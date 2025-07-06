Суп с крысиным ядом и зверская расправа: Как 15-летняя школьница организовала убийство бизнесмена ради его Lexus

06 июля 2025, 17:28

Фото: iStock/ Lindrik

Жестокое преступление с участием несовершеннолетних произошло в 2010 году в окрестностях Уфы. Жертвой жестокой расправы стал 30-летний предприниматель, обративший на себя внимание дорогим автомобилем. Кровавую расправу придумала и тщательно спланировала 15-летняя школьница, а исполнителями убийства стали ее друзья. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство в сети Роковой вечер Зверская расправа: сковорода, лопата и отрезанная голова Расследование и суд



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Зверская расправа: сковорода, лопата и отрезанная голова

Фото: iStock/ FelixRenaud



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