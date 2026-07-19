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Кресло гендиректора «Спаса», несостоявшаяся свадьба и потеря слуха: почему Борис Корчевников так и не нашел свое счастье?

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)

Актеру, известному зрителям по роли кадета Ильи Синицына в культовом сериале «Кадетство», а ныне генеральному директору православного телеканала «Спас» Борису Корчевникову 20 июля исполняется 44 года. За внешним фасадом успеха артиста скрываются годы личных драм, борьба с тяжелой болезнью и запутанные любовные истории. Подробности — в нашем материале. «Радио 1».




Биография Бориса Корчевникова

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)
Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. Его мать, Ирина Леонидовна, работала в Московском художественном театре (МХАТ) помощницей Олега Ефремова, а позже стала заместителем директора театра и возглавила музей при МХАТ. Отец, Вячеслав Орлов, был режиссёром Пушкинского драматического театра, но ушёл из семьи, когда Борис был маленьким. Они встретились лишь когда мальчику исполнилось 13 лет.

С ранних лет Корчевников был погружён в мир театра. Он часто бывал за кулисами и участвовал в спектаклях. В семилетнем возрасте он впервые вышел на сцену, а к восьми годам уже сыграл более десяти ролей в постановках МХАТ и студии Олега Табакова.

Параллельно с актёрскими успехами в 11 лет проявился его журналистский талант — он начал работать в детской передаче «Там-Там Новости» на РТР, а затем стал ведущим программы «Башня». В 1998 году Корчевников поступил одновременно в Школу-студию МХАТ и на факультет журналистики МГУ, демонстрируя удивительную способность совмещать разные сферы деятельности.

Настоящая популярность пришла к нему в 2006 году после роли суворовца Ильи Синицына в сериале «Кадетство», где 24-летнему актёру убедительно удалось сыграть 15-летнего подростка. Однако развиваться в актёрском направлении Корчевников не стал, после «Кадетства» с его участием вышло еще несколько фильмов, включая «Новогодний тариф», после чего артист полностью переключился на работу телеведущего.

Работа на ТВ

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)
С 2009 года Борис Корчевников вернулся на телевидение, где создал несколько успешных проектов, включая программы «Хочу верить!», «История российского шоу-бизнеса» и «История российского юмора».

С 2013 года Корчевников стал лицом ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1», где он обсуждал остросоциальные темы. Однако в 2017 году Корчевников неожиданно покинул проект, что было связано с комплексом причин: последствиями серьёзной операции по удалению опухоли мозга, духовными исканиями и приглашением возглавить телеканал «Спас».

Новый этап его творчества ознаменовался созданием глубоких интервью-проектов. Программа «Судьба человека» (с 2017) стала платформой для откровенных бесед с известными личностями о жизненных испытаниях. Документальные циклы «Далёкие близкие» (2018-2019) и «Жизнь и судьба» раскрывали истории преодоления, созвучные духовным поискам самого ведущего.

Важным моментом биографии артиста стал переход Корчевникова в 2017 году на должность генерального директора православного телеканала «Спас». Этот шаг отразил его мировоззренческую трансформацию от светского журналиста к православному медиаменеджеру. Под его руководством канал сохранил религиозную направленность, но приобрёл современное звучание, сочетая духовный контент с социально-значимыми проектами.

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Проблемы со здоровьем

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)
В разгар работы над программой «Прямой эфир» у него диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга, которая проявлялась сильными головными болями и нарушениями координации.

Первая операция по удалению новообразования, проведенная в том же году, привела к непредвиденным осложнениям — повреждению слухового нерва. Это повлекло за собой частичную потерю слуха, особенно в высокочастотном диапазоне. В 2022 году Корчевников перенес повторное хирургическое вмешательство, однако полностью восстановить слух так и не удалось.

Последствия болезни значительно повлияли на профессиональную деятельность телеведущего. На съемочной площадке он вынужден использовать специальные технические средства, слуховые аппараты и телесуфлеры с текстом интервью. Зрители заметили изменения в его речи, она стала более замедленной, а мимика — менее выразительной.

Несмотря на эти трудности, телеведущий продолжает активную работу. Врачи подтверждают, что опухоль не рецидивирует, а нынешние проблемы связаны исключительно с последствиями операций.

Личная жизнь

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)
Загадка личной жизни Бориса Корчевникова уже много лет будоражит поклонников телеведущего. Несмотря на успешную карьеру и публичность, медиаменеджер сознательно ограждает свою частную жизнь от посторонних глаз, оставаясь одним из самых завидных холостяков российского телевидения.

Наиболее серьезными в биографии Корчевникова стали отношения с франко-российской актрисой Анной-Сесиль Свердловой, длившиеся более семи лет. Этот роман, начавшийся в середине 2000-х, мог бы перерасти в брак, но пара рассталась, осознав разность жизненных целей. Любопытно, что именно Свердлова, по признанию самого Корчевникова, сыграла ключевую роль в его духовном становлении.
«Я встретил Аню в храме в тот период, когда только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», — рассказывал шоумен.
Еще в студенческие годы телеведущий встречался с журналисткой Анной Одеговой, однако эти отношения не выдержали испытания амбициями молодого Корчевникова, полностью поглощенного построением карьеры. С тех пор в прессе периодически появлялись слухи о новых романах, но ни один из них не получил подтверждения.

Причины своего холостяцкого статуса Корчевников объясняет комплексом факторов. Значительное влияние оказывает мать телеведущего, Ирина Леонидовна, с которой он проживает до сих пор. В одном из интервью Борис с иронией заметил, что все потенциальные невесты «не проходили маминого одобрения». Немаловажную роль играют и религиозные взгляды, и полная самоотдача Бориса работе.
«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — делился Корчевников в эфире шоу «Судьба человека».

Борис Корчевников (Фото: Instagram*@ b.korchevnikov)
Что касается детей, Корчевников философски замечает, что «если Бог даст — будет ребенок», но пока посвящает себя профессиональной деятельности и благотворительным проектам. По словам ведущего, в прошлом он пережил предательство со стороны близких людей — друзей и возлюбленной. В последнее время его окружение сильно изменилось, и он не стремится к новым отношениям, полагая, что истинная любовь придёт к нему сама.
«Мне кажется, подлинный опыт — это любовь к одной женщине всю жизнь. Вы замечали старость людей, проживших всю жизнь вместе? В этом какое-то касание Божье, невероятная нежность мужчины и женщины. Когда смотришь на двух преклонных лет людей, и тебе в них открывается какой-то третий мир: в них уже нет ни его, ни ее. Они оба — двери в какую-то красоту и что-то надмирное», — рассказал Корчевников в интервью «Собеседнику».

Жизнь сегодня и новые проекты

Сегодня Борис Корчевников продолжает активно работать. В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме он представил новый документальный фильм «Святые предприниматели», в котором рассказал о бизнесменах, строящих свое дело на евангельских принципах. Борис продолжает вести программу «Судьба человека» на канале «Россия-1», а также управлять каналом «Спас», который отметил свое 20-летие. В интервью он часто говорит о вере и миссии православного телевидения, стараясь дистанцироваться от имиджа скандалиста, который ему когда-то создала «желтая пресса».


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Елена Генералова

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