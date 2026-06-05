Череда смертей, два пожара и семейный конфликт: за что Александра Стриженова хотели оставить без зарплаты на Первом канале?
Александр Олегович Стриженов — советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации, автор популярных комедий и психологических триллеров. Он сумел не только продолжить знаменитую актерскую династию, но и построить собственную успешную карьеру. Миллионы зрителей знают его как режиссера фильмов «Любовь-морковь», «От 180 и выше», «Дедушка моей мечты», а также как многолетнего ведущего программы «Доброе утро», которую он вел вместе со своей супругой Екатериной Стриженовой. 6 июня Александру Стриженову исполняется 57 лет. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Александра Стриженова: детство актерской семьеАлександр Стриженов появился на свет в Москве в семье известных советских артистов Олега Стриженова и Любови Стриженовой, урожденной Лифенцовой. У него была сводная сестра Наталья Стриженова, ушедшая из жизни в 2003 году, а также сестра Елена Земляникина.
Когда Александр учился в школе, его родители расстались. Позже отец создал семью с актрисой Лионеллой Стриженовой. Мать спустя годы приняла монашеский постриг и посвятила себя служению церкви. Будущий артист рос в атмосфере творчества. С ранних лет он наблюдал за работой родителей, бывал за кулисами театра, принимал участие в спектаклях МХАТа и телевизионных постановках.
Сам Стриженов неоднократно признавался, что многое в его жизни складывалось достаточно легко. Дом семьи постоянно посещали известные актеры, режиссеры и деятели культуры СССР. В такой обстановке выбор будущей профессии казался практически предопределенным.
Впервые на экране Александр появился в семь лет, сыграв в телеспектакле «Уходя, оглянись…». Уже через несколько лет он появился в постановке «Несколько капель», продолжив актерскую карьеру еще до окончания школы.
Учеба во МХАТе и первые роли в киноПосле получения аттестата Александр поступил в Школу-студию МХАТ, которую успешно окончил в 1990 году. Дебют в большом кино состоялся значительно раньше — в 1984 году он сыграл в молодежной драме «Лидер». Впоследствии фильмография артиста пополнилась десятками известных проектов.
Среди наиболее заметных работ Стриженова — фильмы «Сотворение Адама», «Статский советник», «Любовь-морковь», «Соловей-разбойник», «Пьяная фирма» и «Русский бес».
Параллельно актер развивал и режиссерскую карьеру. В разные годы он снял картины «Упасть вверх», «От 180 и выше», «Любовь-морковь», психологический триллер «Юленька» и комедию «Дедушка моей мечты». К ряду своих проектов Стриженов также написал сценарии.
Работа на телевидении и конфликт на съемках «Доброго утра»Особую популярность Александру принесло телевидение. С 1997 по 2005 год он вместе с супругой Екатериной Стриженовой вел программу «Доброе утро» на Первом канале. Позже телеведущий работал и над другими проектами. В частности, в 2018 году он вел программу «Звезда на "Звезде"».
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За годы работы в эфире случались разные ситуации. Один из наиболее известных эпизодов произошел после того, как сотрудник телекомпании позволил себе некорректные высказывания в адрес Екатерины Стриженовой. По словам телеведущей, Александр не стал терпеть подобное поведение. На следующий день он публично выяснил отношения с обидчиком. После инцидента руководство временно лишило его месячной зарплаты.
«Мне стало очень обидно за него. Я побежала к Константину Львовичу Эрнсту, рассказала всю предысторию и спросила: "А если бы вашу любимую женщину обидели, как вы поступили бы? Разве не стали бы защищать ее честь?" Он сказал: "Хорошо, что ты пришла, мне эту ситуацию представили совсем по-другому". И отменил приказ. Все женщины смотрели на Сашку как на героя и говорили мне: "Кать, какой все-таки твой потрясающий!.."», — вспоминала она.
Режиссерские успехи и эксперименты с жанрамиВ начале 2000-х Александр Стриженов сосредоточился на режиссуре. Первой крупной работой стала картина «Упасть вверх», вышедшая в 2002 году. Спустя три года зрители увидели комедию «От 180 и выше». Критики восприняли проект неоднозначно: одни увидели заметный профессиональный рост режиссера, другие сочли сюжет слишком простым и гротескным.
Однако негативные отзывы не заставили Стриженова отказаться от выбранного направления. В 2007 году на экраны вышла комедия «Любовь-морковь», ставшая одним из самых успешных российских фильмов того периода. Еще через два года режиссер неожиданно сменил жанр и представил публике психологический триллер «Юленька». Позже Александр вновь вернулся к комедийному кино и снял фильм «Дедушка моей мечты».
Личная жизнь Александра Стриженова: история любви длиною в жизньС будущей супругой Екатериной Токмань Александр познакомился во время съемок фильма «Лидер». Для Екатерины эта работа стала дебютом в кино. В тот период девушка переживала тяжелую утрату: ее отец скончался после продолжительной болезни.
Первое впечатление друг о друге оказалось далеко не романтическим. Екатерина считала Александра слишком красивым, что, по ее мнению, означало, что он не слишком умный. Кроме того, Екатерина считала актера слишком самоуверенным и высокомерным.
«Потом выяснилось, что Сашина мама, увидев меня, спросила сына: "Как тебе девочка, которая будет главную роль играть?" "Не в моем вкусе", — ответил он. До сих пор ему это вспоминаю…» — рассказывала актриса много лет спустя.Тем не менее именно на съемочной площадке началась история их отношений. Александр настойчиво ухаживал за девушкой. Денег на дорогие подарки у него не было, поэтому цветы для возлюбленной он нередко срывал с городских клумб. Постепенно Екатерина поняла, что за внешней уверенностью скрывается внимательный и искренний человек.
Сами актеры вспоминали этот период как время первой юношеской влюбленности, наполненное романтикой, прогулками и беззаботным счастьем.
«Был прекрасный период первой детской влюбленности. Нас тогда охватило состояние безрассудства и эйфории! Первые поцелуи, прогулки за ручку. Там же, в Сочи, началось чуть ли не совместное ведение хозяйства. Мы объединяли наши суточные и решали, что купить: Кате пирожных или мне сигарет? Весело было», — вспоминал Александр.В шестнадцать лет Александр впервые сделал Екатерине предложение руки и сердца. Позже он официально попросил разрешения на брак у матери девушки. Та согласилась, однако настояла на том, чтобы молодые люди дождались совершеннолетия. Сразу после достижения необходимого возраста влюбленные обвенчались, а через неделю зарегистрировали брак. Свадьба состоялась 24 октября 1987 года.
Уже весной следующего года у супругов родилась дочь Анастасия. По воспоминаниям Екатерины, молодой отец буквально не отходил от родильного дома и постоянно рассказывал жене о покупках для новорожденной дочери.
«А потом с деторождением мы взяли паузу. Ведь второго ребенка нельзя рожать просто по таким соображениям, что ты уже можешь себе это позволить: есть деньги, есть возможность взять няню, образовалось свободное время между проектами… Нет, надо до этого дозреть эмоционально, почувствовать необходимость! Для этого нам понадобилось 12 лет. И родилась Александра», — говорил артист.
В 2013 году старшая дочь супругов Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Через пять лет у пары родился сын Петр. В 2023 году семья пополнилась еще двумя мальчиками — Александром и Георгием. Таким образом Александр Стриженов стал многодетным дедушкой и активно участвует в жизни внуков.
Мать Александра Стриженова ушла в монастырьОтдельной страницей семейной истории стало решение Любови Стриженовой отказаться от мирской жизни. Еще в середине 1980-х годов актриса начала интересоваться духовной жизнью после посещения Киево-Печерской лавры. Постепенно вера заняла центральное место в ее судьбе.
Последней киноработой артистки стал эпизод в фильме «Любовь-морковь». В 2008 году она объявила близким о намерении принять монашеский постриг. Для Александра это решение стало настоящим потрясением. Он вспоминал, что поначалу категорически не принимал выбор матери и даже устраивал громкие эмоциональные сцены по этому поводу.
«Я истерики закатывал, если честно! Мне, человеку светскому, это сначала показалось чем-то диким. Вот, мол, "подвел мать под монастырь". Говорил ей: "Что я сделал тебе такого, что ты бросаешь нас всех?!" Она отвечала: "Почему ты думаешь о себе в этот момент, а не обо мне? Я слишком долго служила сцене, пора подумать о душе. Моей душе захотелось вот этого. Может, я это делаю для вас"», — признавался артист.Он отметил, что постоянно задавал матери вопросы, так как все её ответы казались ему неубедительными. Однако со временем любовь к ней вытеснила его эгоистические чувства, и он вдруг увидел, насколько ей хорошо от совершённого поступка. Позже Любовь Стриженова стала монахиней Иудифью.
Семейные кризисы и испытания бракаНесмотря на репутацию одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, Александр и Екатерина тоже сталкивались с серьезными трудностями. Семья пережила два крупных пожара, потеряла множество дорогих вещей и столкнулась с тяжелыми личными утратами.
Кроме того, в конце 1990-х супруги на некоторое время разъехались. Причиной конфликта стала цепочка бытовых обстоятельств и ревность. Екатерина вспоминала, что однажды Александр не встретил ее в аэропорту. Накануне также позвонила неизвестная женщина и сообщила о якобы существующем романе с телеведущим. В результате актриса решила временно пожить отдельно.
«Вполне возможно, что звонила какая-то сумасшедшая поклонница, а я по глупости могу разрушить семью. А когда психотерапевт узнал, что муж не поехал в аэропорт меня встречать, а ждал дома с ребенком (кстати, в тот день у нас было полно гостей — справляли Настин день рождения), он сказал: "Милая моя, ищите проблемы в себе, а не в муже"», — вспоминала Екатерина.Дополнительную роль сыграла работа над совместными эфирами программы «Доброе утро». Постепенно супруги вновь сблизились и восстановили отношения. В дальнейшем серьезных кризисов в их семье больше не возникало. Сам Стриженов признавался, что сохранить брак помогли любовь и мудрость супруги.
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Трагические потери последних летПоследние годы оказались для Александра Стриженова особенно тяжелыми. 11 июля 2024 года после инсульта скончалась его мать — монахиня Иудифь. 9 февраля 2025 года ушел из жизни отец артиста — легендарный актер Олег Стриженов.
Однако на этом трагические события не закончились. В мае того же года погибла младшая сестра Александра — Елена Земляникина. Женщину насмерть сбил мотоциклист на пешеходном переходе. В этот период поддержка Екатерины Стриженовой приобрела для артиста особое значение.
Конфликт вокруг племянницы Александра СтриженоваВ семье Стриженовых есть родственница, о которой представители знаменитой династии предпочитают не говорить публично. Речь идет об Александре Стриженовой — внучке народного артиста СССР Олега Стриженова и дочери Натальи Стриженовой, которая появилась на свет в первом браке актера.
Когда девушке исполнилось 15 лет, она потеряла мать — Наталью Стриженову. После ее смерти Александра получила в наследство квартиру на Арбате. Именно эта недвижимость впоследствии стала причиной громкого семейного конфликта.
По словам самой Александры, она оказалась под влиянием мошенников, которые воспользовались ее неопытностью и убедили переоформить квартиру на третьих лиц. В результате девушка лишилась недвижимости. Звёздный дедушка Олег Стриженов посчитал, что она сама в этом виновата, за что внучка обозвала его «старой сволочью».
Такой подход привел к окончательному разрыву отношений между родственниками. Александра крайне эмоционально отреагировала на позицию деда и публично позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес, назвав артиста «старой сволочью». После этого общение между девушкой и представителями знаменитой семьи прекратилось.
Родив детей от разных мужчин, женщина долгое время работала официанткой, чтобы прокормить семью. Всё изменилось, когда обладательница известной фамилии решила использовать славу своих родственников на телевидении.
Саша начала регулярно посещать популярные ток-шоу, где продвигала выдуманную историю: она утверждала, что вынашивает детей для богатых заказчиков в качестве суррогатной матери, но в последний момент оставляет младенцев себе из-за сильной эмоциональной привязанности. Недавно женщина родила уже седьмого ребёнка, у которого врачи диагностировали тяжелое заболевание. После этого ее супруг ушел из семьи.
Несмотря на сложные жизненные обстоятельства Александры, рассчитывать на помощь известных родственников она не может. Александр Стриженов и его жена давно прекратили общение с родственницей и не принимают участия в ее жизни.
«После того как она оскорбила моего отца и решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Ничего не хочу знать про этого человека!» — заявлял режиссер и телеведущий.
Александр Стриженов сегодняАлександр Стриженов продолжает жить и работать в Москве, оставаясь активным участником культурной и телевизионной жизни страны. В конце 2025 года указом президента Российской Федерации ему присвоили почетное звание заслуженного артиста РФ.
Весной 2026 года Александр Стриженов вместе с супругой Екатериной Стриженовой посетил Читу. Супружеская пара выступила ведущими XIII Забайкальского международного кинофестиваля. Кроме того, во время фестиваля Александр и Екатерина представили зрителям специальный юбилейный показ популярной комедии «Любовь-морковь».