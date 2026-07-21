21 июля 2026, 15:21

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Поход в музей, зоопарк или на выставку для семьи с тремя детьми часто кажется слишком дорогим. Однако многодетные могут посещать многие культурные площадки Москвы и Подмосковья бесплатно. В других местах для родителей и детей действуют скидки до 50%. Главное — оформить удостоверение и заранее узнать правила конкретной площадки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто получает льготу и какой документ взять с собой Какие музеи Москвы многодетные посещают бесплатно Московский зоопарк: бесплатный вход для всей семьи «Аптекарский огород»: билеты только через кассу «Москвариум»: большая скидка на аквариум Театр кукол имени Сергея Образцова: скидка 50% Бесплатные музеи Подмосковья для многодетных Скидка в «Ква-Ква Парке» в Мытищах Как ходить в музеи с детьми разного возраста Полезные лайфхаки для семейного похода

Кто получает льготу и какой документ взять с собой

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Какие музеи Москвы многодетные посещают бесплатно

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Московский зоопарк: бесплатный вход для всей семьи

«Аптекарский огород»: билеты только через кассу

«Москвариум»: большая скидка на аквариум

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Театр кукол имени Сергея Образцова: скидка 50%

Бесплатные музеи Подмосковья для многодетных

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Скидка в «Ква-Ква Парке» в Мытищах

Как ходить в музеи с детьми разного возраста

Фото: iStock/Ulza

Полезные лайфхаки для семейного похода