23 июня 2026, 14:18

оригинал Фото: iStock/beekeepx

Раздельный сбор отходов в Московской области действует с 2019 года. За это время система стала привычной для многих жителей региона. Во дворах появились баки двух цветов. Один предназначен для сухих отходов, которые подходят для переработки. Другой нужен для смешанного мусора, который нельзя отправить на вторичное использование. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Польза программы Куда обращаться, чтобы установили контейнер для вторсырья Почему контейнер для вторсырья важен для двора Как правильно сортировать мусор в Московской области Что можно класть в синий бак Что отправлять в серый бак Что делать, если контейнеры переполнены или их не хватает Почему раздельный сбор отходов выгоден жителям За выброшенный кирпич в Подмосковье грозит крупный штраф

Польза программы

Фото: iStock/Sergey Pavlov

Куда обращаться, чтобы установили контейнер для вторсырья

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Почему контейнер для вторсырья важен для двора

Как правильно сортировать мусор в Московской области

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Что можно класть в синий бак

Что отправлять в серый бак

Что делать, если контейнеры переполнены или их не хватает

Фото: iStock/Yevhen Smyk

Почему раздельный сбор отходов выгоден жителям

За выброшенный кирпич в Подмосковье грозит крупный штраф

«Очень трудно сказать бесспорно, что такое строительный мусор. Потому что до последнего времени понятие "строительные отходы" в законодательстве отсутствовало», — пояснила она.

«Специальные крупные контейнеры, специальные возможности техники — это должно быть организовано, и тогда мы с вами обычную площадку коммунальных отходов не завалим результатом ремонта. Дорогая логистика вынуждает устанавливать такие контейнеры не в каждом дворе, а там, где это экономически целесообразно», — объяснила Гулимова.