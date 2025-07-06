Суп с крысиным ядом и зверская расправа: Как 15-летняя школьница организовала убийство бизнесмена ради его Lexus
Жестокое преступление с участием несовершеннолетних произошло в 2010 году в окрестностях Уфы. Жертвой жестокой расправы стал 30-летний предприниматель, обративший на себя внимание дорогим автомобилем. Кровавую расправу придумала и тщательно спланировала 15-летняя школьница, а исполнителями убийства стали ее друзья. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Знакомство в сети
Весной 2025 года 30-летний уфимский бизнесмен Эмиль Шайганов, разбогатевший на ставках в тотализаторе, получил сообщение в соцсетях от юной поклонницы. 15-летняя Карина из поселка Чернолесовский казалась милой и наивной девчонкой. В переписке она ловко выведала, что два года назад Эмиль выиграл 15 миллионов рублей, купил квартиру, открыл бизнес и роскошный Lexus RX 350 — именно этот автомобиль и стал роковым влечением для девушки.
Несмотря на большую разницу в возрасте, между школьницей и бизнесменом завязались отношения. Когда юная Карина поняла, что Эмиль доверяет ей, в ее голове созрел чудовищный замысел: убить его и продать Lexus. Найти сообщников оказалось просто — ее 15-летний друг из Уфы привлек еще двоих: 19-летнего Николая Панкова и 22-летнего Руслана Аббясова.
Роковой вечер
В тот летний день 30-летний Эмиль Шайганов и представить не мог, чем обернется его знакомство с юной Кариной. Девушка, в которую он уже успел влюбиться, предложила встретиться на даче ее друга и пообещала, что вечер пройдет «весело». Но когда Эмиль приехал, его уже ждали трое приятелей девушки. Компания распивала алкоголь, но сам Эмиль не пил — он даже не подозревал, что его уже приговорили. Сначала убийцы подсыпали ему в еду мышьяк, но яд не сработал — мужчина почувствовал себя плохо, но не умер. Тогда началась настоящая бойня.
Зверская расправа: сковорода, лопата и отрезанная голова
Эмиля вывели во двор и избили сковородой и лопатой, после чего запихнули в его же Lexus RX 350 и повезли в лес. Там, уже полуживого, его добили ножом, а затем отрезали голову. Но и этого им показалось мало — убийцы устроили фотосессию с отрубленной головой, смеясь и выкладывая снимки в закрытый чат. После этого голову закопали в одном месте, а обезглавленное тело — в другом.
До утра пьяная компания каталась на машине убитого, но, не справившись с управлением, разбила Lexus. Тогда преступники подожгли автомобиль, чтобы уничтожить улики, и скрылись.
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Расследование и суд
Останки Эмиля Шайганова обнаружили в уфимском лесу спустя несколько суток после совершения преступления. Местные жители нашли обезглавленное тело со следами недавнего захоронения. Рядом лежали вещи погибшего из его машины — эти находки сразу указали на связь с исчезновением бизнесмена.
Решающим доказательством оказался смартфон жертвы. Один из преступников забрал телефон, но вместо использования передал его в счет погашения долга своему знакомому. Новый владелец, перепродавший устройство, случайно активировал его. Этот звонок зафиксировали операторы связи, что позволило следствию выстроить цепочку и выйти на подельников Карины.
Первой задержали саму Карину. Во время первоначальных допросов девушка категорически отрицала свою причастность к преступлению, заявляя: «Я даже не знаю, о ком вы говорите!» Однако впоследствии она начала давать показания против своих сообщников. При изучении ее переписки следователи обнаружили не только детали планирования убийства, но и шокирующие фотографии с отрубленной головой Эмиля, сделанные преступниками на месте расправы.
Спустя год после убийства суд вынес приговор по резонансному делу бизнесмена Эмиля Шайганова. Четверо участников преступной группы получили реальные сроки лишения свободы. 16-летняя Карина, признанная организатором преступления, была осуждена на 8 лет воспитательной колонии. Ее несовершеннолетний 15-летний сообщник получил такой же срок, но отбывал наказание в колонии-поселении.
Основные исполнители расплатились по всей строгости закона. 22-летний Руслан Аббясов, непосредственно совершивший убийство, получил 18 лет колонии строгого режима. Его 20-летний подельник Николай Панков был приговорен к 12 годам лишения свободы в учреждении того же режима. При вынесении приговора суд учитывал как смягчающие обстоятельства (несовершеннолетие Карины и ее 15-летнего соучастника), так и отягчающие — особую жестокость при совершении преступления.