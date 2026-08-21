21 августа 2026, 14:03

Ирина Скобцева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Ирина Скобцева стала одной из ярчайших актрис советского и российского кино. Народная артистка РСФСР прославилась благодаря ролям в фильмах «Отелло», «Сережа», «Война и мир» и многих других картинах. Однако ее судьба оказалась тесно связана не только с кинематографом, но и с семьей: Скобцева была супругой и музой режиссера Сергея Бондарчука, матерью режиссера Федора Бондарчука и актрисы Елены Бондарчук. 22 августа артистка могла бы отметить день рождения. Подробнее о жизни легендарной актрисы — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Скобцевой: детство и путь к актерской профессии Дебют Ирины Скобцевой в кино и первые успехи Фильмы Ирины Скобцевой: от классики до комедий Личная жизнь Ирины Скобцевой Поздние годы Ирины Скобцевой Смерть Ирины Скобцевой

Биография Ирины Скобцевой: детство и путь к актерской профессии

Ирина Скобцева (фото: РИА Новости / Дмитрий Козлов)

Дебют Ирины Скобцевой в кино и первые успехи

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«Когда меня утвердили на роль, я была очень худая. Хотела к началу работы хоть немного поправиться, пила молоко с маслом. Такой начался диатез — все лицо пошло буграми», — вспоминала актриса.

Ирина Скобцева (фото: РИА Новости / Михаил Трахман)

Фильмы Ирины Скобцевой: от классики до комедий

Личная жизнь Ирины Скобцевой

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук

«Мы познакомились за полтора года до "Отелло" на троллейбусной остановке. А потом всю дорогу ехали в транспорте. Тогда у нас мозги и поехали. Мы в тот год виделись раза три. А уже потом вместе играли», — рассказывала Ирина Скобцева.

Ирина Скобцева (фото: кадр из фильма «Сережа»)

«Ксендза начал нас венчать и обвенчал по всем правилам. И когда мы выскочили оттуда, Бондарчук мне сказал: "Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!"» — вспоминала она.

Семья Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

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«С Сергеем Федоровичем мы договорились об одном — никогда не расставаться. И этому пожеланию старались следовать всю жизнь. Из-за того, что я была неразлучна со своим мужем, упустила пять или шесть хороших ролей, но зато приобрела столько всего другого!» — говорила актриса.

Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева (фото: РИА Новости)

«Тихий Дон» и последние годы Сергея Бондарчука

Ирина Скобцева (фото: кадр из фильма «Война и мир»)

«Позднее мне часто говорила дочь Алена: "Мама, у тебя нет друзей". А моя жизнь тогда и теперь принадлежит Бондарчуку, служению ему», — признавалась актриса.

Как Ирина Скобцева пережила смерть Сергея Бондарчука

«Дочка была моим плечом, все впитала от Бондарчука», — говорила актриса.

Ирина Скобцева (фото: кадр из фильма «Война и мир»)

Смерть дочери Алены Бондарчук

Ирина Скобцева с сыном Федором Бондарчуком (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

«Алены я лишилась почти так же, как Сергея. Она была дочерью своего отца. Теперь глава моего дома, моей души — сын Федя. Я могу посоветоваться и во всем довериться ему», — говорила Скобцева.

Поздние годы Ирины Скобцевой

Ирина Скобцева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Смерть Ирины Скобцевой