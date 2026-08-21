Четыре года тайного романа, клеймо разлучницы и смерть дочери: через какие драмы прошла муза Сергея Бондарчука Ирина Скобцева?
Ирина Скобцева стала одной из ярчайших актрис советского и российского кино. Народная артистка РСФСР прославилась благодаря ролям в фильмах «Отелло», «Сережа», «Война и мир» и многих других картинах. Однако ее судьба оказалась тесно связана не только с кинематографом, но и с семьей: Скобцева была супругой и музой режиссера Сергея Бондарчука, матерью режиссера Федора Бондарчука и актрисы Елены Бондарчук. 22 августа артистка могла бы отметить день рождения. Подробнее о жизни легендарной актрисы — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Скобцевой: детство и путь к актерской профессииИрина Константиновна Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Ее родители не имели непосредственного отношения к театру или кино. Отец, Константин Алексеевич, работал научным сотрудником в Главном управлении метеорологической службы, а мать, Юлия Николаевна, занимала должность архивариуса.
Детство будущей актрисы пришлось на непростое время. Когда началась Великая Отечественная война, Ирине исполнилось всего 14 лет. Девочка столкнулась с реалиями военных лет: эвакуацией, голодом, нехваткой самых необходимых вещей и постоянной тревогой за близких. Учиться тоже приходилось в сложных условиях. Многие педагоги ушли на фронт, а учебной литературы не хватало, поэтому значительную часть знаний школьники получали самостоятельно.
Изначально Скобцева даже не собиралась становиться актрисой. После окончания школы она поступила в Московский государственный университет, рассчитывая связать свою дальнейшую жизнь с искусствоведением. Однако университетская жизнь постепенно изменила ее планы. Ирина участвовала в спектаклях и различных конкурсах, все больше увлекаясь театральным искусством.
Особое значение имела музейная практика в Третьяковской галерее. Именно там Скобцева окончательно поняла, что работа в музейных хранилищах не соответствует ее характеру и желаниям. Девушка хотела быть ближе к сцене, творчеству и живому зрителю.
После этого Ирина поступила в Школу-студию МХАТ. Актерское искусство быстро захватило ее, а первая серьезная кинематографическая удача пришла уже вскоре после начала обучения.
Дебют Ирины Скобцевой в кино и первые успехиОдной из первых больших работ Ирины Скобцевой стала роль Дездемоны в фильме «Отелло». Картина принесла актрисе не только известность, но и международное признание. На Каннском кинофестивале Скобцева получила титул «Мисс шарм».
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Путь к съемкам оказался для актрисы непростым. Перед началом работы она переживала из-за своей худобы и пыталась немного набрать вес. Скобцева рассказывала, что для этого начала пить молоко с маслом, однако организм отреагировал неожиданно.
«Когда меня утвердили на роль, я была очень худая. Хотела к началу работы хоть немного поправиться, пила молоко с маслом. Такой начался диатез — все лицо пошло буграми», — вспоминала актриса.После успеха «Отелло» режиссеры стали чаще приглашать Скобцеву в свои проекты. Следом появилась работа в картине «Обыкновенный человек», а затем актриса начала активно сотрудничать с Георгием Данелией.
После фильма «Сережа» Скобцеву стали называть музой режиссера. Большую популярность ей принесла и картина Данелии «Я шагаю по Москве». При этом актриса не ограничивалась сотрудничеством с одним постановщиком и продолжала работать с другими режиссерами.
С 1960-х годов Скобцева регулярно снималась в картинах своего мужа Сергея Бондарчука. Среди таких проектов — знаменитая киноэпопея «Война и мир» и историческая картина «Борис Годунов».
Фильмы Ирины Скобцевой: от классики до комедийНесмотря на то что за Скобцевой закрепился образ актрисы, идеально подходящей для экранизаций русской классики, сама артистка никогда не ограничивала себя одним амплуа. Она с легкостью переходила от драматических образов к комедийным ролям.
Ярким примером стала комедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Для этой работы Скобцева отказалась от привычного образа героини в историческом костюме и появилась на экране в современной одежде. Актриса сыграла фотографа, продемонстрировав зрителям совершенно другую сторону своего таланта.
В 2000-е годы Ирина Константиновна продолжила работать в кино и на телевидении. Она снялась в телефильмах «Зависть богов» и «Женская логика». Не обошла вниманием актриса и режиссерские работы своего сына Федора Бондарчука. Она сыграла в его фильме «Обитаемый остров», оценив профессиональный путь наследника и продолжение семейной кинематографической традиции.
Личная жизнь Ирины Скобцевой
Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук
Первым супругом Ирины Константиновны стал журналист Алексей Аджубей. Этот брак многие воспринимали как студенческий роман, и долго он не продлился. Однако настоящей главной любовью всей жизни Скобцева считала Сергея Бондарчука.
«Мы познакомились за полтора года до "Отелло" на троллейбусной остановке. А потом всю дорогу ехали в транспорте. Тогда у нас мозги и поехали. Мы в тот год виделись раза три. А уже потом вместе играли», — рассказывала Ирина Скобцева.Совместная работа усилила взаимную симпатию. Постепенно профессиональные отношения превратились в романтические, однако обстоятельства складывались непросто.
Во время подготовки съемок требовались кадры с венчанием. Для работы над эпизодом Сергея Бондарчука и Ирину Скобцеву отправили в Ригу. По словам актрисы, то ли представителей собора не предупредили о том, что церемония должна была стать частью фильма, то ли коллеги намеренно устроили все таким образом. В результате венчание оказалось настоящим.
«Ксендза начал нас венчать и обвенчал по всем правилам. И когда мы выскочили оттуда, Бондарчук мне сказал: "Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!"» — вспоминала она.История выглядела почти как сюжет романтического фильма. После церемонии Сергей Бондарчук даже в шутку предложил всей съемочной группе отметить произошедшее. Но для Ирины Скобцевой ситуация была далеко не беззаботной.
На тот момент Бондарчук состоял в браке с актрисой Инной Макаровой и не спешил уходить из семьи. Поэтому Скобцевой и Бондарчуку пришлось в течение четырех лет скрывать свои отношения. Когда режиссер наконец развелся, общественность быстро навесила на Ирину ярлык разлучницы.
Ситуация осложнялась еще и отношением властей. Партийное руководство осуждало Бондарчука за разрыв с супругой, а Ирине Скобцевой фактически ограничивали возможность выезжать за границу вместе с новым избранником.
Семья Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой
В 1959 году Сергей Федорович и Ирина Константиновна официально стали мужем и женой. Через три года у супругов родилась дочь Елена, которую в семье также называли Аленой. Еще через пять лет на свет появился сын Федор.
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В семье даже существовала шутка о том, что дети стали своеобразными «детьми войны и мира». Елена родилась, когда актеров утверждали на роли в знаменитой киноэпопее, а Федор появился на свет примерно во время выхода последней части мини-сериала.
Оба родителя много работали, поэтому значительную часть заботы о детях взяла на себя бабушка. При этом Скобцева и Бондарчук старались сохранять близкие отношения с наследниками, несмотря на плотный рабочий график.
«С Сергеем Федоровичем мы договорились об одном — никогда не расставаться. И этому пожеланию старались следовать всю жизнь. Из-за того, что я была неразлучна со своим мужем, упустила пять или шесть хороших ролей, но зато приобрела столько всего другого!» — говорила актриса.Скобцева не просто поддерживала мужа в быту и семейной жизни. Она стала верила в его режиссерский талант и помогла ему сделать важный профессиональный шаг. Именно она поддержала решение Бондарчука попробовать себя в режиссуре. Она верила, что супруг сможет достойно перенести на экран произведение Михаила Шолохова «Судьба человека». В итоге фильм принес Сергею Федоровичу Ленинскую премию.
Несмотря на постоянную занятость, в 1970-е годы супруги нашли время и для преподавательской деятельности. Они оба работали во ВГИКе, передавая собственный опыт будущим актерам и режиссерам.
«Тихий Дон» и последние годы Сергея Бондарчука
Одним из самых тяжелых испытаний для семьи стал проект Сергея Бондарчука «Тихий Дон». Режиссер вновь обратился к творчеству Михаила Шолохова и решил экранизировать его знаменитый роман в формате мини-сериала.
Работу над проектом Бондарчук начал в конце 1980-х годов, когда советская киноиндустрия переживала серьезный кризис. Финансирование масштабной картины оказалось большой проблемой, поэтому режиссер обратился за помощью к итальянским коллегам.
Однако сотрудничество закончилось конфликтом. Зарубежные продюсеры сообщили, что выделенный бюджет закончился, а продолжать производство они не могут. Проект фактически оказался в тупике.
Неудача тяжело сказалась на здоровье Бондарчука. Позже Ирина Константиновна неоднократно говорила, что, если бы не история с «Тихим Доном», супруг, возможно, прожил бы дольше. Здоровье режиссера продолжало ухудшаться. В 1994 году Сергей Федорович Бондарчук умер от инфаркта миокарда.
«Позднее мне часто говорила дочь Алена: "Мама, у тебя нет друзей". А моя жизнь тогда и теперь принадлежит Бондарчуку, служению ему», — признавалась актриса.
Как Ирина Скобцева пережила смерть Сергея Бондарчука
После смерти мужа Скобцевой пришлось заново учиться жить без человека, рядом с которым прошли десятилетия. Главной поддержкой для нее стала дочь Алена.
«Дочка была моим плечом, все впитала от Бондарчука», — говорила актриса.При этом Ирина Константиновна не позволила памяти о муже исчезнуть вместе с его уходом. Она выкупила права на материалы «Тихого Дона», чтобы завершить работу, которой Сергей Федорович посвятил столько сил. Фильм провел на полке около 15 лет и наконец вышел на экраны в 2006 году. Финальным монтажом картины занимался сын режиссера — Федор Бондарчук.
Казалось, после этого жизнь Ирины Константиновны постепенно вернулась в привычное русло. Она продолжала сниматься в сериалах и работать в театре, следила за успехами детей и радовалась тому, как развивается актерская династия. Но семью ожидало новое тяжелое испытание.
Смерть дочери Алены Бондарчук
В 2009 году серьезно заболела дочь Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука Алена. Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, однако болезнь обнаружили слишком поздно. Медики пытались помочь актрисе, но лечение не принесло результата. Алена Бондарчук умерла в возрасте 47 лет.
Для Ирины Константиновны эта потеря стала еще одним страшным ударом. Она сравнивала уход дочери с потерей супруга.
«Алены я лишилась почти так же, как Сергея. Она была дочерью своего отца. Теперь глава моего дома, моей души — сын Федя. Я могу посоветоваться и во всем довериться ему», — говорила Скобцева.Несмотря на многочисленные испытания, актриса продолжила работать и вести активную жизнь. Она с особой гордостью рассказывала об успехах представителей своей семьи. Внуки Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука также выбрали актерскую профессию. Константин Крюков и Сергей Бондарчук-младший продолжили творческую династию.
Поздние годы Ирины СкобцевойС возрастом Скобцева стала реже появляться на съемочной площадке, однако полностью уходить из профессиональной жизни не собиралась. Актриса продолжала преподавать во ВГИКе и пользовалась большой любовью студентов. Она также регулярно появлялась в телевизионных программах, где делилась воспоминаниями о театре, кино, муже и своей семье.
В 2017 году в Московском художественном театре имени А. П. Чехова состоялся творческий вечер Ирины Скобцевой. В тот же период она вместе с сыном Федором приняла участие в открытии мемориального кабинета Сергея Бондарчука.
В 2018 году ей вручили приз фестиваля «Кинотавр» — «За трепетность таланта и чарующую женственность». В том же году президент России наградил актрису «Орденом Почета».
Смерть Ирины СкобцевойВ последние годы жизни здоровье Ирины Скобцевой заметно ухудшилось. В 2016 году актриса упала у себя дома и получила серьезные травмы. После операций и длительного восстановления ее подвижность оставалась ограниченной. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Скобцева продолжала сохранять интерес к жизни и общению с близкими.
Последние месяцы Ирина Константиновна провела в больнице. Состояние актрисы требовало постоянного медицинского наблюдения, а семья оставалась рядом с ней. 20 октября 2020 года Ирина Константиновна Скобцева скончалась. Ей было 93 года.
Символичным совпадением стало то, что актриса ушла из жизни в тот же день, что и ее супруг Сергей Бондарчук, только спустя 26 лет после его смерти. Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с мужем.