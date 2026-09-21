Помогала отцу избавляться от трупов:: почему старшая дочь пастора Агнес Панди убивала мачеху и братьев и как ревность заставила её выдать отца?
Истории о серийных убийцах, скрывавшихся за статусом священнослужителя, известны в разных странах. Герой этой криминальной истории занимал совершенно другое положение. Он принадлежал к официальной христианской церкви и долгие годы считался уважаемым пастором. Ни прихожане, ни знакомые семьи не подозревали, что происходило за дверями его дома. Для окружающих он оставался служителем церкви, который проводил богослужения и помогал людям. А на самом деле жизнь его родственников постепенно превратилась в кошмар, а несколько членов семьи бесследно исчезли. История, которая получила широкую известность в Бельгии в 1990-х годах. Перед судом предстал пастор Объединённой протестантской церкви, объединявшей различные направления лютеранства и кальвинизма. Позднее пресса дала ему прозвище Отец Синяя Борода. Подробнее — в материале «Радио 1».
Кто такой Андраш ПандиАндраш Панди родился в 1927 году в городе Чоп, который тогда входил в состав Чехословакии. По национальности он был венгром.
После раздела Чехословакии в 1938 году регион с преимущественно венгерским населением отошёл к Венгрии. В 1945 году, после разгрома нацистской Германии, территория вошла в состав Советского Союза. Сегодня город находится в Закарпатской области Украины.
Сам Панди в СССР не оказался: он перебрался в Венгрию. Он вырос в протестантской семье и с юных лет решил посвятить себя служению Богу. После установления в Венгрии просоветского режима религиозная жизнь оказалась под контролем государства. В 1956 году, когда в стране вспыхнуло антисоветское восстание, Панди поддержал мятежников.
После подавления восстания он вместе с молодой женой Илоной Сёреш покинул Венгрию. Сначала супруги уехали в Австрию, а затем перебрались в Бельгию. Позднее Панди получил бельгийское гражданство.
Первая семья ПандиВ 1958 году у Андраша и Илоны родилась дочь Агнес. Девочка родилась с заячьей губой, которая стала заметной особенностью её внешности и, как позднее предполагалось, повлияла на её самооценку. В 1961 году супруги стали родителями сына Даниеля, а в 1966-м у них родился второй сын — Золтан.
После рождения детей семейные отношения ухудшились. Панди обвинил супругу в измене и выставил её из дома. После судебного раздела имущества Илона забрала сыновей, а Агнес осталась с отцом. Именно после распада первой семьи, по словам Агнес, началось сексуальное насилие со стороны Панди. Позднее женщина утверждала, что отец начал принуждать её к интимным отношениям, когда ей было 11 лет.
Так между отцом и дочерью сформировалась болезненная зависимость, которая впоследствии сыграла важную роль в преступлениях семьи.
Второй брак и новая семьяВ начале 1970-х годов Венгрия стала постепенно открывать границы. Иностранцы получили больше возможностей для поездок в страну, а местные женщины — для заключения браков с гражданами западных государств. Панди начал регулярно приезжать в Будапешт и знакомиться с женщинами через брачные агентства. Такие знакомства нередко давали венгеркам возможность переехать на Запад.
После нескольких лет поездок пастор познакомился с замужней женщиной по имени Эдит Финтор. У неё было трое детей. Между ними начались тайные отношения. Панди убедил Эдит развестись с мужем, после чего она переехала к нему в Бельгию. В 1979 году они поженились.
Позднее к супругам тайно присоединились три несовершеннолетние дочери Эдит — Тимеа, Тюнде и Андреа. Девочек вывезли из Венгрии в багажнике автомобиля. В новом браке родились ещё двое детей — сын Андраш-младший и дочь Река.
В начале 1980-х годов в доме Панди жила большая семья из восьми человек: супруги и шестеро детей. Трое из них приходились пастору падчерицами. Сам Панди служил в двух храмах, расположенных в районах проживания венгерских эмигрантов. Он пользовался уважением среди прихожан, занимался благотворительностью и внешне вёл жизнь обычного служителя церкви. Однако внутри семьи ситуация была совершенно иной.
1984 год: первое публичное обвинениеВ 1984 году 20-летняя Тимеа обвинила 57-летнего отчима в сексуальном насилии. Девушка заявила, что Панди несколько лет состоял с ней в интимных отношениях и что она забеременела от него. Ей не поверили. Ни соседи, ни родственники, ни даже мать девушки не сочли обвинения достаточно убедительными.
Зато Агнес отреагировала крайне резко. Она напала на сводную сестру с железным прутом. Свой поступок женщина объяснила тем, что якобы наказала Тимеу за кражу семейных денег.
Позднее Агнес рассказала другую версию. Она знала, что обвинения Тимеа соответствовали действительности, и испытывала к сводной сестре ревность. По словам девушки, она сама стала жертвой отца ещё в детстве. Поэтому к моменту конфликта с Тимеой Панди уже много лет контролировал жизнь дочери.
Тимеа родила сына, после чего сбежала от отчима в Канаду. Этот побег позволил ей разорвать отношения с Панди и покинуть дом. После исчезновения Тимеа Эдит начала подозревать мужа в преступлениях. Между супругами участились конфликты, которые иногда переходили в физическое насилие.
1986 год: исчезновение Эдит и АндреаВ 1986 году Эдит и её 14-летняя дочь Андреа внезапно исчезли. Панди не стал обращаться к окружающим за помощью и не показывал тревоги. Вместо этого он заявил, что жена ушла к другому мужчине и уехала с ним в Германию.
Чтобы подтвердить свою версию, пастор показывал знакомым телеграмму якобы от Эдит. Позднее выяснилось, что сообщение он отправил самостоятельно, выдав его за послание супруги. Так исчезновение женщины и девочки долгое время не вызвало серьёзных подозрений.
1988 год: исчезновение Илоны, Даниеля и ЗолтанаВ марте 1988 года исчезла первая жена Панди Илона Сёреш. Вместе с ней пропал её сын Даниель. Через месяц исчез второй сын, Золтан. Панди объяснил и это исчезновение. По его словам, Илона вместе с сыновьями уехала во Францию, чтобы начать новую жизнь. В подтверждение он показывал открытку якобы от бывшей супруги, отправленную из французского города неподалёку от бельгийской границы.
Но, как и в случае с Эдит, Панди сам отправил это сообщение. Кроме того, его объяснение выглядело странно: Даниель и Золтан уже были взрослыми и жили отдельно от матери. Тем не менее никто не стал всерьёз проверять версию пастора.
К этому моменту в семье уже исчезли Эдит, Андреа, Илона и Даниель, а затем пропал Золтан. Однако Панди продолжал служить в церкви и сохранял репутацию уважаемого человека.
1990 год: исчезновение ТюндеПосле исчезновения Тимеа, Эдит, Андреа, Илоны, Даниеля и Золтана в доме Панди продолжала жить Тюнде. Позднее Агнес утверждала, что её несовершеннолетняя сводная сестра также подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима.
Весной 1990 года Тюнде должна была стать совершеннолетней. Она заявила, что сразу после 18-летия уйдёт из дома. Вскоре девушка исчезла. Панди снова предложил окружающим готовое объяснение: по его словам, Тюнде уехала к матери в Германию.
Однако Эдит к тому времени уже несколько лет никто не видел. Панди по-прежнему не прекращал церковную деятельность. Он продолжал проводить богослужения, заниматься благотворительностью и помогать венгерским эмигрантам. Тем временем Агнес окончательно порвала с отцом и переехала.
1992 год: заявление АгнесВ 1992 году Агнес обратилась в полицию. Она обвинила Панди в сексуальном насилии, которое, по её словам, началось ещё в детстве. При этом женщина не рассказала следователям всей истории семьи. Она не сообщила подробностей о судьбе исчезнувших родственников и не призналась в собственном участии в преступлениях.
По словам Агнес, одной из причин обращения стала личная обида: отец перестал проявлять к ней прежний интерес, и она почувствовала себя отвергнутой. Тем не менее заявление заставило полицию обратить внимание на исчезновения членов семьи Панди.
Расследование исчезновенийПравоохранительные органы начали проверять судьбу людей, которых пастор объявлял уехавшими. Выяснилось, что исчезнувшие родственники не оставили официальных следов проживания в других европейских странах.
Одновременно следователи узнали о другой стороне деятельности Панди. С конца 1980-х годов он помогал венгерским эмигрантам из Венгрии и Румынии адаптироваться в Бельгии. Он оказывал им духовную и материальную поддержку.
Однако некоторые молодые женщины рассказывали, что пастор приглашал их в загородный дом и домогался их. Несколько женщин после знакомства с Панди также исчезли. Следствие начало проверять, не связан ли пастор и с их исчезновениями.
1997 год: арест пастораВ октябре 1997 года 70-летнего Андраша Панди арестовали по подозрению в причастности к исчезновению членов его семьи. Пастор отрицал обвинения и заявлял, что не понимает, почему оказался под арестом. Он продолжал утверждать, что его родственники живы.
Панди не признался ни в одном преступлении и не изменил показания даже после ареста. Однако уже через месяц расследование получило решающий поворот.
Признание Агнес и подробности убийствВ ноябре 1997 года Агнес после серии допросов дала признательные показания. Она рассказала, что вместе с отцом участвовала в расправе над несколькими родственниками. По её словам, Панди и Агнес использовали огнестрельное оружие и кувалды, а после убийств пытались уничтожать тела с помощью кислоты.
Первыми, согласно показаниям Агнес, погибли Эдит и Андреа. Панди расправился с девочкой, а Агнес убила мачеху. Затем отец и дочь расправились с Илоной и Даниелем. Панди застрелил сына, а Агнес убила собственную мать. Золтана, по словам Агнес, также убил Панди. Дочь присутствовала при расправе и помогала уничтожать следы преступления.
При этом Агнес не могла рассказать, что именно произошло с Тюнде. В момент её исчезновения женщина находилась за пределами Бельгии. Таким образом, признание Агнес связывало Панди с исчезновением шести членов семьи: Эдит, Андреа, Илоны, Даниеля, Золтана и Тюнде. Однако непосредственно описать убийство Тюнде она не могла.
Останки восьми человекПанди продолжал отрицать слова дочери. Он утверждал, что Агнес выдумала историю, а исчезнувшие родственники на самом деле живы. Следователи при этом столкнулись с серьёзной проблемой: тел членов семьи не обнаружили.
Во время обыска одного из загородных домов, связанных с Панди, полиция обнаружила в подвале кости семи женщин и одного мужчины. Следствие предположило, что некоторые останки могли принадлежать молодым эмигранткам из Восточной Европы, с которыми пастор познакомился в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
Однако установить личности погибших не удалось. Следствию также не удалось доказать, что найденные останки связаны с преступлениями Панди. Агнес к тому моменту уже давно жила отдельно от отца и утверждала, что ничего об этих останках не знала.
Суд над Андрашем ПандиПанди предстал перед судом без тел членов семьи. Обвинение основывалось на совокупности косвенных доказательств и показаниях Агнес. Сам пастор продолжал отрицать вину и настаивать на том, что родственники живы.
Агнес также предстала перед судом. Она призналась в непосредственном участии в убийствах Эдит и Илоны. Суд приговорил её к 21 году лишения свободы. При этом пять из 12 присяжных признали женщину невиновной. Прокурор указал на обстоятельства её жизни: с детства Агнес находилась под контролем отца и много лет подвергалась его насилию. Эти обстоятельства учли при назначении наказания.
В заключении Агнес провела 13 лет, после чего вышла досрочно. По информации на май 2023 года, 64-летняя женщина проживала в монастыре.
В 2002 году Андраш Панди получил пожизненное заключение без права досрочного освобождения. До конца жизни он отрицал обвинения и не признавался в преступлениях. Панди также не подтвердил ни одного из признаний дочери. В конце 2013 года пастор умер в тюрьме. Ему было 86 лет.
Он так и не раскрыл обстоятельства исчезновения своих родственников и не признал вину.