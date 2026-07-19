Кресло гендиректора «Спаса», несостоявшаяся свадьба и потеря слуха: почему Борис Корчевников так и не нашел свое счастье?
Актеру, известному зрителям по роли кадета Ильи Синицына в культовом сериале «Кадетство», а ныне генеральному директору православного телеканала «Спас» Борису Корчевникову 20 июля исполняется 44 года. За внешним фасадом успеха артиста скрываются годы личных драм, борьба с тяжелой болезнью и запутанные любовные истории. Подробности — в нашем материале. «Радио 1».
Биография Бориса КорчевниковаБорис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. Его мать, Ирина Леонидовна, работала в Московском художественном театре (МХАТ) помощницей Олега Ефремова, а позже стала заместителем директора театра и возглавила музей при МХАТ. Отец, Вячеслав Орлов, был режиссёром Пушкинского драматического театра, но ушёл из семьи, когда Борис был маленьким. Они встретились лишь когда мальчику исполнилось 13 лет.
С ранних лет Корчевников был погружён в мир театра. Он часто бывал за кулисами и участвовал в спектаклях. В семилетнем возрасте он впервые вышел на сцену, а к восьми годам уже сыграл более десяти ролей в постановках МХАТ и студии Олега Табакова.
Параллельно с актёрскими успехами в 11 лет проявился его журналистский талант — он начал работать в детской передаче «Там-Там Новости» на РТР, а затем стал ведущим программы «Башня». В 1998 году Корчевников поступил одновременно в Школу-студию МХАТ и на факультет журналистики МГУ, демонстрируя удивительную способность совмещать разные сферы деятельности.
Настоящая популярность пришла к нему в 2006 году после роли суворовца Ильи Синицына в сериале «Кадетство», где 24-летнему актёру убедительно удалось сыграть 15-летнего подростка. Однако развиваться в актёрском направлении Корчевников не стал, после «Кадетства» с его участием вышло еще несколько фильмов, включая «Новогодний тариф», после чего артист полностью переключился на работу телеведущего.
Работа на ТВС 2009 года Борис Корчевников вернулся на телевидение, где создал несколько успешных проектов, включая программы «Хочу верить!», «История российского шоу-бизнеса» и «История российского юмора».
С 2013 года Корчевников стал лицом ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1», где он обсуждал остросоциальные темы. Однако в 2017 году Корчевников неожиданно покинул проект, что было связано с комплексом причин: последствиями серьёзной операции по удалению опухоли мозга, духовными исканиями и приглашением возглавить телеканал «Спас».
Новый этап его творчества ознаменовался созданием глубоких интервью-проектов. Программа «Судьба человека» (с 2017) стала платформой для откровенных бесед с известными личностями о жизненных испытаниях. Документальные циклы «Далёкие близкие» (2018-2019) и «Жизнь и судьба» раскрывали истории преодоления, созвучные духовным поискам самого ведущего.
Важным моментом биографии артиста стал переход Корчевникова в 2017 году на должность генерального директора православного телеканала «Спас». Этот шаг отразил его мировоззренческую трансформацию от светского журналиста к православному медиаменеджеру. Под его руководством канал сохранил религиозную направленность, но приобрёл современное звучание, сочетая духовный контент с социально-значимыми проектами.
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Проблемы со здоровьемВ разгар работы над программой «Прямой эфир» у него диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга, которая проявлялась сильными головными болями и нарушениями координации.
Первая операция по удалению новообразования, проведенная в том же году, привела к непредвиденным осложнениям — повреждению слухового нерва. Это повлекло за собой частичную потерю слуха, особенно в высокочастотном диапазоне. В 2022 году Корчевников перенес повторное хирургическое вмешательство, однако полностью восстановить слух так и не удалось.
Последствия болезни значительно повлияли на профессиональную деятельность телеведущего. На съемочной площадке он вынужден использовать специальные технические средства, слуховые аппараты и телесуфлеры с текстом интервью. Зрители заметили изменения в его речи, она стала более замедленной, а мимика — менее выразительной.
Несмотря на эти трудности, телеведущий продолжает активную работу. Врачи подтверждают, что опухоль не рецидивирует, а нынешние проблемы связаны исключительно с последствиями операций.
Личная жизньЗагадка личной жизни Бориса Корчевникова уже много лет будоражит поклонников телеведущего. Несмотря на успешную карьеру и публичность, медиаменеджер сознательно ограждает свою частную жизнь от посторонних глаз, оставаясь одним из самых завидных холостяков российского телевидения.
Наиболее серьезными в биографии Корчевникова стали отношения с франко-российской актрисой Анной-Сесиль Свердловой, длившиеся более семи лет. Этот роман, начавшийся в середине 2000-х, мог бы перерасти в брак, но пара рассталась, осознав разность жизненных целей. Любопытно, что именно Свердлова, по признанию самого Корчевникова, сыграла ключевую роль в его духовном становлении.
«Я встретил Аню в храме в тот период, когда только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», — рассказывал шоумен.Еще в студенческие годы телеведущий встречался с журналисткой Анной Одеговой, однако эти отношения не выдержали испытания амбициями молодого Корчевникова, полностью поглощенного построением карьеры. С тех пор в прессе периодически появлялись слухи о новых романах, но ни один из них не получил подтверждения.
Причины своего холостяцкого статуса Корчевников объясняет комплексом факторов. Значительное влияние оказывает мать телеведущего, Ирина Леонидовна, с которой он проживает до сих пор. В одном из интервью Борис с иронией заметил, что все потенциальные невесты «не проходили маминого одобрения». Немаловажную роль играют и религиозные взгляды, и полная самоотдача Бориса работе.
«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — делился Корчевников в эфире шоу «Судьба человека».
Что касается детей, Корчевников философски замечает, что «если Бог даст — будет ребенок», но пока посвящает себя профессиональной деятельности и благотворительным проектам. По словам ведущего, в прошлом он пережил предательство со стороны близких людей — друзей и возлюбленной. В последнее время его окружение сильно изменилось, и он не стремится к новым отношениям, полагая, что истинная любовь придёт к нему сама.
«Мне кажется, подлинный опыт — это любовь к одной женщине всю жизнь. Вы замечали старость людей, проживших всю жизнь вместе? В этом какое-то касание Божье, невероятная нежность мужчины и женщины. Когда смотришь на двух преклонных лет людей, и тебе в них открывается какой-то третий мир: в них уже нет ни его, ни ее. Они оба — двери в какую-то красоту и что-то надмирное», — рассказал Корчевников в интервью «Собеседнику».