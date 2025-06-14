Брак с французом, тоска по родине и разлука с сыном. Как сейчас живет звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова?
14 июня свой 69-й день рождения отмечает выдающаяся российская актриса Елена Сафонова — та самая Ольга из культовой «Зимней вишни», чей образ стал символом целой эпохи. Ее талант не знает границ: начав карьеру в советском кино, она покорила и французский кинематограф, доказав, что настоящее искусство не нуждается в переводе. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в творческой ленинградской семье. Ее отец — Всеволод Сафонов, известный актер, звезда советского кино («Белорусский вокзал», «Дело пестрых»), а мать — Валерия Рублева, режиссер «Мосфильма». Вскоре после рождения дочери семья переехала в Москву.
С детства Елена была частью мира кинематографа: она сопровождала родителей на съемках, помогала операторам и осветителям, наблюдала за работой режиссеров. Уже тогда твердо решила стать актрисой.
После школы Сафонова пыталась поступить во ВГИК, но добилась успеха только с третьей попытки в 1975 году. Однако проучилась там лишь два года и перевелась в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, который окончила в 1981 году. Ее сразу приняли в Театр имени Комиссаржевской, где начался ее профессиональный путь.
Работа в кино
Карьера Елены Сафоновой в кино началась в 1974 году с небольшой роли Любы в фильме «Ищу мою судьбу». Но настоящий прорыв случился в 1983-м, когда она получила первую главную роль — певицы Соломии Крушельницкой в драме «Возвращение Баттерфляй». Ее проникновенная игра привлекла внимание критиков и обозначила рождение новой звезды.
Однако подлинную народную любовь актрисе принесла роль Ольги в мелодраме «Зимняя вишня». Этот фильм стал культурным феноменом: Сафонову признали «Лучшей актрисой года», ее образ превратился в тренд — миллионы женщин копировали стрижку «под Зимнюю вишню», а фильм окрестили «гимном одиноких женщин» за удивительную точность в передаче чувств.
После оглушительного успеха режиссеры буквально выстраивались в очередь с предложениями ролей. «Зимняя вишня» не просто подарила Сафоновой славу — она навсегда вписала ее имя в золотой фонд советского кино.
После переезда во Францию в 1992 году Елена Сафонова успешно интегрировалась в европейский кинематограф. Она снялась в нескольких заметных французских фильмах, включая «Мадмуазель О», «Женщина на ветру» и «Ветер с востока», где продемонстрировала уникальный актёрский диапазон, высоко оценённый местными кинокритиками.
Параллельно с кино Сафонова блистала на французской театральной сцене. Особого внимания заслуживает её роль Софи в постановке Жан-Мари Бессе «То, чего ждём, и то, что происходит», где русская актриса органично вписалась в европейский театральный контекст. Пиком её международного признания стало приглашение в жюри Каннского кинофестиваля — редкая честь для иностранной актрисы.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 125 работ, в число которых входят ленты «Очи чёрные», «Очная ставка», «Счастливчик», «President и его женщина», «Принцесса на бобах», «Next 2», «Принцесса и нищий», «Атлантида», «Журов», «С чего начинается Родина» и «Куба. Личное дело», где Сафонова сыграла главные роли.
НаградыЕлена Сафонова — талантливая актриса, чей дар был отмечен множеством наград. Всемирную славу ей принесла роль в фильме «Зимняя вишня» (1985), за которую она была признана лучшей актрисой года.
Международное признание пришло к ней после получения премии «Давид ди Донателло» (1988) за роль в фильме «Очи чёрные». В 1990-х годах она получила ещё две престижные награды: «Нику» (1997) за фильм «Президент и его женщина» и театральную премию «Чайка» (1999). В 2000-х годах актриса была отмечена наградой за роль в сериале «Виллисы» (2003).
В 2011 году Сафонова получила почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» за заслуги в области кинематографического искусства.
Личная жизнь
Впервые она вышла замуж в 20 лет за актёра Виталия Юшкова, но этот брак продлился всего шесть лет. Во второй половине 1980-х актриса завязала роман с бизнесменом Ваче Мартиросяном, который на тот момент был женат и жил в США. От этих отношений в 1991 году родился сын Иван, однако вскоре Мартиросян вернулся к своей семье, оставив Сафонову одну с ребёнком.
Судьбоносной для Сафоновой стала встреча с французским актёром Самюэлем Лабартом на съёмках фильма «Аккомпаниаторша» в 1992 году. Ради нового брака она переехала во Францию, где в 1994 году родила второго сына — Александра. Но и этот союз распался спустя три года. Самуэль был решительно настроен против актёрской карьеры Елены. Он хотел, чтобы она полностью посвятила себя семье и отказалась от съёмок. Тогда Сафонова была на пике популярности и пользовалась успехом как во Франции, так и на родине.
В итоге Самуэль выдвинул Елене жёсткое условие: или кино, или семья. Елена предпочла развод. Это расставание обернулось для актрисы настоящей драмой — по французским законам она не могла забрать младшего сына в Россию до его совершеннолетия. Трёхлетние судебные тяжбы не дали результата, и Сафонова была вынуждена вернуться на родину только со старшим сыном Иваном.
«Я долго думала. Уже хотела отказаться от актерской карьеры, сидеть дома и воспитывать детей. Но потом все же решила расстаться с мужем. И причина вовсе не в дилемме «дом или работа». Я очень скучала по Москве, по России», — цитирует артистку издание kp.ru.
Актриса сейчас
В 2020 году актриса неожиданно проявила себя как общественный деятель, обратившись с открытым письмом к президенту РФ. В эмоциональном послании она критиковала социальное неравенство, упадок культуры и ситуацию с бездомными животными, что вызвало широкий резонанс.
В ноябре 2021 года Сафонова попала в серьёзное ДТП, получив переломы рёбер и надколенника. К счастью, травмы не повлияли на её профессиональную деятельность.
Сейчас 68-летняя актриса продолжает активно работать в Москве. В 2025 году в производстве находятся две картины с её участием: «Великий и могучий» и «Старушки в бегах-3».
Её сыновья пошли по творческому пути: Иван работает на «Мосфильме», а Александр, живущий во Франции, стал режиссёром. Несмотря на расстояние, семья поддерживает тёплые отношения — Елена и Иван регулярно навещают Александра.