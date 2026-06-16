«И тут что-то перемкнуло»: житель Ростовской области жестоко убил собственную дочь из-за ревности. Почему отец разозлился на семилетнюю девочку?
10 февраля 2011 года Ростовский областной суд поставил точку в громком уголовном деле, которое на протяжении многих месяцев обсуждал весь Новочеркасск. Суд признал 32-летнего местного жителя Андрея Крылова (все имена изменены) виновным в убийстве собственной семилетней дочери Алины. Родственники погибшей девочки, соседи и знакомые семьи были убеждены: наказание оказалось несоразмерным преступлению. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».
Уже был судим, но «исправился»К моменту трагедии Андрей Крылов уже давно не проживал вместе с бывшей супругой и дочерью. После развода женщина построила новую семью. Она вышла замуж повторно и воспитывала Алину вместе с новым супругом. По словам знакомых, в семье царило спокойствие. Сам Андрей также устроил личную жизнь. Он вступил в новый брак, а вскоре у него появился еще один ребенок.
Несмотря на расставание, мать Алины не препятствовала общению дочери с отцом. Мужчина регулярно виделся с ней и периодически забирал ее на прогулки.
К тому времени Андрей уже имел судимость за кражу, однако после отбытия наказания устроился на работу и выглядел так, словно сумел изменить свою жизнь. Он вел обычную жизнь, работал и поддерживал отношения с ребенком. Никто из родственников, знакомых или соседей даже не допускал мысли, что этот человек способен совершить такое преступление.
Последняя встреча отца и дочериУтром 10 апреля 2010 года Андрей Крылов приехал к бывшей жене, чтобы провести день с ребенком. Он предложил дочери съездить на рынок и купить новую одежду. Семилетняя Алина с радостью согласилась. Отец навещал ее не слишком часто, поэтому каждая встреча становилась для девочки настоящим событием.
Позже соседи вспоминали, как ребенок радостно выбежал из дома навстречу отцу. На девочке была темно-зеленая куртка, джинсовый сарафан и красные туфли. Она улыбалась и торопилась к машине, не подозревая, что больше никогда не вернется домой. После того как отец и дочь уехали, живой Алину больше никто не видел.
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К вечеру мать начала беспокоиться. Девочка не вернулась домой, а бывший супруг перестал отвечать на телефонные звонки. Женщина обратилась в милицию и попросила срочно организовать поиски ребенка.
Версия отца быстро вызвала подозренияПосле начала поисковых мероприятий Андрей Крылов подтвердил, что действительно забирал дочь. При этом мужчина заявил, что провел с ней несколько часов, после чего привез обратно и высадил возле дома.
По его словам, девочка самостоятельно отправилась домой, а он уехал по своим делам. Однако сотрудники правоохранительных органов быстро усомнились в достоверности его слов. Во время осмотра автомобиля эксперты обнаружили на пассажирском сиденье бурые пятна. Следствию предстояло установить их происхождение.
Если ребенок действительно спокойно покинул машину и ушел домой, то появление подобных следов выглядело крайне подозрительно. Собранные улики заставили следователей более тщательно проверить показания мужчины.
Хотел помочь, но случайно убилПосле очередного допроса Андрей Крылов изменил свою версию событий. В итоге он признал факт гибели дочери, однако продолжил настаивать на том, что все произошло случайно. По его словам, во время поездки они остановились возле водоема. Там девочке якобы внезапно стало плохо.
«Когда мы приехали к пруду, ей стало плохо, она забилась в конвульсиях, я хотел ее спасти. Удерживал, чтобы она не поранила себя, и... нечаянно задушил», — рассказывал он.Следователям он также указал место, где спрятал тело ребенка. Мужчина рассказал, что оставил его в зарослях камыша неподалеку от Новочеркасска. После получения информации на место незамедлительно выехали следователи и криминалисты.
Ревность к отчиму стала причиной преступленияПосле обнаружения тела девочки специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой позволили доказать, что трагедия произошла совем не случайно. Следствие также установило, что перед смертью девочка подверглась издевательствам.
Во время расследования Андрей Крылов попытался объяснить мотивы своего поступка. Он рассказал следователям о разговоре, который произошел между ним и дочерью во время поездки.
«Когда мы ехали, она мне заявила: "А папа мне недавно купил игрушку". Меня аж передернуло – какой, говорю, еще папа?! Папа у тебя один — это я. А тот — так, мамин ухажер. Она уперлась. И тут что-то перемкнуло», — делился он.После слов дочери мужчина направился в сторону старой ростовской трассы. Именно там впоследствии произошла трагедия.
Психиатрическая экспертизаПосле задержания Андрея Крылова специалисты направили его на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи не обнаружили у мужчины признаков хронических психических расстройств. Он не состоял на учете по поводу серьезных заболеваний психики, не страдал алкогольной или наркотической зависимостью и полностью осознавал последствия своих действий.
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Специалисты пришли к выводу, что в момент преступления обвиняемый мог контролировать свои действия. Таким образом, оснований для признания его невменяемым не возникло.
Приговор судаНа протяжении всего расследования трагедия оставалась одной из самых обсуждаемых тем в Новочеркасске. Многие жители города задавались вопросом, почему мужчина, имея криминальное прошлое, мог беспрепятственно встречаться с ребенком. Другие рассуждали о том, могла ли мать заметить тревожные сигналы раньше.
Однако большинство сходилось в одном: за подобное преступление виновный должен понести максимально суровое наказание. 10 февраля 2011 года Ростовский областной суд вынес окончательный приговор. Андрея Крылова признали виновным по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по статье 132 УК РФ.
Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения мужчина также обязан соблюдать дополнительные ограничения в течение трех лет. Ему запретили покидать место проживания в ночное время с 23:00 до 06:00, выезжать за пределы территории регистрации без специального разрешения и посещать массовые мероприятия. Кроме того, он обязан дважды в месяц отмечаться в специализированном государственном органе.
Несмотря на вынесенный приговор, многие жители Новочеркасска считали наказание недостаточным. По мнению горожан, человек, который лишил жизни собственного ребенка, должен сидеть до конца своих дней.