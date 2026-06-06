Мытье туалетов на вокзале, предательство мужа и отравленные собаки: как Дарья Донцова пережила трудности и нашла счастье в профессии?
Одна из самых плодотворных российских писательниц отмечает. Дарья Донцова 7 июня отмечает свой 74-й день рождения. Её книги узнаваемы по фирменному стилю: лёгкий слог, обаятельные героини и щепотка юмора даже в самых мрачных сюжетах. Однако за глянцевой обложкой её «иронических детективов» скрывается биография, достойная самого мрачного романа ужасов, где нашлось место и предательству мужа, и смертельной болезни, и даже трагедии с любимыми питомцами. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Начло творческой деятельностиАгриппина Аркадьевна Васильева родилась в Москве 7 июня 1952 года. Её родителями были Аркадий Васильев, известный писатель, и Тамара Новацкая, главный режиссёр Москонцерта.
После окончания факультета журналистики Московского государственного университета Дарья отправилась в Сирию, где два года работала переводчиком с французского языка в консульстве СССР. По возвращении в Россию Дарья начала свою карьеру в газете «Вечерняя Москва» и вела рубрику «Гости столицы». Затем перешла в журнал «Отчизна».
В 1998 году у писательницы Дарьи Донцовой обнаружили рак молочной железы. В процессе лечения ей сделали четыре операции и провели 18 курсов химиотерапии. В 1999 году, чтобы отвлечься от болезни, в реанимации онкологического отделения она начала писать свою первую книгу. В декабре 1999 года вышел в свет дебютный роман «Крутые наследнички». Именно тогда и появился псевдоним «Дарья Донцова».
Феноменальная плодовитостьИз-за большого количества выпускаемых книг Донцову часто обвиняют в том, что она пишет книги не сама, а над созданием произведений трудится целая команда авторов. На это писательница предлагает приехать к ней в гости и поискать у нее дома «писателей-призраков».
«Я встаю в пять, пишу с шести утра. До какого времени? А пока напишутся ежедневные 30 страниц. Прерываюсь только на поездку в храм, возвращаюсь со службы — и опять за стол. Потом занимаюсь другой работой. И у меня не обезличенные файлы, а тонны бумаги, которые исписаны одним почерком», — рассказывала Донцова подписчикам.Сегодня Дарья Донцова — автор более 300 произведений, среди которых несколько циклов иронических детективов, кулинарные книги, автобиографические романы и детские сказки. Общий тираж её книг составляет более 200 миллионов экземпляров.
Также она писала сценарии для телевизионных сериалов, которые были сняты по мотивам её книг. Так у публики появилась возможность познакомиться с героями произведений Донцовой в кино. На экраны вышли сериалы «Даша Васильева — любительница частного сыска», «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» и «Джентльмен сыска Иван Подушкин».
В 2009 году имя Донцовой было внесено в Книгу рекордов России как имя автора, создавшего наибольшее количество детективных романов за десятилетний период — 100 произведений.
Личная жизньДарья Донцова была в браке трижды. Первый брак с Дмитрием Деминым продлился недолго — меньше года. Сын Аркадий родился уже после развода и получил фамилию матери. Первый брак рухнул в самый драматичный момент её жизни.
«Муж бросил меня беременную на третий день после смерти отца, — призналась Донцова в эфире НТВОставшись одна с сыном на руках, Донцова пошла на самую грязную работу. В интервью она не раз вспоминала, как мыла общественные туалеты на вокзале.
«Я мыла туалеты на вокзале, потому что там платили 120 рублей. Можно было мыть зал, но за это платили 100 рублей, а за туалеты — 120», — рассказывала писательница в передаче «Звезды сошлись».Второй брак с Борисом Капустиным был более продолжительным, но детей в нём не появилось.
В 1983 году Донцова вышла замуж за доктора психологических наук, профессора МГУ Александра Донцова. В 1986 году у них родилась дочь Мария. Впоследствии именно он будет рядом, когда писательница боролась со страшным недугом, и он предложит гнать прочь плохие мысли написанием романов.
Дарье Донцовой удалось справиться с болезнью, а вот ее супругу повезло меньше. В 2021 году у Александра Донцова диагностировали рак кишечника на поздней стадии. Он боролся с болезнью на протяжении двух лет. Периоды ремиссии сменялись обострениями, и каждый раз опухоль обнаруживали в новом месте. Александра не стало 8 марта 2023 года.
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Религия в жизни писательницыСмерть супруга стала для Донцовой тяжёлым испытанием. Лишь спустя шесть месяцев после потери она поделилась с журналистами, что больше не плачет, проходя мимо опустевшего рабочего кабинета мужа. Писательница обрела смысл жизни благодаря церкви. Ещё до смерти мужа она стала глубоко верующим человеком и неоднократно совершала паломничества.
«Мы воцерковленная семья. Хорошо понимаем, что смерти нет. Мы очень надеемся, что в Царствии Небесном все встретимся. Уточню, у нас нет страха смерти. Но есть тревога, что душа попадет куда-то не туда. А поскольку нельзя быть точно уверенным в том, как Господь рассудил, сейчас наша основная задача — молиться за Александра Ивановича, делать добрые дела. Наш старший сын Аркадий служит алтарником в храме. Он человек, который помогает батюшке во время службы. Я читаю на клиросе. И, конечно, все мы молимся дома за упокой души Александра Ивановича и всех родных, любимых, кого с нами более в земной жизни нет», — рассказывала писательница журналистам «КП».
Как сейчас живет ДонцоваВ настоящее время Дарья Донцова является обладательницей пяти собак: мопсов Муси, Фиры, Куки и Жози, а также пагля Мафи. Помимо этого, в её доме обитают британский кот Сан Саныч и черепашка Ге.
Дарья Донцова с удовольствием демонстрирует своих четвероногих друзей в социальных сетях. Некоторые из них стали героями её книг для юных читателей. Автор создала цикл рассказов под названием «Сказки Прекрасной Долины».
«У мопсов, меня и котов очень трудная работа: мы работаем паглем, мопсами и котами. У нас сложное расписание: хорошо поесть, поспать, погулять и приносить всем хорошее настроение», — такой пост от лица Мафи публиковала Донцова, которая называет себя мамой ее домашних любимцев.В 2024 году разразился скандал, который заставил содрогнуться всех неравнодушных. 25 августа кто-то бросил отраву на участок писательницы. В результате погибла её любимая мопсиха Мулечка, а пёс Фин оказался на грани смерти. В соцсетях писательнице массово писали угрозы: «Твои коты живут лучше моих детей», «...чтоб они сдохли». После этого Донцова приняла решение больше не показывать в соцсетях своих животных и родственников.
Несмотря на всё, Дарья Донцова продолжает писать. В мае 2026 года у нее вышел 290-й по счёту детектив «Ботаник на рыбалке». А на встречах в Сретенском монастыре Дарья продолжает читать лекции курса «Не отчаиваюсь в помощи Божией», где учит больных онкологией людей не опускать руки.