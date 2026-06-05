05 июня 2026, 13:50

Александр Стриженов (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Александр Олегович Стриженов — советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации, автор популярных комедий и психологических триллеров. Он сумел не только продолжить знаменитую актерскую династию, но и построить собственную успешную карьеру. Миллионы зрителей знают его как режиссера фильмов «Любовь-морковь», «От 180 и выше», «Дедушка моей мечты», а также как многолетнего ведущего программы «Доброе утро», которую он вел вместе со своей супругой Екатериной Стриженовой. 6 июня Александру Стриженову исполняется 57 лет. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Стриженова: детство актерской семье Учеба во МХАТе и первые роли в кино Работа на телевидении и конфликт на съемках «Доброго утра» Режиссерские успехи и эксперименты с жанрами Личная жизнь Александра Стриженова: история любви длиною в жизнь Мать Александра Стриженова ушла в монастырь Семейные кризисы и испытания брака Трагические потери последних лет Конфликт вокруг племянницы Александра Стриженова Александр Стриженов сегодня

Биография Александра Стриженова: детство актерской семье

Александр Стриженов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Учеба во МХАТе и первые роли в кино

Александр Стриженов (фото: кадр из фильма «Лидер»)

Работа на телевидении и конфликт на съемках «Доброго утра»

Жил на две семьи и воспитывает четверых детей: как ведущий шоу «Угадай мелодию» Валдис Пельш построил карьеру и какова сумма его долгов?

«Мне стало очень обидно за него. Я побежала к Константину Львовичу Эрнсту, рассказала всю предысторию и спросила: "А если бы вашу любимую женщину обидели, как вы поступили бы? Разве не стали бы защищать ее честь?" Он сказал: "Хорошо, что ты пришла, мне эту ситуацию представили совсем по-другому". И отменил приказ. Все женщины смотрели на Сашку как на героя и говорили мне: "Кать, какой все-таки твой потрясающий!.."», — вспоминала она.

Режиссерские успехи и эксперименты с жанрами

Александр Стриженов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь Александра Стриженова: история любви длиною в жизнь

«Потом выяснилось, что Сашина мама, увидев меня, спросила сына: "Как тебе девочка, которая будет главную роль играть?" "Не в моем вкусе", — ответил он. До сих пор ему это вспоминаю…» — рассказывала актриса много лет спустя.

Екатерина и Александр Стриженовы (фото: Instagram* / strizhenovae)

«Был прекрасный период первой детской влюбленности. Нас тогда охватило состояние безрассудства и эйфории! Первые поцелуи, прогулки за ручку. Там же, в Сочи, началось чуть ли не совместное ведение хозяйства. Мы объединяли наши суточные и решали, что купить: Кате пирожных или мне сигарет? Весело было», — вспоминал Александр.

«А потом с деторождением мы взяли паузу. Ведь второго ребенка нельзя рожать просто по таким соображениям, что ты уже можешь себе это позволить: есть деньги, есть возможность взять няню, образовалось свободное время между проектами… Нет, надо до этого дозреть эмоционально, почувствовать необходимость! Для этого нам понадобилось 12 лет. И родилась Александра», — говорил артист.

Екатерина и Александр Стриженовы с дочкой (фото: Instagram* / strizhenovae)

Мать Александра Стриженова ушла в монастырь

«Я истерики закатывал, если честно! Мне, человеку светскому, это сначала показалось чем-то диким. Вот, мол, "подвел мать под монастырь". Говорил ей: "Что я сделал тебе такого, что ты бросаешь нас всех?!" Она отвечала: "Почему ты думаешь о себе в этот момент, а не обо мне? Я слишком долго служила сцене, пора подумать о душе. Моей душе захотелось вот этого. Может, я это делаю для вас"», — признавался артист.

Екатерина и Александр Стриженовы и Любовь Стриженова (фото: Instagram* / strizhenovae)

Семейные кризисы и испытания брака

«Вполне возможно, что звонила какая-то сумасшедшая поклонница, а я по глупости могу разрушить семью. А когда психотерапевт узнал, что муж не поехал в аэропорт меня встречать, а ждал дома с ребенком (кстати, в тот день у нас было полно гостей — справляли Настин день рождения), он сказал: "Милая моя, ищите проблемы в себе, а не в муже"», — вспоминала Екатерина.

Провел ночь в полицейском участке и не любит разговоры о дедушке: как складывается судьба Андрея Миронова-Удалова и кто его настоящий отец?

Трагические потери последних лет

Екатерина и Александр Стриженовы с дочкой (фото: Instagram* / strizhenovae)

Конфликт вокруг племянницы Александра Стриженова

Александр Стриженов (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

«После того как она оскорбила моего отца и решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Ничего не хочу знать про этого человека!» — заявлял режиссер и телеведущий.

Екатерина и Александр Стриженовы (фото: Instagram* / strizhenovae)

Александр Стриженов сегодня