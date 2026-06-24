24 июня 2026, 13:18

Алла Покровская (фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

25 июня исполняется семь лет со дня смерти народной артистки РСФСР Аллы Покровской — актрисы, режиссера, педагога и профессора Школы-студии МХАТ. Она оставила заметный след в отечественном театре и кинематографе, воспитала несколько поколений артистов и создала десятки запоминающихся сценических образов. Зрители знают ее по фильмам «Июльский дождь», «Охота на лис», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». О судьбе выдающейся актрисы — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аллы Покровской: детство и первые шаги к сцене Работа в театре: от «Современника» до МХТ имени Чехова Фильмография Аллы Покровской: лучшие роли в кино Личная жизнь Аллы Покровской и брак с Олегом Ефремовым Последние годы жизни и причина смерти Аллы Покровской

Биография Аллы Покровской: детство и первые шаги к сцене

Алла Покровская (фото: кадр из фильма «Однофомилец»)

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Работа в театре: от «Современника» до МХТ имени Чехова

Алла Покровская (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)

Алла Покровская (фото: кадр из фильма «Однофомилец»)

Фильмография Аллы Покровской: лучшие роли в кино

Алла Покровская (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

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Личная жизнь Аллы Покровской и брак с Олегом Ефремовым

Алла Покровская (фото: кадр из фильма «Третий в пятом ряду»)

Олег Ефремов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Она очень редко подпускала к себе кого-то, но уж если подпускала, то делала это на полную: не только в дом, но и в свое сердце. И ты понимал, что на особом положении», — отмечала артистка Вера Воронкова.

Последние годы жизни и причина смерти Аллы Покровской

Алла Покровская (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

«Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость: болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить», — говорил актер.

Алла Покровская (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

«Я очень благодарен за то, что судьба свела меня с ней. Она так трепетно относилась к сцене. Володя Машков сказал, что Алла Борисовна была атомом солнца. Она останется в каждом из нас. Эти частицы никуда не деваются, они вонзаются во всех, кто рядом. Я глубоко признателен за то, что вы такая, какая есть. Искренность, порядочность и честность — в жизни и профессии. Большой пример», — сказал Миронов.