11 августа 2026, 03:28

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Владимир Станкевич вырос в бедной семье, служил в армии, работал на химическом заводе и воспитывал детей вместе с женой. Однако алкогольная зависимость, психические проблемы и семейные конфликты постепенно разрушили его жизнь. В 1995–1996 годах, по материалам следствия, мужчина совершил серию жестоких нападений на женщин в Краснокаменске. Суд назначил ему высшую меру наказания, но из-за моратория на смертную казнь он провел в колонии 15 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Владимира Станкевича и жизнь в неполной семье Армия, брак и переезд в Краснокаменск Первые вспышки агрессии Книги, алкоголь и нарастающая жестокость Первое нападение в апреле 1995 года Убийства и серия нападений на женщин Как полиция вышла на след Станкевича Приговор, освобождение и новая судебная история

Детство Владимира Станкевича и жизнь в неполной семье

Армия, брак и переезд в Краснокаменск

Первые вспышки агрессии

Двое мужчин провели 7,5 лет в тюрьме за убийство стюардессы, пока настоящий преступник оставался на свободе. Что известно?

Книги, алкоголь и нарастающая жестокость

Первое нападение в апреле 1995 года

Убийства и серия нападений на женщин

Муж просил жену обслуживать его, а потом убил ее на глазах детей: чем завершилось дело о трагедии в Ярково под Новосибирском?

Как полиция вышла на след Станкевича

Приговор, освобождение и новая судебная история