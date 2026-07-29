29 июля 2026, 14:17

Ирина Винер (фото: РИА Новости / Александр Вильф)

Ирина Александровна Винер — легендарный советский и российский тренер по художественной гимнастике, которую считают одной из самых влиятельных и успешных фигур в истории мирового спорта. Под ее руководством сборная России завоевала десятки золотых медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Национальную команду по художественной гимнастике Ирина Винер возглавляла 24 года — с 2001 по 2025 год. 30 июля прославленный тренер отмечает 78-летие. О жизненном пути Ирины Винер, ее работе с выдающимися гимнастками, громких конфликтах и карьере — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Винер и путь в художественную гимнастику Карьера Ирины Винер Ученицы Ирины Винер: Кабаева, Зарипова, Батыршина, Барсукова и Утяшева Конфликты с ученицами и отношение Винер к личной жизни спортсменок Скандалы вокруг Ирины Винер и конфликт с Международной федерацией гимнастики Критика методов работы Ирины Винер Дина Аверина об Ирине Винер Личная жизнь Ирины Винер: первый брак и сын Антон Почему развелись Ирина Винер и Алишер Усманов Ирина Винер сегодня

Биография Ирины Винер и путь в художественную гимнастику

«Какая симпатичная девочка не мечтает об актерской карьере? Но родители были против. Скрыли от меня конверт с приглашением в хореографическое училище. Считали, что в семье должен быть врач, а не балеринка. А после "четверки" по химии я поняла, что не стану доктором», — вспоминала она.

Карьера Ирины Винер

Ирина Винер (фото: РИА Новости / Александр Поляков)

«Про Алину могу сказать одно: эта девочка — пример для всех. Мы с ней перевернули художественную гимнастику. Сегодня в нашем виде спорта на Олимпиаде билеты продаются по 500 евро за штуку. И достать их невозможно. Вот что сделала Кабаева», — говорила Винер.

Ученицы Ирины Винер: Кабаева, Зарипова, Батыршина, Барсукова и Утяшева

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«Я жила с ней с 11 лет, полностью находилась на ее обеспечении. Помню, как-то раз отправились на сборы за границу. По дороге туда я подхватила ужасный вирус. Винер позаботилась о медикаментах, которые должны были помочь хоть немного сбить жар, а потом залезла ко мне под одеяло и обняла, охлаждая своим телом. Видеться с родителями удавалось крайне редко, поэтому уверенно называю Ирину Александровну второй мамой», — рассказывала Зарипова.

«Когда-то Ирина Александровна сказала мне такую вещь: "Не ропщи и радуйся каждому дню. Помни, должна оставаться холодная голова и горячее сердце!" Это безумно ценный совет, который помогает по жизни. Она — мой учитель, друг, психолог и мама», — делилась гимнастка.

Ляйсан Утяшева, Ирина Винер и Павел Воля (фото: Instagram* / liasanutiasheva)

Конфликты с ученицами и отношение Винер к личной жизни спортсменок

«Все было здорово, она пришла на смену Амине Зариповой. Амина это восприняла нормально. Но когда Батыршиной на смену пришла Кабаева, Яна этого не могла пережить», — отмечала тренер.

«Рыдала целый день. Она невероятно тяжело шла к этой медали. Путь от 27-го места на чемпионате России до "золота" на Играх в Сиднее. А потом влюбилась и решила закончить», — рассказывала Винер.

Сестры Аверины и Ирина Винер (фото: Instagram* / arishadina1998)

Скандалы вокруг Ирины Винер и конфликт с Международной федерацией гимнастики

Критика методов работы Ирины Винер

Ирина Винер (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

«К сожалению, Маргарита забывает, что ее заработная плата на сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России. Именно они приносят ей приличный доход на всех мастер-классах, которые она проводит. И очень жаль, что она дает интервью ничего не значащему и ничего собой не представляющему "злобному гномику", который зарабатывает, используя ее имя в корыстных целях», — заявляла она.

Дина Аверина об Ирине Винер

«Все знают: кого Ирина Александровна любит, того она тащит. А я не была у нее в любимчиках. Она меня брала на соревнования, потому что я выигрывала. Ирина Александровна сама мне призналась: "Да, я Аришу любила больше, а тебя любила за то, что ты занимаешь первые места". Конечно, мне было обидно, что некоторых она любит и тащит, ставит на соревнования, а меня только за то, что я выиграла», — рассказывала спортсменка.

Сестры Аверины и Ирина Винер (фото: Instagram* / arishadina1998)

«Я знаю, что она пыталась нас с Аришей всегда поссорить, чтобы была конкуренция, чтобы мы боролись друг с другом, чтобы было интереснее наблюдать за этой борьбой, чтобы не было у нас такого: "Ой, Ариш, выступи, а я тебя поддержу". Ей это не очень нравилось. Ирина Александровна всегда хотела нас поссорить, но не получилось», — с улыбкой рассказывала звезда спорта.

Личная жизнь Ирины Винер: первый брак и сын Антон

История любви Ирины Винер и Алишера Усманова

Алишер Усманов и Ирина Винер (фото: РИА Новости / Михаил Климентьев)

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«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедшим и обаятельным, потрясающе интеллектуально развитым и очень много знающим о женском существе молодым человеком. Вот она и не устояла!» — с юмором рассказывал Усманов.

Ирина Винер (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Почему развелись Ирина Винер и Алишер Усманов

«Наверняка же знаете: о бывших супругах говорят или хорошо, или никак. Предпочитаю молчать. Не хочу касаться прошлого. Когда требовалась моя помощь, я была рядом в самое трудное для него время. Если бы все начать заново, сделала бы точно так же. А что случилось дальше, это, как уже говорила, не мои проблемы. Страница перевернута на веки вечные. Аминь», — говорила тренер в 2023 году.

Ирина Винер сегодня