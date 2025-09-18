18 сентября 2025, 16:04

Александр Гуцан (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Гуцана на должность генерального прокурора РФ. Для этого он направил представление в Совет Федерации. Его кандидатуру рассмотрят 23 сентября в 12:00. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Карьерный путь в прокуратуре Работа в федеральных структурах Активная позиция по социальным вопросам Полномочный представитель президента Награды и достижения Александра Гуцана Личная жизнь Александра Гуцана

Ранние годы и образование

Карьерный путь в прокуратуре

Александр Гуцан (Фото: www.kremlin.ru)



Работа в федеральных структурах

Активная позиция по социальным вопросам

Александр Гуцан (Фото: www.kremlin.ru)



Полномочный представитель президента

Награды и достижения Александра Гуцана

Личная жизнь Александра Гуцана