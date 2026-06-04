Жил на две семьи и воспитывает четверых детей: как ведущий шоу «Угадай мелодию» Валдис Пельш построил карьеру и какова сумма его долгов?
Валдис Пельш — один из самых узнаваемых российских телеведущих, музыкант, продюсер и режиссер. Миллионы зрителей помнят его по культовой программе «Угадай мелодию», однако за десятилетия карьеры артист успел проявить себя во множестве направлений. 5 июня телеведущему исполняется 59 лет. В последние годы вокруг его имени активно обсуждают сообщения о проблемах с сердцем, состоянии здоровья и финансовых трудностях. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Валдиса Пельша: детство и семьяВалдис Эйженович Пельш родился в июне 1967 года в Риге. По национальности телеведущий является латышом, при этом имеет российское гражданство. Отец будущей телезвезды Эйженис Пельш работал журналистом и вел программы на государственном радио Латвии. Мать Элла Пельш трудилась инженером. В семье одинаково активно использовали как русский, так и латышский языки.
После расставания родителей мать Валдиса повторно вышла замуж. В новом браке появились на свет его младший брат Александр и сестра Сабина. Сегодня Александр работает телеоператором и участвует в проектах старшего брата. Сабина переехала в Соединенные Штаты и получила американское гражданство.
С ранних лет Валдис демонстрировал способности к изучению иностранных языков. Среднее образование он получил в рижской школе с углубленным изучением французского языка. После окончания школы в 1983 году Пельш поступил на философский факультет Московского государственного университета.
Студенческие годы и создание группы «Несчастный случай»Переезд в Москву стал важным этапом в жизни будущего телеведущего. Практически сразу после поступления Валдис начал активно участвовать в общественной жизни университета. Именно в студенческом театре МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым.
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Знакомство переросло в многолетнее творческое сотрудничество. Вместе молодые люди создали рок-группу «Несчастный случай», которая впоследствии стала одним из заметных музыкальных коллективов страны. Во время учебы Пельш и Кортнев регулярно выходили на сцену студенческого театра. Даже после получения дипломов они продолжали участвовать в постановках.
Еще одним важным увлечением Валдиса стал КВН. Он вошел в состав команды МГУ, которая сумела пробиться в Высшую лигу. Телевизионные трансляции игр принесли молодому артисту первую известность среди зрителей.
Музыкальная деятельность постепенно заняла центральное место в его жизни. В группе «Несчастный случай» Пельш не ограничивался исполнением песен. Он принимал участие в создании текстов, работал над творческой концепцией коллектива и выступал на концертах.
Активную работу в составе группы музыкант продолжал до 1997 года. После этого он сосредоточился на телевизионной карьере и начал участвовать лишь в наиболее значимых выступлениях коллектива. В 2003 году Валдис вновь присоединился к группе во время записи юбилейного альбома «Последние деньки в раю».
Последний раз музыкант выступил в составе коллектива в 2010 году во время презентации пластинки «Тоннель в конце света». Весной 2021 года Пельш и музыканты группы «Несчастный случай» представили собственный проект на YouTube под названием «МузФак».
Телевидение: путь от КВН до «Угадай мелодию»Телевизионная карьера Валдиса Пельша началась еще в конце 1980-х годов. После появления в эфире в качестве участника КВН он получил работу режиссера программы «Оба-на!», однако проект просуществовал недолго. После выхода двух выпусков руководство приняло решение закрыть передачу.
Настоящая популярность пришла к Пельшу в 1995 году. Именно тогда Влад Листьев пригласил его стать ведущим нового музыкального шоу «Угадай мелодию». Передача практически мгновенно превратилась в телевизионный хит и заняла лидирующие позиции в рейтингах. Благодаря проекту имя Валдиса Пельша узнали миллионы зрителей по всей стране.
В дальнейшем телеведущий работал сразу над несколькими программами. Среди них — «Русская рулетка», «Властелин вкуса» и ряд других проектов. При этом одной из самых успешных передач того периода стала программа «Розыгрыш», которая долгие годы пользовалась высокой популярностью у аудитории Первого канала.
Осенью 2015 года Пельш приступил к работе над шоу «Вместе с дельфинами», где известные артисты осваивали дрессировку морских животных. Параллельно телеведущий продолжал сотрудничество с Клубом веселых и находчивых.
Если в молодости он выходил на сцену как игрок команды МГУ, то позднее занял место в составе жюри. Со временем Пельш стал одним из наиболее авторитетных и требовательных судей Высшей лиги КВН. В последние годы именно ему неоднократно доверяли проводить игры Высшей лиги и Летнего кубка в периоды отсутствия Александра Маслякова.
В январе 2023 года Первый канал вернул в эфир легендарную программу «Угадай мелодию». Спустя два десятилетия ведущим проекта вновь стал Валдис Пельш. Осенью того же года телеведущий представил еще одну новую программу — интеллектуально-развлекательное шоу «Я люблю мою страну».
Политическая деятельность Валдиса ПельшаВ конце 2000-х годов Валдис Пельш решил попробовать себя в общественно-политической сфере. По приглашению юриста Михаила Барщевского телеведущий вошел в Высший совет партии «Гражданская сила». На тот момент Пельш публично высказывал мнение, что известные люди не должны оставаться в стороне от общественных процессов и могут принимать участие в политической жизни страны.
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Однако дальнейшего развития эта деятельность не получила. Позже телеведущий признал участие в партийной работе ошибочным шагом и заявил, что политикой должны заниматься профессионалы, обладающие необходимыми компетенциями и опытом. После этого Валдис полностью дистанцировался от политических проектов.
Личная жизнь Валдиса ПельшаПервой супругой телеведущего стала юрист Ольга. Вместе они прожили 17 лет, у супругов родилась дочь Эйжена. В 2005 году пара рассталась. При этом еще до развода в жизни Пельша появилась Светлана Акимова. Именно она в 2002 году родила телеведущему вторую дочь Илву.
После завершения первого брака Валдис официально женился на Светлане. Позднее в семье появились еще двое детей, а в 2009 году родился сын Эйнер. В декабре 2014 года супруги стали родителями сына Ивара. Сегодня телеведущий воспитывает четверых детей.
«Это не был хитрый расчет, но, в принципе, я плачу за обучение троих детей. То есть когда моя старшая окончила университет, у меня родился младший сын. Знаете, когда у вас четверо детей, в какой-то момент понимаешь, что это очень дорогое удовольствие», — с улыбкой рассказывал Пельш.Сейчас Валдис и Светлана живут вместе. Семья предпочитает закрытый образ жизни и практически не появляется в светской хронике. Светлана занимается собственным бизнесом и руководит агентством по подбору домашнего персонала.
Здоровье Валдиса Пельша: проблемы с сердцемВопросы здоровья телеведущего неоднократно становились предметом обсуждения в СМИ. Впервые серьезные сообщения появились в 2007 году. Тогда врачи госпитализировали Пельша с приступом панкреатита. Во время обследования медики диагностировали у него панкреонекроз.
Спустя несколько лет состояние здоровья телеведущего вновь оказалось в центре внимания. В 2016 году пресса активно сообщала об очередной госпитализации артиста. В 2018 году врачи выявили у Пельша нарушения сердечного ритма. После лечения в кардиологическом отделении специалисты выписали его домой.
Уже через год телеведущий перенес операцию по стентированию сосудов. Врачи рассчитывали, что вмешательство позволит восстановить нормальную проходимость артерий.
Летом 2023 года в интернете появились новые сообщения о госпитализации Пельша из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Некоторые издания утверждали, что специалисты обнаружили у него нарушения сердечного ритма. Сам телеведущий тогда опроверг слухи о серьезном ухудшении состояния. По словам Пельша, он проходил обычное плановое обследование перед экспедицией в горы.
«Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», — объяснял телеведущий.
Правда ли, что Валдис Пельш задолжал налоговойВесной 2025 года СМИ сообщили о финансовых обязательствах телеведущего перед Федеральной налоговой службой. По информации, размер задолженности достиг 2,5 миллиона рублей. Отдельные источники утверждали, что всего за одну неделю сумма увеличилась более чем на миллион рублей.
На этом фоне появились предположения о возможных ограничениях на выезд за пределы страны. Однако представители телеведущего не стали подтверждать или опровергать подобную информацию. Директор Валдиса Пельша Александр Качан заявил, что не располагает сведениями о наличии задолженности перед государством.
Одновременно с публикациями о личных налоговых обязательствах появились данные о проблемах в продюсерском бизнесе телеведущего. Речь идет о компании «РД Студия», которая более тринадцати лет специализировалась на производстве документальных фильмов и экспедиционных проектов.
По итогам отчетного периода предприятие впервые столкнулось с серьезными убытками. Размер чистого убытка приблизился к четырнадцати миллионам рублей. Выручка компании также значительно сократилась и снизилась почти в девять раз, достигнув примерно десяти миллионов рублей.
Дополнительную нагрузку создала задолженность по налогу на доходы физических лиц за сотрудников компании. Сам Валдис Пельш ранее признавал, что создание масштабных документальных проектов в современных экономических условиях требует значительно больших ресурсов, чем прежде.
Валдис Пельш сегодняНесмотря на возраст и проблемы со здоровьем, телеведущий продолжает активно работать. Летом 2025 года он стал соведущим музыкального проекта «Достояние республики», который вернулся в эфир Первого канала.
Осенью того же года Пельш выступил экспертом в одном из выпусков программы «Пусть говорят», посвященном трагической гибели Наталья Наговицина. В феврале 2026 года зрители вновь увидели Валдиса Пельша на Первом канале.