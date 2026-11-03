03 ноября 2026, 03:27

Фото: istockphoto / Artem_Furman

Эта страшная история потрясла всю Башкирию в конце зимы 2026 года. 48-летняя жительница Кумертау Елена в одиночку воспитывала двух сыновей. Старший, Данил, рос веселым и общительным юношей, строил планы на будущее, хотел получить образование, найти работу и помогать близким. У него было много друзей, он активно проводил время и легко находил общий язык с окружающими. Но неожиданно для всех молодой человек резко изменился: закрылся в квартире и перестал общаться с людьми. Так продолжалось шесть лет. А в феврале 2026 года Данил жестоко убил собственную мать. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Общительный мальчик из хорошей семьи Почему Данил бросил колледж и перестал общаться с друзьями Шесть лет в изоляции: Данил закрылся в квартире и жил в темноте Убийство Елены в Кумертау: как Данил напал на собственную мать с топором Что обнаружили в квартире после вскрытия двери Что Данил говорил после убийства матери Психиатрическая экспертиза Данила

Общительный мальчик из хорошей семьи

«Такой нарядный, такой красивый, прямо глаз не оторвешь. Белые рубашки, кроссовки, прическа. Я говорила ему: "Ой, Данька, какой ты красивый, такой хорошенький"», — отмечала она.

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

«Она только для детей жила. Я говорю: "Лен, наряжайся! Еще найдешь кого-нибудь". А она: "Мам, отстань, мне никто не нужен". Она на вахту уедет, деньги получит, мы с ней в магазин идем. Я ей говорю: "Ну зачем ты столько берешь?" А она мне: "Ну, мам, ладно! Еще мороженое возьмем, Даня любит"», — рассказывала Галина.

Почему Данил бросил колледж и перестал общаться с друзьями

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«Об этом я услышала от его брата. Он сказал, что Даня нюхал что-то. И у него возможны последствия, поэтому такая апатия, нежелание видеться», — делилась подруга Данила.

«Я же сначала не знала, что он из бутылки нюхает. А потом он уже и не стал скрывать. Я показываю ему: "Это что такое?" Он улыбается и все, ничего не говорит», — вспоминала женщина.

Шесть лет в изоляции: Данил закрылся в квартире и жил в темноте

Фото: istockphoto / Lazy_Bear

«Он постоянно сидел в темноте. Шторы всегда были закрытыми. Говорил: "На меня там смотрят". Я говорю: "Кому ты нужен, что на тебя будут смотреть?"» — рассказывала Галина.

«Один раз психиатр поговорила с ним. Сказала, что все нормально, и ушла», — делилась бабушка Данила.

«Врач мне: "Приводите его сюда!" Я ей: "Он же не маленький, больше двух метров ростом. Я его в пеленку не замотаю и не привезу. Вы пойдите к нему". А врач мне в ответ: "Это ваши проблемы". И все, замкнутый круг. Никто не помог», — рассказывала женщина.

Фото: istockphoto / blinow61

Убийство Елены в Кумертау: как Данил напал на собственную мать с топором

«Вот она тут сидела. Я ее вот так взял за плечо, на себя, и она упала на пол», — рассказывал он, демонстрируя, как совершил убийство.

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Что обнаружили в квартире после вскрытия двери

«А я стою, смотрю: пальто Елены висит, шапка лежит… Голову наклонила, а там ведро… И давай кричать: "Данила, это что такое?!"» — вспоминала пенсионерка.

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Что Данил говорил после убийства матери

«Если бы у меня была возможность все вернуть назад, я бы совершил то же самое. Я понимаю, что поступил плохо, убив ее. Но не сожалею», — говорил молодой человек.

«Когда его выводили, я говорю: "Как тебе не стыдно! Мы тебя шесть лет кормили, а ты так поступил с мамой!" А он на меня посмотрел, и его в машину затолкали. После этого я больше его не видела», — рассказала Галина.



Психиатрическая экспертиза Данила

Фото: istockphoto / Rawf8

«Тяжело мне все вот это пережить… Вот этот портрет я поставлю — уберу, поставлю — уберу. "Ленка, прости, — говорю, — Лен, прости, не могу я". Прохожу, гляжу опять… Опять его убираю вон на полку», — делилась Галина.

«Слезы льются. Ребенок же, свой же. Какой бы ни был, дитя есть свое. И для нее тоже Данила был такой. Вот сейчас вспоминаю вот это вот все, простить не могу, да… А вот когда… когда был хорошенький такой, это самое… Прям, чё б не жить-то? Чё б не жить-то?» — с горечью сказала Галина.