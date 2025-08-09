Эмигрировал в Белград и подарил бывшей возлюбленной Porsche: Как сейчас живет стример Evelone, скандалы и новые проекты
Evelone — один из самых популярных стримеров в СНГ, у которого более 3 миллионов подписчиков на платформе Twitch и 701 тысяча на YouTube. Он покинул родину и смог начать новую жизнь в Белграде. Несмотря ни на что, он продолжает развивать свой бренд, доказывая, что даже человек из провинции может добиться невероятных успехов, если будет упорно работать и любить своё дело. О творческой и личной жизни стримера читайте в материале «Радио 1».
Биография стримера «Эвелона»
Вадим Козаков, известный под ником Evelone, родился 4 июля 1996 года в городе Новая Каховка (Херсонская область, Украина). Его родители развелись, когда он был ребёнком, и воспитанием занималась в основном мать. В интервью Вадим не раз упоминал, что у него не сложились отношения с отцом, а мама стала для него главной опорой.
Несмотря на финансовые трудности, мама Вадима целый год копила деньги, чтобы подарить сыну первый компьютер. На Новый год она исполнила его мечту и купила ПК с игрой GTA Vice City, что в будущем определило его карьеру.
После школы Вадим поступил в электротехнический колледж в Киеве, но быстро понял, что традиционное образование не его путь. Он пробовал себя в столярном деле, изготавливая ящики для овощей, затем занялся онлайн-трейдингом, зарабатывая до 700 долларов в месяц. Эти средства позволили ему уделять больше времени своему увлечению — видеоиграм.
Начало карьеры стримера
Стриминговую карьеру Вадим начал ещё в 2013 году под ником BigNose, но настоящий успех пришёл после ребрендинга в Evelone192 (псевдоним был вдохновлён названием маминого крема «Эвелина»). Первые годы были трудными и стримы приходилось совмещать с работой. Однако упорство и харизма постепенно сделали его одним из самых популярных стримеров СНГ. Пик популярности пришёлся на 2020 год, когда пандемия приковала миллионы зрителей к экранам.
Freak Squad на Твич
Вадим стал не только успешным стримером, но и сооснователем Freak Squad — сообщества топовых контентмейкеров. Freak Squad — это не просто объединение стримеров, а настоящее культурное явление на платформе Twitch. Сформировавшись вокруг харизматичных личностей вроде Buster'а и Evelone, этот сквад перевернул представление о том, каким может быть игровой стриминг в русскоязычном сегменте интернета.
Ядро команды составляют несколько ярких персонажей. Buster с его 2,7 миллионами подписчиков стал лицом проекта, известным своими эмоциональными выступлениями и периодическими блокировками платформы. Evelone привнёс в сквад предпринимательскую жилку и масштабные ивенты, вроде стримов с концертов знаменитостей. Нельзя не отметить и Strogo, прославившегося своим 104-часовым марафоном в CS:GO, который собрал у экранов 20 тысяч зрителей одновременно.
Отличительной чертой Freak Squad стал их уникальный стиль контента. Это не просто игровые трансляции — это настоящие шоу с элементами провокации, экстремальными челленджами и непредсказуемыми поворотами (к примеру, аукцион за 1 млн рублей, где Evelone побрился налысо).
Личная жизнь стримера «Evelone»
Первая серьезная любовная история началась в 2017 году с Марией Овчаровой из Томска. Их виртуальное знакомство переросло в реальную встречу, которая обернулась скандалом. Из-за проблем с документами Вадим получил пятилетний запрет на въезд в Россию. Несмотря на это, пара продолжила отношения, Мария переехала в Киев, и в 2020 году они официально оформили брак. Однако карантинные ограничения стали серьезным испытанием для молодой семьи, и вскоре брак распался.
Новой главой в личной жизни стримера стали отношения с коллегой по цеху Натальей Бердниковой (Gensyxa). Их роман, начавшийся в конце 2020 года, быстро стал одним из самых обсуждаемых на Twitch-сцене. Три года страстей, совместных стримов и публичных признаний завершились в 2023 году не менее эффектно. На прощание Вадим подарил бывшей возлюбленной Porsche Macan стоимостью около 3 миллионов рублей, хотя первоначально обещал Maserati Ghibli.
«К Наташе я отношусь очень хорошо, она прекрасная девушка, я за многое ей благодарен, она научила меня держать удар в сложных ситуациях, не так расстраиваться неудачам, и это не пустые слова, я всегда это говорил на стримах, всегда готов поддержать Наташу, когда ей нужна будет моя помощь», — позже признавался стример в соцсетях.
Хейт подписчиков, ночная работа и неожиданный разрыв с Toxi$: Как сейчас живет стример Gensyxa?
Скандалы с Вадимом Козаковым
Вадим Козаков, известный миллионам подписчиков как Evelone192, за годы карьеры мастерски освоил искусство превращать скандалы в вирусный контент. Его путь на стриминговой сцене напоминает американские горки — с резкими взлётами, неожиданными падениями и постоянными поворотами сюжета.
Одним из самых обсуждаемых инцидентов стал нелепый бан на Twitch в 2020 году, когда платформа заблокировала канал стримера на две недели за безобидное слово «жадина». Модераторы посчитали его производным от оскорбительного «жид», хотя сам Вадим назвал это решение абсурдным. Ещё более серьёзные проблемы возникли в 2023 году, когда Steam заблокировал его аккаунт по подозрению в краже. Вернуть доступ удалось только через год напряжённых переговоров.
Не обошлось и без конфликтов с коллегами. Несмотря на совместную работу в Freak Squad, Вадим не раз публично критиковал Бустера за излишнюю эмоциональность. А в 2024 году его обвиняли в накрутке донатов, хотя доказательств так и не нашли.
Совместные стримы «Эвелона»
Одной из самых громких коллабораций 2025 года стал стрим с Папичем по CS 2, который Вадим превратил в масштабное событие. Заплатив коллеге $30 000 за участие и дополнительно $500 за каждый эффектный фрагмент в игре, Evelone создал уникальный симбиоз профессионального геймплея и стримерского трэш-тока. Особую пикантность проекту придало то, что Папич ранее заявлял о стриминге «всякого мусора» за деньги на Twitch, сохраняя «адекватный контент» только для YouTube.
В рамках Freak Squad Evelone регулярно устраивает коллаборации, ставшие уже легендарными. С Бустером они создают эмоциональные стримы по GTA RP, где сочетают ролевую игру с провокационными челленджами. Совместные проекты со Strogo включают в себя экстремальные марафоны, как тот самый 100-часовой забег до 4000 ELO в CS:GO, собравший у экранов 20 тысяч зрителей одновременно. А турниры по Minecraft с Караваем превращаются в масштабные события с призовыми фондами.
7 августа 2025 года Вадим «Evelone192» Козаков заявил о проведении IRL-стрима на концерте Макса Коржа в Варшаве. В прямом эфире будут участвовать известные стримеры и киберспортсмены, среди которых Александр «s1mple» Костылев, Олег «baz» Кулинич, Алексей «dangerlyoha» Шпак, Роман «mokrivskyi» Мокривский, Артур «Zloy» Нерчук, Диана «dianarice» Шоки и Альберт «Kyivstoner» Васильев. Это делает эфир по-настоящему особенным.
«Evelone» сейчас
В 2022 году СВО заставила Вадима покинуть Киев. После переезда в Турцию он в 2023 году окончательно осел в Белграде, где приобрел квартиру за внушительные 80 миллионов рублей. Здесь, в Сербии, Evelone нашел временное уединение, сосредоточившись на карьере и отказавшись от алкоголя.
В дальнейшем Вадим планирует реализовывать новые проекты, в том числе с Bratishkin и Melharucos, обещая еще более масштабные и неожиданные форматы. Его совместные стримы продолжают задавать новые стандарты в индустрии, доказывая, что даже в перенасыщенном контентом пространстве можно создавать по-настоящему уникальные и запоминающиеся вещи.