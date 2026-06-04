04 июня 2026, 13:11

Валдис Пельш (фото: РИА Новости / Александр Казаков)

Валдис Пельш — один из самых узнаваемых российских телеведущих, музыкант, продюсер и режиссер. Миллионы зрителей помнят его по культовой программе «Угадай мелодию», однако за десятилетия карьеры артист успел проявить себя во множестве направлений. 5 июня телеведущему исполняется 59 лет. В последние годы вокруг его имени активно обсуждают сообщения о проблемах с сердцем, состоянии здоровья и финансовых трудностях. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валдиса Пельша: детство и семья Студенческие годы и создание группы «Несчастный случай» Телевидение: путь от КВН до «Угадай мелодию» Политическая деятельность Валдиса Пельша Личная жизнь Валдиса Пельша Здоровье Валдиса Пельша: проблемы с сердцем Правда ли, что Валдис Пельш задолжал налоговой Валдис Пельш сегодня

Биография Валдиса Пельша: детство и семья

Валдис Пельш (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Студенческие годы и создание группы «Несчастный случай»

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Валдис Пельш (фото: Instagram* / pelshtv)

Телевидение: путь от КВН до «Угадай мелодию»

Валдис Пельш (фото: кадр из шоу «Угадай мелодию»)

Валдис Пельш (фото: Instagram* / pelshtv)

Политическая деятельность Валдиса Пельша

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Личная жизнь Валдиса Пельша

Валдис Пельш с супругой Светланой (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

«Это не был хитрый расчет, но, в принципе, я плачу за обучение троих детей. То есть когда моя старшая окончила университет, у меня родился младший сын. Знаете, когда у вас четверо детей, в какой-то момент понимаешь, что это очень дорогое удовольствие», — с улыбкой рассказывал Пельш.

Здоровье Валдиса Пельша: проблемы с сердцем

Валдис Пельш (фото: Instagram* / pelshtv)

«Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», — объяснял телеведущий.

Правда ли, что Валдис Пельш задолжал налоговой

Валдис Пельш (фото: Instagram* / pelshtv)

Валдис Пельш (фото: Instagram* / pelshtv)

Валдис Пельш сегодня