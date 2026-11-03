«Если бы у меня была возможность, я бы совершил то же самое»: жил отшельником шесть лет и убил собственную мать. Подробности трагедии в Кумертау
Эта страшная история потрясла всю Башкирию в конце зимы 2026 года. 48-летняя жительница Кумертау Елена в одиночку воспитывала двух сыновей. Старший, Данил, рос веселым и общительным юношей, строил планы на будущее, хотел получить образование, найти работу и помогать близким. У него было много друзей, он активно проводил время и легко находил общий язык с окружающими. Но неожиданно для всех молодой человек резко изменился: закрылся в квартире и перестал общаться с людьми. Так продолжалось шесть лет. А в феврале 2026 года Данил жестоко убил собственную мать. Подробнее — в материале «Радио 1».
Общительный мальчик из хорошей семьиВ детстве мальчик ничем не выделялся среди сверстников. Он рос добрым и жизнерадостным, дружил с другими детьми, любил животных и без труда находил общий язык с окружающими. Он легко вливался в новые компании, охотно помогал людям и всегда оставался в центре общения.
После школы молодой человек поступил в кулинарный колледж. Выбор профессии оказался неслучайным: его мама Елена работала поваром-универсалом, поэтому сын решил пойти по ее стопам. В учебном заведении Данил быстро нашел друзей и пользовался симпатией окружающих.
Бабушка Галина, которой на момент трагедии было 74 года, до сих пор с теплотой вспоминает внешность и характер внука. По ее словам, Данил всегда следил за собой, любил красиво одеваться и выглядел очень опрятно.
«Такой нарядный, такой красивый, прямо глаз не оторвешь. Белые рубашки, кроссовки, прическа. Я говорила ему: "Ой, Данька, какой ты красивый, такой хорошенький"», — отмечала она.Отец мальчиков ушел из семьи, когда Данилу исполнилось 12 лет, а его младшему брату Никите было восемь. После этого Елена одна занималась воспитанием сыновей и обеспечивала семью. Женщина ездила на вахту, где работала поваром, а дети в это время оставались под присмотром бабушки.
Галина вспоминает, что дочь полностью посвятила себя детям и практически не думала о личной жизни. Мать даже пыталась уговорить Елену заняться собой и найти нового спутника, но та неизменно отказывалась.
«Она только для детей жила. Я говорю: "Лен, наряжайся! Еще найдешь кого-нибудь". А она: "Мам, отстань, мне никто не нужен". Она на вахту уедет, деньги получит, мы с ней в магазин идем. Я ей говорю: "Ну зачем ты столько берешь?" А она мне: "Ну, мам, ладно! Еще мороженое возьмем, Даня любит"», — рассказывала Галина.Елена старалась во всем поддерживать старшего сына, заботилась о нем и всегда вставала на его сторону. Казалось, Данил отвечал матери такой же любовью. Еще в 2019 году, когда он заканчивал колледж, молодой человек рассказывал знакомым о своих планах: хотел устроиться на работу, начать зарабатывать и помогать семье. Никто не мог предположить, насколько сильно изменится его жизнь в ближайшие годы.
Почему Данил бросил колледж и перестал общаться с друзьямиПеремены в поведении молодого человека начались во время учебы на третьем курсе. Тогда Данил устроился работать в ночной клуб. Сначала он трудился официантом, а затем перешел на должность бармена. Вместе с новой работой в его жизни появились другая компания, вечеринки и алкоголь.
Старые друзья постепенно начали замечать, что прежний Данил куда-то исчезает. Молодой человек все чаще проводил время с новыми знакомыми, а затем неожиданно решил бросить учебу.
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После ухода из колледжа Данил практически исчез из жизни прежних приятелей. Позднее выяснилось, что в тот период молодой человек начал употреблять токсичные вещества.
«Об этом я услышала от его брата. Он сказал, что Даня нюхал что-то. И у него возможны последствия, поэтому такая апатия, нежелание видеться», — делилась подруга Данила.Изменения в поведении внука заметила и бабушка Галина. Когда она приезжала к внуку, тот почти все время спал и выглядел подавленным. Поначалу женщина не понимала, что происходит, и предполагала, что он заболел.
«Я же сначала не знала, что он из бутылки нюхает. А потом он уже и не стал скрывать. Я показываю ему: "Это что такое?" Он улыбается и все, ничего не говорит», — вспоминала женщина.По словам близких, Данил употреблял токсичные вещества примерно год. Со временем он перестал ощущать прежний эффект и отказался от этой привычки. Однако к прежней жизни молодой человек уже не вернулся. Вскоре началась пандемия коронавируса, власти ввели карантинные ограничения, а Данил окончательно замкнулся в себе.
Шесть лет в изоляции: Данил закрылся в квартире и жил в темнотеПосле окончания пандемии Данил так и не вернулся к привычному образу жизни. Он практически перестал выходить из дома и на протяжении шести лет жил в полной изоляции. Мать и бабушка приносили ему еду, а друзья продолжали пытаться наладить с ним контакт, но все их усилия оказывались безрезультатными.
Молодой человек закрыл окна шторами, не включал свет и старался избегать любых контактов с внешним миром. Его поведение становилось все более странным. Например, он мыл под краном упаковки от лапши быстрого приготовления, объясняя это тем, что до них дотрагивались разные люди.
«Он постоянно сидел в темноте. Шторы всегда были закрытыми. Говорил: "На меня там смотрят". Я говорю: "Кому ты нужен, что на тебя будут смотреть?"» — рассказывала Галина.Со временем к странностям добавилась агрессия. Однажды Данил набросился на мать и бабушку и начал избивать их ногами. Женщинам удалось выбраться из квартиры и избежать дальнейшего нападения.
В другой раз молодой человек плеснул кастрюлей с кипятком в младшего брата Никиту. После этого тот заявил, что больше никогда не переступит порог квартиры, и перебрался к бабушке. Позднее Никита и вовсе уехал в другой город.
Галина пыталась разобраться в происходящем и найти помощь для внука. Она обращалась к врачам, приходила на прием к главному врачу психоневрологического диспансера и даже пыталась организовать визит психиатра на дом.
«Один раз психиатр поговорила с ним. Сказала, что все нормально, и ушла», — делилась бабушка Данила.Во время разговора он вел себя спокойно и мог поддерживать беседу, поэтому врач не заметила признаков, которые заставили бы ее признать его неадекватным. Но бабушка не соглашалась с таким выводом и продолжала искать помощь. Она обращалась к другим психиатрам, однако каждый раз сталкивалась с одной и той же проблемой.
«Врач мне: "Приводите его сюда!" Я ей: "Он же не маленький, больше двух метров ростом. Я его в пеленку не замотаю и не привезу. Вы пойдите к нему". А врач мне в ответ: "Это ваши проблемы". И все, замкнутый круг. Никто не помог», — рассказывала женщина.Тем временем состояние Данила продолжало ухудшаться. Однажды он жестоко избил мать, и ноги Елены покрылись многочисленными гематомами. После этого молодого человека забрали в полицию, однако уже на следующий день отпустили.
Елена стала все чаще оставаться на ночь у своей матери. Там уже жил младший сын Никита, который после нападения брата не хотел возвращаться домой. Женщина боялась очередной вспышки агрессии старшего сына и старалась лишний раз не оставаться с ним наедине.
Убийство Елены в Кумертау: как Данил напал на собственную мать с топоромК Новому 2026 году Елена вернулась с вахты и провела праздничные дни вместе с матерью Галиной. После этого женщина снова отправилась домой, где оставался Данил. Она не забыла о сыне и принесла ему продукты и еду.
Некоторое время Елена регулярно созванивалась с матерью. Однако однажды звонки внезапно прекратились. Галина пыталась связаться с дочерью, но та больше не отвечала.
Трагедия произошла 1 февраля 2026 года. В тот день Елена разговаривала с Данилом на кухне. По одной из версий, женщина пыталась убедить сына изменить образ жизни: найти работу, начать выходить из дома и наконец заняться собственной жизнью.
В какой-то момент молодой человек поднялся, направился в ванную комнату и взял топор. Позднее на допросе он подробно рассказывал следователям, как расправился с матерью. При этом его голос звучал совершенно спокойно, без заметного волнения.
«Вот она тут сидела. Я ее вот так взял за плечо, на себя, и она упала на пол», — рассказывал он, демонстрируя, как совершил убийство.После расправы над матерью молодой человек отправился в хозяйственный магазин. Там он приобрел восемь пластиковых ведер. Все это время Галина продолжала звонить сначала дочери, а затем внуку. Однако никто не отвечал. Почувствовав, что произошло что-то неладное, пенсионерка решила сама прийти к ним домой.
Бабушка бросилась в море спасать внучку и утонула на глазах у семьи
На протяжении трех дней она приходила к квартире, звонила в дверь и стучала, надеясь получить хоть какой-нибудь ответ. Но Данил не открывал дверь и никак не реагировал на просьбы бабушки. В конце концов Галина решила вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью к спасателям МЧС, чтобы вскрыть квартиру.
Что обнаружили в квартире после вскрытия двери10 февраля сотрудники экстренных служб вскрыли дверь квартиры. Внутри они обнаружили Данила. Молодой человек сидел на диване без одежды, укрывшись одеялом, и смотрел в телефон. Он сохранял спокойствие, выглядел отрешенным и практически не реагировал на вопросы окружающих а полицейские начали осматривать помещение.
«А я стою, смотрю: пальто Елены висит, шапка лежит… Голову наклонила, а там ведро… И давай кричать: "Данила, это что такое?!"» — вспоминала пенсионерка.Сотрудники полиции сразу вывели Галину из квартиры и попросили ее оставаться в подъезде. Позднее женщина призналась, что до сих пор думает о том, что могла и сама стать следующей жертвой внука.
Елене было всего 48 лет. На ее похороны пришли около 70 человек. Родственники, друзья и знакомые запомнили женщину доброй, открытой и отзывчивой.
Что Данил говорил после убийства материВо время допросов Данил вел себя так же спокойно, как и в момент обнаружения в квартире. Он не отрицал, что убил мать, и признавал свою вину, однако не выражал сожаления о совершенном преступлении.
«Если бы у меня была возможность все вернуть назад, я бы совершил то же самое. Я понимаю, что поступил плохо, убив ее. Но не сожалею», — говорил молодой человек.Данил утверждал, что мать мешала ему жить. Он называл Елену «источником грязи» и заявлял, что ее присутствие загрязняло все вокруг. По словам молодого человека, после гибели матери ему действительно стало легче.
Во время следственных действий он также совершенно спокойно рассуждал о возможности новых убийств, сказав: «Если какой-то человек мне мешает, я могу его убить».
«Когда его выводили, я говорю: "Как тебе не стыдно! Мы тебя шесть лет кормили, а ты так поступил с мамой!" А он на меня посмотрел, и его в машину затолкали. После этого я больше его не видела», — рассказала Галина.
Психиатрическая экспертиза ДанилаПосле задержания Данил прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты диагностировали у него тяжелое хроническое психическое заболевание, которое сопровождается бредом и галлюцинациями.
Медики пришли к выводу, что во время убийства молодой человек не мог осознавать характер своих действий и руководить ими. Экспертиза признала его невменяемым на момент совершения преступления.
С учетом заключения специалистов Данила, вероятнее всего, направят на принудительное лечение. Однако его бабушка Галина хотела бы, чтобы внук понес максимально суровое наказание и никогда больше не оказался на свободе.
Судебные заседания по делу уже начались. Пенсионерка старается посещать их, хотя из-за проблем со слухом ей сложно разбирать происходящее и понимать все детали процесса.
Помимо участия в судебных разбирательствах, Галина пытается пережить смерть дочери. Пенсионерка признается, что иногда не может сдержать слез. Она то ставит фотографию дочери на видное место, то снова убирает ее, потому что не выдерживает боли.
«Тяжело мне все вот это пережить… Вот этот портрет я поставлю — уберу, поставлю — уберу. "Ленка, прости, — говорю, — Лен, прости, не могу я". Прохожу, гляжу опять… Опять его убираю вон на полку», — делилась Галина.Женщина считает, что только матери способны до конца понять ее горе. Она говорит о том, что не может простить внука за жестокую расправу над собственной дочерью, но одновременно вспоминает, каким хорошим и любимым ребенком он когда-то был.
«Слезы льются. Ребенок же, свой же. Какой бы ни был, дитя есть свое. И для нее тоже Данила был такой. Вот сейчас вспоминаю вот это вот все, простить не могу, да… А вот когда… когда был хорошенький такой, это самое… Прям, чё б не жить-то? Чё б не жить-то?» — с горечью сказала Галина.