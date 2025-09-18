Работа на заводе, конфискация имущества и списание долгов: Что известно о Гуцане, претендующем на пост генерального прокурора РФ?
Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Гуцана на должность генерального прокурора РФ. Для этого он направил представление в Совет Федерации. Его кандидатуру рассмотрят 23 сентября в 12:00. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образованиеАлександр Владимирович Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский Ленинградской области. В 1976-1978 годах он прошел обучение и работал слесарем-инструментальщиком на Ленинградском электротехническом заводе. После службы в армии Гуцан решил получить высшее образование и в 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Карьерный путь в прокуратуреПосле окончания университета Гуцан устроился в прокуратуру Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). В 1987-1989 годах он стажировался и затем работал прокурором в отделе по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах. С 1989 по 1992 годы Гуцан занимал должность помощника прокурора города по надзору за следствием в органах госбезопасности. С распадом СССР он продолжил свою карьеру в прокуратуре, занимая различные должности. В 1992-1995 годах работал прокурором, а затем старшим прокурором в отделе по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. С 1995 по 2000 годы возглавлял этот отдел.
Работа в федеральных структурахС 2000 по 2005 годы Гуцан стал помощником заместителя Генерального прокурора России по особым поручениям в Северо-Западном федеральном округе и Санкт-Петербурге. В 2005-2007 годах он перебрался в Москву, где занял должность заместителя директора Федеральной службы судебных приставов и стал заместителем главного судебного пристава России. С 2007 по 2018 годы Гуцан занимал пост заместителя Генерального прокурора России, где активно участвовал в решении различных правовых вопросов.
Активная позиция по социальным вопросамВ 2008 году на заседании комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам Гуцан высказался за конфискацию собственности, нажитой преступным путем, в частности, от наркоторговли. Он занимался проблемами невыплат зарплат, долгостроев, переселения из ветхого и аварийного жилья, а также злоупотреблениями по тарифам ЖКХ и при списании долгов с населения.
Полномочный представитель президента7 ноября 2018 года Александр Гуцан был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Параллельно он вошел в состав Совета безопасности России и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Награды и достижения Александра ГуцанаАлександр Гуцан награжден орденами Почета и Дружбы, а также имеет звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Его профессиональная деятельность была отмечена значительными достижениями в области права и социальной справедливости.
Личная жизнь Александра ГуцанаАлександр Гуцан женат на своей однокурснице Наталье Гуцан, которая с 2007 года возглавляла Уставной суд Петербурга до его упразднения в 2021 году. Этот орган занимался толкованием городского устава, а его решения считались окончательными и не подлежали пересмотру другими судами.
