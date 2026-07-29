Дождалась Алишера Усманова из тюрьмы и развелась спустя 30 лет брака: трудности и победы звезды художественной гимнастики Ирины Винер
Ирина Александровна Винер — легендарный советский и российский тренер по художественной гимнастике, которую считают одной из самых влиятельных и успешных фигур в истории мирового спорта. Под ее руководством сборная России завоевала десятки золотых медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Национальную команду по художественной гимнастике Ирина Винер возглавляла 24 года — с 2001 по 2025 год. 30 июля прославленный тренер отмечает 78-летие. О жизненном пути Ирины Винер, ее работе с выдающимися гимнастками, громких конфликтах и карьере — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Винер и путь в художественную гимнастикуИрина Винер родилась в Самарканде. В детстве она увлекалась театром, занималась балетом и мечтала стать актрисой. Однако родители не поддержали желание дочери связать жизнь со сценой. После этого девочка всерьез занялась художественной гимнастикой.
В 1965 году Ирина окончила школу с серебряной медалью. По настоянию родителей она подала документы в медицинский институт. Однако первый вступительный экзамен девушка сдала неудачно. Тогда семья приняла решение, что Ирина поступит в Узбекский институт физической культуры. После получения диплома она начала работать в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте.
«Какая симпатичная девочка не мечтает об актерской карьере? Но родители были против. Скрыли от меня конверт с приглашением в хореографическое училище. Считали, что в семье должен быть врач, а не балеринка. А после "четверки" по химии я поняла, что не стану доктором», — вспоминала она.
Карьера Ирины ВинерВ начале 1990-х годов Ирина Александровна одновременно тренировала британских и узбекских гимнасток. Результаты не заставили себя ждать: ее воспитанницы Деби Саусвик и Вива Сиферт стали победительницами Олимпийских игр в Барселоне.
После приглашения Ирины Винер в российскую сборную отечественная художественная гимнастика получила мощный импульс к развитию. Именно с ее именем многие связывают настоящий переворот в этом виде спорта. Одной из главных звезд, чей талант раскрылся под руководством Ирины Александровны, стала Алина Кабаева.
«Про Алину могу сказать одно: эта девочка — пример для всех. Мы с ней перевернули художественную гимнастику. Сегодня в нашем виде спорта на Олимпиаде билеты продаются по 500 евро за штуку. И достать их невозможно. Вот что сделала Кабаева», — говорила Винер.
Ученицы Ирины Винер: Кабаева, Зарипова, Батыршина, Барсукова и УтяшеваБлагодаря педагогическому таланту Ирины Винер широкую известность получили Амина Зарипова, Янина Батыршина, Юлия Барсукова и многие другие гимнастки. При этом тренер неизменно подчеркивала, что не делит воспитанниц на любимых и нелюбимых, а всех спортсменок считает своими дочерьми.
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Ирина Александровна заботилась о гимнастках не только на тренировках. Она поддерживала их во время болезней, переживала за личную жизнь, советовала книги и уделяла большое внимание образованию своих воспитанниц.
«Я жила с ней с 11 лет, полностью находилась на ее обеспечении. Помню, как-то раз отправились на сборы за границу. По дороге туда я подхватила ужасный вирус. Винер позаботилась о медикаментах, которые должны были помочь хоть немного сбить жар, а потом залезла ко мне под одеяло и обняла, охлаждая своим телом. Видеться с родителями удавалось крайне редко, поэтому уверенно называю Ирину Александровну второй мамой», — рассказывала Зарипова.Значительную поддержку Ирина Винер оказала и Ляйсан Утяшевой. После тяжелой травмы стопы именно тренер оплатила спортсменке операцию и сопровождала ее во время восстановления. Когда Ляйсан переживала смерть матери, Ирина Александровна стала одним из немногих людей, сумевших поддержать гимнастку в самый тяжелый период. Со временем их отношения превратились в настоящие семейные.
«Когда-то Ирина Александровна сказала мне такую вещь: "Не ропщи и радуйся каждому дню. Помни, должна оставаться холодная голова и горячее сердце!" Это безумно ценный совет, который помогает по жизни. Она — мой учитель, друг, психолог и мама», — делилась гимнастка.
Конфликты с ученицами и отношение Винер к личной жизни спортсменокНесмотря на теплые отношения с воспитанницами, работать с ними бывало непросто. По словам Ирины Александровны, особенно сложным оказался период, связанный с Яниной Батыршиной.
«Все было здорово, она пришла на смену Амине Зариповой. Амина это восприняла нормально. Но когда Батыршиной на смену пришла Кабаева, Яна этого не могла пережить», — отмечала тренер.Ирина Винер всегда искренне радовалась, если спортсменкам удавалось устроить личную жизнь. Однако порой их решение завершить карьеру становилось для нее полной неожиданностью. Ирина Винер вспоминала, как тяжело восприняла известие о завершении карьеры Юлии Барсуковой, которая после золота Сиднея решила уйти ради любви.
«Рыдала целый день. Она невероятно тяжело шла к этой медали. Путь от 27-го места на чемпионате России до "золота" на Играх в Сиднее. А потом влюбилась и решила закончить», — рассказывала Винер.При этом Винер отметила, что влюбленность гимнасток — это её самая любимая проблема, которая иногда даже помогает в работе. Она пошутила, что купила бы им всем женихов за любые деньги ради того, чтобы девочки кем-то увлеклись и открыли свое сердце. По словам тренера, обычно спортсменкам приходится всё долго объяснять, а с влюбленными гимнастками они сразу находят общий язык, благодаря чему девочки раскрываются на ковре совершенно по-новому.
Скандалы вокруг Ирины Винер и конфликт с Международной федерацией гимнастикиИрина Александровна стремилась изменить систему судейства и создать максимально справедливые условия для своих спортсменок. Однако однажды ее принципиальная позиция едва не обернулась завершением карьеры. В 2008 году тренеру грозила дисквалификация после резкой критики в адрес Международной федерации гимнастики.
Тогда за Ирину Винер публично вступились ее знаменитые воспитанницы, а комиссия ограничилась официальным предупреждением. Позднее тренер продолжила отстаивать свою позицию и попыталась оспорить двухлетнее отстранение за нарушение правил FIG, которое вступило в силу 6 марта 2023 года. В феврале 2025 года Ирина Александровна покинула пост главного тренера сборной России, передав руководство Татьяне Сергаевой.
Критика методов работы Ирины ВинерДаже выдающиеся достижения не уберегли Ирину Винер от критики. Со временем некоторые бывшие воспитанницы начали открыто высказывать недовольство ее методами работы.
Так, Маргарита Мамун дала резонансное интервью, в котором заявила, что методы тренера во время чемпионата мира 2015 года показались ей чрезмерно жесткими и неприемлемыми. В свою очередь Ирина Винер предположила, что спортсменка собирается покинуть Россию, а именно этим объясняются подобные заявления.
«К сожалению, Маргарита забывает, что ее заработная плата на сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России. Именно они приносят ей приличный доход на всех мастер-классах, которые она проводит. И очень жаль, что она дает интервью ничего не значащему и ничего собой не представляющему "злобному гномику", который зарабатывает, используя ее имя в корыстных целях», — заявляла она.
Дина Аверина об Ирине ВинерО взаимоотношениях с Ириной Винер откровенно рассказала и многократная чемпионка мира Дина Аверина. По словам гимнастки, слухи о том, что тренер якобы выделяла ее среди остальных воспитанниц — неправда.
«Все знают: кого Ирина Александровна любит, того она тащит. А я не была у нее в любимчиках. Она меня брала на соревнования, потому что я выигрывала. Ирина Александровна сама мне призналась: "Да, я Аришу любила больше, а тебя любила за то, что ты занимаешь первые места". Конечно, мне было обидно, что некоторых она любит и тащит, ставит на соревнования, а меня только за то, что я выиграла», — рассказывала спортсменка.По ее словам, Ирина Винер иногда оказывала поддержку гимнасткам даже тогда, когда их результаты не выглядели убедительными. Аверина также раскрыла некоторые методы работы Ирины Винер, с помощью которых тренер стремилась воспитать спортсменок с максимально сильным соревновательным характером.
«Я знаю, что она пыталась нас с Аришей всегда поссорить, чтобы была конкуренция, чтобы мы боролись друг с другом, чтобы было интереснее наблюдать за этой борьбой, чтобы не было у нас такого: "Ой, Ариш, выступи, а я тебя поддержу". Ей это не очень нравилось. Ирина Александровна всегда хотела нас поссорить, но не получилось», — с улыбкой рассказывала звезда спорта.Несмотря на подобные попытки тренера усилить спортивное соперничество, сестры Аверины сумели сохранить теплые и доверительные отношения.
Личная жизнь Ирины Винер: первый брак и сын АнтонПервый раз Ирина Винер вышла замуж в 23 года. Ее супругом стал волейболист Ададий Израилов. Позднее тренер признавалась, что этот союз оказался неудачным. В браке родился сын Антон. Сегодня он владеет сетью салонов красоты, а также развивает ресторанный бизнес.
История любви Ирины Винер и Алишера Усманова
Настоящей историей любви для Ирины Винер стали отношения с Алишером Усмановым. Их знакомство состоялось еще в Ташкенте, где оба занимались спортом в одном комплексе. Ирина Александровна успешно выступала в художественной гимнастике, а будущий миллиардер тренировался в секции фехтования. Позже Усманов признавался, что долго не решался познакомиться с понравившейся девушкой.
Спустя годы судьба вновь свела их уже в Москве, где прошло их первое свидание. Однако вскоре отношениям пришлось пройти серьезное испытание. В 1980 году военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил Алишера Усманова к восьми годам лишения свободы. Позднее Верховный суд Узбекистана признал обвинение полностью сфальсифицированным, а самого предпринимателя реабилитировал. Тем не менее шесть лет он провел вдали от любимой женщины.
Ирина Винер ни на минуту не усомнилась в невиновности избранника и решила ждать столько, сколько потребуется. Ее не переубедили даже коллеги, предупреждавшие, что отношения с человеком, находящимся в заключении, могут негативно сказаться на профессиональной карьере.
В определенный период сама Ирина Александровна лишилась возможности выезжать за границу: сначала причиной стала национальность, затем — регулярные поездки к возлюбленному в места лишения свободы. Несмотря на трудности, она сохранила верность своему выбору.
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Даже находясь за решеткой, Алишер Усманов не переставал думать о Винер. По узбекской традиции он отправил Ирине платок, тем самым сделав ей предложение руки и сердца. В 1986 году предприниматель вышел на свободу досрочно, а спустя шесть лет они официально зарегистрировали брак.
«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедшим и обаятельным, потрясающе интеллектуально развитым и очень много знающим о женском существе молодым человеком. Вот она и не устояла!» — с юмором рассказывал Усманов.Алишер Усманов воспитывал сына Ирины Винер от первого брака как собственного. При этом общих детей у супругов так и не появилось.
Почему развелись Ирина Винер и Алишер УсмановВ мае 2022 года предприниматель подал заявление на развод, а уже через месяц супруги официально расторгли брак. Причины расставания Ирина Александровна предпочитает не обсуждать.
«Наверняка же знаете: о бывших супругах говорят или хорошо, или никак. Предпочитаю молчать. Не хочу касаться прошлого. Когда требовалась моя помощь, я была рядом в самое трудное для него время. Если бы все начать заново, сделала бы точно так же. А что случилось дальше, это, как уже говорила, не мои проблемы. Страница перевернута на веки вечные. Аминь», — говорила тренер в 2023 году.После развода Ирина Винер заявила, что больше не собирается выходить замуж, и крайне редко вспоминает бывшего супруга в публичном пространстве. При этом сам Алишер Усманов и сегодня называет ее главной женщиной своей жизни. Их семейный союз продолжался более 30 лет.
Ирина Винер сегодняСегодня Ирина Винер живет в Москве. Прославленный тренер преподает на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета и продолжает работать с гимнастками, передавая молодому поколению многолетний профессиональный опыт.
В апреле 2026 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) включила Ирину Винер в число почетных членов организации, отметив ее многолетний вклад в развитие художественной гимнастики на международном уровне.
Ирина Александровна также продолжает развивать в России формат гимнастических спектаклей. В июле 2026 года в Санкт-Петербурге состоялась премьера нового шоу-спектакля «Наваждение», посвященного теме чувств, памяти и верности любви. Ирина Винер принимала непосредственное участие в создании постановки.