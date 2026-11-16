16 ноября 2026, 13:15

Фото: медиасток.рф

Что общего у расписанного синей краской фарфора, пышных роз на шерстяных платках и деревянных кузнецов, которые стучат молоточками по наковальне? Все эти вещи родились на подмосковной земле и прошли сквозь века, сохранив первоначальную технологию изготовления. Но мало кто знает, что за известными во всем мире сувенирами скрываются удивительные истории: от изготовления глиняных алхимических сосудов до платков с уставом караульной службы. Подробнее о художественных промыслах Московской области читайте в материале «Радио 1».





Содержание Гжель: от аптекарских сосудов до мирового бренда Павловопосадский платок: от маленькой крестьянской мастерской до уникальной мануфактуры Жостовская роспись: 200-летняя история подносов с растительным орнаментом Богородская игрушка: история в дереве от Сергия Радонежского до наших дней Клинская ёлочная игрушка: история крупного стекольного производства

Гжель: от аптекарских сосудов до мирового бренда

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

Павловопосадский платок: от маленькой крестьянской мастерской до уникальной мануфактуры

Из советских фабрик, магазинов и пионерлагерей — в арт-пространства: как преобразились старые места Подмосковья? Идеи для поездок

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Историко-художественном музее на Большой Покровской, 38. В деревянном особняке 1930-х годов есть зал истории павловопосадской шали, где многие экспонаты отметили столетний юбилей, включая платки, посвящённые Отечественной войне 1812 года.

В Музее истории русского платка и шали на площади Революции, 9/1, основанном в 2002 году на коллекции Владимира Шишенина, немало удивительных экспонатов. Например, копия платка, который вместе с кружкой и пряником входил в «царский гостинец» на празднике на Ходынке в честь коронации Николая II, и необычный платок с напечатанным на ткани уставом караульной службы — в годы Первой Мировой войны печатные уставы быстро заканчивались на самокрутки, и командование решило размещать их на платках.

В музее Павловопосадской платочной мануфактуры на улице Каляева, 5. Экскурсии бесплатные, но принимают только группы от 10 туристов.

Жостовская роспись: 200-летняя история подносов с растительным орнаментом

Фото: медиасток.рф

Первый этап — «замалёвок»: полупрозрачными разбавленными красками широкими мазками набрасывают силуэт сразу на несколько подносов, что ускоряет работу (опытные мастера создают в день по 6 и более изделий). При этом художник вращает поднос на колене, следя за ритмом цветовых пятен и масштабом букета.

Второй этап — сушка замалёвка. Она составляет 3–4 дня на открытом воздухе или несколько часов в сушильном шкафу.

Третий этап — нанесение светлого лака, прочистка и переход к «тенёжке» — прокладыванию теней лессировочными красками широким плоским инструментом. На этапе прокладки форма букета становится чётче, а плотными красками подчёркиваются светлые участки.

Четвертый этап — бликовка, когда добавляют блики и усиливают светлые участки.

Пятый этап —чертёжка, в ходе которой тонкими линиями создают очертания лепестков, листьев и цветов, прорисовывают тычинки и пестики.

Шестой этап — привязка: зелёной или коричневой краской мастер изображает траву между элементами композиции.

Седьмой этап — орнамент: ажурный узор наносят золотой краской беличьей кистью по борту изделия, после чего поднос покрывают светлым лаком и полируют до зеркального блеска.

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Богородская игрушка: история в дереве от Сергия Радонежского до наших дней

Фото: медиасток.рф

Клинская ёлочная игрушка: история крупного стекольного производства