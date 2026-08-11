Как рабочий химзавода из Краснокаменска стал серийным преступником, получил смертный приговор и вышел на свободу спустя 15 лет?
Владимир Станкевич вырос в бедной семье, служил в армии, работал на химическом заводе и воспитывал детей вместе с женой. Однако алкогольная зависимость, психические проблемы и семейные конфликты постепенно разрушили его жизнь. В 1995–1996 годах, по материалам следствия, мужчина совершил серию жестоких нападений на женщин в Краснокаменске. Суд назначил ему высшую меру наказания, но из-за моратория на смертную казнь он провел в колонии 15 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Владимира Станкевича и жизнь в неполной семьеВладимир Станкевич родился в 1962 году в Красноярске. Его отец ушел из семьи, когда мальчику исполнилось всего несколько месяцев. Мать осталась одна с двумя детьми и с трудом обеспечивала семью. Позже женщина встретила другого мужчину. Новый избранник казался спокойным, трудолюбивым и заботливым человеком. В семье не происходило постоянных скандалов, однако Володя оставался замкнутым ребенком. С одноклассниками он почти не общался. Дружеские отношения быстро заканчивались, а внимания со стороны девочек подросток не получал. Он все сильнее уходил в себя и тяжело переживал одиночество.
Армия, брак и переезд в КраснокаменскПосле службы в армии Станкевич женился. Он удочерил ребенка супруги от первого брака, а затем в семье родилась еще одна девочка. Вместе они переехали в Краснокаменск. Жена Владимира работала вместе с ним на химическом заводе. Со стороны семья производила впечатление благополучной. Супруга занималась домом, заботилась о дочерях и старалась сохранить теплые отношения с мужем. Однако за внешним спокойствием скрывались серьезные проблемы. Станкевич злоупотреблял спиртным. Сначала это не мешало ему работать, но со временем зависимость стала усиливаться. Одновременно у него проявлялись признаки психического расстройства.
Первые вспышки агрессииПервые опасные эпизоды произошли в 1991 году. По данным следствия, Станкевич попытался напасть с топором на молодого человека, с которым встречалась его 15-летняя падчерица. Позднее он устроил скандал на работе. Мужчина пытался попасть в женскую раздевалку, а когда сотрудницы закрыли дверь, разбил окно. Проникнуть внутрь он не смог: во время попытки получил травму ноги. После распада СССР положение семьи ухудшилось. Завод столкнулся с проблемами, заработок стал нестабильным, а накопления обесценились. Жена устроилась сторожем и начала ездить в Китай за товарами для перепродажи. Станкевич перебивался случайными подработками. Большую часть времени он проводил дома и пил. Отношения с супругой испортились, а взрослая падчерица открыто выражала к нему неприязнь.
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Книги, алкоголь и нарастающая жестокостьВладимир пытался отвлечься с помощью чтения. Особое внимание он уделял произведениям с жестокими сюжетами. По его собственным словам, его увлекла история о пожилой правительнице, истязавшей молодых женщин. Следствие считало, что прочитанные сюжеты, алкогольная зависимость и личная озлобленность усилили его опасные фантазии. К началу 1995 года мужчина все чаще терял самоконтроль во время выпивки. Ссоры с женой становились для него поводом уйти из дома. После конфликтов он выходил на улицы Краснокаменска и искал случайных женщин.
Первое нападение в апреле 1995 годаПервое известное нападение произошло 16 апреля 1995 года. Поздним вечером Станкевич встретил 34-летнюю Ольгу, находившуюся в состоянии опьянения. Он предложил проводить ее, но затем напал. Мужчина избил женщину и нанес ей тяжелые увечья. Прохожие нашли пострадавшую без сознания и вызвали помощь. Врачи смогли спасти ей жизнь. Позже Ольга рассказала следователям, что не увидела в нападавшем стремления немедленно убить. По ее словам, он хотел причинить боль и изуродовать жертву.
Убийства и серия нападений на женщин8 декабря 1995 года Станкевич напал на 43-летнюю Анастасию. Он избил женщину и задушил ее. Это преступление стало первым убийством в серии. Через несколько недель, 30 декабря, он атаковал 34-летнюю Наталью. Женщина получила тяжелые травмы, однако выжила. В ночь с 10 на 11 февраля 1996 года преступник напал на 40-летнюю Татьяну на пустыре между домами. Женщина погибла от полученных повреждений.
29 февраля он встретил 26-летнюю Анну возле ограды детского сада. Мужчина избил девушку, после чего нанес ей смертельные травмы. На следующий день он вновь совершил нападение в том же районе. Жертвой стала 31-летняя Наталья. Следствие связало этот эпизод с той же серией преступлений. Правоохранители установили не менее 12 нападений. Несколько женщин выжили и смогли описать внешность, поведение и слова преступника.
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Как полиция вышла на след СтанкевичаОдной из важных деталей стали слова, которые Станкевич произносил во время нападений. Он говорил о жене, уехавшей в Китай на заработки. Эти сведения помогли оперативникам сузить круг поиска. Сотрудники милиции нашли супругу предполагаемого преступника и установили личность ее мужа. Владимира Станкевича задержали 9 апреля 1996 года.
Во время обыска в квартире оперативники обнаружили следы крови. Мужчина не смог убедительно объяснить их происхождение. Следствие собрало показания выживших женщин и другие доказательства его причастности к серии нападений.
Приговор, освобождение и новая судебная историяСуд приговорил Владимира Станкевича к расстрелу. Однако в России уже действовал мораторий на исполнение смертной казни. В итоге он получил максимальный на тот момент срок лишения свободы — 15 лет. После освобождения в 2011 году Станкевич нашел работу, жилье и приобрел автомобиль. Позднее он вновь оказался в суде после ДТП с участием женщины на пешеходном переходе.
История Владимира Станкевича остается одной из самых мрачных криминальных историй Забайкалья. За внешностью обычного рабочего скрывался человек, чьи действия сломали судьбы многих женщин и надолго оставили страх в памяти жителей Краснокаменска.