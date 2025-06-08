«90% кастингов я не прохожу»: Александру Якину — 35 лет. Актерское клеймо «Ромы Букина», тайная свадьба и отсутствие ролей
Сегодня, 8 июня, звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин отмечает свой день рождения. Ему исполняется 35 лет. Полюбившейся публике ролью Ромы Букина актер буквально вырос на глазах у телезрителей. Сейчас артист преимущественно играет на сцене Театра наций, обустраивает личную жизнь и ждет новых успешных ролей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Александр Якин появился на свет 8 июня 1990 года в городе Чехов. Детство и юность он провёл в селе Троицкое, которое находится в двадцати километрах от города. В селе для подрастающего Александра было немного развлечений: футбол, кружок по хореографии и театральная студия. Во всех трех секциях Якин успешно занимался.
«Родители отдали меня в театральную студию. Мне не очень этого хотелось, и первое время я хотел уйти. Но родители понимали, что, если у меня появится свободное время, я могу свернуть не в ту сторону. Потому что мне всё было интересно, я был очень любознательный и всё бы пробовал. Театральная студия заняла всё мое время, а потом уже, когда стало получаться, появились какие-то съемки. В 12 лет я понял, что мне интересно быть артистом», — рассказывал артист в одном из интервью.
Дебют Якина в кино состоялся в 2000 году на съемках короткометражного фильма «Профессия — спасатель». После этого были эпизодические роли в фильмах «Ковчег» и «Повелитель луж». Но по-настоящему успешным для Александра стал 2005 год, когда Валерий Ахадов предложил ему главную роль в своей драме «Парниковый эффект». Роль Эрнеста, беспризорника, стала важной вехой в карьере молодого актёра.
Звездные роли в сериалах
В 2006 году Александр Якин прошел кастинг на главную роль Ромы Букина в сериале «Счастливы вместе». Актеру на момент начала работы над ситкомом было всего 16 лет, и он заканчивал 9 класс. Якин мастерски справился с колоссальной нагрузкой, сумев совместить учебу, съемки и работу на сцене театра. Славу, полученную от роли Букина, по словам актера, он не успел испытать в полной мере. Все его время было занято работой.
Однако артист столкнулся с негативными последствиями раннего начала съемок в виде предвзятого отношения членов приемной комиссии в театральных вузах. Только в ГИТИСе к Александру отнеслись непредвзято и в 2008 году приняли на курс Владимира Андреева.
Сериал «Счастливы вместе» шел на экранах шесть лет, и Александр Якин был частью этой истории до 2013 года. После окончания работы над сериалом актеру предложили роль в новом проекте — «Восьмидесятые», который стал для него второй волной успеха. С момента завершения «Восьмидесятых» в 2016 году актер снимался лишь в нескольких проектах, и то во второстепенных ролях.
Александр стал заложником одной роли, и теперь режиссеры видят в нем исключительно Рому Букина и почти не приглашают в кино.
«Это же не олимпийский вид спорта, где, если ты первый прибежал, значит, ты лучше априори. Тут кому-то нравится так, кому-то так. Да, 90% кастингов я не прохожу. Большую часть вхолостую…», — цитирует актера издание uznayvse.ru.
Личная жизнь
В личной жизни у героев Якина не всё складывалось так же удачно, как у самого актёра. Ещё будучи студентом он встретил Анну Зайцеву, которая также училась на актёрском факультете. С тех пор они были вместе, а летом 2016 года решили узаконить свои отношения. Свадебное торжество было весьма скромным, в кругу самых близких людей. Стоит отметить, что первое время Якин не афишировал свой новый семейный статус перед поклонниками.
В декабре 15 декабря 2023 года Александр сообщил радостную весть: он стал отцом. Хотя обычно актёр не любит делиться подробностями своей личной жизни, в этот раз он решил поделиться своим счастьем в социальных сетях.
«Начну с самого важного, что произошло со мной за последнее время! Я стал папой!» — написал актер.
Как сейчас живет актер
Александр Якин продолжает свою творческую карьеру. Он участвует в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Номер 13», «Примадонны», «Мужчина на все руки» и «Боинг-Боинг».
Якин не любитель светских мероприятий и редко появляется на публике вне работы. В свободное время он предпочитает проводить время с семьёй или встречаться с друзьями. Актер регулярно участвует в футбольных матчах команды Театра наций, а также занимается боксом и увлекается пленочной фотографией.
В 2025 году актер вернулся к съемкам в кино. В ближайшее время его можно будет увидеть в лентах «Букины-2» и «Кукушкин».