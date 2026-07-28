Слухи о романах с Надеждой Бабкиной и поклонницей: путь Александра Розенбаума от врача до легенды авторской песни. Что известно о его личной жизни?
Александр Розенбаум — бард, композитор, поэт, исполнитель собственных песен, врач в четвертом поколении и народный артист России. Его композиции «Вальс-бостон», «Утиная охота» и «Налетела грусть» давно вошли в золотой фонд отечественной музыки и остаются любимыми даже у тех слушателей, которые никогда не относили себя к поклонникам авторской песни. Причину многолетней популярности артиста многие видят в удивительной искренности его творчества. Точно так же Розенбаум всегда старался жить честно — прежде всего перед самим собой и своими близкими. Возможно, именно поэтому рядом с ним уже более полувека находится женщина, которая разделила с ним самые разные жизненные испытания и ни разу не усомнилась в прочности их чувств. Подробнее о его любви — в материале «Радио 1».
Детство Александра Розенбаума: семья и жизнь в КазахстанеРодители Александра Розенбаума познакомились во время учебы на одном курсе Первого медицинского института в Ленинграде. После окончания вуза в 1952 году молодые специалисты получили распределение в Зыряновск, расположенный в Казахстане. Вместе с ними в новый город отправился и их годовалый сын Александр.
На новом месте семье выделили служебную трехкомнатную квартиру. Для молодых врачей такие условия стали настоящей удачей, ведь в Ленинграде о подобном жилье они даже не мечтали. Через четыре года в семье родился второй сын Владимир. Братья на протяжении всей жизни оставались очень близки друг другу, поэтому смерть Владимира в 2005 году стала для Александра Розенбаума тяжелым ударом.
В Зыряновске родители будущего артиста продолжили работать по профессии. Отец, Яков Шмарьевич, трудился урологом, а мать, Софья Семеновна, принимала пациентов как акушер-гинеколог. После возвращения семьи в Ленинград их профессиональная жизнь практически не изменилась.
Родители по-прежнему почти все время проводили на работе. Отец постоянно брал две ставки, поскольку одной зарплаты не хватало для содержания семьи, а мать работала на полторы ставки. Значительная часть забот о младшем брате легла на Александра.
При этом будущий артист никогда не жаловался на обстоятельства. Наоборот, он неоднократно признавался, что именно отец стал для него примером настоящего мужчины, который делает все возможное ради своей семьи.
Каким ребенком был Александр РозенбаумВ школе Александр Розенбаум учился хорошо. Кроме того, он занимался в музыкальной школе, где осваивал игру на фортепиано и скрипке. Некоторое время мальчик серьезно увлекался фигурным катанием, однако позже решил посвятить себя боксу. Одновременно он самостоятельно научился играть на гитаре.
При этом примерным ребенком Александр себя никогда не считал. Родителям неоднократно приходилось наказывать сына за серьезные проступки. Один раз он случайно устроил пожар в квартире, из-за которого сгорела новогодняя елка и пострадала часть пола.
В другой раз настолько увлекся прогулкой с друзьями, что вернулся домой только к девяти часам вечера, заставив родителей серьезно переживать. Еще одна история произошла после того, как Александр без разрешения занял у соседа рубль — по тем временам весьма крупную сумму — и потратил деньги на аттракционы в парке.
Подростковые годы также не обошлись без приключений. Александр нередко участвовал в дворовых драках, разбивал футбольным мячом окна, а позже даже лишился места в институте из-за систематических прогулов.
Почему Александр Розенбаум стал врачомСам Александр Розенбаум не раз признавался, что в юности вовсе не мечтал о профессии врача. Однако судьба распорядилась иначе. Как говорил сам артист, «ноги сами принесли» его в медицинский институт. Несмотря на огромный конкурс, он успешно сдал вступительные экзамены и поступил с первой попытки.
Однако уже во время учебы увлечение свободной студенческой жизнью оказалось сильнее дисциплины. Вместо занятий Александр все чаще предпочитал проводить время в компании друзей. В этот же период он впервые женился. Правда, семейная жизнь продлилась всего девять месяцев.
О своем первом браке артист до сих пор предпочитает не вспоминать. Из-за многочисленных прогулов руководство института приняло решение об отчислении студента уже на втором курсе.
Работа на скорой помощи и возвращение в медицинский институтПосле отчисления Александр Розенбаум устроился санитаром в урологическое отделение больницы. За этот год он успел многое переосмыслить, серьезно изменил отношение к учебе и решил вернуть себе возможность получить медицинское образование.
Восстановившись в институте, Александр полностью пересмотрел свои привычки. Теперь он уделял учебе максимум внимания, а в зачетной книжке больше не появлялись удовлетворительные оценки. Экзамены он сдавал только на «четыре» и «пять».
В 1974 году Александр Розенбаум получил диплом врача-терапевта со специализацией «анестезиология-реаниматология». После окончания института он пять лет работал на станции скорой медицинской помощи.
Позже артист не раз рассказывал, что искренне любил свою профессию. Даже спустя много лет он признавался, что всякий раз с грустью провожает взглядом автомобили скорой помощи с включенными сиренами и проблесковыми маячками, спешащие к людям, которым необходима срочная помощь.
Почему Александр Розенбаум выбрал музыку вместо медициныНесмотря на успешную медицинскую карьеру, музыка никогда не исчезала из жизни Александра Розенбаума. Любовь к ней появилась еще в детстве, когда он впервые переступил порог музыкальной школы, и с каждым годом только становилась сильнее.
Даже работая врачом скорой помощи, Александр поступил на вечернее отделение музыкального училища при Дворце культуры имени С. М. Кирова, где изучал джазовую аранжировку.
Еще во время обучения в медицинском институте он писал песни для студенческих капустников. С середины 1970-х годов музыкант начал выступать в различных вокально-инструментальных ансамблях, используя творческий псевдоним Александр Аяров.
Проработав пять лет врачом скорой помощи и попробовав свои силы в нескольких музыкальных коллективах, Александр Розенбаум окончательно понял, что именно музыка стала главным делом его жизни. Тогда он принял решение оставить медицину и полностью посвятить себя творчеству.
В этом непростом выборе артиста безоговорочно поддержала жена. Она прекрасно понимала стремления мужа и осознавала, что семье, в которой к тому моменту уже подрастала маленькая дочь Анна, предстоит пройти через непростой период, связанный со сменой профессии и поиском своего места на сцене.
Жена Александра Розенбаума: история знакомства и семьяСо своей будущей супругой Еленой Савшинской Александр Розенбаум познакомился на последнем курсе медицинского института. Их встреча состоялась в гостях у друзей родителей музыканта. Молодые люди быстро нашли общий язык и вскоре выяснили, что оба получают образование в одном вузе. Правда, Александр уже завершал обучение, а Елена тогда училась на третьем курсе.
Позже Розенбаум рассказывал, что их роман развивался очень стремительно. Конфетно-букетный период оказался недолгим: спустя всего несколько свиданий он понял, что готов создать семью и мечтает стать отцом. В Елене артист увидел именно ту женщину, с которой хотел прожить всю жизнь.
В 1975 году Александр и Елена сыграли свадьбу, а уже через девять месяцев у них родилась дочь Анна. Первые годы родительства оказались непростыми. С раннего детства Анна страдала бронхиальной астмой. Александр и Елена прикладывали максимум усилий, чтобы облегчить состояние дочери и сделать приступы заболевания менее тяжелыми.
Как семья Александра Розенбаума переживала финансовые трудностиМатериальное положение семьи долгое время оставалось непростым. Денег постоянно не хватало, поэтому Елена вскоре после рождения дочери тоже вышла на работу. Она начала работать врачом-рентгенологом в психиатрической клинике.
Сам Розенбаум практически не бывал дома. После основных смен он регулярно соглашался на дополнительные дежурства и снова выезжал на вызовы. Несмотря на постоянную занятость, однажды он признался супруге, что хочет оставить медицину и полностью посвятить себя музыке.
Музыкант честно рассказал жене о возможных трудностях. Оба понимали, что первое время семье придется непросто, однако артист верил, что в будущем творчество сможет обеспечить достойный уровень жизни. Елена не стала отговаривать мужа и полностью поддержала его решение.
Всероссийская слава и проблемы с алкоголемУже к середине 1980-х годов имя Александра Розенбаума знала вся страна. Пока артист постоянно находился на гастролях, все заботы о дочери легли на плечи супруги. Александр появлялся дома лишь время от времени, причем далеко не всегда родные видели его в том состоянии, в котором хотели бы.
Широкая известность принесла музыканту не только успех, но и серьезные проблемы. Одной из них стало злоупотребление алкоголем.
После концертов организаторы традиционно устраивали застолья, где отказ от спиртного воспринимали как проявление неуважения. Первое время Александр Розенбаум не испытывал серьезного дискомфорта. Он обладал крепким здоровьем и мог позволить себе выпивать достаточно часто.
Однако постепенно последствия начали давать о себе знать. Его все реже приглашали артиста в продолжительные гастрольные туры, опасаясь возможных проблем. Хотя длительных запоев у Розенбаума не возникало, спиртного в его жизни становилось все больше. Со временем музыкант начал забывать тексты собственных песен.
Остановка сердца Александра РозенбаумаПереломный момент наступил во время гастрольной поездки в Сидней. В гостиничном номере у Александра Розенбаума внезапно остановилось сердце. Спасти музыканта помог его приятель, который находился рядом. Он мгновенно вызвал скорую помощь и сразу приступил к оказанию первой помощи.
Прибывшие врачи сумели восстановить работу сердца артиста. После этого случая Александр Розенбаум принял твердое решение отказаться от пагубной привычки. И в этот непростой период рядом с ним вновь находилась Елена, которая всеми силами помогала супругу справиться с испытанием.
Как Елена Савшинская помогала Александру РозенбаумуЕлена Савшинская неизменно поддерживала мужа, вдохновляла его, создавала комфортную атмосферу для творчества и никогда не стремилась оказаться в центре внимания. Супруга артиста не проявляла интереса к светской жизни, не пыталась участвовать в публичных мероприятиях и никогда не стремилась демонстрировать окружающим собственную значимость.
При этом назвать Елену безропотной женщиной было бы неправильно. Она обладала житейской мудростью и прекрасно понимала непростой характер мужа. Когда Александр Яковлевич начинал горячиться и готовился эмоционально реагировать на ситуацию, ей нередко хватало всего нескольких слов, чтобы предотвратить серьезный конфликт.
Сам музыкант неоднократно признавался, что ссоры в их семье, конечно, случались. С его темпераментом избежать этого было невозможно. Однако Елена всегда сохраняла выдержку, спокойно пережидала эмоциональные всплески супруга и не позволяла бытовым разногласиям перерасти в разрушительный скандал.
Даже в те периоды, когда в прессе регулярно появлялись слухи о возможных романах Александра Розенбаума, его жена неизменно отказывалась давать какие-либо комментарии. Она продолжала оставаться рядом с человеком, которого любила всю жизнь.
Слухи о романе Александра Розенбаума и Надежды БабкинойНесколько лет назад Надежда Бабкина заявила, что ее отношения с Александром Розенбаумом якобы выходили за рамки обычной дружбы.
По словам певицы, именно она активно помогала музыканту в начале карьеры, обращалась в Министерство культуры с просьбами поддержать артиста и содействовала организации его зарубежных гастролей. В свою очередь Александр Розенбаум писал песни для ансамбля «Русская песня». Бабкина также утверждала, что между ними существовали очень теплые и нежные отношения.
Сам Александр Розенбаум предпочел не обсуждать эти заявления публично. Когда журналисты напрямую спросили его, существовал ли роман с певицей, артист ответил, что настоящий мужчина не должен отвечать на подобные вопросы.
История с поклонницей Натальей ВостриковойЕще одна громкая история в жизни Александра Розенбаума оказалась связана с его поклонницей Натальей Востриковой.
Женщина много лет восхищалась творчеством исполнителя и познакомилась с ним после одного из концертов, который музыкант дал перед военнослужащими. На тот момент Наталье было немного больше пятидесяти лет. Почти всю жизнь она прослужила на флоте, а позже заняла штабную должность в одной из воинских частей Москвы.
Позже Вострикова еще несколько раз организовывала концерты Александра Розенбаума. По этой причине они регулярно созванивались и встречались по рабочим вопросам. Однако спустя некоторое время артист неожиданно прекратил общение. После этого Наталья решила любой ценой добиться его внимания.
Она начала постоянно звонить музыканту, в том числе по ночам. Со временем поклонница стала требовать деньги на лечение зубов и погашение кредитов. При этом женщина утверждала, что их связывали не только рабочие отношения.
Устав от постоянных угроз, претензий и попыток вымогательства, Александр Розенбаум обратился в суд. Наталью Вострикову признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы.
Позже женщина вышла на свободу досрочно и в интервью стала рассказывать о своем разочаровании в музыканте. По словам Востриковой, пребывание в местах лишения свободы быстро избавило ее от прежних чувств, поэтому вместо любви в душе осталась лишь обида.