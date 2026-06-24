Была несчастна с Олегом Ефремовым и умерла от заражения крови: жизнь и творчество народной артистки РСФСР Аллы Покровской
25 июня исполняется семь лет со дня смерти народной артистки РСФСР Аллы Покровской — актрисы, режиссера, педагога и профессора Школы-студии МХАТ. Она оставила заметный след в отечественном театре и кинематографе, воспитала несколько поколений артистов и создала десятки запоминающихся сценических образов. Зрители знают ее по фильмам «Июльский дождь», «Охота на лис», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». О судьбе выдающейся актрисы — в материале «Радио 1».
Биография Аллы Покровской: детство и первые шаги к сценеАлла Покровская появилась на свет 18 сентября 1937 года в Москве в семье театральных деятелей. Ее отец Борис Покровский был известным оперным режиссером, а мать Анна Некрасова работала в детском театре.
Позднее актриса вспоминала, что родители практически все время посвящали работе. Они сутками находились в театре, поэтому воспитанием Аллы и ее младшего брата в основном занималась няня. Иногда за детьми присматривал дедушка по материнской линии. Именно он знакомил внуков с серьезной литературой, читая им «Мертвые души» Николая Гоголя и «Илиаду» Гомера. Эти воспоминания Покровская сохранила на всю жизнь.
С ранних лет будущая актриса находилась рядом с театральной средой. Во время Великой Отечественной войны она сопровождала мать в поездках вместе с театральной бригадой. Позднее, уже в школьные годы, регулярно посещала концерты, спектакли и кинопоказы. Постепенно интерес к искусству перерос в мечту связать свою жизнь со сценой.
Однако отец не поддерживал ее стремление стать актрисой. Борис Покровский считал, что дочь не обладает необходимыми способностями для актерской профессии. Эти слова надолго поселили в ней неуверенность в собственных силах. Даже спустя годы, добившись признания и славы, Алла Борисовна продолжала считать, что уступает многим коллегам по таланту.
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Под влиянием родителей девушка сначала выбрала более практичный путь и поступила в педагогический институт. Однако учеба не приносила ей радости. Спустя год мать посоветовала дочери заняться театральной самодеятельностью. Именно там началась ее подготовка к поступлению в творческий вуз.
Главной мечтой Покровской оставалась Школа-студия МХАТ. Отец называл эту цель недостижимой, поэтому девушка решила не посвящать родителей в свои планы. Она самостоятельно прошла все вступительные испытания и рассказала о них семье лишь перед заключительным туром. В результате Аллу сначала приняли вольнослушателем, а спустя семестр официально зачислили на курс.
Работа в театре: от «Современника» до МХТ имени ЧеховаСтуденческие годы Покровской совпали с рождением театра «Современник». Его создатель и художественный лидер Олег Ефремов часто привлекал студентов Школы-студии МХАТ к подготовке спектаклей.
Алла вместе с однокурсниками помогала устанавливать декорации, наблюдала за репетициями и работой будущих легенд советской сцены — Игоря Кваши, Галины Волчек и Евгения Евстигнеева. Позднее актриса признавалась, что именно тогда получила бесценный профессиональный опыт, который во многом определил ее дальнейший путь.
После окончания Школы-студии МХАТ Покровская вошла в состав труппы «Современника». Таким образом осуществилась ее детская мечта о большой театральной сцене. В этом театре актриса прослужила 45 лет.
На рубеже XX и XXI веков Аллу Борисовну пригласили в Московский театр Олега Табакова. Здесь она сыграла Елизавету Прокофьевну в спектакле «Идиот» по роману Федора Достоевского. Эта работа получила высокую оценку зрителей и критиков.
Позже артистка продолжила творческую деятельность в Московском художественном театре имени Антона Чехова. Особое значение для нее приобрело сотрудничество с режиссером Кириллом Серебренниковым. Под его руководством Покровская участвовала в постановках «Мещане», «Изображая жертву» и «Господа Головлевы».
Отдельной страницей в ее карьере стала работа над спектаклем «В ожидании Годо». В этой постановке актрисе предстояло исполнить мужскую роль. Репетиции уже шли полным ходом, однако наследники автора пьесы запретили показывать спектакль зрителям.
Сценическая деятельность Покровской не ограничивалась актерской профессией. Она успешно проявила себя и как режиссер. Дебютную постановку — спектакль «Бабье царство» — артистка представила на сцене МХТ имени Чехова в 2000 году. Затем она сотрудничала с Московским драматическим театром имени Александра Пушкина, где поставила спектакли «Ромео и Джульетта» и «Косметика врага».
Фильмография Аллы Покровской: лучшие роли в киноНесмотря на огромный авторитет в театральном мире, в кинематографе Алла Покровская оставалась менее известной широкой аудитории. Значительную часть ее экранного наследия составили фильмы-спектакли, поэтому массовый зритель знал ее хуже, чем театральная публика.
Дебют актрисы на экране состоялся в 1966 году в драме «Строится мост». В том же году на экраны вышел фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь», который впоследствии назвали одним из главных символов эпохи оттепели. Покровская исполнила роль Лели, продемонстрировав глубокий психологизм и драматический талант.
Особенно плодотворным для актрисы оказался период 1970–1980-х годов. В это время она создала целую галерею ярких психологических образов. Среди наиболее заметных работ зрители выделяли роль Лиды в картине «Дневник директора школы», где партнером Покровской стал Олег Борисов.
Не меньший интерес вызвали ее работы в фильме Вадима Абдрашитова «Охота на лис», мелодраме «Дневной поезд» и исторической картине «Выбор цели». Параллельно артистка работала над озвучиванием анимационных фильмов. Одной из самых известных стала роль Ткачихи в мультфильме «Сказка о царе Салтане». Она также снялась в проектах «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар» и «Такая короткая долгая жизнь».
В 1990-е годы Покровская практически перестала сниматься. Лишь с началом нового столетия она вернулась в кино и исполнила главную роль в фильме «Тормозной путь».
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Последней работой актрисы на экране стала биографическая драма «Высоцкий. Спасибо, что живой». В картине она сыграла мать Владимира Высоцкого. Любопытно, что в молодости Покровская и будущий знаменитый бард посещали один и тот же любительский театр.
Личная жизнь Аллы Покровской и брак с Олегом ЕфремовымЛичная жизнь актрисы складывалась непросто. По воспоминаниям ее близкой подруги Нины Гуляевой, еще на первом курсе театрального института у Покровской завязались отношения с Вячеславом Невинным. Молодые люди испытывали друг к другу сильные чувства и даже задумывались о свадьбе, однако жизненные обстоятельства развели их дороги.
После этого Алла Борисовна успела побывать в браке, однако никогда не раскрывала имя своего первого мужа. Наибольший интерес общественности всегда вызывали ее отношения с Олегом Ефремовым. Как рассказывала сама Покровская, внимание знаменитого режиссера оказалось для нее неожиданностью. Ефремов настойчиво ухаживал, совершал красивые поступки, и вскоре они начали жить вместе.
Через некоторое время актриса узнала о беременности. После этой новости Ефремов предложил официально оформить отношения. Родители Покровской выступали против союза. Они считали будущего зятя человеком непостоянным и были уверены, что его единственной настоящей любовью всегда останется театр. Кроме того, они опасались, что дочь полностью растворится в жизни мужа. Однако их опасения не оправдались.
Всего через 18 дней после рождения сына Михаила Ефремова актриса вернулась к работе в театре. Позднее она признавалась, что уделяла ребенку меньше времени, чем хотела бы, во многом повторяя модель воспитания собственных родителей. Тем не менее Михаил вырос и сам стал известным артистом.
В одном родители Аллы Борисовны все же оказались правы. Семейная жизнь не входила в число главных приоритетов Олега Ефремова. Театр занимал центральное место в его судьбе. Многие бытовые и жизненные вопросы Покровской приходилось решать самостоятельно.
Несмотря на это, она никогда публично не обвиняла мужа, понимая его преданность профессии. Эти отношения не принесли ей большого счастья. Актриса мирилась с многочисленными изменами супруга, объясняя их его натурой, терпела пристрастие к алкоголю и самостоятельно занималась всеми домашними делами.
В итоге семья распалась. Формально брак просуществовал 16 лет, однако вместе супруги прожили лишь восемь. После развода им удалось сохранить теплые отношения. Покровская неоднократно говорила, что Ефремов сыграл огромную роль в ее профессиональном становлении и стал для нее настоящим наставником. При этом она честно признавалась: «Музой его я не была».
«Она очень редко подпускала к себе кого-то, но уж если подпускала, то делала это на полную: не только в дом, но и в свое сердце. И ты понимал, что на особом положении», — отмечала артистка Вера Воронкова.
Последние годы жизни и причина смерти Аллы ПокровскойВ декабре 2018 года Аллу Покровскую госпитализировали в одну из московских клиник. В медицинское учреждение ее привез сын Михаил Ефремов.
Врачи сообщили, что поводом для обращения стали сильные боли в спине. После осмотра пациентку направили в неврологическое отделение для проведения обследования и необходимого лечения. В Московском художественном театре имени Чехова тогда пояснили журналистам, что артистка проходит плановую диагностику. Медики скорректировали лечение, купировали острый болевой синдром и спустя некоторое время отпустили актрису домой.
По словам очевидцев, во время визита в больницу произошел неприятный инцидент. Михаил Ефремов вступил в конфликт с сотрудниками учреждения после того, как ему некоторое время не разрешали въехать на территорию клиники на автомобиле.
Позднее состояние Аллы Борисовны ухудшилось. 25 июня 2019 года она умерла. Народная артистка РСФСР ушла из жизни на 82-м году. Причиной смерти стал сепсис.
Михаил Ефремов рассказывал, что врачи рассматривали возможность переливания крови, однако тяжелое состояние печени не позволило провести процедуру.
«Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость: болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить», — говорил актер.Похороны состоялись на Троекуровском кладбище. Во время церемонии прощания коллеги вспоминали ее как человека исключительной преданности профессии и высоких нравственных принципов.
Народный артист России Евгений Миронов отметил, что встреча с Аллой Борисовной стала для него настоящим подарком судьбы.
«Я очень благодарен за то, что судьба свела меня с ней. Она так трепетно относилась к сцене. Володя Машков сказал, что Алла Борисовна была атомом солнца. Она останется в каждом из нас. Эти частицы никуда не деваются, они вонзаются во всех, кто рядом. Я глубоко признателен за то, что вы такая, какая есть. Искренность, порядочность и честность — в жизни и профессии. Большой пример», — сказал Миронов.