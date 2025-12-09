09 декабря 2025, 15:06

Лариса Долина (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

История с оспоренной сделкой по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Несмотря на прошедшие полтора года судебных разбирательств, артистка до недавнего времени не нашла возможности извиниться перед покупательницей Полиной Лурье – женщиной, которая после решения суда осталась и без жилья, и без 112 миллионов рублей. Попытка публичного примирения в эфире Первого канала лишь усилила напряжение вокруг и без того резонансного дела. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Как развивался скандал с Долиной Извинения в эфире, которых ждали полтора года Новые заявления Долиной: угрозы мошенников и причины молчания Попытка мирового соглашения: предложение от безысходности Ирония Полины Лурье: «Погода в доме» на рингтоне Общественный резонанс: бойкот, критика коллег и потеря доверия Состояние Ларисы Долиной сейчас: депрессия и медикаментозная терапия Новый поворот в деле: Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу Что будет дальше: роль Верховного суда Как дело Долиной отразилось на рынке жилья: мнение риелторов

Как развивался скандал с Долиной

Лариса Долина (фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Извинения в эфире, которых ждали полтора года

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение».

«Лариса Александровна Долина действительно хорошая актриса. И нам хотелось бы поверить в её искренность, но не получается, так как её поступки, действия её адвокатов свидетельствуют об обратном… главное… то, что только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение!», – сказала Свириденко в беседе с РИА Новости.

«Один частный звонок с извинениями мог бы снять это напряжение. Уверена, что такое действие не нарушило бы тайну следствия».

Лариса Долина (кадр из шоу «Пусть говорят»)

Новые заявления Долиной: угрозы мошенников и причины молчания

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: “А ваши девочки сейчас на даче, да?” Я говорю: “Да”. Они мне говорят: “Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними”».

Попытка мирового соглашения: предложение от безысходности

«В этом случае… пройдёт 5 лет… при этом убытки Полины в расчёт Долиной не берутся. Деньги предложены от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки».

Лариса Долина (фото: Instagram* @larisa.dolina.official)



Ирония Полины Лурье: «Погода в доме» на рингтоне

«Уровень иронии, который мы заслужили», — прокомментировали они.

Общественный резонанс: бойкот, критика коллег и потеря доверия

Состояние Ларисы Долиной сейчас: депрессия и медикаментозная терапия

Новый поворот в деле: Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу

Что будет дальше: роль Верховного суда

Фото: iStock/Zolnierek

Как дело Долиной отразилось на рынке жилья: мнение риелторов

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

