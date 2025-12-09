Достижения.рф

«Это единственный выход»: вся правда о скандале со «схемой Долиной». Новые подробности дела и громкое заявление певицы

Лариса Долина (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

История с оспоренной сделкой по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Несмотря на прошедшие полтора года судебных разбирательств, артистка до недавнего времени не нашла возможности извиниться перед покупательницей Полиной Лурье – женщиной, которая после решения суда осталась и без жилья, и без 112 миллионов рублей. Попытка публичного примирения в эфире Первого канала лишь усилила напряжение вокруг и без того резонансного дела. Подробности – в материале «Радио 1».



Как развивался скандал с Долиной


Летом 2024 года Долина продала квартиру площадью около 200 квадратных метров в элитном доме в Хамовниках. Позже она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые лишили её контроля над сделкой и похитили более 100 миллионов рублей.

Суды всех инстанций – Хамовнический, Мосгорсуд и Второй кассационный – признали, что сделка была совершена под влиянием мошеннического обмана, и вернули Долиной право собственности. Одновременно Лурье лишили и жилья, и выплаченных средств.

Четверых фигурантов мошеннической схемы – Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева – осудили на сроки от четырёх до семи лет с выплатой штрафов по 900 тысяч рублей каждому.

Лариса Долина (фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Параллельно продолжают обсуждать ущерб, который понесла певица в результате мошеннической схемы. По данным следствия, она передала злоумышленникам более 317 миллионов рублей, включая все сбережения и деньги, вырученные от продажи квартиры в Хамовниках.

Сразу после уголовного процесса последовало гражданское – оспаривание сделки. В марте 2025 года решение Хамовнического суда, затем подтверждённое Мосгорсудом и Вторым кассационным судом, вернуло квартиру Долиной, оставив Полину Лурье без жилья и уплаченных 112 миллионов рублей. Именно эта часть дела вызвала наиболее мощную общественную реакцию и стала основой для термина «схема Долиной», которым описывают резкий рост исков продавцов, заявляющих, что они были обмануты мошенниками после заключения сделок.

Певица, выступая в эфире Первого канала, призналась, что сейчас переживает тяжёлый период, и открыто сказала, что такой суммы, чтобы вернуть Лурье всю стоимость квартиры, у неё просто нет.

Извинения в эфире, которых ждали полтора года


Публичное заявление Долиной прозвучало только недавно – в эфире программы «Пусть говорят» 5 декабря:
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение».

Но, как утверждает адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, появление артистки с извинениями стало следствием не внутреннего раскаяния, а растущего общественного давления.
«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в её искренность, но не получается, так как её поступки, действия её адвокатов свидетельствуют об обратном… главное… то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение!», – сказала Свириденко в беседе с РИА Новости.

По её словам, за всё время конфликта Долина ни разу не попыталась связаться с Лурье напрямую:
«Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия».

Лариса Долина (кадр из шоу «Пусть говорят»)

Адвокат добавила, что ежедневно наблюдала, каких усилий её клиентке стоила эта ситуация – «как человеку и как матери».

Новые заявления Долиной: угрозы мошенников и причины молчания


9 декабря в медиа появился новый фрагмент истории: Лариса Долина рассказала о давлении, которое, по её словам, оказывали на неё мошенники. В эфире программы «Пусть говорят» певица описала, что преступники фактически контролировали её передвижения и использовали информацию о её семье для психологического воздействия.

По словам артистки, угрозы касались и её детей, что окончательно лишило её способности принимать решения трезво и критически. Долина привела прямую цитату одного из фигурантов уголовного дела:
«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: “А ваши девочки сейчас на даче, да?” Я говорю: “Да”. Они мне говорят: “Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними”».

Артистка подчеркнула, что длительное время не комментировала дело не потому, что избегала ответственности, а из-за шока и ограничений, связанных с подпиской о неразглашении.

Попытка мирового соглашения: предложение от безысходности


Лишь после того, как Лурье обратилась в Верховный суд (заседание назначено на 16 декабря), от Долиной впервые поступило предложение о мирном урегулировании. Певица выразила готовность вернуть 112 миллионов рублей, но частями – в течение трёх лет.

Свириденко охарактеризовала инициативу резко:
«В этом случае… пройдёт 5 лет… при этом убытки Полины в расчёт Долиной не берутся. Деньги предложены от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки».

По мнению адвоката, мировое соглашение в таком виде выглядит не восстановлением справедливости, а попыткой минимизировать для певицы последствия растущего общественного давления.

Лариса Долина (фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Ирония Полины Лурье: «Погода в доме» на рингтоне


Даже на фоне тяжелейшего конфликта Лурье проявила самоиронию. Журналисты «Москва 24», пытавшиеся дозвониться покупательнице, сообщили, что на дозвон у неё стоит хит Долиной – «Погода в доме».
«Уровень иронии, который мы заслужили», — прокомментировали они.

Общественный резонанс: бойкот, критика коллег и потеря доверия


История закона и справедливости по делу Долиной вызвала волну негодования по всей стране.

Поклонники массово сдавали билеты на концерты певицы, в соцсетях развернулись кампании по её «отмене», некоторые бренды отказывались от сотрудничества. Недовольство высказывали даже коллеги по сцене. В частности, певица Слава посетовала, что теперь не может продать свою недвижимость, опасаясь повторения этой ситуации, а также того, что её заставят проходить психолого-психиатрическую экспертизу.

Этот масштабный резонанс, как считают эксперты, и подтолкнул певицу к публичному «примирению», пусть и спустя полтора года.

Состояние Ларисы Долиной сейчас: депрессия и медикаментозная терапия


8 декабря в прессе появилась новая подробность, усилившая внимание к истории вокруг квартиры певицы. Директор Ларисы Долиной, Сергей Пудовкин, рассказал, что артистка тяжело переживает происходящее. По его словам, стресс от многомесячного разбирательства перерос в затяжную депрессию, и сейчас Долиной приходится принимать лекарственные препараты, чтобы справляться с эмоциональным истощением.

В разговоре с NEWS.ru Пудовкин отметил, что певица глубоко признательна коллегам, которые не побоялись поддержать её публично в период масштабной критики. Он подчеркнул, что травля в медиапространстве – явление переменчивое и жестокое: сегодня она обрушивается на одного человека, завтра – на другого.

При этом директор выразил недоумение по поводу резкости нападок в адрес артистки, подчеркнув, что сама Долина не делала никаких громких заявлений о судебных решениях, которые вызвали общественный резонанс.

Ранее Пудовкин также отвечал на вопросы о гонорарах певицы на закрытых мероприятиях, отметив, что сумма в миллион рублей не является чем-то из ряда вон выходящим для исполнителя её уровня.

Новый поворот в деле: Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу


9 декабря появились новые данные, добавившие напряжения в и без того громкий конфликт. Как сообщает ТАСС, Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже её квартиры.

Согласно судебным документам, оценку состояния певицы проводила комиссия Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. При этом отмечается, что Полина Лурье не подавала ходатайство о назначении экспертизы, то есть инициатива исходила не от покупательницы.

Важная деталь: данные о выводах специалистов не раскрываются, а значит, неизвестно, какие именно результаты легли в материалы дела и как они могут повлиять на позицию сторон.

Что будет дальше: роль Верховного суда


Теперь все ждут заседания Верховного суда РФ, где впервые может быть пересмотрен юридический подход, применённый по делу Долиной.

Фото: iStock/Zolnierek

Юристы уверены, что суд способен изменить судебную практику и восстановить баланс интересов покупателя и продавца, либо окончательно закрепить опасный для рынка вариант односторонней реституции.

Именно поэтому предстоящее разбирательство называют ключевым не только для Лурье и Долиной, но и для всей российской системы оборота недвижимости.

Как дело Долиной отразилось на рынке жилья: мнение риелторов


История с квартирой Ларисы Долиной оказалась резонансной не только в медийной среде, но и на рынке недвижимости. По словам члена Гильдии риелторов Татарстана и руководителя агентства «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, такие громкие случаи создают своеобразный «шумовой эффект» на вторичном рынке: покупатели начинают опасаться, что на продавцов могут влиять третьи лица или скрытые обстоятельства, как это произошло в ситуации с певицей.

В интервью «Татар-информ» Гизатова подчеркнула, что из-за подобных историй меняется прежде всего поведение покупателей. Люди стали внимательнее изучать документы, задавать больше уточняющих вопросов и осторожнее подходить к выбору объекта. Однако, по её словам, речь не идёт о массовом уходе пожилых продавцов с рынка.

Эксперт напомнила: далеко не каждый возрастной собственник – «бабушка 007», и в большинстве случаев такие сделки абсолютно безопасны. Подобные информационные скандалы лишь подталкивают покупателей к большей осмотрительности – и это, по её мнению, скорее благо, чем повод для паники.

При этом вторичное жильё не теряет популярности, особенно на фоне подорожавших новостроек.

Пока что финал этой запутанной истории остаётся открытым: общественность получила моральное признание со стороны Долиной, однако юридически дело ещё продолжается.
Анастасия Чинкова

