14 июня 2025, 11:55

Елена Сафонова (Фото: скриншот д/ф «Цвет зимней вишни» Первый канал)

14 июня свой 69-й день рождения отмечает выдающаяся российская актриса Елена Сафонова — та самая Ольга из культовой «Зимней вишни», чей образ стал символом целой эпохи. Ее талант не знает границ: начав карьеру в советском кино, она покорила и французский кинематограф, доказав, что настоящее искусство не нуждается в переводе. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Награды Личная жизнь Актриса сейчас



Ранние годы

Елена Сафонова (Фото: скриншот д/ф «Цвет зимней вишни» Первый канал)



Работа в кино

Елена Сафонова (Фото: скриншот д/ф «Цвет зимней вишни» Первый канал)



Елена Сафонова (Фото: скриншот д/ф «Цвет зимней вишни» Первый канал)



Награды

Елена Сафонова (Фото: скриншот д/ф «Цвет зимней вишни» Первый канал)



Личная жизнь

Елена Сафонова (Фото: скриншот д/ф «Цвет зимней вишни» Первый канал)



«Я долго думала. Уже хотела отказаться от актерской карьеры, сидеть дома и воспитывать детей. Но потом все же решила расстаться с мужем. И причина вовсе не в дилемме «дом или работа». Я очень скучала по Москве, по России», — цитирует артистку издание kp.ru.

Актриса сейчас