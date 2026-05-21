Избил возлюбленную до смерти и отсидел лишь три года: ревность, которая разрушила жизнь 18-летней жительницы Пермского края
В канун Нового 2015 года жизнь 18-летней Вики Лавровой (все имена изменены) разделилась на «до» и «после». Яркая кареглазая девушка, студентка педагогического колледжа, любимица друзей и участница городских мероприятий собиралась встретить праздник в кругу семьи. Однако вместо новогоднего вечера, улыбок и поздравлений её ожидала трагедия, последствия которой растянулись на долгие годы. В жестоком избиении Вики позже признался её молодой человек — Артём, с которым девушка состояла в отношениях. На судебном процессе парень утверждал, что в момент нападения якобы «потерял контроль над собой» и «превратился в зверя». Подробнее о страшной истории — в материале «Радио 1».
Мать почувствовала беду31 декабря Ирина, мать Вики, начала замечать странности. Дочь не брала трубку и не отвечала на сообщения, хотя раньше никогда не исчезала без предупреждения. Ситуация стала ещё тревожнее после разговора с бабушкой девушки: та рассказала, что внучка так и не приехала на праздник, хотя заранее обещала навестить родственников.
Тогда Ирина позвонила Артёму. Молодой человек говорил спокойно и уверенно. Он заявил, что понятия не имеет, где находится Вика, и предположил, что девушка могла остаться у подруг или отправиться праздновать Новый год в компании друзей.
Но с каждым часом тревога только усиливалась. После полуночи телефон Вики продолжал молчать. В тот момент Ирина не могла немедленно приехать к дочери. За год до трагедии женщина вместе с отчимом Вики перебралась в в другой город — там супругам удалось найти работу. Сама девушка отказалась переезжать: её удерживали учёба, друзья и привычная жизнь.
Каждый выходной день Ирина старалась проводить рядом с дочерью. При этом Вика долго скрывала отношения с Артёмом. Молодой человек недавно вернулся из армии и познакомился с девушкой через общих знакомых.
Друзья считали их красивой паройДо трагедии Вика оставалась одной из самых заметных студенток педагогического колледжа. Уроженка Пермского края хорошо училась, активно участвовала в мероприятиях и легко находила общий язык с людьми.
Знакомые считали Вику и Артёма красивой молодой парой. Однако за внешним благополучием скрывалась серьёзная проблема — болезненная ревность парня. Матери девушка об этом практически не рассказывала.
Артём несколько дней скрывал последствия избиения1 января Ирина снова пыталась связаться с дочерью, но безуспешно. Тогда женщина отправила сообщение: «Мы тебя потеряли. Подаю заявление в полицию, в розыск». Из-за работы мать не могла сразу уехать, поэтому оставалась в мучительном ожидании.
Лишь 2 января раздался звонок от Артёма. На этот раз в его голосе появилась тревога. Молодой человек сообщил, что якобы нашёл Вику у подруги, привёл домой и уложил спать. По словам Артёма, девушка находилась в тяжёлом состоянии: всё тело покрывали синяки, а сама она отказывалась от еды.
Ирина потребовала немедленно вызвать скорую помощь. Вскоре женщине позвонил следователь и сообщил страшную новость: её дочь доставили в реанимацию окружной больницы.
Девушка страдала после жестокого нападенияКогда Ирина увидела дочь в больнице, пережитый шок она запомнила на всю жизнь. Вика лежала без сознания, подключённая к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На теле уже появились пролежни. Следствие позже выяснило: после избиения девушка несколько дней находилась дома у Артёма без полноценной медицинской помощи.
Сначала молодой человек собирался скрыться, однако позже признался, что это он напал на возлюбленную. После жестокого избиения он угрожал Вике и требовал скрыть правду. Парень настаивал, чтобы девушка рассказывала врачам и полиции, будто получила травмы после падения с лестницы.
Суд и приговорСуд над Артёмом состоялся в мае 2015 года. Несмотря на тяжесть преступления и тяжелейшие последствия для здоровья девушки, суд учёл раскаяние обвиняемого, его признание вины и сотрудничество со следствием. Прокуратура требовала для молодого человека восемь лет лишения свободы. Однако в итоге Артём получил только три года колонии общего режима. По приблизительным подсчётам, на свободу он вышел уже в 2018 году.
Кроме тюремного срока, суд обязал молодого человека выплатить семье пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 30 тысяч рублей материального ущерба. Однако даже спустя несколько лет родственники девушки так и не получили этих денег.
«Изначально прокурор настаивал на восьми годах заключения. Особенно запомнилась ухмылка Артёма, как будто он обрадовался приговору. Даже не извинился за содеянное. А моральные выплаты до сих пор так и не поступали», — рассказала мать Вики.
Семь с половиной лет борьбы за жизньПосле трагедии жизнь Вики превратилась в бесконечную борьбу. Девушка переживала тяжёлые последствия травм. Чтобы мышцы не атрофировались окончательно, ей ежедневно приходилось переносить болезнные массажи и выполнять специальные упражнения. Каждое движение давалось с огромным трудом.
Сильнейшие головные боли практически не прекращались. В особенно тяжёлые периоды Вика могла лишь беззвучно плакать — сил на разговоры у неё почти не оставалось. Основные расходы семьи взял на себя отчим девушки. Ирину в итоге уволили из торговой сети: женщине приходилось постоянно брать отпуск за свой счёт и отгулы, чтобы ухаживать за дочерью.
Большую часть времени Вика вместе оставались в городе, поскольку девушке требовалось постоянное медицинское наблюдение, которое невозможно было обеспечить в селе.
Определённых успехов в восстановлении удалось добиться благодаря лечению в московской клинике. Весной 2022 года Вика вместе с матерью вновь отправилась туда на реабилитацию. Однако во время поездки состояние девушки резко ухудшилось.
Вику срочно госпитализировали в больницу в Московской области. Врачи приняли решение провести экстренную операцию. Но организм, измученный многолетней борьбой за жизнь, уже не выдержал нового испытания.
«Прости, что не уберегла»: мать сообщила о смерти дочери1 мая 2022 года Ирина опубликовала в социальных сетях сообщение о смерти дочери. В коротком тексте звучала боль матери, которая больше семи лет боролась за жизнь своего ребёнка:
«Ушла из жизни моя любимая девочка, моё солнышко, моя Вероничка. Очень тебя люблю и очень по тебе скучаю. Прости, родная, что не уберегла тебя, доченька моя», — написала она.После публикации новости о смерти Вики быстро распространились в интернете. Люди, следившие за судьбой девушки, оставляли десятки соболезнований: «Очень жаль Вику, она так долго боролась за жизнь»; «Это страшно и тяжело. Светлая память»; «Она навсегда останется светлым и добрым человеком».
Но никакие слова уже не могли облегчить горе матери. У Ирины остались только воспоминания о дочери и тяжёлое понимание: человек, который разрушил жизнь Вики, давно вышел на свободу.