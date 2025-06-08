08 июня 2025, 12:50

Александр Якин (Фото: Instagram* @yakimoto_san)

Сегодня, 8 июня, звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин отмечает свой день рождения. Ему исполняется 35 лет. Полюбившейся публике ролью Ромы Букина актер буквально вырос на глазах у телезрителей. Сейчас артист преимущественно играет на сцене Театра наций, обустраивает личную жизнь и ждет новых успешных ролей. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Звездные роли в сериалах Личная жизнь Как сейчас живет актер



Ранние годы

Александр Якин (Фото: Instagram* @yakimoto_san)



«Родители отдали меня в театральную студию. Мне не очень этого хотелось, и первое время я хотел уйти. Но родители понимали, что, если у меня появится свободное время, я могу свернуть не в ту сторону. Потому что мне всё было интересно, я был очень любознательный и всё бы пробовал. Театральная студия заняла всё мое время, а потом уже, когда стало получаться, появились какие-то съемки. В 12 лет я понял, что мне интересно быть артистом», — рассказывал артист в одном из интервью.

Звездные роли в сериалах

Александр Якин (Фото: Instagram* @yakimoto_san)



«Это же не олимпийский вид спорта, где, если ты первый прибежал, значит, ты лучше априори. Тут кому-то нравится так, кому-то так. Да, 90% кастингов я не прохожу. Большую часть вхолостую…», — цитирует актера издание uznayvse.ru.

Личная жизнь

Александр Якин с Анной Зайцевой (Фото: Instagram* @yakimoto_san)



«Начну с самого важного, что произошло со мной за последнее время! Я стал папой!» — написал актер.

Как сейчас живет актер