06 июня 2026, 15:20

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)

Одна из самых плодотворных российских писательниц отмечает. Дарья Донцова 7 июня отмечает свой 74-й день рождения. Её книги узнаваемы по фирменному стилю: лёгкий слог, обаятельные героини и щепотка юмора даже в самых мрачных сюжетах. Однако за глянцевой обложкой её «иронических детективов» скрывается биография, достойная самого мрачного романа ужасов, где нашлось место и предательству мужа, и смертельной болезни, и даже трагедии с любимыми питомцами. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начло творческой деятельности Феноменальная плодовитость Личная жизнь Религия в жизни писательницы Как сейчас живет Донцова



Начло творческой деятельности

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)

Феноменальная плодовитость

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)



«Я встаю в пять, пишу с шести утра. До какого времени? А пока напишутся ежедневные 30 страниц. Прерываюсь только на поездку в храм, возвращаюсь со службы — и опять за стол. Потом занимаюсь другой работой. И у меня не обезличенные файлы, а тонны бумаги, которые исписаны одним почерком», — рассказывала Донцова подписчикам.

Личная жизнь

Дарья Донцова с сыном (фото: скриншот т/п «Звезды сошлись» )

«Муж бросил меня беременную на третий день после смерти отца, — призналась Донцова в эфире НТВ

«Я мыла туалеты на вокзале, потому что там платили 120 рублей. Можно было мыть зал, но за это платили 100 рублей, а за туалеты — 120», — рассказывала писательница в передаче «Звезды сошлись».

Дарья, Александ и Мария Донцовы (фото: Instagram* / @dontsova_official)

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Религия в жизни писательницы

«Мы воцерковленная семья. Хорошо понимаем, что смерти нет. Мы очень надеемся, что в Царствии Небесном все встретимся. Уточню, у нас нет страха смерти. Но есть тревога, что душа попадет куда-то не туда. А поскольку нельзя быть точно уверенным в том, как Господь рассудил, сейчас наша основная задача — молиться за Александра Ивановича, делать добрые дела. Наш старший сын Аркадий служит алтарником в храме. Он человек, который помогает батюшке во время службы. Я читаю на клиросе. И, конечно, все мы молимся дома за упокой души Александра Ивановича и всех родных, любимых, кого с нами более в земной жизни нет», — рассказывала писательница журналистам «КП».

Как сейчас живет Донцова

Дарья Донцова (фото: Instagram* / @dontsova_official)

«У мопсов, меня и котов очень трудная работа: мы работаем паглем, мопсами и котами. У нас сложное расписание: хорошо поесть, поспать, погулять и приносить всем хорошее настроение», — такой пост от лица Мафи публиковала Донцова, которая называет себя мамой ее домашних любимцев.