27 июля 2026, 17:27

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

4 августа 2023 года один из микрорайонов Перми оказался в центре внимания после жестокого преступления, потрясшего местных жителей. Возле жилого дома среди кустарников прохожие заметили старый свернутый ковер, туго перевязанный веревкой. На первый взгляд находка выглядела странно, однако никто не предполагал, что внутри скрывается страшная тайна. Жительница дома, проживавшая на первом этаже, решила подойти ближе. Разглядев очертания человеческого тела, женщина сразу сняла происходящее на телефон и вызвала сотрудников полиции. Уже спустя непродолжительное время криминалисты подтвердили самые страшные опасения. Внутри ковра находилось тело 21-летней Виктории (все имена изменены). Эксперты установили, что девушка погибла от многочисленных ножевых ранений. Ее 26-летний сожитель Артем вскоре после произошедшего позвонил собственной матери и признался: «Я скрываюсь. Я убил свою девушку». ​Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Последний разговор с матерью Противоречивые показания обвиняемого Что рассказывали родственники о жизни пары Понимал, что уйти уже не получится Задержание и судебный приговор Почему суд не признал убийство особо жестоким

Последний разговор с матерью

Фото: istockphoto / kieferpix

Противоречивые показания обвиняемого

Четверо россиян жестоко убили жильцов частного дома в Подмосковье

Что рассказывали родственники о жизни пары

Фото: istockphoto / Artem_Furman

Понимал, что уйти уже не получится

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Задержание и судебный приговор

Жениха зарезали на свадьбе в российском городе

Почему суд не признал убийство особо жестоким