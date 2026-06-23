Раздельный сбор отходов в Московской области: куда обращаться за контейнером и как сортировать мусор
Раздельный сбор отходов в Московской области действует с 2019 года. За это время система стала привычной для многих жителей региона. Во дворах появились баки двух цветов. Один предназначен для сухих отходов, которые подходят для переработки. Другой нужен для смешанного мусора, который нельзя отправить на вторичное использование. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Польза программыЭта программа помогает сократить объем захоронения на полигонах. Она также снижает нагрузку на окружающую среду. Чем больше полезных материалов люди отправляют на сортировку, тем меньше пластика, бумаги, стекла и металла попадает в общий поток. В Подмосковье за вывоз отходов отвечают региональные операторы. Именно они работают в своих зонах и обеспечивают сбор мусора. Федеральный закон прямо говорит, что такой оператор заключает договор на оказание услуг по обращению с отходами с собственником отходов. Речь идет о гражданах, управляющих компаниях, организациях и других мусорообразователях, которые находятся в зоне его деятельности.
Для жителей это значит одно: если во дворе не хватает емкости для вторсырья, вопрос нужно поднимать официально. Сделать это можно несколькими способами. Важно не ждать, что проблема решится сама. Чем быстрее поступит обращение, тем выше шанс, что ситуацию рассмотрят в разумный срок.
Куда обращаться, чтобы установили контейнер для вторсырьяЕсли рядом с домом нет синего бака для полезных фракций, житель Московской области может обратиться к региональному оператору. Это основной путь решения вопроса. Именно оператор отвечает за вывоз отходов и участвует в организации контейнерных площадок в своей зоне.
Еще один вариант — позвонить на горячую линию правительства Московской области по номеру +7 495 123 36 46. По телефону можно уточнить порядок действий, оставить обращение и узнать, кто отвечает за конкретную территорию. Такой способ удобен, когда человек не знает название своего оператора или хочет быстро получить разъяснение.
Третий путь — подать сообщение через портал dobrodel.mosreg.ru. Сервис позволяет описать проблему, указать адрес и прикрепить фото площадки, если это нужно. Через сайт удобно отслеживать статус обращения. Для многих жителей это самый понятный способ, потому что вся переписка сохраняется в личном кабинете.
Лучше сразу указывать точный адрес двора, номер дома и краткое описание ситуации. Например, можно написать, что на контейнерной площадке нет синего бака для сухих отходов, поэтому жители не могут полноценно сортировать мусор. Чем конкретнее текст, тем проще специалистам понять суть запроса.
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Почему контейнер для вторсырья важен для двораСиний бак нужен не ради формальности. Он помогает отделить материалы, которые еще можно использовать. Когда бумага, пластик, металл и стекло попадают в отдельную емкость, у них появляется шанс вернуться в производство. Из старой упаковки делают новые товары, строительные материалы, тару и другие изделия. Если такой контейнер во дворе отсутствует, люди чаще выбрасывают все вместе. В итоге полезные фракции смешиваются с пищевыми остатками и теряют качество. После этого переработать их намного сложнее. Поэтому наличие отдельной емкости влияет на всю систему в целом. Кроме того, раздельный сбор формирует полезную привычку. Дети видят, как взрослые сортируют отходы дома и на улице. Семьи начинают внимательнее относиться к покупкам. Горожане реже берут лишнюю упаковку и чаще задумываются о повторном использовании вещей.
Как правильно сортировать мусор в Московской областиВ Подмосковье действует простая схема. Она понятна даже тем, кто только начинает сортировать отходы. Жителям нужно запомнить назначение двух баков: синего и серого.
Синий бак предназначен для сухих отходов, которые подходят для переработки. Сюда обычно отправляют пластик, бумагу, картон, стекло и металл. Главное условие простое: такие предметы должны оставаться относительно чистыми и сухими. Если упаковка сильно загрязнена остатками еды, она может испортить другую фракцию. Перед тем как выбросить бутылку или банку, ее лучше ополоснуть. Много времени это не займет. Зато сырье сохранит качество. Коробки и пластиковые емкости стоит сминать. Так они займут меньше места в баке.
Серый бак нужен для смешанных отходов, которые не подлежат переработке. Сюда отправляют загрязненные материалы, пищевые остатки и другой бытовой мусор, который нельзя использовать повторно в рамках обычной сортировки. Именно поэтому важно не путать содержимое контейнеров. Многие ошибки происходят из-за спешки. Люди бросают в синий бак все подряд, считая, что на сортировке потом разберутся. Такой подход мешает всей системе. Когда полезная фракция оказывается испорченной, часть сырья уходит в общий поток. Из-за этого снижается эффективность программы.
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Что можно класть в синий бакВ контейнер для сухих отходов обычно отправляют пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии, металлические банки, алюминиевую тару, стеклянные бутылки, банки, макулатуру, газеты, журналы, картонные коробки и другую сухую упаковку. Перед сдачей лучше убрать остатки содержимого и по возможности отделить лишние элементы. Крышки, пленка и этикетки в ряде случаев не мешают, но чистота все равно остается главным правилом. Если тара пахнет едой или внутри остались отходы, ее лучше сначала привести в порядок. Простое ополаскивание часто решает проблему. Особое внимание стоит уделять картону и бумаге. Они быстро впитывают влагу. Если упаковка промокла или испачкалась жиром, переработать ее уже труднее. По этой причине коробки из-под пиццы и сильно загрязненные салфетки не подходят для синего бака.
Что отправлять в серый бакВ серый контейнер складывают то, что не подлежит переработке в рамках дворового сбора. Обычно это пищевые остатки, грязная упаковка, использованные салфетки, предметы личной гигиены, испорченные материалы и другой смешанный мусор. Такой бак нужен для тех отходов, которые нельзя качественно отделить и пустить во вторичный оборот. Важно понимать, что раздельный сбор не означает сортировку абсолютно всего. Некоторые вещи требуют отдельной системы приема. Батарейки, лампы, электронику и крупногабаритные предметы нельзя бездумно бросать в обычные контейнеры. Для них существуют специальные пункты сбора и иные форматы утилизации.
Что делать, если контейнеры переполнены или их не хватаетИногда жители жалуются не только на отсутствие синего бака, но и на переполненные площадки. В такой ситуации тоже нужно обращаться к региональному оператору. Если проблема повторяется регулярно, стоит сообщить о ней через горячую линию правительства Московской области или через портал Добродел. Лучше описывать ситуацию спокойно и точно. Укажите адрес, дату и характер проблемы. Если контейнеров мало для большого дома или нескольких корпусов, это тоже важно написать. Такие детали помогают оценить реальную потребность двора. Когда жители проявляют инициативу, система начинает работать лучше. Обращения показывают, где есть слабые места. Они помогают службам увидеть картину не на бумаге, а в конкретном районе.
Почему раздельный сбор отходов выгоден жителямРаздельный сбор отходов в Московской области приносит пользу не только экологии. Он делает городскую среду чище и аккуратнее. Когда площадка организована грамотно, мусор не скапливается в одном контейнере, а полезные материалы уходят на дальнейшую обработку. Такой подход поддерживает современную культуру обращения с отходами. Люди начинают понимать, что мусор — это не просто ненужные вещи. Во многих случаях это ресурс, который можно использовать повторно. Чем больше таких материалов удается вернуть в оборот, тем меньше нагрузка на полигоны и природные территории. Кроме того, участие жителей влияет на результат напрямую. Ни одна программа не даст эффекта, если граждане игнорируют правила сортировки. Когда же двор подключается к процессу осознанно, система работает заметно эффективнее.
За выброшенный кирпич в Подмосковье грозит крупный штрафЛето — пора, когда многие берутся за ремонт. Но вместе с обновлением квартиры можно неожиданно получить и крупные расходы: неправильно выброшенный строительный мусор способен обойтись дороже новой мебели. Где заканчивается обычный бытовой мусор и начинается нарушение, за которое грозит штраф? Эксперт по экологии и переработке вторсырья Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1» отметила, что законодательство в этом вопросе строго разделяет бытовые и строительные отходы. Однако главная сложность в том, что четкой границы не существует.
«Очень трудно сказать бесспорно, что такое строительный мусор. Потому что до последнего времени понятие "строительные отходы" в законодательстве отсутствовало», — пояснила она.
По ее словам, обычные контейнеры у дома — только для бытового мусора. Крупногабаритную мебель (диваны, холодильники) принимают в специальные зеленые бункеры. А за кирпич, бетон или гипсокартон, оказавшиеся не в том месте, придется отвечать: штраф для физических лиц достигает 70 000 рублей, а для организаций — 200 000 рублей.
«Специальные крупные контейнеры, специальные возможности техники — это должно быть организовано, и тогда мы с вами обычную площадку коммунальных отходов не завалим результатом ремонта. Дорогая логистика вынуждает устанавливать такие контейнеры не в каждом дворе, а там, где это экономически целесообразно», — объяснила Гулимова.
Она добавила, что в случае ремонта можно не рисковать и вызвать специализированную службу — своего рода «экотакси», которое приедет и вывезет отходы легально.