«Сейчас придет мясо»: готы-каннибалы запекли с картошкой и съели 16-летнюю школьницу. Жесткий секс и последние минуты жизни подростка
Холодящая кровь история произошла в крещенскую ночь 2009 года в Санкт-Петербурге. Безобидный квартирник рокеров закончился жестоким убийством 16-летней школьницы и пиром каннибалов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Фанатка рок-музыки
16-летняя Карина Будучьян училась в петербургской школе с углублённым английским, любила гуманитарные предметы и участвовала в школьной самодеятельности, мечтая о театральном училище.
Была у девушки и другая сторона жизни — малоизвестная одноклассникам. Под именем Мана она погрузилась в рок-культуру: ходила на концерты, общалась с готами. Вдохновлял её не столько андеграунд, сколько 19-летний Максим Главатских, играющий в собственной группе под псевдонимом «Шери». Чтобы понравиться музыканту, Карина писала ему стихи и сменила имидж, надев чёрный плащ и массивные «гады».
Что касается кумира школьницы «Шери», он после 9 класса не понаслышке знал о наркотиках и алкоголе, а также успел полежать в психбольнице с расстройством личности. Кроме музыки парень занимался рубкой мяса на рынке.
Роковой вечер
После уроков в школе подружка пригласила Карину на вечеринку, где должен был быть ее возлюбленный — Главатских. Недолго думая, школьница придумала срочный реферат по истории и отпросилась у мамы с ночевкой к однокласснице. В злополучной квартире на проспекте Космонавтов алкоголь лился рекой, и большая компания развлекалась по полной. Кто-то из присутствующих сказал Максиму, что скоро придет Карина. На что музыкант лишь усмехнулся: «Сейчас придет мясо». Тогда его словам не придали значения, но фраза оказалась пророческой.
Когда школьница вошла в квартиру, вечеринка была в самом разгаре, но спустя пару часов гости, изрядно напившись, начали расходиться, только Карина не спешила домой, надеясь на внимание кумира. Так в квартире остались трое: Карина Будучьян, Максим Главатских и его друг, флорист Юрий Можнов. После огромного количества выпитого алкоголя друзья захотели есть и не придумали ничего лучше, чем поужинать 16-летней поклонницей.
Расправа над фанаткой
Влюбленную школьницу сперва утопили в заранее подготовленной ванной, а после Максим Главатских умело освежевал и разделал тело девушки. Большая часть останков Карины была отправлена в мусорные пакеты, но некоторые внутренности и кончености они решили запечь с картошкой и поужинали за просмотром видео с компьютера. Утром каннибалы, как ни в чем не бывало, вынесли мусор, а ценные вещи девушки сдали в ломбард. Расследование резонансного преступления продолжилось в эфире программы «Пусть говорят». Мать обвиняемого в убийстве Можнова тогда предположила, что имел место «жесткий секс», в результате которого девушку ненамеренно лишили жизни.
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Следствие и суд
20 января мама погибшей девушки забила тревогу, и начались поиски пропавшей. 31 января был обнаружен первый пакет с останками жертвы каннибалов. Девушку буквально по частям собирали по городу. Позже мать жертвы расскажет, что полностью Карину так и не собрали, семья хоронила найденную голову девушки и пару ее конечностей.
О последних часах жизни Будучьян следствию станет известно спустя неделю после пропажи девушки от подруги Карины, которая пригласила ее на ту роковую вечеринку. Друзья-каннибалы будут задержаны, и на допросе обвиняемые расскажут о страшном голоде, который настиг их в ту крещенскую ночь. На суде оба фигуранта так и не поймут, что, собственно, они сделали не так, и о раскаянии в содеянном речь даже не пойдет.
Пир каннибалов суд оценил для Главатских 19 годами тюрьмы, Можнов же получил 18 лет колонии строгого режима. Можнов отправился отбывать срок в Архангельскую область, а Главатских — в Мурманскую. Вопреки ожиданиям, «Шери» не сломался сразу: в колонии он собрал рок-группу и даже успел жениться. Однако весной 2017 года его терпение закончилось, и он покончил с собой. Тело рокера-каннибала кремировали в Петербурге. Теперь же Питер с ужасом ожидает выхода на свободу Можнова, который планируется в 2027 году.