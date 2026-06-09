09 июня 2026, 05:01

Фото: istockphoto / Artem_Furman

Имя Максима Петрова вошло в криминальную историю России под зловещим прозвищем «Доктор Смерть». С 1999 по 2000 год он убил 11 человек, преимущественно пожилых женщин, к которым приходил под видом медицинского работника. Главным орудием преступлений стал обычный шприц, с помощью которого он вводил жертвам смертельные инъекции. Подробная история одного из самых известных серийных убийц Санкт-Петербурга — в материале «Радио 1».





Содержание Детство, образование и работа в медицине Почему врач начал грабить пенсионеров Схема преступлений «Доктора Смерть» Как грабитель превратился в серийного убийцу Как милиция вышла на след «Доктора Смерть» Задержание серийного убийцы Суд, приговор и жизнь в колонии Где сейчас находится Максим Петров

Детство, образование и работа в медицине

«Мне всегда было неприятно видеть сцены жестокости», — вспоминал Максим.

Фото: istockphoto / Rafa Jodar

Почему врач начал грабить пенсионеров

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

Схема преступлений «Доктора Смерть»

Фото: istockphoto / humonia

золотые украшения;

серебряные изделия;

золотые зубные коронки;

ордена и медали;

антикварные иконы;

ножи;

хрустальная посуда;

лекарственные препараты;

постельное белье;

наличные деньги.

Как грабитель превратился в серийного убийцу

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Фото: istockphoto / Nopphon Pattanasri

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Как милиция вышла на след «Доктора Смерть»

Фото: istockphoto / DedMityay

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Задержание серийного убийцы

Фото: istockphoto / Chalabala

Суд, приговор и жизнь в колонии

«Понять, что я пережил за почти четыре года нахождения в тюрьме, может тот, кто читал "Процесс" Кафки и "Приглашение на казнь" Набокова», — утверждал Петров.

Фото: istockphoto / BrianAJackson

«Маньяка из меня сделали милиционеры и журналисты. При задержании мне нанесли черепно-мозговую травму, а в тюремной больнице с меня требовали по 100 долларов за каждую медицинскую справку, чтобы приобщить ее к делу. Поэтому в деле и нет ничего, что свидетельствовало бы о моих травмах», — говорил он.

Где сейчас находится Максим Петров