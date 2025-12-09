«Это единственный выход»: вся правда о скандале со «схемой Долиной». Новые подробности дела и громкое заявление певицы
История с оспоренной сделкой по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Несмотря на прошедшие полтора года судебных разбирательств, артистка до недавнего времени не нашла возможности извиниться перед покупательницей Полиной Лурье – женщиной, которая после решения суда осталась и без жилья, и без 112 миллионов рублей. Попытка публичного примирения в эфире Первого канала лишь усилила напряжение вокруг и без того резонансного дела. Подробности – в материале «Радио 1».
Как развивался скандал с Долиной
Летом 2024 года Долина продала квартиру площадью около 200 квадратных метров в элитном доме в Хамовниках. Позже она заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые лишили её контроля над сделкой и похитили более 100 миллионов рублей.
Суды всех инстанций – Хамовнический, Мосгорсуд и Второй кассационный – признали, что сделка была совершена под влиянием мошеннического обмана, и вернули Долиной право собственности. Одновременно Лурье лишили и жилья, и выплаченных средств.
Четверых фигурантов мошеннической схемы – Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева – осудили на сроки от четырёх до семи лет с выплатой штрафов по 900 тысяч рублей каждому.
Параллельно продолжают обсуждать ущерб, который понесла певица в результате мошеннической схемы. По данным следствия, она передала злоумышленникам более 317 миллионов рублей, включая все сбережения и деньги, вырученные от продажи квартиры в Хамовниках.
Сразу после уголовного процесса последовало гражданское – оспаривание сделки. В марте 2025 года решение Хамовнического суда, затем подтверждённое Мосгорсудом и Вторым кассационным судом, вернуло квартиру Долиной, оставив Полину Лурье без жилья и уплаченных 112 миллионов рублей. Именно эта часть дела вызвала наиболее мощную общественную реакцию и стала основой для термина «схема Долиной», которым описывают резкий рост исков продавцов, заявляющих, что они были обмануты мошенниками после заключения сделок.
Певица, выступая в эфире Первого канала, призналась, что сейчас переживает тяжёлый период, и открыто сказала, что такой суммы, чтобы вернуть Лурье всю стоимость квартиры, у неё просто нет.
Извинения в эфире, которых ждали полтора года
Публичное заявление Долиной прозвучало только недавно – в эфире программы «Пусть говорят» 5 декабря:
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение».
Но, как утверждает адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, появление артистки с извинениями стало следствием не внутреннего раскаяния, а растущего общественного давления.
«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в её искренность, но не получается, так как её поступки, действия её адвокатов свидетельствуют об обратном… главное… то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение!», – сказала Свириденко в беседе с РИА Новости.
По её словам, за всё время конфликта Долина ни разу не попыталась связаться с Лурье напрямую:
«Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия».
Адвокат добавила, что ежедневно наблюдала, каких усилий её клиентке стоила эта ситуация – «как человеку и как матери».
Новые заявления Долиной: угрозы мошенников и причины молчания
9 декабря в медиа появился новый фрагмент истории: Лариса Долина рассказала о давлении, которое, по её словам, оказывали на неё мошенники. В эфире программы «Пусть говорят» певица описала, что преступники фактически контролировали её передвижения и использовали информацию о её семье для психологического воздействия.
По словам артистки, угрозы касались и её детей, что окончательно лишило её способности принимать решения трезво и критически. Долина привела прямую цитату одного из фигурантов уголовного дела:
«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: “А ваши девочки сейчас на даче, да?” Я говорю: “Да”. Они мне говорят: “Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними”».
Артистка подчеркнула, что длительное время не комментировала дело не потому, что избегала ответственности, а из-за шока и ограничений, связанных с подпиской о неразглашении.
Попытка мирового соглашения: предложение от безысходности
Лишь после того, как Лурье обратилась в Верховный суд (заседание назначено на 16 декабря), от Долиной впервые поступило предложение о мирном урегулировании. Певица выразила готовность вернуть 112 миллионов рублей, но частями – в течение трёх лет.
Свириденко охарактеризовала инициативу резко:
«В этом случае… пройдёт 5 лет… при этом убытки Полины в расчёт Долиной не берутся. Деньги предложены от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки».
По мнению адвоката, мировое соглашение в таком виде выглядит не восстановлением справедливости, а попыткой минимизировать для певицы последствия растущего общественного давления.
Ирония Полины Лурье: «Погода в доме» на рингтоне
Даже на фоне тяжелейшего конфликта Лурье проявила самоиронию. Журналисты «Москва 24», пытавшиеся дозвониться покупательнице, сообщили, что на дозвон у неё стоит хит Долиной – «Погода в доме».
«Уровень иронии, который мы заслужили», — прокомментировали они.
Общественный резонанс: бойкот, критика коллег и потеря доверия
История закона и справедливости по делу Долиной вызвала волну негодования по всей стране.
Поклонники массово сдавали билеты на концерты певицы, в соцсетях развернулись кампании по её «отмене», некоторые бренды отказывались от сотрудничества. Недовольство высказывали даже коллеги по сцене. В частности, певица Слава посетовала, что теперь не может продать свою недвижимость, опасаясь повторения этой ситуации, а также того, что её заставят проходить психолого-психиатрическую экспертизу.
Этот масштабный резонанс, как считают эксперты, и подтолкнул певицу к публичному «примирению», пусть и спустя полтора года.
Состояние Ларисы Долиной сейчас: депрессия и медикаментозная терапия
8 декабря в прессе появилась новая подробность, усилившая внимание к истории вокруг квартиры певицы. Директор Ларисы Долиной, Сергей Пудовкин, рассказал, что артистка тяжело переживает происходящее. По его словам, стресс от многомесячного разбирательства перерос в затяжную депрессию, и сейчас Долиной приходится принимать лекарственные препараты, чтобы справляться с эмоциональным истощением.
В разговоре с NEWS.ru Пудовкин отметил, что певица глубоко признательна коллегам, которые не побоялись поддержать её публично в период масштабной критики. Он подчеркнул, что травля в медиапространстве – явление переменчивое и жестокое: сегодня она обрушивается на одного человека, завтра – на другого.
«Один на один с депрессией»: Директор Ларисы Долиной рассказал о её состоянии
При этом директор выразил недоумение по поводу резкости нападок в адрес артистки, подчеркнув, что сама Долина не делала никаких громких заявлений о судебных решениях, которые вызвали общественный резонанс.
Ранее Пудовкин также отвечал на вопросы о гонорарах певицы на закрытых мероприятиях, отметив, что сумма в миллион рублей не является чем-то из ряда вон выходящим для исполнителя её уровня.
Новый поворот в деле: Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу
9 декабря появились новые данные, добавившие напряжения в и без того громкий конфликт. Как сообщает ТАСС, Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже её квартиры.
Согласно судебным документам, оценку состояния певицы проводила комиссия Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. При этом отмечается, что Полина Лурье не подавала ходатайство о назначении экспертизы, то есть инициатива исходила не от покупательницы.
Важная деталь: данные о выводах специалистов не раскрываются, а значит, неизвестно, какие именно результаты легли в материалы дела и как они могут повлиять на позицию сторон.
Что будет дальше: роль Верховного суда
Теперь все ждут заседания Верховного суда РФ, где впервые может быть пересмотрен юридический подход, применённый по делу Долиной.
Юристы уверены, что суд способен изменить судебную практику и восстановить баланс интересов покупателя и продавца, либо окончательно закрепить опасный для рынка вариант односторонней реституции.
Именно поэтому предстоящее разбирательство называют ключевым не только для Лурье и Долиной, но и для всей российской системы оборота недвижимости.
Как дело Долиной отразилось на рынке жилья: мнение риелторов
История с квартирой Ларисы Долиной оказалась резонансной не только в медийной среде, но и на рынке недвижимости. По словам члена Гильдии риелторов Татарстана и руководителя агентства «Счастливый дом» Анастасии Гизатовой, такие громкие случаи создают своеобразный «шумовой эффект» на вторичном рынке: покупатели начинают опасаться, что на продавцов могут влиять третьи лица или скрытые обстоятельства, как это произошло в ситуации с певицей.
В интервью «Татар-информ» Гизатова подчеркнула, что из-за подобных историй меняется прежде всего поведение покупателей. Люди стали внимательнее изучать документы, задавать больше уточняющих вопросов и осторожнее подходить к выбору объекта. Однако, по её словам, речь не идёт о массовом уходе пожилых продавцов с рынка.
«Бабушка 007»: Риелтор объяснила, как «эффект Долиной» повлиял на рынок жилья
Эксперт напомнила: далеко не каждый возрастной собственник – «бабушка 007», и в большинстве случаев такие сделки абсолютно безопасны. Подобные информационные скандалы лишь подталкивают покупателей к большей осмотрительности – и это, по её мнению, скорее благо, чем повод для паники.
При этом вторичное жильё не теряет популярности, особенно на фоне подорожавших новостроек.
Пока что финал этой запутанной истории остаётся открытым: общественность получила моральное признание со стороны Долиной, однако юридически дело ещё продолжается.