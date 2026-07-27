«Я убил вашу дочь»: как в Перми молодой человек жестко расправился с возлюбленной и пытался запутать следствие, но получил лишь 13 лет колонии
4 августа 2023 года один из микрорайонов Перми оказался в центре внимания после жестокого преступления, потрясшего местных жителей. Возле жилого дома среди кустарников прохожие заметили старый свернутый ковер, туго перевязанный веревкой. На первый взгляд находка выглядела странно, однако никто не предполагал, что внутри скрывается страшная тайна. Жительница дома, проживавшая на первом этаже, решила подойти ближе. Разглядев очертания человеческого тела, женщина сразу сняла происходящее на телефон и вызвала сотрудников полиции. Уже спустя непродолжительное время криминалисты подтвердили самые страшные опасения. Внутри ковра находилось тело 21-летней Виктории (все имена изменены). Эксперты установили, что девушка погибла от многочисленных ножевых ранений. Ее 26-летний сожитель Артем вскоре после произошедшего позвонил собственной матери и признался: «Я скрываюсь. Я убил свою девушку». Подробнее — в материале «Радио 1».
Последний разговор с матерьюЗа день до трагедии Виктория вернулась домой после отдыха. Она привезла родственникам подарки, а также бутылки коньяка и чачи. Вечером девушка созвонилась с матерью. Разговор проходил спокойно, и ничего не указывало на приближающуюся трагедию.
Позже мать вспоминала, что дочь жаловалась лишь на усталость после дороги, но радовалась возвращению домой и встрече с Артемом. Однако уже на следующий день женщина не смогла дозвониться до дочери. От Виктории не поступило ни сообщений, ни звонков, что сразу вызвало тревогу у матери.
Первой тревожный сигнал подала подруга Вики. Она рассказала родственникам, что Артем сообщил о ссоре между ним и его возлюбленной. По его словам, девушка якобы ушла из дома, оставив личные вещи и автомобиль.
Родители незамедлительно отправились к дочери. По дороге отец дозвонился до Артема. Молодой человек произнес лишь одну фразу: «Я убил вашу дочь». Когда семья прибыла к дому, возле него уже находились сотрудники правоохранительных органов. Один из полицейских оказался в разорванной форме — подозреваемый активно сопротивлялся задержанию.
Противоречивые показания обвиняемогоВо время следственных действий Артем попытался объяснить произошедшее, однако его слова постоянно противоречили установленным обстоятельствам. Молодой человек утверждал, что после совместного употребления алкоголя уснул, а проснувшись, увидел лежавшее на полу тело. По его словам, сначала он даже не понял, кто находится перед ним, и только серьги помогли ему узнать Викторию.
Затем подозреваемый начал рассказывать ещё более странную историю. Он заявил, что последнее, что запомнил, — нападение неизвестной женщины с отвёрткой, а также присутствие в квартире незнакомых мужчин. По его версии, одного из них он даже убил.
Однако результаты экспертиз полностью опровергли эти заявления. Следствие не обнаружило ни следов посторонних людей, ни признаков борьбы с кем-либо, кроме погибшей девушки. В квартире эксперты нашли исключительно биологические следы Артема, его отпечатки пальцев, а также следы на ковре, в который он завернул тело.
При этом некоторые события молодой человек описывал предельно подробно. Он рассказал, как смывал кровь с пола, полоскал тряпку в ведре, затем завернул тело Виктории в ковер и при помощи веревки спустил его с балкона. Также Артем признался, что специально переставил автомобиль девушки так, чтобы машина находилась в поле зрения из окна квартиры. Уже после этого он продолжил употреблять алкоголь.
Что рассказывали родственники о жизни парыБрат Артема подтвердил следователям, что в последние месяцы родственник злоупотреблял спиртным. После употребления алкоголя он становился раздражительным, агрессивным, замыкался в себе и вел себя непредсказуемо.
По словам мужчины, брат приглашал его в гости, сообщив, что Виктория привезла алкоголь из поездки. Однако он отказался приезжать. Уже на следующий день Артем позвонил матери и, плача, признался, что, вероятно, убил свою девушку.
Двоюродная сестра Виктории также вспоминала тревожные эпизоды, связанные с поведением молодого человека. Она рассказывала, что Артем неоднократно грубо хватал Викторию за руки, силой таскал ее по квартире, разбрасывал вещи и даже пинал домашнего кота. В один из вечеров, находясь в сильном алкогольном опьянении, мужчина взял нож и начал ходить по кухне, повторяя: «Я всех убью».
Понимал, что уйти уже не получитсяОдними из важных свидетелей стали соседи пары. Один из жильцов рассказал, что поздним вечером, примерно около 23 часов, слышал разговор из квартиры. Голоса звучали громче обычного, однако криков, просьб о помощи или звуков драки никто так и не услышал. После короткой перепалки наступила полная тишина.
Утром жительница первого этажа заметила Артема, который с трудом тащил по двору свернутый ковер. Затем мужчина перелез через ограждение, ненадолго исчез, но вскоре снова появился возле дома. После этого он подошел к автомобилю Виктории, некоторое время стоял рядом, выглядел растерянным, а затем снова ушел.
Позже соседка рассказывала, что сразу поняла, что внутри ковра находится человек. Именно ее звонок в полицию положил начало расследованию, которое вскоре позволило раскрыть преступление.
После произошедшего Артем не пытался скрыться. Он бесцельно ходил по Перми, а затем оказался в офисе одного из предприятий, где его заметили сотрудники. Они вспоминали, что молодой человек выглядел странно. Его мобильный телефон постоянно звонил, однако он долго не отвечал. В какой-то момент Артем все же поднял трубку. На связи находилась мать Виктории.
Во время разговора мужчина сказал: «Я скрываюсь. Я сбросил кого-то с балкона». Услышав плач женщины, он добавил: «Ее больше нет. А может быть, жива. Сорок ножевых ранений. Мне так сказали».
После окончания разговора Артем повернулся к работникам предприятия и спокойно заявил: «Я убил свою девушку. Выкинул». Затем он достал бутылку водки и практически полностью выпил ее одним глотком. Каким образом подозреваемый еще до завершения экспертиз узнал количество ножевых ранений, следствие так и не установило.
При этом очевидцы отмечали, что внешне мужчина не выглядел сильно пьяным и полностью контролировал свои действия.
Задержание и судебный приговорСотрудники правоохранительных органов задержали Артема неподалеку от ДК имени Ленина. Во время задержания он попытался скрыться, однако далеко уйти не смог. Мужчина активно сопротивлялся сотрудникам Росгвардии. Во время борьбы он упал на стекло и камни, получил многочисленные ссадины, однако продолжал сопротивляться.
Позже один из сотрудников поделился, что убийца сопротивлялся до последнего, но складывалось впечатление, будто понимал, что дальше бежать уже бессмысленно.
Почему суд не признал убийство особо жестоким16 января 2024 года Артему вынесли окончательный приговор. Суд признал его виновным в убийстве, однако отказался квалифицировать преступление как совершенное с особой жестокостью, несмотря на соответствующую позицию родственников погибшей.
Эксперты пояснили, что большое количество ножевых ранений само по себе не свидетельствует о наличии признаков особой жестокости. Согласно материалам уголовного дела, все смертельные повреждения находились в области жизненно важных органов. Специалисты пришли к выводу, что смерть Виктории наступила спустя несколько минут либо несколько десятков минут после получения ранений.
В результате суд назначил Артему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 97 тысяч рублей, а после освобождения в течение одного года соблюдать ограничения свободы.
Для семьи погибшей судебное решение поставило точку лишь в уголовном процессе. Однако вынесенный приговор так и не смог облегчить боль утраты близкого человека.