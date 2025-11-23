«Этот брутальный человек — просто тряпка»: тантрический секс и раздельный отпуск. Изменял ли звезда «Мажора» Денис Шведов жене?
Денис Шведов — один из тех актёров, чьё присутствие на экране неизменно приковывает внимание зрителей. За его плечами — десятки ролей в театре и кино, среди которых есть и суровые сотрудники правопорядка, и глубокие драматические персонажи. 24 ноября артист отмечает свое 44-летие. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Тяжелое детствоДолгое время актер не знал, что человек, которого он считал отцом, на самом деле был его отчимом. Родители расстались вскоре после рождения младшей сестры Шведова, что будущий актер принял с облегчением.
«Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье, и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, отчим не оставил после себя. Когда я что-то вспоминаю в связи с какими-то жизненными историями, то мне иногда хочется нарезать ему хорошенько за все, что он сделал, за себя и сестру», — отмечал Шведов.
Рукоприкладство и моральное давление со стороны отчима сильно повлияло на актера, так что потом Денис начал ходить к психологу.
«Это дало мне невероятный ресурс для того, чтобы стать лучше в чем-то, в профессии, например… Я просто приблизился к себе самому. Это единственное, что я мог бы порекомендовать. Не бойтесь. Первые разы всегда страшно. Но если у вас болит зуб, вы идете к врачу, а если душа, то почему мы начинаем читать посты в соцсети и заливать это алкоголем? Для этого тоже есть профессионалы, которые помогают», — подчеркнул Шведов в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
Поймал удачу за хвостДенис не был отличником, подростком он всерьез увлекся регби. В 18 спорт пришлось оставить из-за травмы.
«На одном из матчей упал, на меня навалились другие игроки, и один из них проехался по уху бутсой с металлическими шипами. Врачи сказали, что временно нельзя заниматься, иначе это может повлиять на слух и вызвать осложнения. У меня появилось много свободного времени: стал гулять, общаться с девушками. И понял, что существует какая-то другая жизнь», — поделился актер.
После развода мама артиста трудилась на двух работах, чтобы обеспечить детей. Шведову было нужно выбрать профессию, которая была бы способна помочь родным. Однако юноше было тяжело определиться с направлением, и в результате он за компанию поступил с друзьями в Институт туризма и гостеприимства. Через некоторое время Дениса отчислили, потому что он не уделял учебе достаточное количество времени.
«Среди друзей оказался парень, который учился в ГИТИСе. Конечно, для всех нас мир театра и кинематографа был чем-то заоблачным. Меня вдохновили рассказы парня об учебе, и я захотел попробоваться. Поехал на самое первое прослушивание в Щепкинское училище. Когда настала моя очередь, спокойно зашел в аудиторию и прочитал отрывок, в общем-то, ни на что не надеясь. И буквально опешил, когда комиссия сказала, чтобы сразу приносил документы. Представляете, я был зачислен практически после первого тура! Считаю, это подарок судьбы», — рассказывал артист.
«Дело по душе»Шведов яро взялся за учебу на курсе Николая Афонина. После выпуска молодого человека приняли в Российский академический молодежный театр. Там Денису доставались главные роли: Дон Кихот, Мартин Иден, граф Круазнуа из постановки «Красное и черное».
«Для меня театр при всей своей поэтичности и божественности — это работа. Я прихожу туда, делаю свое дело, получаю за это деньги. У меня все разграничено. Как-то я увидел у одного из наших артистов в театре тапочки. Для меня это противоестественно. Не должна работа становиться домом. Хотя… я вот сказал, что театр для меня — это работа, но на самом деле все не совсем так. Скорее это тот случай, про который говорят: «Найди дело по душе, и не будешь работать ни одного дня в своей жизни». Мне повезло, что такая профессия стала частью моей жизни», — откровенничал актер.
Спустя год после окончания обучения на экраны вышла первая картина с участием Дениса: его можно было увидеть в эпизоде «Слабостей сильной женщины». За дебютом были небольшие роли в фильме «Слуга государев» и сериале «Татьянин день», а в ленте Юрия Быкова «Жить» Денис получил главную роль. С того момента за актером закрепилось амплуа брутального и немногословного героя.
Актер полюбился публике в «Майоре», «Мажоре» и в «Изменах». Казалось, Шведову достаются лишь образы правоохранителей или бандитов, однако в сериале «Бывшие» он сыграл психолога, а в «Докторе Преображенском» перевоплотился в пластического хирурга.
Дениса можно было увидеть в комедии «Иванько», но после он вернулся к более привычному для поклонников амплуа: в сериалах «Волк», «Оффлайн» и «Фантом». Кстати, артист озвучивал персонажей компьютерных игр World of Warcraft, Diablo III и The Witcher 3: Wild Hunt.
Семья Дениса ШведоваДениса Шведова часто «женили» на экранных возлюбленных: после «Бывших» люди начали судачить о романе с Любовью Аксеновой, а съемки в «Фантоме» спровоцировали слухи о связи с Евгенией Брик.
«У нас с Женечкой оказалась одна общая любопытная черта: чувства преобладали над мыслями. Например, когда мы пытались что-то объяснить режиссеру, получалась какая-то белиберда. Проще показать. Это актерская черта», — рассказал актер «СтарХиту».
Далеко не вся публика знала, что жизнь Шведова тесно связана с дочерью драматурга Марка Розовского Александрой. Они встретились в РАМТе, и служба в одном театре вылилась в бурный роман.
«Денис начал ухаживать. Мы познакомились поближе, стали друг друга узнавать. Он оказался совсем не таким человеком, каким я его себе представляла. У нас появились общие интересы, компании. Все это наматывалось-наматывалось...» — подчеркивала Александра.
В 2016 году влюбленных появилась дочка Мира, а через год в инфополе начали появляться сообщения о тайной свадьбе пары. В 2018 году Александра родила сына Ивана.
«Я более строгий родитель, чем Денис. Да, вот этот большой брутальный человек — просто тряпка. Любимая-любимая тряпочка», — делилась жена Шведова в передаче Агаты Муцениеце.
Слухи о проблемах в бракеАлександра Розовская возмущалась, что все вокруг критикуют их с супругом по любому поводу.
«Не поженились — хейтят. Говорят: «Если бы не дети, он бы с тобой не был. Он любит на самом деле Любу Аксенову. А правда, что Полина Гагарина беременна от Дениса Шведова?» Это уже смешно!» — восклицала жена актера.
Поводом для слухов о проблемах в семье стали и одиночные выходы Дениса на публику: на мероприятиях он порой появлялся без жены, а один раз сделал совместное фото на премьере с коллегой Ольгой Кавалай-Аксеновой.
«Нет ничего предосудительного в том, что могу встать на красной дорожке с кем-то из красивых девушек. Но нет же, обязательно напишут: «Шведов не выходит с женой в свет!». И обязательно ответят, почему. Припишут имя какой-нибудь подружки в качестве новой спутницы жизни», — возмущался Денис.
Распущенность Дениса начали обсуждать пуще прежнего, когда он участвовал в проекте «Последний герой. Чемпионы против новичков», где заменил Сергея Одинцова. Александра Маслакова оказывала знаки внимания актеру, а тот дал ей свою футболку, когда вечером стало прохладно. Однако на этом жесте ответная реакция со стороны артиста закончилась.
«Я такой человек — если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами! Нет, мне, конечно, приятно внимание красивой девушки, но… Во-первых, я женат и люблю свою жену. А во-вторых, остров вообще не предполагает даже мыслей о том, чтобы что-то с кем-то… Здесь выжить бы!» — подчеркивал Шведов.
Оказалось, что Маслакова ничего не знала о семье Дениса, вот и не следила за своими действиями.
«Я была немного смущена ситуацией, потому что открыто выразила свою симпатию — а человек оказался несвободен. И я теперь думаю: «Ой, глупая!» — уточняла Александра.
Кстати, на Занзибаре Шведову было намного тяжелее, чем он предполагал. Пару раз наступали моменты, когда заканчивались силы на испытаниях и появлялась мысль все бросить. Лишь профессиональные навыки помогли Денису испытать себя и наладить контакт с остальными жителями острова.
«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что взрослые люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что они не могут взаимодействовать не токсично», — говорил актер в интервью на YouTube-канале «Георгий За Кадром».
Раздельный отпускШведов убедил фанатов в том, что в его семье все хорошо. Более того: актер отметил, что ему повезло найти понимающую возлюбленную. Поскольку Александра и сама артистка, то не испытывала ревности к девушкам, отчаянно просивших ее мужа о свиданиях.
Были у пары и иные секреты счастливого брака. Шведов любил серфинг на Бали, ну а Александра в отпуске предпочитала видеться с подругами в Петербурге или Грузии, а еще увлекалась духовными практиками в Таиланде. Муж и жена часто отдыхали не вместе, что, как ни странно, положительно влияло на их отношения.
«Мы очень разные: я — экстраверт, он — интроверт. Мне нужно общение, ему — одиночество, поэтому после работы ему нужно побыть одному. Нужно уважать потребности друг друга», — делилась Александра.
К слову, из путешествий супруга Дениса могла привезти много интересного, к примеру, знания: медитация, раскрытие чакр и основы тантрического секса прилагались к поездкам в заграницу.
«Весь год я мечтала вернуться и, когда Денис сказал: «Поехали на Бали я тебе покажу серфинг», — я ему: «Нет! Я поеду в Тай на второй уровень». И так мы поехали — каждый к себе. О чем тантра? Это некая философия, история про энергию, любовь к себе и любому человеку, когда живешь без ожидания. Вера, религия, философия — ведут к одному, только разными путями. Куда? К тому, что я должна себя любить, и мне никто ничего не должен», — откровенничала Розовская.