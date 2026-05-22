«Сегодня устал, завтра убью»: история двух пациентов психбольницы, которые зарезали таксиста в Пермском крае. Почему водителю никто не помог?
Летом 2020 года Пермский край потрясла история побега двух пациентов из психиатрической больницы. Уже через сутки мужчины попытались вернуться в медучреждение с бензином, чтобы устроить поджог и забрать документы. План провалился, однако на этом преступления не закончились. В течение нескольких следующих дней беглецы убили таксиста, сожгли его автомобиль и скрывались от полиции. Чтобы понять причины произошедшего, следователи детально изучили биографии мужчин, их медицинские карты и результаты психолого-психиатрических экспертиз. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство в интернатах и первые вспышки агрессииСледствие установило: оба фигуранта выросли в неблагополучной среде, с ранних лет воспитывались в детских домах и практически не знали нормальной семейной жизни. Уже в детстве педагоги и врачи фиксировали у них тяжелые поведенческие проблемы и приступы агрессии.
Сергей Лапшин (все имена изменены) родился в небольшом северном городе Пермского края. Отец участия в воспитании сына не принимал. Мать родила его будучи подростком, злоупотребляла алкоголем, бродяжничала и часто оставляла ребенка без присмотра и еды.
Позднее женщину лишили родительских прав, а шестимесячный Сергей оказался в детском доме. Воспитатели вспоминали мальчика как замкнутого, нервного и конфликтного ребенка. Он регулярно вступал в драки, агрессивно реагировал как на сверстников, так и на взрослых.
В конце 1990-х Сергей впервые попал в психиатрическую больницу. После лечения врачи отметили временное улучшение состояния, и подростка перевели в специализированную школу-интернат. Однако вскоре вспышки агрессии вернулись, после чего подростка снова отправили на лечение.
Тогда ему поставили диагноз «олигофрения легкой степени». Несмотря на терапию, поведение Сергея практически не изменилось. Дальше последовали коррекционная школа, интернат и новые госпитализации.
Проблемы с законом начались значительно позже. В 2014 году Лапшина судили за нападение на медсестру интерната и кражу из магазина. Во время судебно-психиатрической экспертизы специалисты пришли к выводу, что мужчина способен понимать характер своих действий и контролировать поведение.
Суд назначил ему три года лишения свободы, однако уже спустя несколько месяцев Сергей попал под амнистию и вышел на свободу. После этого мужчина продолжал перемещаться между интернатами, следственными изоляторами и психиатрическими учреждениями. С апреля 2020 года и до побега он находился на лечении в больнице деревни Берёзовка.
Издевательства над пациентами и постоянные побегиВторой участник истории — Андрей Киселёв — также рос в тяжелых условиях. Родители злоупотребляли алкоголем, а затем их лишили родительских прав. Мальчик попал в детский дом. С раннего детства врачи фиксировали у него серьезное отставание в развитии.
Андрей поздно начал ходить и разговаривать. Перед школой медики диагностировали у него «олигофрению с внутриутробным поражением центральной нервной системы» и присвоили статус ребенка-инвалида. Несмотря на диагноз, мальчик начал учиться в школе, однако спустя год его перевели в специализированный интернат для детей с интеллектуальными нарушениями.
С возрастом Андрей становился все более агрессивным и неуправляемым. Он регулярно сбегал из интерната, бродяжничал и нарушал дисциплину. В 2004 году суд признал его недееспособным. Позднее Андрей окончил восемь классов по программе «особый ребенок», но вскоре снова сбежал и впервые оказался в психиатрической больнице.
Врачи вспоминали, что пациент вел себя грубо, конфликтовал с персоналом и издевался над ослабленными больными. Даже длительное лечение не изменило ситуацию. Мужчина продолжал нарушать режим, сбегать и проявлять агрессию.
В итоге ему диагностировали умеренную умственную отсталость. После выписки Андрей успел совершить несколько преступлений, включая кражи и угон автомобиля, а затем вновь оказался в психиатрических учреждениях. С 2018 года он проходил лечение в Берёзовке.
Побег из психбольницы и план поджогаНа допросах Сергей рассказывал, что идея побега принадлежала Андрею. Мужчины лежали в одной палате. По словам Лапшина, 6 июля Кисилёв предложил бежать и сказал, что может забрать ключи у сестры-хозяйки, после чего они «уйдут» через форточку в её кабинете. Так они и сделали.
В день побега Андрей позвонил знакомому по детскому дому — Павлу. Он сообщил, что его якобы выписывают, и попросил встретить вечером. Позже выяснилось, что мобильные пациенты получили обманом: в психбольнице сотовые пациентов хранят медики. Закон разрешает больному разговаривать с родными два раза в неделю по 5–7 минут, но в присутствии сотрудника. После разговора один из пациентов вместо телефона отдал чехол, а сам аппарат спрятал.
В итоге друзья Андрея приехали к больнице на такси. Когда водитель увидел двух людей в пижамах, он испугался и отказался их везти, однако Андрей убедил его, что в больнице к ним плохо относились. Компания отправилась в поселок в Пермском крае.
Уже на следующий день Андрей заявил, что нужно вернуться за паспортами, а для этого поджечь психиатрическую больницу, чтобы воспользоваться паникой персонала. Мужчины взяли канистру бензина, снова вызвали такси и поехали обратно.
По словам Сергея, Андрей перелез через забор с канистрой, однако спустя примерно час вернулся и сообщил, что поджог сорвался — емкость с бензином лопнула.
План ограбления и убийства таксистаПосле неудачной попытки поджога Андрей предложил новый план.
«На следующий день Андрей сказал, что паспорта все равно нужно забрать. Но сначала надо найти деньги. Он сказал мне: «Вызовешь такси, ограбишь и убьешь водителя, труп выкинешь в лесу, а машину сожжем или утопим». Дал мне нож, я взял маску, перчатки. Мы вызвали такси, и я уехал», — продолжил рассказ Сергей.На следствии Андрей отрицал, что подталкивал знакомого к убийству, однако приятиели, у которых скрывались беглецы, подтвердили слова Сергея.
Убийство водителя возле психбольницыТаксистом оказался Алексей Крылов. По словам Сергея, они приехали к больнице, где он соврал водителю, будто ждет друга с деньгами. Около пятнадцати минут мужчина нервничал и спрашивал, когда принесут оплату. Затем Сергей достал нож и начал наносить удары.
«После трех ударов водитель закричал: "Ты чего делаешь?", выскочил из салона и сказал: "Забирай машину и телефон, только не убивай меня. Мне стало жалко убивать, но в живых оставить я его не мог — заложил бы», — сказал Лапшин.Мужчина догнал раненого водителя и продолжил наносить удары. В итоге таксист упал на землю и сказал: «Я умираю». Убийство произошло буквально в нескольких метрах от территории больницы. Позже жители рассказывали следователям, что слышали громкие и долгие крики, однако испугались приходить на помощь. А охранник, по его словам, не слышал следов борьбы.
Когда Сергей убедился, что водитель умер, он сел в автомобиль и поехал к друзьям.
Поджог автомобиля и попытка скрыть следыАндрей позже вспоминал, что Сергей приехал весь в крови. По его словам, сначала сообщники хотели оставить машину себе, однако затем решили избавиться от нее, опасаясь, что полиция быстро вычислит автомобиль через навигатор.
Мужчины перегнали машину в гаражный кооператив, забрали ценные вещи, выбросили нож и окровавленные перчатки. После этого Андрей поджег тряпки возле газового баллона автомобиля. Спустя несколько минут машина взорвалась.
Вернувшись домой, мужчины попытались уничтожить одежду со следами крови, а их знакомые начали переводить деньги с телефона погибшего таксиста. Следователи позже установили, что Андрей снова предлагал совершить убийство.
«Не хочу. И так уже грех на душу взял. Сегодня устал, завтра убью», — ответил тогда Сергей.К счастью, реализовать новые преступления подозреваемые не успели. Уже на следующий день оперативники установили их местонахождение и провели задержание. Во время допроса Сергей признался, что если бы его не остановили, что он бы продолжал убивать и дальше.
Экспертиза признала мужчин невменяемымиПсихолого-психиатрическая экспертиза показала, что оба фигуранта страдают тяжелыми психическими расстройствами и в момент преступлений не могли полностью осознавать характер своих действий.
Эксперты также отметили отсутствие раскаяния у Сергея. По информации специалистов, мужчина не испытывал жалости к погибшему и пытался оправдывать свои действия тем, что другие совершают еще более тяжкие преступления.
Следствие попросило суд назначить обоим фигурантам принудительное лечение. Позднее прокуратура Пермского края сообщила, что суд направил мужчин в специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением.
Прощание с убитым таксистомНа похороны Алексея Крылова пришли родственники, друзья, коллеги и десятки таксистов. Близкие вспоминали мужчину как спокойного, отзывчивого и доброго человека, который всегда помогал окружающим.
«Мы прощаемся с любящим мужем, заботливым дедушкой, примерным отцом и просто хорошим другом», — говорила на церемонии подруга детства погибшего.Мать убитого несколько раз приподнимала простыню, которой накрыли лицо Алексея, перед тем как закрыть гроб, и рыдала.