Александру Маршалу — 68 лет: Три брака, измены женам и тайное венчание с молодой избранницей. Как сейчас живет артист?
Сегодня, 7 июня, народный артист РФ Александр Маршал отмечает свое 68-летие. Автор хита «Белый пепел» с 80-х годов вел активную творческую деятельность, жил в Америке, выступал на одной сцене с легендарными Scorpions, а также во все времена был любимцем у женщин. О насыщенной личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Александр Миньков, известный как Александр Маршал, родился 7 июня 1957 года в Краснодарском крае. С детства он увлекался музыкой и окончил музыкальную школу по классу фортепиано и гитары.
В 1974 году молодой человек поступил в Ставропольское военное училище на специальность штурмана, следуя примеру отца. Но вскоре понял, что профессия лётчика не для него, и проучился всего два года. После чего была служба в армии, где он работал матросом и механиком в Крыму.
В 1980 году Маршал переехал в Москву и познакомился с музыкантом и продюсером Стасом Наминым, который стал его наставником в мире рок-музыки. В 1987 году Александр присоединился к группе «Парк Горького» как бас-гитарист. Коллектив отправился на гастроли в США и остался на более длительное время.
Деятельность музыкантов получила высокую оценку от американской звукозаписывающей компании, что привело к заключению первого в истории советского рока контракта между отечественной глэм-метал группой «Парк Горького» и иностранной компанией. Так Александр Маршал прожил десять лет за океаном, а вернувшись в Россию в 1997 году, музыкант начал сольную карьеру.
Личная жизнь
Александр Маршал, известный российский певец, имеет довольно насыщенную личную жизнь, которая включает три официальных брака и множество романов артиста. После присоединения к группе «Парк Горького» Маршал решил создать семью, однако отношения с супругой стали напряженными, когда она начала проявлять чрезмерный интерес к его жизни. Это привело к расставанию.
Второй женой артиста стала Наталья Курко, которая подарила ему дочь Полину. Однако этот союз также не выдержал испытания временем. Разные страны и расстояния стали причиной разлада: Александр вернулся в Россию, в то время как Наталья с дочерью переехала жить в Лос-Анджелес.
«Я был там, а они — здесь. Наталья нашла себе другого человека, так что у нас не получилось. Узнал об этом от добрых людей. Это потом она переехала с дочкой в США, когда мы уже расстались. С дочкой я общаюсь хорошо», — рассказывал Маршал в программе «Судьба человека».
Третья супруга, также Наталья, появилась в жизни певца во время гастролей группы «Парк Горького», когда они выступали вместе с известными Scorpions. Эта пара прожила в браке 20 лет и воспитала сына Артёма, который родился в Лос-Анджелесе в 1997 году. Несмотря на кажущуюся идиллию, отношения начали трещать по швам, когда Александр начал появляться в компании солистки группы «Блестящие» Надежды Ручки.
Однако разводиться музыкант не спешил, и уставшая от ожиданий Надежда разорвала отношения, а Наталья подала на развод. Однако одиноким Александр был недолго, уже в 2017 году судьба свела его с выпускающим редактором радио «Шансон» 24-летней Кариной Нугаевой. Пара познакомилась в редакции радио и после эфира больше не расставалась.
«Понимаете, между людьми бывает такой химический процесс, который называется любовь. С нами это случилось. Я сам иногда себе говорю: куда ты, зачем? Но я желаю вам хоть раз в жизни испытать то, что я сейчас испытываю с Кариной. Словами это просто не передать», — цитирует артиста издание novochag.ru.
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Александр Маршал сейчас
В отношения между парой, у которой разница в возрасте в 36 лет, мало кто верил, но Александр и Карина смогли выстроить счастливые отношения, и в 2022 году в СМИ появилась информация о тайном венчании влюбленных.
«Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло. Она красивая. А самое главное — хороший человек. Этим все сказано. Она далеко не дура», — рассказывал Маршал корреспондентам НТВ.
Союз с молодой спутницей жизни благотворно сказался на артисте, и он словно обрёл вторую молодость. Сейчас мы восхищаемся его подтянутой фигурой и тем, как он хорошо выглядит, а ведь несколько лет назад у Александра были серьёзные проблемы со здоровьем. В 2016 году ему удалили межпозвоночную грыжу и установили имплант, а в 2021 году появились слухи о его госпитализации из-за инсульта. Сначала певец говорил, что у него просто проблемы с давлением, но весной признался, что его состояние было предвестником инсульта.
Сейчас артист продолжает активную творческую деятельность. В 2025 году Александр Маршал выпустил альбом под названием «Коротко о разном». В него вошли такие композиции, как «Андрейка», «Дура», «Не узнать» и «Сестричка».