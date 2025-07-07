Записка «Помогите!» и 170 рублей за изнасилование: Современная Салтычиха держала в рабстве и подвергала пыткам женщин и детей
Страшная история барыни-убийцы Салтычихи повторилась в 2013 году в деревне Большой Низ Кировской области. Под предлогом помочь в трудной жизненной ситуации 22-летняя Юлия Глазырина пригласила пожить к себе женщину с двумя несовершеннолетними детьми, после чего семья попала в плен к садистке, которая систематически издевалась над ними. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография преступницы
Юлия Глазырина появилась на свет в деревне Большой Низ, расположенной в Кировской области. Девочка рано лишилась матери – та скончалась, когда малышке едва исполнилось два месяца. Воспитанием Юли занимались отец Владимир и тетя. Хотя семья не испытывала материальных трудностей, с ранних лет в девушке проявлялись жестокие наклонности.
В школе она постоянно конфликтовала со сверстниками, грубила учителям, а в подростковом возрасте стала проводить время в сомнительной компании местных мужчин. Получив школьное образование, Глазырина поступила в техникум, но проучилась там всего год, после чего уехала в Нижний Новгород, а затем вернулась в родную деревню с сожителем.
Преступный кошмар в доме Глазыриной
С 2013 года 22-летняя Юлия Глазырина организовала в собственном доме настоящий лагерь пыток, где в рабских условиях содержались четыре женщины и восемь детей. Лишив своих жертв документов и обналичив их материнский капитал, она держала их в постоянном страхе, угрожая расправой и голодной смертью.
Особой жестокости Глазырина проявляла в отношении 29-летней Елены — бездомной женщины с двумя детьми, которую она заманила в дом под предлогом помощи. Вместо обещанной поддержки жертва и ее дети подверглись чудовищным издевательствам.
Следствие установило, что Глазырина систематически избивала 13-летнего сына Елены, используя для этого ремень и шнур от зарядного устройства. Саму женщину она истязала с особой изощренностью: обливала кипятком, избивала палкой и металлическим прутом.
Но самым чудовищным преступлением стало организованное Глазыриной изнасилование. В начале апреля 2013 года, движимая личной ненавистью к своей жертве, она связала Елену скотчем, лишив ее возможности сопротивляться, и передала двум подвыпившим мужчинам, которые надругались над беспомощной женщиной. За это преступление Глазырина заплатила насильникам смехотворные 170 рублей, демонстрируя полное пренебрежение человеческим достоинством своей жертвы.
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Разоблачение
В январе 2014 года в дом Глазыриной прибыла проверка после тревожного сигнала из Нижегородской области. Коллеги из поселка Шаранга искали пропавшую Елену и ее детей. Когда представители опеки приехали с визитом, Глазырина встретила их радушно, утверждая, что в доме просто «шумные гости».
Когда проверяющие уже собирались уходить, одна из жертв, та самая Елена, незаметно сунула в руку сотруднице опеки смятую салфетку с надписью «Помогите!». Это стало ключевым доказательством. В тот же день в дом ворвались правоохранители и освободили семьи, находившиеся в рабстве у Салтычихи 21-го века.
При задержании Глазырина яростно сопротивлялась: кричала, оскорбляла полицейских и даже пыталась драться. Однако после обыска дома и полученных показаний потерпевших не оставалось сомнений в виновности Юлии.
Решение суда
В 2015 году Советский районный суд Кировской области вынес приговор по резонансному уголовному делу Юлии Глазыриной, жительницы деревни Большие Низы. Процесс стал финальной точкой в череде ужасающих событий, начавшихся в 2013 году.
Психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках процесса, признала Глазырину вменяемой, но выявила у нее склонность к садизму. Несмотря на попытки защиты оспорить доказательства и заявления отца обвиняемой о фальсификации дела, суд принял во внимание многочисленные свидетельские показания потерпевших, медицинские заключения и вещественные доказательства.
По совокупности совершенных преступлений, включая истязания, сексуальное насилие, незаконное лишение человека свободы и жестокое обращение с детьми, суд назначил Глазыриной наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.