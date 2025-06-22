22 июня 2025, 16:41

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @ otar.kushanashvili)

Сегодня, 22 июня, известный российский журналист, телеведущий и ютубер Отар Кушанашвили отмечает свой юбилей. Ему исполняется 55 лет. Он известен не только своими громкими статьями о жизни мира шоу-бизнеса, но и как дамский угодник и отец девятерых детей. Подробнее о личной жизни скандальной звезды журналистики в материале «Радио 1».





Содержание Скандалист с детства Бурная личная жизнь Онкология и тайная свадьба



Скандалист с детства

Бурная личная жизнь

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @ otar.kushanashvili)



«Она была в разгар моих проблем с саморазрушением. Я хочу принести извинения за то, каким я был», — цитирует Отара издание thevoicemag.ru.

Онкология и тайная свадьба

Отар Кушанашвили и Ольга Фролова (Фото: Instagram* @ frolovakushanashvili)



«Решили узаконить отношения после 20 лет, потому что случилась болезнь. В больницу нельзя попасть не родственникам», — делилась Ольга Фролова на передаче «Звезды сошлись».