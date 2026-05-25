Обвинения в эксплуатации образа отца и свадьба с участницей «Давай поженимся!»: почему Александр Круг решил составить брачный договор?
Сыну легендарного шансонье Михаила Круга и певицы Ирины Круг, Александру, 26 мая исполняется 24 года. Этот молодой артист, родившийся буквально за месяц до трагической гибели своего великого отца, прошёл долгий путь: от подростка, носившего фамилию Воробьёв, до статуса одного из самых обсуждаемых наследников российской эстрады. О творческой и личной жизни певца читайте в материале «Радио 1».
Детство
Александр Круг родился 26 мая 2002 года в Твери. Спустя месяц после его рождения в семье случится страшная трагедия: звезду русского шансона Михаила Круга убьют в собственном доме. В тот вечер вся семья Александра будет в сборе, от нападавших пострадает его бабушка, а мама чудом не получит следующую пулю. Трагедия, случившаяся 1 июля 2002 года, на долгие годы оставит след в семье Круга и останется в памяти его многочисленных поклонников.
Александр не запомнит маму той влюбленной домохозяйкой, которой она была при Михаиле. В 2003 году она начнет музыкальную карьеру, а в 2006 повторно выйдет замуж за бизнесмена Сергея Белоусова. Но Александру никто даже не пытался заменить отца, он всегда знал, что папа погиб, защищая свою семью от грабителей.
Александр с самого детства чувствовал в себе тягу к творчеству, играл на гитаре и пел вместе с мамой. После получения аттестата в 2020 году Круг-младший поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Спустя год юноша перевелся в ГИТИС, где учился на заочном отделении.
Совместные концерты с мамой
Александр Круг впервые выступил на большой сцене в 2018 году, приняв участие в концерте своей матери в Кремлёвском дворце.
«Когда я приезжал к маме на концерты, то меня всегда тянуло на сцену. Я прямо выбегал и стоял рядом с мамой, а на меня все смотрели. <...> Я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену. Так мама стала меня брать с собой», — цитирует Александра газета «Жизнь».Александр Круг дебютировал на телевидении в 2020 году, когда его с матерью пригласили на передачу «Привет, Андрей!». В ходе программы они также выступили с совместным исполнением песни. В 2022 году, в честь двадцатой годовщины со дня кончины Михаила Круга, состоялся большой концерт. На сцене тогда выступили не только его близкие друзья, но и родственники, включая Александра и Ирину Круг.
«Новая Фабрика звезд»
В 2024 году на телевидение вновь вернулось популярное шоу «Новая Фабрика звёзд». Первый выпуск вышел в эфир 3 марта. Новый сезон шоу запомнился благодаря участию родственников Тины Канделаки и Гарика Мартиросяна. Также в нем принял участие Александр Круг, который присоединился к команде Сергея Жукова. Александра тогда обвинили в том, он эксплуатирует образ и творческое наследие своего знаменитого отца.
«Мне выпала возможность петь и совершенствоваться в музыке. Да, я не Михаил Круг, и даже не сравнивайте его голос с моим голосом, у меня свой тембр и свои взгляды на музыку, но я готов достигать и карабкаться вверх», — говорил тогда Александр.С самого начала проекта Круг занял лидирующие позиции. Музыкант продемонстрировал свои новые таланты, отойдя от привычного исполнения шансона. Он начал петь поп-музыку и даже попробовал свои силы в рок-жанре. Александр продержался на проекте 9 недель, после чего покинул «Фабрику» по итогам голосования.
Личная жизнь артиста
Личная жизнь наследника шансона всегда была бурной. Он успел закрутить несколько романов, но карьерные амбиции партнерш каждый раз разрушали союз. В 2024 году мать привела Александра на программу «Давай поженимся!». Каково же было удивление публики, когда 23-летний Круг нашел себе пару там — стилистку и SMM-специалиста Ульяну Сытинову. Долго не думая, 1 августа 2025 года пара тайно расписалась, шокировав окружение.
«Мы поженились! В 23 года я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул всю мою жизнь и сделал самым счастливым. Если человек влюбился — он готов делать всё для этого человека. Стать для него всем. Мы решились на прекрасный шаг — создать свою собственную семью. Помогать и нести ответственность друг за друга. Мы самые счастливые друг с другом и хотим нести всё это в люди», — писал Александр в соцсетях.И всё бы ничего, но уже через пару месяцев после росписи Александр заявил о намерении составить с женой брачный договор — документ, по его словам, способный обезопасить супругу от его долгов и проблем в случае развода. Эксцентричный шаг мгновенно породил слухи о скором расставании. Сама Ирина Круг жестко высказалась против брачных контрактов:
«Мне так обидны подобные вещи. Ведь я всю жизнь жила — и у меня не было брачных договоров».Однако Ирина признала, что невестка ей нравится и вмешиваться в семейную жизнь сына она не намерена: «Я стараюсь не мешать детям, поскольку был неудачный опыт со свекровями».
Жизнь сегодняАлександр Круг в последнее время много работает, записывает новые треки и ездит в гастрольные туры в качестве спецгостя. В августе 2024 года вышел его дебютный альбом под названием «Здравствуйте», который состоит из 10 песен, посвящённых памяти отца. В феврале 2025 года вышел сингл Александра Круга «Параллельные вселенные».
У сына легендарного шансонье в 2026 году запланирован плотный гастрольный график по всей России. Выступает он вместе со своей мамой, Ириной Круг, в рамках их совместного тура «Ребята». Кроме того, Александр обязательно примет участие в традиционном концерте памяти своего отца, который состоится 1 и 3 июля в Твери.