд под названием «Гжель», который сейчас известен во всем мире. История этого промысла берет свое начало всего в 60 км от Москвы, в регионе, издавна славившемся залежами высококачественной глины.
Существует несколько версий возникновения слова «гжель», но стоит отметить, что понятие это широкое, включающее в себя не только название самого промысла и одноименной деревни, но и целого края. По одной из версий, название происходит от слова «жечь» в значении — обжигать глину. По другой — от названия реки Гжель, а в документах XIX века часто фигурирует наименование «Агжель». Гжельский регион состоит из 27 сёл и деревень, составляющих так называемый «Гжельский куст». Крупнейшими населенными пунктами являются: Гжель, Речицы, Новохаритоново, Жирово, Турыгино, Бахтеево и Кузяево.
Первое официальное упоминание о Гжели как центре производства керамики встречается в Духовной грамоте Великого князя Ивана Калиты от 1339 года. Село Гжель тогда передали во владение его старшему сыну Семёну. Позже местность принадлежала Дмитрию Донскому и Василию II, а также упоминалась в завещании Ивана Грозного.
Ценность гжельской глины была известна уже в середине XVII века: в 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины, которая глина годится к аптекарским сосудам». Первый русский фарфор Дмитрий Иванович Виноградов сделал в Санкт-Петербурге именно из гжельских глин.
Гончарное дело стало основным занятием гжельцев уже в XVIII веке: в начале столетия они изготавливали кирпичи, изразцы, посуду и детские игрушки, снабжая всем этим Москву. В середине века к Гжели пришла слава места, где производится майолика с многоцветной росписью по белому фону. В росписи использовали пять цветов: желтый, зеленый, синий, белый и лилово-коричневый. В начале XIX века на смену майолике пришёл полуфаянс: около деревни Минино нашли светло-серую глину, которая стала основой для массы, а белый черепок и более тонкие стенки заставили декораторов искать новый декор — так родились уникальные цветочные и геометрические орнаменты, иногда зеленые и коричневые, но чаще синие. В конце 20-х годов XIX века рецепт тонкого фаянса появился у Афанасия Киселёва из села Речицы, а в 1810-м в Гжели появился первый фарфоровый завод, основанный уроженцем деревни Володино Павлом Куликовым, высмотревшим технологию на фарфоровом заводе Отто в селе Перово. За технологией шла настоящая охота: Куликов всё делал сам с одним доверенным рабочим, но к нему всё же пробрались «два кузяевских смельчака» — Храпунов и Гусятников, зарисовали устройство горна для обжига, прихватили компоненты фарфоровой массы и вскоре открыли собственное производство. Наивысший расцвет гжельский промысел получил в 40-е годы XIX века.
После революции 1917 года все заводы национализировали, производства переключились на технический фарфор для электротехнической отрасли, а искусство промысла фактически было предано забвению. Возрождение началось в 1940–1950-х годах и связано с именами искусствоведа Салтыкова и московской художницы Бессарабовой: за основу взяли полуфаянс XIX века. Салтыков создал «азбуку гжельских мазков», а Бессарабова разработала новый ассортимент и обучила «писарих» забытым приемам свободной кистевой росписи. Гжельский фарфор с воспринимаемой как традиционной бело-синей росписью фактически был создан в 1950-е годы руками пионеров восстанавливаемого промысла.
Сегодня гжель активно развивается. В центре внимания, конечно, остается бело-голубая посуда, статуэтки и предметы интерьера с полюбившейся во всем мире росписью. Однако дизайнеры активно используют мотивы этого промысла в других сферах. Например, в графическом дизайне, при подготовке digital-проектов и сувенирной продукции.
Павловопосадский платок: от маленькой крестьянской мастерской до уникальной мануфактуры
Яркие шали и платки определили судьбу Павловского Посада и до сих пор остаются его символом, а туристический слоган города с «текстильным» оттенком стала фраза — «Соткан для тебя». В 2025 году павловопосадский платок отметил 230-летие. История этого промысла началась с маленькой мастерской крестьянина Ивана Лабзина в селе Павлове, где несколько женщин вручную ткали узорчатые платки из грубого полотна. Позднее его правнук объединился с купцом Грязновым и создал торговый дом «Лабзин и Грязнов». Именно они начали набивать рисунок на ткань и превратили платок из повседневного в праздничный. Поначалу для платков копировали мотивы индийских и турецких шалей, а затем мастера нашли свой стиль, выбрав для оформления пышные розы и цветочные букеты.
Набросок будущего узора платка называют кроком. Его делают исключительно вручную, тонкой кисточкой на ватмане, в технике «усиком» — тонкими линиями гуаши одинаковой толщины. Целиком платок не пишут, для крока достаточно четверти, реже половины изображения, так как рисунок повторяется. Классической композицией являются букеты-медальоны по углам и розетка в центре. Работа над одним кроком занимает полтора-два месяца, иногда до полугода, и каждый рисунок утверждается на худсовете.
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Ещё в 1960-х на мануфактуре работали дореволюционными методами: рисунок набивали вручную двумя типами деревянных форм — «манерой» для контура (рисунок выжигали на глубине пяти миллиметров и заливали смесью олова, сурьмы и свинца) и «цветкой» для набивки цвета, которую прижимали к натянутому платку и ударяли молотом. Для каждого цвета была своя форма. В среднем для создания платка нужно было 40–60 «цветок», которые прижимали до 500 раз. Сейчас контур наносят через сетчатые трафареты, но самые сложные и ответственные части по-прежнему выполняют вручную.
Павловопосадские платки нередко подделывают, поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, следует правильно изучать этикетки. На платке их обычно три — с логотипом мануфактуры, с кодом маркировки и с информацией о составе, артикуле, размере и уходе. Размеры у оригинальных изделий «неровные»: 148 × 148, 135 × 135, 89 × 89. Если на продаваемом изделии указаны размеры 100 × 100 или 150 × 150 — перед вами подделка. Изделия делают только из натурального шёлка, шерсти, хлопка и вискозы, а если платок украшен бахромой, каждая ниточка крепится отдельно. А у подделок бахрома часто пришита на ленту. На этикетке современного платка обязательно должен быть логотип мануфактуры — роза в ромбе. А с 2024 года работает самый надёжный способ проверки — код маркировки Data Matrix в приложении «Честный знак».
Увидеть старинные платки можно в трёх музеях Павловского Посада:
- В Историко-художественном музее на Большой Покровской, 38. В деревянном особняке 1930-х годов есть зал истории павловопосадской шали, где многие экспонаты отметили столетний юбилей, включая платки, посвящённые Отечественной войне 1812 года.
- В Музее истории русского платка и шали на площади Революции, 9/1, основанном в 2002 году на коллекции Владимира Шишенина, немало удивительных экспонатов. Например, копия платка, который вместе с кружкой и пряником входил в «царский гостинец» на празднике на Ходынке в честь коронации Николая II, и необычный платок с напечатанным на ткани уставом караульной службы — в годы Первой Мировой войны печатные уставы быстро заканчивались на самокрутки, и командование решило размещать их на платках.
- В музее Павловопосадской платочной мануфактуры на улице Каляева, 5. Экскурсии бесплатные, но принимают только группы от 10 туристов.
Жостовская роспись: 200-летняя история подносов с растительным орнаментом
Яркую жостовскую роспись сложно спутать с чем-то другим. Её главным мотивом являются выразительные цветочные букеты, а за каждым подносом стоит история промысла, который, пройдя через века, не теряет актуальности.
Неприметная деревушка Жостово в городском округе Мытищи, где живёт около 500 человек, прославилась на весь мир расписными подносами, которые наряду с хохломой и гжелью стали визитной карточкой России. У промысла есть предшественник — нижнетагильская роспись металлических подносов, зародившаяся в кругах старообрядцев более 250 лет назад (датой основания принято считать 1746 год). В XVIII веке она добралась до Жостово, а мастера Мытищинского уезда разработали собственную методику нанесения изображения. Так в 1825 году усилиями братьев Вишняковых зародилась жостовская роспись. Лакированные металлические подносы обрели такую популярность, что быстро вытеснили сухарницы и табакерки, которые изначально изготавливали мастера.
После революции 1917 года мастерские ждали серьёзные изменения: в 1928 году артели объединили в предприятие «Металлоподнос», а 20–30-е годы стали испытанием — новая власть пыталась привнести в искусство чуждые народным промыслам черты социалистического реализма. Традицию удалось пронести сквозь века благодаря художникам, бережно хранившим мастерство ушедших поколений. Новая волна популярности пришла в Жостово в 1960-х и сохраняется до сих пор.
Аналогов чёрных подносов с яркими букетами нет нигде в мире. Почти 200 лет процесс их производства не менялся. Техника состоит из нескольких обязательных этапов, но секретом не является — её может освоить любой желающий в мастерской.
- Первый этап — «замалёвок»: полупрозрачными разбавленными красками широкими мазками набрасывают силуэт сразу на несколько подносов, что ускоряет работу (опытные мастера создают в день по 6 и более изделий). При этом художник вращает поднос на колене, следя за ритмом цветовых пятен и масштабом букета.
- Второй этап — сушка замалёвка. Она составляет 3–4 дня на открытом воздухе или несколько часов в сушильном шкафу.
- Третий этап — нанесение светлого лака, прочистка и переход к «тенёжке» — прокладыванию теней лессировочными красками широким плоским инструментом. На этапе прокладки форма букета становится чётче, а плотными красками подчёркиваются светлые участки.
- Четвертый этап — бликовка, когда добавляют блики и усиливают светлые участки.
- Пятый этап —чертёжка, в ходе которой тонкими линиями создают очертания лепестков, листьев и цветов, прорисовывают тычинки и пестики.
- Шестой этап — привязка: зелёной или коричневой краской мастер изображает траву между элементами композиции.
- Седьмой этап — орнамент: ажурный узор наносят золотой краской беличьей кистью по борту изделия, после чего поднос покрывают светлым лаком и полируют до зеркального блеска.
Самое сложное и ценное умение жостовских мастеров — импровизация. Они не работают по шаблонам и схемам, поэтому за почти 200 лет существования промысла невозможно найти двух одинаковых изделий. Традиционные композиции — «венок» (свободный центр и рисунок по окружности), «букет» (цветы собраны в центре), «ветка от угла» (расписанные углы) и «россыпь» (цветы разбросаны по всей плоскости). Орнамент на краевой линии называется «уборка»: это могут быть геометрические линии, растительный узор или цветочные элементы — от воздушной окантовки до богатого широкого контура. При изготовлении мастера используют два вида письма: плотное — долгие мазки насыщенной масляной краской, и сквозное — слой краски, плавно сводящий на нет переход от светлых участков к тёмным.
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Помимо классических чёрных подносов Жостовская фабрика выпускает и предметы с зелёным, голубым, красным и синим фонами. Главный признак оригинала изделия — наличие штампа мастерской на оборотной стороне, завальцованные края, внушительные вес и толщина (поднос легко выдержит вес целого чайного сервиза, не прогнувшись) и гладкая зеркальная поверхность. Кроме росписи подносов фабрика также занимается изготовлением игрушек, посуды, тканей, свечей, зеркал и декоративных пасхальных яиц.
Богородская игрушка: история в дереве от Сергия Радонежского до наших дней
Богородская игрушка — это русская жизнь, запечатлённая в резных фигурках из мягких пород дерева (липы, реже ольхи или осины). Люди, животные, птицы, а часто и целые композиции из жизни русского крестьянина, образы из сказок, пословиц и басен — все это вручную вырезается мастерами.
Промысел развивали крестьяне Троице-Сергиевой лавры, которой принадлежало село Богородское. Согласно преданию, сам Сергий Радонежский вырезал из дерева куклы и дарил детям. Поначалу «моду» диктовал Сергиев Посад: богородцы делали игрушки «в белье» (неокрашенное дерево) на заказ и по моделям сергиевских игрушечников, а в посаде их расписывали и продавали. С середины XIX века промысел полностью переместился в Богородское, где возникло «игрушечное царство». К концу XIX века продукция стала проигрывать дешёвым заграничным товарам, но поддержку обеспечило Московское губернское земство. В движении участвовали меценат Сергей Морозов и художник Николай Бартрам, а в 1913 году в Богородском организовали артель, открыли учебно-показательную мастерскую и земскую школу.
Фабрика художественной резьбы открылась в 1960 году. Сегодня на ней делают традиционные резные белые игрушки, скульптуры, разукрашенные матрёшки и подвижные игрушки на старинных принципах сборки. Среди покупателей особенно популярны изделия на движение — «Игра в карты», «Большая стирка», «Заяц с морковкой», наборы «Делаем сами», резная скульптура и подчасники. Какие-то игрушки закреплены рейками («Кузнецы», «Солдаты в разводе»), другие стоят на тумбочке со спиральной пружиной внутри («Как яблоко сажают», «Кролик с морковкой»), третьи приводятся в движение балансировочным мячом («Курица в кругу»). Самой известной композицией являются «Кузнецы». Путем передвижения досок можно добиться того, что крестьянин с медведем начинают стучать по наковальне.
Все предметы производятся из липы, а доля ручного труда до сих пор составляет почти 100%, поэтому все изделия индивидуальны, а используемые масла и лаки не содержат токсичных веществ. Рабочий день мастера длится до обеда, на резку заготовки уходит 15–20 минут, а на производство одного изделия — два дня. По стандарту в месяц сдаётся 130–140 образцов.
Клинская ёлочная игрушка: история крупного стекольного производства
Клинский край на северо-западе Подмосковья издавна был знаменит стеклодувным ремеслом и заслуженно считается одним из центров изготовления ёлочных игрушек в России. Развитие промысла в деревнях относится к XIX веку, когда в 1887 году князь А.С. Меншиков получил разрешение на открытие в своём имении Александрово стекольного завода на три печи с 80 рабочими из числа крепостных для производства ламп, бутылок и изделий из цветного стекла. Когда в России появился обычай наряжать новогоднюю ёлку не только подарками, но и игрушками из картона, ваты и стекла, на этом же заводе впервые начали выдувать бусы как ёлочные украшения. Доступность сырья, простота изготовления и растущий спрос подтолкнули предприимчивых крестьян заняться индивидуальным ремеслом в своих домах.
После революции 1917 года частные предприятия ликвидировали, но промысел сохранился: кустари объединялись в артели, а для подготовки специалистов в селе Воздвиженское открыли фабрично-заводское училище. Война прервала мирный труд, большинство артелей сгорели или были разрушены, но после освобождения территории рабочие, в основном женщины, приступили к восстановлению помещений. Изначально они производили медицинскую аппаратуру, а позднее стали заниматься ёлочной игрушкой.
К 50-м годам промысел достиг довоенного уровня, артели объединились в фабрики, а в 70-е годы Высоковскую, Решетниковскую и Круговскую фабрики объединили под названием «Ёлочка». Позднее, в 1987 году, к ней присоединилась Клинская. В 1992 году создано акционерное общество открытого типа «Ёлочка». В 2002 году стеклянные ёлочные украшения ОАО «Ёлочка» были отнесены к изделиям народных художественных промыслов Художественно-экспертным советом Московской области.
ОАО «Ёлочка» — старейшее специализированное предприятие по выпуску ёлочных украшений в России, и, как отмечают на предприятии, «не оскудела Клинская земля своими талантами, славится своей игрушкой». Четыре поколения стеклодувов — это залог преемственности традиций ремесла.