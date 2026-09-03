03 сентября 2026, 18:45

оригинал Андрей Воробьев (Фото: t.me/vorobiev_live)

3 сентября 2026 года Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) заработала в полную силу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер Марат Хуснуллин запустили движение по финальному участку магистрали, которая стала самым крупным концессионным дорожным проектом региона. Теперь 45 километров новой трассы соединяют семь федеральных дорог, а у автомобилистов появилась реальная альтернатива перегруженному МКАД. Подробнее о том, как новая дорога повлияла на жизнь тысяч автомобилистов и на сколько сократилось время поездок по региону, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое ЮЛА Что изменила ЮЛА для жителей Балашихи Упрощение маршрута до аэропорта Домодедово ЮЛА соединила восток и юг Московской области Сократилась поездка между Видным и Бутово Люберцы уже почувствовали перераспределение трафика ЮЛА разгрузит дороги в Лыткарино ЮЛА улучшит транспортную доступность новых ЖК ЮЛА становится альтернативой МКАД

Что такое ЮЛА

«По поручению Президента развиваем Московский транспортный узел. ЮЛА — один из ключевых проектов этой большой работы и самый крупный концессионный дорожный проект Подмосковья. Благодарен Президенту за поддержку, Правительству России и лично Марату Шакирзяновичу — за помощь на всех этапах строительства», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Карта ЮЛА (Фото: t.me/vorobiev_live)

Что изменила ЮЛА для жителей Балашихи

Упрощение маршрута до аэропорта Домодедово

Запуск ЮЛА (Фото: t.me/vorobiev_live)

ЮЛА соединила восток и юг Московской области

40% предложений жителей Подмосковья в народную программу касаются благоустройства

Сократилась поездка между Видным и Бутово

Запуск ЮЛА (Фото: t.me/vorobiev_live)

Люберцы уже почувствовали перераспределение трафика

Открыть движение по путепроводу у станции «Люберцы» планируют в конце будущего года

ЮЛА разгрузит дороги в Лыткарино

ЮЛА улучшит транспортную доступность новых ЖК

Запуск ЮЛА (Фото: Пресс-служба правительства Московской области)

ЮЛА становится альтернативой МКАД