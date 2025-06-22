Девять детей от разных женщин, победа над онкологией и тайная свадьба: Отару Кушанашвили — 55 лет
Сегодня, 22 июня, известный российский журналист, телеведущий и ютубер Отар Кушанашвили отмечает свой юбилей. Ему исполняется 55 лет. Он известен не только своими громкими статьями о жизни мира шоу-бизнеса, но и как дамский угодник и отец девятерых детей. Подробнее о личной жизни скандальной звезды журналистики в материале «Радио 1».
Скандалист с детства
Отар Кушанашвили появился на свет 22 июня 1970 года в грузинском городе Кутаиси, который в то время был частью Грузинской ССР. Его журналистский талант начал проявляться уже в школьные годы. Будучи учеником школы №15, он публиковал свои первые статьи в местной газете «Кутаисская правда». Даже тогда в нем угадывался будущий яркий и бескомпромиссный автор — эмоциональный, резкий и всегда готовый отстаивать свою точку зрения.
Большое влияние на юного Отара оказала «Литературная газета». Он не просто внимательно ее читал, но и смело вступал в переписку с известными писателями, среди которых были Лев Аннинский и Станислав Рассадин. В одном из писем 14-летний Кушанашвили даже позволил себе резкую критику, заявив, что Чингиз Айтматов — «плохой писатель» по сравнению с грузинским автором Нодаром Думбадзе. К его удивлению, Аннинский ответил на это письмо. Позже Отар признавался, что был настолько потрясен, что «целовал конверт и плакал».
После школы он поступил на журфак Тбилисского государственного университета, но так и не получил диплом. По его словам, отчисление произошло из-за «недостойного грузина поведения и слишком длинного языка». После университета Кушанашвили попал в Советскую Армию, где служил радистом в ГДР. Демобилизовавшись, он отправился в Москву, где впоследствии стал одним из самых известных и скандальных журналистов российского шоу-бизнеса.
Бурная личная жизнь
Его личная жизнь всегда была непростой и часто становилась предметом обсуждения в прессе. По его словам, он был официально женат только дважды, но при этом стал отцом девяти детей от разных женщин.
Первая серьезная любовь настигла Отара в середине 1990-х, когда он познакомился с журналисткой Натальей Мельник. Их страстный роман привел к рождению дочери Дарико в 1996 году, но отношения быстро распались. Сегодня взрослая дочь не поддерживает контакта с отцом, что стало для него болезненным ударом.
В 1997 году начался новый виток личной жизни, отношения с Ольгой Курочкиной, подарившей ему близнецов Георгия и Николоса. По словам журналиста, постоянные упреки в недостаточном заработке стали причиной расставания. Дети остались с матерью и сейчас проживают в Киеве.
После разрыва с Ольгой Курочкиной Кушанашвили недолгое время был в отношениях с Еленой Ростовцевой, которая в 1999 году стала матерью его дочери Арины. Об этом периоде жизни журналиста известно немного, поскольку Елена предпочитает не привлекать к себе внимание общественности, и даже род её деятельности остаётся тайной.
За мимолетным увлечением Еленой последовал роман с Марией Якимовой, которая в 2001 году стала первой официальной женой Кушанашвили и матерью его сына Фёдора. Однако этот брак продлился менее года, оставив после себя горькое послевкусие и разорванные отношения с ребенком.
Развод с Якимовой прошел для Кушанашвили довольно болезненно, он несколько лет не вступал в серьезные отношения и пристрастился к алкоголю и запрещенным веществам. Все изменилось в 2009 году, когда он познакомился с банковским юристом Ириной Киселевой. Однако большая любовь не отменяла зависимости. Однажды в состоянии опьянения он даже поднял руку на возлюбленную. Не выдержав такого обращения, Ирина ушла от Отара, но за время их отношений у пары родилась дочь Элина. В отличие от других детей, с Элиной Кушанашвили поддерживает отношения до сих пор.
«Она была в разгар моих проблем с саморазрушением. Я хочу принести извинения за то, каким я был», — цитирует Отара издание thevoicemag.ru.
С 2007 года Кушанашвили нашел семейное счастье с блогером Ольгой Фроловой. В этом гражданском браке родились два сына: Роман и Даниил. Именно Ольга помогла Отару справиться с алкогольной зависимостью, став его опорой в трудные времена. Пара долгое время не узаконивала отношения, но все изменила болезнь Кушанашвили.
Онкология и тайная свадьба
Летом 2024 года жизнь известного журналиста Отара Кушанашвили перевернулась — врачи диагностировали у него рак сигмовидной кишки IV стадии с метастазами в печени. Этот страшный диагноз стал не только испытанием, но и поводом для важного жизненного решения — после 20 лет гражданского брака с Ольгой Фроловой пара наконец официально оформила отношения. Причиной столь неожиданного шага стали суровые больничные правила.
«Решили узаконить отношения после 20 лет, потому что случилась болезнь. В больницу нельзя попасть не родственникам», — делилась Ольга Фролова на передаче «Звезды сошлись».
Так медицинские реалии подтолкнули пару к давно назревшему решению. Свадьба прошла в обстановке строгой секретности. Отар, несмотря на тяжелое состояние, нашел силы прийти в загс прямо из больничной палаты, облачившись в строгий костюм. Его невеста выбрала для торжественного момента элегантное зеленое платье с массивным ожерельем.
Сегодня, преодолев тяжелую болезнь, Отар вернулся к работе и продолжает вести свое популярное YouTube-шоу «Каково?!». Этот непростой период стал для журналиста временем переосмысления ценностей — теперь он научился по-настоящему ценить каждый прожитый день и те моменты, которые действительно важны в жизни.