Записка «Помогите!» и 170 рублей за изнасилование: Современная Салтычиха держала в рабстве и подвергала пыткам женщин и детей

07 июля 2025, 15:07

Фото: iStock/Tunatura

Страшная история барыни-убийцы Салтычихи повторилась в 2013 году в деревне Большой Низ Кировской области. Под предлогом помочь в трудной жизненной ситуации 22-летняя Юлия Глазырина пригласила пожить к себе женщину с двумя несовершеннолетними детьми, после чего семья попала в плен к садистке, которая систематически издевалась над ними. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография преступницы Преступный кошмар в доме Глазыриной Разоблачение Решение суда



Биография преступницы

Преступный кошмар в доме Глазыриной

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов



Взрыв прогремел в пятиэтажке в Саратовской области

Разоблачение

Фото: iStock/ olegkozyrev



Решение суда