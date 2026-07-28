28 июля 2026, 13:34

Александр Розенбаум (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Александр Розенбаум — бард, композитор, поэт, исполнитель собственных песен, врач в четвертом поколении и народный артист России. Его композиции «Вальс-бостон», «Утиная охота» и «Налетела грусть» давно вошли в золотой фонд отечественной музыки и остаются любимыми даже у тех слушателей, которые никогда не относили себя к поклонникам авторской песни. Причину многолетней популярности артиста многие видят в удивительной искренности его творчества. Точно так же Розенбаум всегда старался жить честно — прежде всего перед самим собой и своими близкими. Возможно, именно поэтому рядом с ним уже более полувека находится женщина, которая разделила с ним самые разные жизненные испытания и ни разу не усомнилась в прочности их чувств. Подробнее о его любви — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Александра Розенбаума: семья и жизнь в Казахстане Каким ребенком был Александр Розенбаум Почему Александр Розенбаум стал врачом Работа на скорой помощи и возвращение в медицинский институт Почему Александр Розенбаум выбрал музыку вместо медицины Жена Александра Розенбаума: история знакомства и семья Как семья Александра Розенбаума переживала финансовые трудности Всероссийская слава и проблемы с алкоголем Остановка сердца Александра Розенбаума Как Елена Савшинская помогала Александру Розенбауму Слухи о романе Александра Розенбаума и Надежды Бабкиной История с поклонницей Натальей Востриковой Как сегодня живет семья Александра Розенбаума

Детство Александра Розенбаума: семья и жизнь в Казахстане

Александр Розенбаум (фото: Instagram* / rozenbaum.ru)

Каким ребенком был Александр Розенбаум

Александр Розенбаум (фото: Instagram* / rozenbaum.ru)

Почему Александр Розенбаум стал врачом

Александр Розенбаум (фото: Instagram* / rozenbaum.ru)

Работа на скорой помощи и возвращение в медицинский институт

Александр Розенбаум (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Почему Александр Розенбаум выбрал музыку вместо медицины

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Александр Розенбаум (фото: Instagram* / rozenbaum.ru)

Жена Александра Розенбаума: история знакомства и семья

Александр Розенбаум (фото: Instagram* / rozenbaum.ru)

Как семья Александра Розенбаума переживала финансовые трудности

Всероссийская слава и проблемы с алкоголем

Александр Розенбаум (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Остановка сердца Александра Розенбаума

«Было весело»: Сергей Жуков устроил свидание со своим двойником-таксистом

Как Елена Савшинская помогала Александру Розенбауму

Александр Розенбаум (фото: РИА Новости / Вадим Жернов)

Слухи о романе Александра Розенбаума и Надежды Бабкиной

Александр Розенбаум (фото: Instagram* / rozenbaum.ru)

История с поклонницей Натальей Востриковой

Александр Розенбаум (фото: Instagram* / rozenbaum.ru)

Как сегодня живет семья Александра Розенбаума