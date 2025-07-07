Долги по ЖКХ, связь с Пугачевой, освидетельствование в Сербского и тюрьма. Куда на самом деле пропала Жанна Агузарова
7 июля свой день рождения отмечает певица, композитор и музыкальный продюсер, бывшая солистка группы «Браво» Жанна Агузарова. Ей исполняется 63 года. Пик ее славы пришелся на время работы с группой «Браво» в 1983–1988 годах. Однако в последние годы эпатажная звезда не появляется на публике и не выпускает новые песни. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Тайны рождения и детства Жанны Агузаровой
Дата и место рождения культовой певицы до сих пор остаются загадкой. Согласно официальным данным, Жанна Хасановна Агузарова появилась на свет 7 июля 1962 года в тюменском посёлке Туртас. Однако её мать настаивала, что роды происходили в Казахстане годом позже. Эта путаница в документах — лишь первая из многих загадок в биографии артистки.
Происхождение Агузаровой не менее загадочно. Её отец Хасан (в некоторых источниках — Георгий) Агузаров был осетином, мать Людмила Савченко — русской или украинкой. Семья распалась почти сразу после рождения дочери, и Жанна больше никогда не видела отца.
Детские годы певицы окутаны тайной. Известно, что семья переезжала из Волгодонска в Колыванский посёлок под Новосибирском. Уже в школьные годы будущая звезда проявляла артистичность — активно участвовала в самодеятельности, создавая необычные номера. Её эксцентричность проявлялась в ярких нарядах и нестандартном поведении, хотя сама Жанна искренне считала себя скромницей.
Примечательно, что сама Агузарова тщательно скрывает детали своей биографии, намеренно запутывая факты. То немногое, что известно о её ранних годах, скорее похоже на мозаику из обрывочных сведений, чем на целостную картину. Эта завеса таинственности стала своеобразной визитной карточкой артистки, предвосхитившей её будущий сценический образ.
Популярность, освидетельствование в Сербского и Бутырская тюрьма
После школы Жанна предприняла несколько попыток поступить в театральные училища — сначала в Новосибирске, затем в Свердловске и Ростове-на-Дону, но везде получала отказ. В 1982 году, не смирившись с неудачами, она отправилась покорять столицу. Однако и в Москве её ждало разочарование — провалив вступительные экзамены в ГИТИС и Гнесинское училище, она была вынуждена записаться в ПТУ №187 на специальность маляра, лишь бы получить место в общежитии. Эта учеба продлилась недолго — вскоре Жанна бросила профессиональное училище.
Чтобы остаться в Москве, Агузарова пошла на рискованный шаг — создала себе новый образ Иванны Андерс, выдавая себя за дочь шведских дипломатов. Для этого она использовала поддельные документы, включая фальшивый студенческий билет медицинского института и паспорт с вымышленной пропиской.
Поворотный момент наступил в 1983 году, когда Жанна познакомилась с Евгением Хавтаном. Именно она предложила название для новой группы — «Браво». С такими хитами, как «Кошки», «Жёлтые ботинки», «Старый отель», «Верю я» и «Ленинградский рок-н-ролл», коллектив быстро завоевал популярность.
Но в 1984 году карьера едва не оборвалась — миф о шведском происхождении раскрылся. За подделку документов Агузарову арестовали и поместили в Бутырскую тюрьму на два месяца. После судебно-психиатрической экспертизы в Институте им. Сербского, где её признали вменяемой, суд приговорил певицу к полутора годам принудительных работ в тюменском леспромхозе.
Несмотря на эти испытания, Жанна смогла вернуться на сцену. В 1986 году Алла Пугачёва лично представила её в программе «Музыкальный ринг», что сделало Агузарову настоящей звездой. Когда в 1988 году популярность «Браво» пошла на спад, Жанна начала сольную карьеру, записав «Русский альбом» с такими песнями, как «Звезда», «Незабудка» и «Луч», а также ненадолго присоединилась к Театру Аллы Пугачёвой.
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Жизнь в Америке
В 1991 году, на волне перестройки и новых возможностей, Жанна Агузарова — уже признанная звезда советской эстрады — отправилась покорять Америку. Это решение было продиктовано смесью амбиций и разочарований: с одной стороны, её вдохновляли примеры западных звёзд, с другой — она чувствовала, что в России её талант не получает должного признания. Вместе со своим гражданским мужем Ником Полтораниным, взявшим на себя роль администратора, она обосновалась сначала в Лос-Анджелесе, а затем перебралась в Нью-Йорк.
Американская реальность быстро отрезвила эксцентричную певицу. Вопреки ожиданиям мирового признания, ей пришлось довольствоваться выступлениями в русскоязычных ресторанах, среди которых самым известным было нью-йоркское «Черное море». Попытки пробиться на американскую сцену — включая записанный в 1993 году англоязычный альбом «Nineteen Ninety's» — потерпели неудачу. Американские продюсеры не оценили её уникальный вокал, а акцент становился дополнительным барьером.
Финансовые трудности усугубляли ситуацию. Первое время пара жила на широкую ногу, однако быстро исчерпав средства, Агузаровой пришлось осваивать неожиданные для звезды профессии — от диджея до водителя лимузина. Её характер, всегда отличавшийся непредсказуемостью, создавал дополнительные сложности — частые опоздания и сценические импровизации приводили к увольнениям даже из русских ресторанов.
К 1996 году стало очевидно: американская мечта не сбылась. Визит Евгения Хавтана, приехавшего на один из её концертов, лишь подтвердил это — он прямо посоветовал коллеге вернуться домой. Возвращение на родину не стало триумфальным. Музыкальная индустрия изменилась, появились новые кумиры, а репутация «трудного» артиста отпугивала продюсеров.
Марсианская отшельница российской эстрады
После возвращения из Америки Жанна Агузарова начала создавать вокруг себя ореол загадочности, который со временем превратил её из рок-н-ролльной дивы в настоящую «марсианскую отшельницу». Этот период её жизни стал своеобразным уходом в параллельную реальность, где переплелись творческая ностальгия, мистификация и сознательное дистанцирование от шоу-бизнеса.
С конца 1990-х певица активно культивировала образ «пришельца», утверждая, что поддерживает связь с марсианами через «внутренний канал». Её квартира превратилась в своеобразный космический ковчег — с рисунками инопланетных пейзажей и специальными часами, якобы показывающими погоду во Вселенной. В редких интервью она могла заявить:
«Не смогу выступить — у меня сеанс связи с Альфой Центавра».
Этот эксцентричный имидж, с одной стороны, усилил её культовый статус, а с другой — окончательно отдалил от мейнстримной сцены.
В последнее десятилетие музыкальная деятельность Агузаровой ограничилась редкими переизданиями архивных записей. В 2012 году свет увидел обновлённую версию «Русского альбома», через восемь лет — сборник ранее не издававшихся композиций «Королева Сансета», а в 2023 неожиданно для всех прозвучала новая работа «На чёрном небе звёзды», вдохновлённая августовскими метеоритными дождями. Однако музыкальные обозреватели единогласно сходятся во мнении, что эти произведения не идут ни в какое сравнение с её культовыми хитами времён «Браво».
Начиная с 2010-х, Агузарова постепенно превратилась в призрачную фигуру на российской эстрадной сцене. Её московская квартира стала своеобразной кельей, из которой певица месяцами не появляется, категорически отвергая все предложения о гастролях. Парадоксально, но за частные выступления она продолжает запрашивать баснословные суммы — от 20 до 50 тысяч евро. Абсурдность ситуации достигла апогея в 2025 году, когда судебные приставы взыскали с артистки долги по коммунальным платежам — случай, шокировавший общественность, учитывая её потенциальные заработки.
Сегодня Агузарова — живая легенда, добровольно избравшая путь отшельничества. За этим решением кроется множество загадок. Некоторые источники утверждают, что концертные агентства отказались с ней сотрудничать из-за непредсказуемого поведения и возможных проблем с психическим здоровьем. Другие связывают её затворничество с радикальными изменениями во внешности, вызванными многочисленными пластическими операциями.
Так или иначе, её фанаты продолжают ждать возвращения «той самой Жанны» из «Браво», но сама певица, кажется, давно живёт в собственном мире. Как она сама заявила в одном из последних интервью:
«Я принимаю этот мир, хотя иногда сомневаюсь: "Достоин ли он меня?"».
Эти слова стали своеобразным эпиграфом к её позднему периоду — жизни в тени собственной славы, окружённой созданными ею же мифами.