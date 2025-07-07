07 июля 2025, 11:20

Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

7 июля свой день рождения отмечает певица, композитор и музыкальный продюсер, бывшая солистка группы «Браво» Жанна Агузарова. Ей исполняется 63 года. Пик ее славы пришелся на время работы с группой «Браво» в 1983–1988 годах. Однако в последние годы эпатажная звезда не появляется на публике и не выпускает новые песни. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тайны рождения и детства Жанны Агузаровой

Популярность, освидетельствование в Сербского и Бутырская тюрьма Жизнь в Америке Марсианская отшельница российской эстрады



Тайны рождения и детства Жанны Агузаровой



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Жанна Агузарова (Фото: скриншот т/п «Музыкальный ринг»)



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Жанна Агузарова (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)



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