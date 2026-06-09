«Маньяка из меня сделали милиционеры и журналисты»: грабил и убивал пожилых женщин. Как врач из Санкт-Петербурга превратился в «Доктора Смерть»?
Имя Максима Петрова вошло в криминальную историю России под зловещим прозвищем «Доктор Смерть». С 1999 по 2000 год он убил 11 человек, преимущественно пожилых женщин, к которым приходил под видом медицинского работника. Главным орудием преступлений стал обычный шприц, с помощью которого он вводил жертвам смертельные инъекции. Подробная история одного из самых известных серийных убийц Санкт-Петербурга — в материале «Радио 1».
Детство, образование и работа в медицинеМаксим Петров появился на свет 14 ноября 1965 года в Ленинграде. Будущий преступник рос вместе с сестрой Татьяной. Он утверждал, что никогда не проявлял жестокости к людям и животным.
«Мне всегда было неприятно видеть сцены жестокости», — вспоминал Максим.Еще в школьные годы он решил связать свою жизнь с медициной. После окончания школы Петров поступил в профильный институт и в 1989 году получил диплом педиатра.
Родители маленьких пациентов отзывались о враче исключительно положительно. За годы работы в его адрес не поступило ни одной жалобы. Руководство также не имело серьезных претензий к сотруднику — единственным дисциплинарным взысканием стал выговор за опоздание.
Личная жизнь складывалась непросто. Первый брак завершился разводом, хотя в семье родился сын. Второй супругой стала коллега-медик, которая родила Петрову еще одного сына и дочь.
Однако финансовое положение семьи оставалось тяжелым. Зарплаты врача не хватало, к тому же выплаты регулярно задерживали на месяцы. Семья неоднократно оказывалась на грани нищеты.
Почему врач начал грабить пенсионеровЧтобы заработать, Максим решил начать грабить людей. В качестве жертв врач выбрал одиноких пенсионеров. Адреса будущих потерпевших он нашел в районной поликлинике. Там в свободном доступе лежали бланки с результатами обследований и анализов пациентов.
Первое известное преступление Петров совершил летом 1997 года. Его жертвой стала пожилая женщина. Мужчина представился медицинским работником и сообщил хозяйке квартиры, что результаты ее анализов вызывают серьезные опасения. Под предлогом срочного обследования он вошел в квартиру.
Сначала он измерил пенсионерке давление, а затем сделал инъекцию. После укола женщина быстро уснула. Когда потерпевшая пришла в себя, врача уже не было. Квартира оказалась перевернутой вверх дном, а часть ценных вещей исчезла. В милицию пенсионерка обращаться не стала. О случившемся она рассказала только соседям, однако те не поверили ее словам.
Схема преступлений «Доктора Смерть»Успех первого преступления подтолкнул Петрова к новым нападениям. Для визитов преступник выбирал дневное время, когда пенсионеры чаще всего находились дома одни.
Чтобы изменить внешность, он использовал очки с обычными диоптриями. Сценарий преступления почти никогда не менялся. Петров рассказывал о плохих результатах анализов, измерял давление, после чего делал укол.
На первых этапах преступной деятельности врач использовал снотворные препараты, которые бригады скорой помощи получали официально. Позже начались перебои с медикаментами, и тогда преступник стал применять ветеринарные средства, предназначенные для усыпления животных. Со временем он перешел на растворенные в воде сильнодействующие психотропные препараты.
Добыча преступника отличалась удивительным разнообразием. Из квартир пенсионеров исчезали:
- золотые украшения;
- серебряные изделия;
- золотые зубные коронки;
- ордена и медали;
- антикварные иконы;
- ножи;
- хрустальная посуда;
- лекарственные препараты;
- постельное белье;
- наличные деньги.
Как грабитель превратился в серийного убийцуЕсли в 1998 году Петров в основном занимался ограблениями, то уже к 1999 году начал предпринимать попытки убийств. Одной из жертв стала пожилая женщина, погибшая после отравления угарным газом.
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Преступник пришел к ней домой под видом участкового врача. После инъекций женщина и ее дочь потеряли сознание. Пока Петров собирал ценности, пенсионерка неожиданно очнулась и попыталась его остановить. Тогда злоумышленник ударил ее кулаком по лицу, в результате чего она потеряла сознание. После этого преступник поджег квартиру и скрылся.
Дочь потерпевшей сумела прийти в себя и добраться до соседей. Люди вынесли пенсионерку из огня, однако врачи не смогли сохранить ей жизнь.
Убийство бывшей балерины и ее матери
В ноябре 1999 года Петров совершил одно из самых жестоких преступлений. Жертвами стали 82-летняя женщина и ее 48-летняя дочь, ранее выступавшая на сцене Мариинского театра. Дверь открыла пенсионерка. После укола она быстро уснула.
Пока преступник снимал со стены икону, в комнату вошла дочь хозяйки квартиры, которая находилась в ванной. Петров несколько раз ударил женщину спицей в спину, а затем задушил ее. После этого он той же спицей убил спящую мать. Перед уходом преступник забрал серебряные ложки, икону, 200 рублей и даже пульт от телевизора. Затем поджег квартиру и скрылся.
Вскоре аналогичная участь постигла еще одну мать и дочь.
Как милиция вышла на след «Доктора Смерть»После серии убийств весь Санкт-Петербург заговорил о неизвестном маньяке. К расследованию подключили не только оперативников уголовного розыска, но и сотрудников антикварного подразделения, поскольку преступник регулярно похищал предметы старины.
Следователи проверили огромное количество подозреваемых, включая ранее судимых граждан, наркозависимых и лиц без определенного места жительства. Однако преступника среди них не оказалось.
Внимание сотрудников милиции привлекли одинаковые следы от уколов на телах погибших. Эксперты пришли к выводу, что инъекции выполнял человек с профессиональными медицинскими навыками. После анализа заявлений о квартирных кражах следователи обнаружили общую деталь: многие пенсионерки рассказывали о визите неизвестного врача.
Между собой сотрудники правоохранительных органов называли подозреваемого «медбратом». По различным оценкам, в поисках преступника участвовали от 200 до 700 милиционеров.
13 января 2000 года Петров совершил два нападения подряд. Сначала он пришел к 72-летней пенсионерке. Покидая квартиру убитой, он заметил фотографию ее дочери. Затем взял губную помаду в левую руку и написал на зеркале непристойное послание. После задержания почерковедческая экспертиза подтвердила авторство надписи.
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Затем Петров отправился к другой пенсионерке. На этот раз привычный сценарий дал сбой. После укола женщина не потеряла сознание, а начала жаловаться на сильное жжение. Тогда преступник ударил ее топориком. К счастью, травма оказалась не смертельной. Потерпевшая быстро поняла, что единственный шанс выжить — притвориться мертвой. Она дождалась ухода злоумышленника и вызвала помощь.
Задержание серийного убийцыОперация по задержанию Максима Петрова завершилась 17 января 2000 года. Следователи организовали масштабную систему скрытого наблюдения за квартирами потенциальных жертв. Около 120 сотрудников милиции заняли засады в домах пенсионеров.
Удача сопутствовала группе, которая дежурила в квартире 76-летней женщины. Утром 17 января около 11 часов именно туда пришел Петров. По инструкции милиционеров хозяйка квартиры открыла дверь и впустила гостя. Как только врач переступил порог, оперативники немедленно задержали его.
Суд, приговор и жизнь в колонииПосле ареста история врача-маньяка получила широкий общественный резонанс. Прозвище «Доктор Смерть» быстро закрепилось за преступником. Негативная реакция общества затронула и его семью. Жене пришлось менять место работы и переводить детей в другое дошкольное учреждение. Спустя семь лет после ареста супруга подала на развод.
Психиатрическая экспертиза признала Петрова вменяемым. Следствие доказало его причастность к 46 эпизодам преступной деятельности. В 11 случаях преступления закончились гибелью людей. Сам обвиняемый во время процесса жаловался на условия содержания.
«Понять, что я пережил за почти четыре года нахождения в тюрьме, может тот, кто читал "Процесс" Кафки и "Приглашение на казнь" Набокова», — утверждал Петров.
В 2003 году суд назначил Максиму Петрову пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Несмотря на признательные показания, которые он давал ранее, в ходе судебного разбирательства осужденный отрицал свою причастность к преступлениям.
«Маньяка из меня сделали милиционеры и журналисты. При задержании мне нанесли черепно-мозговую травму, а в тюремной больнице с меня требовали по 100 долларов за каждую медицинскую справку, чтобы приобщить ее к делу. Поэтому в деле и нет ничего, что свидетельствовало бы о моих травмах», — говорил он.