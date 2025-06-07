07 июня 2025, 15:03

Александр Маршал (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)

Сегодня, 7 июня, народный артист РФ Александр Маршал отмечает свое 68-летие. Автор хита «Белый пепел» с 80-х годов вел активную творческую деятельность, жил в Америке, выступал на одной сцене с легендарными Scorpions, а также во все времена был любимцем у женщин. О насыщенной личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Александр Маршал сейчас





Биография артиста

Личная жизнь

Александр Маршал с супругой Марией (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



«Я был там, а они — здесь. Наталья нашла себе другого человека, так что у нас не получилось. Узнал об этом от добрых людей. Это потом она переехала с дочкой в США, когда мы уже расстались. С дочкой я общаюсь хорошо», — рассказывал Маршал в программе «Судьба человека».

Карина Нугаева (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!» НТВ)



«Понимаете, между людьми бывает такой химический процесс, который называется любовь. С нами это случилось. Я сам иногда себе говорю: куда ты, зачем? Но я желаю вам хоть раз в жизни испытать то, что я сейчас испытываю с Кариной. Словами это просто не передать», — цитирует артиста издание novochag.ru.

Александр Маршал ответил на вопрос об общих детях с избранницей, которая почти на 40 лет младше

Александр Маршал сейчас

Александр Маршал (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!» НТВ)



«Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло. Она красивая. А самое главное — хороший человек. Этим все сказано. Она далеко не дура», — рассказывал Маршал корреспондентам НТВ.