16 июня 2026, 04:37

Фото: istockphoto / eranicle

10 февраля 2011 года Ростовский областной суд поставил точку в громком уголовном деле, которое на протяжении многих месяцев обсуждал весь Новочеркасск. Суд признал 32-летнего местного жителя Андрея Крылова (все имена изменены) виновным в убийстве собственной семилетней дочери Алины. Родственники погибшей девочки, соседи и знакомые семьи были убеждены: наказание оказалось несоразмерным преступлению. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».





Содержание Уже был судим, но «исправился» Последняя встреча отца и дочери Версия отца быстро вызвала подозрения Хотел помочь, но случайно убил Ревность к отчиму стала причиной преступления Психиатрическая экспертиза Приговор суда

Уже был судим, но «исправился»

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Последняя встреча отца и дочери

СК проверяет обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в реке на Сахалине

Версия отца быстро вызвала подозрения

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Хотел помочь, но случайно убил

«Когда мы приехали к пруду, ей стало плохо, она забилась в конвульсиях, я хотел ее спасти. Удерживал, чтобы она не поранила себя, и... нечаянно задушил», — рассказывал он.

Ревность к отчиму стала причиной преступления

Фото: istockphoto / Giuda90

«Когда мы ехали, она мне заявила: "А папа мне недавно купил игрушку". Меня аж передернуло – какой, говорю, еще папа?! Папа у тебя один — это я. А тот — так, мамин ухажер. Она уперлась. И тут что-то перемкнуло», — делился он.

Психиатрическая экспертиза

Троих подростков задержали из-за убийства мужчины

Приговор суда