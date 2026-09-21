21 сентября 2026, 18:07

Фото: iStock / corrigan201

Истории о серийных убийцах, скрывавшихся за статусом священнослужителя, известны в разных странах. Герой этой криминальной истории занимал совершенно другое положение. Он принадлежал к официальной христианской церкви и долгие годы считался уважаемым пастором. Ни прихожане, ни знакомые семьи не подозревали, что происходило за дверями его дома. Для окружающих он оставался служителем церкви, который проводил богослужения и помогал людям. А на самом деле жизнь его родственников постепенно превратилась в кошмар, а несколько членов семьи бесследно исчезли. История, которая получила широкую известность в Бельгии в 1990-х годах. Перед судом предстал пастор Объединённой протестантской церкви, объединявшей различные направления лютеранства и кальвинизма. Позднее пресса дала ему прозвище Отец Синяя Борода. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой Андраш Панди Первая семья Панди Второй брак и новая семья 1984 год: первое публичное обвинение 1986 год: исчезновение Эдит и Андреа 1988 год: исчезновение Илоны, Даниеля и Золтана 1990 год: исчезновение Тюнде 1992 год: заявление Агнес Расследование исчезновений 1997 год: арест пастора Признание Агнес и подробности убийств Останки восьми человек Суд над Андрашем Панди

Кто такой Андраш Панди

Фото: iStock / borzywoj

Первая семья Панди

Второй брак и новая семья

Фото: iStock / m-gucci

1984 год: первое публичное обвинение

100 ударов шлангом, состриженные волосы и зелёнка: как обычное застолье на Кубани закончилось пытками и жестоким убийством?

Фото: iStock / eranicle

1986 год: исчезновение Эдит и Андреа

1988 год: исчезновение Илоны, Даниеля и Золтана

Фото: iStock / simpson33

1990 год: исчезновение Тюнде

1992 год: заявление Агнес

Фото: iStock / SB Arts Media

Расследование исчезновений

1997 год: арест пастора

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Признание Агнес и подробности убийств

Фото: iStock / DedMityay

Останки восьми человек

Суд над Андрашем Панди