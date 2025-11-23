23 ноября 2025, 10:31

Денис Шведов (Фото: Instagram* @shvedoff_den)

Денис Шведов — один из тех актёров, чьё присутствие на экране неизменно приковывает внимание зрителей. За его плечами — десятки ролей в театре и кино, среди которых есть и суровые сотрудники правопорядка, и глубокие драматические персонажи. 24 ноября артист отмечает свое 44-летие. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Тяжелое детство



«Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье, и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, отчим не оставил после себя. Когда я что-то вспоминаю в связи с какими-то жизненными историями, то мне иногда хочется нарезать ему хорошенько за все, что он сделал, за себя и сестру», — отмечал Шведов.

«Это дало мне невероятный ресурс для того, чтобы стать лучше в чем-то, в профессии, например… Я просто приблизился к себе самому. Это единственное, что я мог бы порекомендовать. Не бойтесь. Первые разы всегда страшно. Но если у вас болит зуб, вы идете к врачу, а если душа, то почему мы начинаем читать посты в соцсети и заливать это алкоголем? Для этого тоже есть профессионалы, которые помогают», — подчеркнул Шведов в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Денис Шведов (Фото: Instagram* @shvedoff_den)

Поймал удачу за хвост



«На одном из матчей упал, на меня навалились другие игроки, и один из них проехался по уху бутсой с металлическими шипами. Врачи сказали, что временно нельзя заниматься, иначе это может повлиять на слух и вызвать осложнения. У меня появилось много свободного времени: стал гулять, общаться с девушками. И понял, что существует какая-то другая жизнь», — поделился актер.





«Среди друзей оказался парень, который учился в ГИТИСе. Конечно, для всех нас мир театра и кинематографа был чем-то заоблачным. Меня вдохновили рассказы парня об учебе, и я захотел попробоваться. Поехал на самое первое прослушивание в Щепкинское училище. Когда настала моя очередь, спокойно зашел в аудиторию и прочитал отрывок, в общем-то, ни на что не надеясь. И буквально опешил, когда комиссия сказала, чтобы сразу приносил документы. Представляете, я был зачислен практически после первого тура! Считаю, это подарок судьбы», — рассказывал артист.

Денис Шведов (Фото: кадр из сериала «Иванько»)

«Дело по душе»



«Для меня театр при всей своей поэтичности и божественности — это работа. Я прихожу туда, делаю свое дело, получаю за это деньги. У меня все разграничено. Как-то я увидел у одного из наших артистов в театре тапочки. Для меня это противоестественно. Не должна работа становиться домом. Хотя… я вот сказал, что театр для меня — это работа, но на самом деле все не совсем так. Скорее это тот случай, про который говорят: «Найди дело по душе, и не будешь работать ни одного дня в своей жизни». Мне повезло, что такая профессия стала частью моей жизни», — откровенничал актер.

Денис Шведов и Александра Розовская (Фото: Instagram* @alexandra_rozovskaya)

Семья Дениса Шведова



«У нас с Женечкой оказалась одна общая любопытная черта: чувства преобладали над мыслями. Например, когда мы пытались что-то объяснить режиссеру, получалась какая-то белиберда. Проще показать. Это актерская черта», — рассказал актер «СтарХиту».

«Денис начал ухаживать. Мы познакомились поближе, стали друг друга узнавать. Он оказался совсем не таким человеком, каким я его себе представляла. У нас появились общие интересы, компании. Все это наматывалось-наматывалось...» — подчеркивала Александра.

«Я более строгий родитель, чем Денис. Да, вот этот большой брутальный человек — просто тряпка. Любимая-любимая тряпочка», — делилась жена Шведова в передаче Агаты Муцениеце.

Александра Розовская (Фото: Instagram* @alexandra_rozovskaya)





Слухи о проблемах в браке



«Не поженились — хейтят. Говорят: «Если бы не дети, он бы с тобой не был. Он любит на самом деле Любу Аксенову. А правда, что Полина Гагарина беременна от Дениса Шведова?» Это уже смешно!» — восклицала жена актера.

«Нет ничего предосудительного в том, что могу встать на красной дорожке с кем-то из красивых девушек. Но нет же, обязательно напишут: «Шведов не выходит с женой в свет!». И обязательно ответят, почему. Припишут имя какой-нибудь подружки в качестве новой спутницы жизни», — возмущался Денис.

Денис Шведов (Фото: кадр из шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков»)



«Я такой человек — если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами! Нет, мне, конечно, приятно внимание красивой девушки, но… Во-первых, я женат и люблю свою жену. А во-вторых, остров вообще не предполагает даже мыслей о том, чтобы что-то с кем-то… Здесь выжить бы!» — подчеркивал Шведов.

«Я была немного смущена ситуацией, потому что открыто выразила свою симпатию — а человек оказался несвободен. И я теперь думаю: «Ой, глупая!» — уточняла Александра.

«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что взрослые люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что они не могут взаимодействовать не токсично», — говорил актер в интервью на YouTube-канале «Георгий За Кадром».

Денис Шведов (Фото: Instagram* @shvedoff_den)





Раздельный отпуск



«Мы очень разные: я — экстраверт, он — интроверт. Мне нужно общение, ему — одиночество, поэтому после работы ему нужно побыть одному. Нужно уважать потребности друг друга», — делилась Александра.

«Весь год я мечтала вернуться и, когда Денис сказал: «Поехали на Бали я тебе покажу серфинг», — я ему: «Нет! Я поеду в Тай на второй уровень». И так мы поехали — каждый к себе. О чем тантра? Это некая философия, история про энергию, любовь к себе и любому человеку, когда живешь без ожидания. Вера, религия, философия — ведут к одному, только разными путями. Куда? К тому, что я должна себя любить, и мне никто ничего не должен», — откровенничала Розовская.