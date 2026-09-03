ЮЛА запущена полностью: что изменилось для жителей Подмосковья? Новые короткие маршруты, альтернатива МКАД, время в пути
3 сентября 2026 года Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) заработала в полную силу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер Марат Хуснуллин запустили движение по финальному участку магистрали, которая стала самым крупным концессионным дорожным проектом региона. Теперь 45 километров новой трассы соединяют семь федеральных дорог, а у автомобилистов появилась реальная альтернатива перегруженному МКАД. Подробнее о том, как новая дорога повлияла на жизнь тысяч автомобилистов и на сколько сократилось время поездок по региону, читайте в материале «Радио 1».
Что такое ЮЛАЮжно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) — автомобильная трасса в Московской области, которая станет дублером МКАД. Её строительство началось в августе 2022 года. По проекту дорога предусматривает десять транспортных развязок с крупными магистралями общей протяжённостью 45 км.
3 августа 2026 года открылся предпоследний участок дороги длиной 9,3 км — от Каширского шоссе до ЖК «Видный город». Он пересекает автодороги М-2 «Крым» и А-105 и связал ранее открытые части ЮЛА. 3 сентября 2026 года глава региона Андрей Воробьев вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.
«По поручению Президента развиваем Московский транспортный узел. ЮЛА — один из ключевых проектов этой большой работы и самый крупный концессионный дорожный проект Подмосковья. Благодарен Президенту за поддержку, Правительству России и лично Марату Шакирзяновичу — за помощь на всех этапах строительства», — подчеркнул Андрей Воробьев.Теперь от М-2 «Крым» до М-12 «Восток» можно проехать без светофоров. ЮЛА — это 45 км дороги, которая соединяет семь федеральных трасс, становится дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья и улучшает транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и области. Расчетная интенсивность — около 40 тыс. автомобилей в сутки.
С полным запуском ЮЛА появился прямой маршрут между территориями, где раньше многие поездки приходилось строить через МКАД. Юг и восток Подмосковья стали ближе.
Что изменила ЮЛА для жителей БалашихиДля жителей Балашихи одним из главных изменений стало появление дополнительного маршрута в сторону столицы. Пересечение ЮЛА с трассой Москва — Казань и выход на Московский скоростной диаметр (МСД) позволяют двигаться в сторону Москвы без привычного крюка через МКАД.
Время в пути для жителей Балашихи на этом направлении может сокращаться с 40 до 10 минут. При этом через трассу Москва — Казань и ЮЛА можно продолжить движение к Новорязанскому шоссе, дороге к аэропорту Домодедово, Каширскому и Симферопольскому шоссе.
Упрощение маршрута до аэропорта ДомодедовоНовая магистраль стала отдельным маршрутом к аэропорту Домодедово для жителей востока и юго-востока Подмосковья. Наиболее заметная экономия времени отмечается для Раменского, Балашихи и Лыткарина, однако воспользоваться новым направлением могут также автомобилисты из Реутова и Люберец.
Для жителей Раменского дорога до аэропорта в час пик сокращается примерно с 1 часа 30 минут до 1 часа. Балашиха получает возможность добираться вместо 1 часа 10 минут примерно за 45 минут. Для автомобилистов из Лыткарина маршрут становится не только быстрее, но и короче: вместо 34 км он составляет около 30 км, а время поездки сокращается с 45 до 25 минут. Для Реутова время в пути уменьшается с 1 часа 10 минут до 1 часа.
У жителей Люберец экономия чуть скромнее — около пяти минут: вместо 50 минут дорога занимает примерно 45 минут. При этом маршрут получается длиннее по километражу, но в час пик позволяет выиграть время благодаря более быстрому движению.
ЮЛА соединила восток и юг Московской областиЕще одно важное изменение связано с возможностью перемещаться между направлениями без обязательного выезда на МКАД. ЮЛА формирует поперечный маршрут между востоком и югом Подмосковья, связывая Новорязанское и Егорьевское шоссе с трассой Москва — Казань, М-12 «Восток» и Московским скоростным диаметром.
Для жителей Лыткарина появился прямой съезд на Новорязанское шоссе. Отсюда через ЮЛА можно двигаться в сторону Москвы, М-12 «Восток», Люберец или, наоборот, на юг области.
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Экономия времени при поездках из Лыткарина в сторону Москвы и М-12 «Восток» достигает 25–30 минут. На участке от Новорязанского шоссе до трассы Москва — Казань для жителей Раменского округа экономия в среднем составляет около 20 минут. Для Раменского округа новый маршрут особенно заметен в час пик. Поездка до Видного сокращается примерно с 1 часа 20 минут до 50 минут, то есть примерно на полчаса.
Через ЮЛА с Новорязанского шоссе можно продолжить движение к Лыткарину, Володарскому шоссе, дороге к аэропорту Домодедово, Каширскому и Симферопольскому шоссе.
Сократилась поездка между Видным и БутовоЖители Ленинского округа также получили новые варианты поездок после открытия участка между ЖК «Видный город» и Каширским шоссе. Его протяженность составляет 9,3 км, а вместе с ранее открытыми частями ЮЛА сформирован непрерывный транспортный коридор от Володарского шоссе до дороги, ведущей к аэропорту Домодедово.
Для жителей Видного, Молокова и соседних населенных пунктов экономия времени при поездках к Домодедово и МКАД составляет до 20 минут. После открытия развязки ЮЛА с Симферопольским и Расторгуевским шоссе поездка между Видным и Бутово сократилась до 20 минут.
При этом ЮЛА уже соединяет Ленинский округ с Володарским, Новорязанским и Егорьевским шоссе, а далее — с М-12 «Восток» и Московским скоростным диаметром. Для жителей Ленинского округа и Лыткарина экономия времени при выезде в сторону Новорязанского шоссе достигает 30 минут.
Люберцы уже почувствовали перераспределение трафикаИзменения затронули не только новые маршруты, но и нагрузку на уже существующие дороги. После запуска восточных участков ЮЛА часть автомобильного потока перераспределилась с привычных дорог Люберец.
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В августе по Октябрьскому проспекту в среднем проезжали 25,8 тыс. автомобилей в сутки против 29,7 тыс. годом ранее. Таким образом, трафик снизился на 13%. На Егорьевском шоссе поток сократился с 26,8 до 24,7 тыс. автомобилей в сутки — еще на 7,8% по сравнению с прошлым годом.
Одновременно автомобилисты активно используют связку ЮЛА с М-12 «Восток» и Московским скоростным диаметром, в том числе для поездок через Косинское шоссе. В августе на направлении от М-12 к МСД трафик вырос до 13%. Отдельные съезды с ЮЛА предусмотрены в районе Томилина и Краскова. Их планируют вводить поэтапно в 2027 году, что должно сделать магистраль доступнее для жителей этих территорий.
ЮЛА разгрузит дороги в ЛыткариноЮЛА дает жителям Лыткарина сразу несколько вариантов выезда из города. Помимо прямого выхода на Новорязанское шоссе, появляется возможность через новую магистраль двигаться в сторону Москвы, М-12 «Восток» или на юг Подмосковья. Ожидаемое снижение нагрузки на Лыткаринское и Володарское шоссе составляет до 30%. При этом новый маршрут уже востребован: в районе Лыткарина по ЮЛА в среднем проезжает 7,4 тыс. автомобилей в сутки.
В районе Каширского шоссе в конце августа по ЮЛА в среднем проезжали 7,3 тыс. автомобилей в сутки. На участке между Каширским шоссе и дорогой к аэропорту Домодедово показатель составлял 6,2 тыс. автомобилей в сутки.
ЮЛА улучшит транспортную доступность новых ЖКЮЛА меняет транспортную доступность не только уже сформировавшихся районов Ленинского округа. Вблизи магистрали расположены семь крупных жилых комплексов, где в перспективе будут жить порядка 110 тыс. человек. Речь идет о «Богдановском лесе», «Горки Парке», «Первом квартале», «Третьем квартале», «Видном береге-2», «Первом Донском» и «Восточном Бутове».
Сейчас в расположенных рядом с ЮЛА жилых комплексах проживают около 50 тыс. человек. До 2029 года их число может увеличиться еще примерно на 23 тыс., а в дальнейшем — еще на 37 тыс.
Новая магистраль позволяет жителям этих территорий быстрее выезжать в сторону Москвы и Бутово, к аэропорту Домодедово, на Новорязанское, Каширское и Симферопольское шоссе. Для поездок между югом и востоком Подмосковья больше не нужно строить маршрут через МКАД.
ЮЛА становится альтернативой МКАДДля жителей нескольких округов главный эффект новой дороги заключается в возможности выбирать маршрут в зависимости от направления и дорожной ситуации. Балашиха получает дополнительный путь к Москве и югу области, Люберцы — перераспределение трафика и более быструю связку Новорязанского шоссе с М-12, Раменский округ — сокращение времени поездок в Домодедово и Видное, а Лыткарино — новый прямой выезд на Новорязанское шоссе.
Ожидаемое снижение нагрузки на улично-дорожную сеть благодаря ЮЛА составляет до 30%. При этом автомобилисты уже активно используют новую магистраль, превращая ее из недавно открытого инфраструктурного объекта в дополнительный маршрут для ежедневных поездок по Подмосковью.