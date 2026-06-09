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«Маньяка из меня сделали милиционеры и журналисты»: грабил и убивал пожилых женщин. Как врач из Санкт-Петербурга превратился в «Доктора Смерть»?

Фото: istockphoto / Artem_Furman

Имя Максима Петрова вошло в криминальную историю России под зловещим прозвищем «Доктор Смерть». С 1999 по 2000 год он убил 11 человек, преимущественно пожилых женщин, к которым приходил под видом медицинского работника. Главным орудием преступлений стал обычный шприц, с помощью которого он вводил жертвам смертельные инъекции. Подробная история одного из самых известных серийных убийц Санкт-Петербурга — в материале «Радио 1».



Детство, образование и работа в медицине

Максим Петров появился на свет 14 ноября 1965 года в Ленинграде. Будущий преступник рос вместе с сестрой Татьяной. Он утверждал, что никогда не проявлял жестокости к людям и животным.

«Мне всегда было неприятно видеть сцены жестокости», — вспоминал Максим.
Еще в школьные годы он решил связать свою жизнь с медициной. После окончания школы Петров поступил в профильный институт и в 1989 году получил диплом педиатра.

Родители маленьких пациентов отзывались о враче исключительно положительно. За годы работы в его адрес не поступило ни одной жалобы. Руководство также не имело серьезных претензий к сотруднику — единственным дисциплинарным взысканием стал выговор за опоздание.

Фото: istockphoto / Rafa Jodar
Личная жизнь складывалась непросто. Первый брак завершился разводом, хотя в семье родился сын. Второй супругой стала коллега-медик, которая родила Петрову еще одного сына и дочь.

Однако финансовое положение семьи оставалось тяжелым. Зарплаты врача не хватало, к тому же выплаты регулярно задерживали на месяцы. Семья неоднократно оказывалась на грани нищеты.

Почему врач начал грабить пенсионеров

Чтобы заработать, Максим решил начать грабить людей. В качестве жертв врач выбрал одиноких пенсионеров. Адреса будущих потерпевших он нашел в районной поликлинике. Там в свободном доступе лежали бланки с результатами обследований и анализов пациентов.

Первое известное преступление Петров совершил летом 1997 года. Его жертвой стала пожилая женщина. Мужчина представился медицинским работником и сообщил хозяйке квартиры, что результаты ее анализов вызывают серьезные опасения. Под предлогом срочного обследования он вошел в квартиру.

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan
Сначала он измерил пенсионерке давление, а затем сделал инъекцию. После укола женщина быстро уснула. Когда потерпевшая пришла в себя, врача уже не было. Квартира оказалась перевернутой вверх дном, а часть ценных вещей исчезла. В милицию пенсионерка обращаться не стала. О случившемся она рассказала только соседям, однако те не поверили ее словам.

Схема преступлений «Доктора Смерть»

Успех первого преступления подтолкнул Петрова к новым нападениям. Для визитов преступник выбирал дневное время, когда пенсионеры чаще всего находились дома одни.

Чтобы изменить внешность, он использовал очки с обычными диоптриями. Сценарий преступления почти никогда не менялся. Петров рассказывал о плохих результатах анализов, измерял давление, после чего делал укол.

На первых этапах преступной деятельности врач использовал снотворные препараты, которые бригады скорой помощи получали официально. Позже начались перебои с медикаментами, и тогда преступник стал применять ветеринарные средства, предназначенные для усыпления животных. Со временем он перешел на растворенные в воде сильнодействующие психотропные препараты.

Фото: istockphoto / humonia
Добыча преступника отличалась удивительным разнообразием. Из квартир пенсионеров исчезали:

  • золотые украшения;
  • серебряные изделия;
  • золотые зубные коронки;
  • ордена и медали;
  • антикварные иконы;
  • ножи;
  • хрустальная посуда;
  • лекарственные препараты;
  • постельное белье;
  • наличные деньги.
Иногда он забирал последние сто рублей, которые пожилые люди хранили в кошельках. Часть похищенного Петров оставлял себе. Остальные вещи он продавал перекупщику на рынке.

Как грабитель превратился в серийного убийцу

Если в 1998 году Петров в основном занимался ограблениями, то уже к 1999 году начал предпринимать попытки убийств. Одной из жертв стала пожилая женщина, погибшая после отравления угарным газом.

Человек упал на рельсы на станции «Домодедовская» московского метро и погиб
Человек упал на рельсы на станции «Домодедовская» московского метро и погиб

Преступник пришел к ней домой под видом участкового врача. После инъекций женщина и ее дочь потеряли сознание. Пока Петров собирал ценности, пенсионерка неожиданно очнулась и попыталась его остановить. Тогда злоумышленник ударил ее кулаком по лицу, в результате чего она потеряла сознание. После этого преступник поджег квартиру и скрылся.

Фото: istockphoto / Nopphon Pattanasri
Дочь потерпевшей сумела прийти в себя и добраться до соседей. Люди вынесли пенсионерку из огня, однако врачи не смогли сохранить ей жизнь.

Убийство бывшей балерины и ее матери


В ноябре 1999 года Петров совершил одно из самых жестоких преступлений. Жертвами стали 82-летняя женщина и ее 48-летняя дочь, ранее выступавшая на сцене Мариинского театра. Дверь открыла пенсионерка. После укола она быстро уснула.

Пока преступник снимал со стены икону, в комнату вошла дочь хозяйки квартиры, которая находилась в ванной. Петров несколько раз ударил женщину спицей в спину, а затем задушил ее. После этого он той же спицей убил спящую мать. Перед уходом преступник забрал серебряные ложки, икону, 200 рублей и даже пульт от телевизора. Затем поджег квартиру и скрылся.

Вскоре аналогичная участь постигла еще одну мать и дочь.

Как милиция вышла на след «Доктора Смерть»

После серии убийств весь Санкт-Петербург заговорил о неизвестном маньяке. К расследованию подключили не только оперативников уголовного розыска, но и сотрудников антикварного подразделения, поскольку преступник регулярно похищал предметы старины.

Фото: istockphoto / DedMityay
Следователи проверили огромное количество подозреваемых, включая ранее судимых граждан, наркозависимых и лиц без определенного места жительства. Однако преступника среди них не оказалось.

Внимание сотрудников милиции привлекли одинаковые следы от уколов на телах погибших. Эксперты пришли к выводу, что инъекции выполнял человек с профессиональными медицинскими навыками. После анализа заявлений о квартирных кражах следователи обнаружили общую деталь: многие пенсионерки рассказывали о визите неизвестного врача.

Между собой сотрудники правоохранительных органов называли подозреваемого «медбратом». По различным оценкам, в поисках преступника участвовали от 200 до 700 милиционеров.

13 января 2000 года Петров совершил два нападения подряд. Сначала он пришел к 72-летней пенсионерке. Покидая квартиру убитой, он заметил фотографию ее дочери. Затем взял губную помаду в левую руку и написал на зеркале непристойное послание. После задержания почерковедческая экспертиза подтвердила авторство надписи.

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В США экс-директора похоронного бюро осудили за обезглавливание умершей женщины
Затем Петров отправился к другой пенсионерке. На этот раз привычный сценарий дал сбой. После укола женщина не потеряла сознание, а начала жаловаться на сильное жжение. Тогда преступник ударил ее топориком. К счастью, травма оказалась не смертельной. Потерпевшая быстро поняла, что единственный шанс выжить — притвориться мертвой. Она дождалась ухода злоумышленника и вызвала помощь.

Задержание серийного убийцы

Операция по задержанию Максима Петрова завершилась 17 января 2000 года. Следователи организовали масштабную систему скрытого наблюдения за квартирами потенциальных жертв. Около 120 сотрудников милиции заняли засады в домах пенсионеров.

Фото: istockphoto / Chalabala
Удача сопутствовала группе, которая дежурила в квартире 76-летней женщины. Утром 17 января около 11 часов именно туда пришел Петров. По инструкции милиционеров хозяйка квартиры открыла дверь и впустила гостя. Как только врач переступил порог, оперативники немедленно задержали его.

Суд, приговор и жизнь в колонии

После ареста история врача-маньяка получила широкий общественный резонанс. Прозвище «Доктор Смерть» быстро закрепилось за преступником. Негативная реакция общества затронула и его семью. Жене пришлось менять место работы и переводить детей в другое дошкольное учреждение. Спустя семь лет после ареста супруга подала на развод.

Психиатрическая экспертиза признала Петрова вменяемым. Следствие доказало его причастность к 46 эпизодам преступной деятельности. В 11 случаях преступления закончились гибелью людей. Сам обвиняемый во время процесса жаловался на условия содержания.

«Понять, что я пережил за почти четыре года нахождения в тюрьме, может тот, кто читал "Процесс" Кафки и "Приглашение на казнь" Набокова», — утверждал Петров.

Фото: istockphoto / BrianAJackson
В 2003 году суд назначил Максиму Петрову пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Несмотря на признательные показания, которые он давал ранее, в ходе судебного разбирательства осужденный отрицал свою причастность к преступлениям.

«Маньяка из меня сделали милиционеры и журналисты. При задержании мне нанесли черепно-мозговую травму, а в тюремной больнице с меня требовали по 100 долларов за каждую медицинскую справку, чтобы приобщить ее к делу. Поэтому в деле и нет ничего, что свидетельствовало бы о моих травмах», — говорил он.

Где сейчас находится Максим Петров

Максим Петров продолжает отбывать наказание в колонии особого режима «Белый лебедь». Он регулярно получает передачи от сестры и, по имеющимся данным, надеется на возможность условно-досрочного освобождения. Осужденный утверждал, что после возможного освобождения хотел бы работать дворником. При этом в совершенных преступлениях он так и не раскаялся.
Дайана Хусинова

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