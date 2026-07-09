Россиянка погибла от солнечного удара в Испании
Россиянка погибла от солнечного удара в Испании. Это четвёртый случай в Андалусии за неделю. Об этом пишет SHOT.
59-летняя уроженка РФ скончалась в Севилье, куда переехала в 2014 году. Согласно информации местных властей, она долгое время находилась под палящим солнцем. В четверг, 9 июля, в испанской провинции температура достигла 36 градусов.
С начала лета в Испании из-за экстремальной жары погибло не менее 900 человек. Июнь текущего года оказался вторым самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в стране.
Ранее сообщалось, что няня погубила малолетнего ребенка, оставив его в машине на 32-градусной жаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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