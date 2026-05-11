Громкие романы, обвинения в нанесении телесных повреждений и неизлечимая болезнь певицы: Виктории Дайнеко — 39 лет
Певица, известная миллионам как победительница «Фабрики звёзд-5» и исполнительница хитов «Лейла», «Сотри его из memory» и «Фильм не о любви», 12 мая отмечает свой 39-й день рождения. Виктория Дайнеко, начинавшая как талантливая девушка из Казахстана, стала известной артисткой. Однако её жизнь в шоу-бизнесе была полна противоречий: успех чередовался с проблемами со здоровьем, а личные отношения — с юридическими спорами и обвинениями в насилии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыВиктория Дайнеко появилась на свет 12 мая 1987 года в населённом пункте Кировский, который находится в ТалдыКурганской области Казахстана. Мама будущей певицы была по образованию математиком и работала в сфере программирования, отец брался за любую высокооплачиваемую работу — сутками пропадал в рейсах, возводил дома как строитель и даже подрабатывал диджеем.
Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
Когда маленькой Виктории исполнился год, семья переехала в Якутию, где и прошло все детство артистки. В раннем детстве Дайнеко проявила склонность к творчеству, и уже в пятилетнем возрасте родители отдали ребёнка в театрально-балетную студию «Алмазы Якутии», где она обучалась танцам, актёрскому мастерству и музыке. В школьные годы девочка стала солисткой группы «Атас», а затем начала выступать в составе эстрадного коллектива. Помимо занятий музыкой, Виктория также изучала английский и испанский языки и публиковала свои статьи в школьной газете. Многие пророчили девушке карьеру журналиста, но подросток пошла совсем по иному пути. В 14 лет Дайнеко записала видеокассету со своими выступлением и направила её на кастинг «Фабрики звезд». Ответа она тогда не получила, а когда пришло время выбирать профессию, Виктория решила поступать на факультет иностранных языков Московского авиационного института.
Фабрика звёздСтудентка авиационного института поселилась недалеко от Останкино, где вскоре и начался кастинг на пятый сезон «Фабрики звезд».
«В один из дней я ехала из университета с мамой на троллейбусе. Я оборачиваюсь и вижу гигантскую очередь и понимаю, что это тот самый кастинг на «Фабрику». Подумала: завтра как раз выходной, и я смогу попасть туда. Я позвонила подружке из Мирного, которая тоже училась в Москве, и сказала: «Ян, пойдём вместе», — цитирует Дайнеко издание 78.ru.На прослушивании на Викторию обратила внимание Алла Пугачева и дала добро на её участие в шоу. На «Фабрике звёзд» Дайнеко много работала и смогла выйти в фавориты. По итогу певица выиграла финал и получила квартиру в Москве.
Творческий путь после шоуПосле участия в проекте «Фабрика звёзд» Игорь Матвиенко стал продюсером певицы. Композитор планировал создать музыкальный коллектив, в котором могла бы выступать Виктория. Однако этому не суждено было сбыться, поскольку хит певицы «Я просто сразу от тебя уйду» возглавил хит-парад на «Русском радио». Таким образом, сольная карьера Дайнеко начала стремительно развиваться.
В начале 2007 года Дайнеко записала саундтрек к фильму «В ожидании чуда» — «Фильм не о любви». В том же 2007 году Fashion-певица года приняла участие в шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Их дуэт вышел в финал. По итогам этого сотрудничества артистка записала песню «Иголка». В 2008 году Виктория выпустила свой первый сольный альбом, в котором были собраны все хиты исполнительницы. В 2009 году Дайнеко стала участницей шоу «Две звезды», где вместе с актёром Александром Олешко заняла почётное третье место. После певица успешно попробовала себя в роли актрисы озвучивания в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» и «Тролли», а также принимала участие в проекте «Фабрика звёзд. Возвращение», в котором соревновались бывшие участники «Фабрики звёзд» разных сезонов. В 2011 году Дайнеко снялась в фильме «Всё включено». А в 2012 году актриса появилась в известной кинокартине «Золушка», кроме того, она играла саму себя в сериале «Счастливы вместе».
Личная жизньВ начале своей карьеры Виктория Дайнеко пыталась устроить свою личную жизнь с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым. Фабричный роман длился порядка полугода и отразился в творчестве певицы в виде песни «Я просто сразу от тебя уйду». В 2011 году Виктория начала встречаться с певцом Алексеем Воробьёвым. В то время многие считали, что это был лишь пиар-ход, но певица всегда говорила о том, что их отношения были искренними. Однако, несмотря на это, пара рассталась в 2012 году.
Спустя два года Дайнеко на съемках клипа познакомилась с отцом своего будущего ребенка — 20-летним барабанщиком Дмитрием Клейманом. Свадьбу пара сыграла в апреле 2015 года, а уже в октябре певица родила дочку Елизавету. После рождения ребенка отношения в семье начали портиться, пара на время перестала жить вместе, а в 2017 году последовал развод. За это время Дмитрий успел обвинить Викторию в том, что она причиняла ему телесные повреждения, что самой собой Дайнеко опровергла.
Бракоразводный процесс был трудным, пара долго судилась по поводу алиментов. И даже после развода супруг не спешил платить положенные ребенку деньги, за что в 2022 году последовала еще одна череда судов, в которой суд стал на сторону певицы. Кроме того, дочка отказалась от фамилии отца и теперь гордо называет себя Дайнеко.
«Я была уверена, что Клейман ей подходит больше, это очень красивая фамилия, складно звучала. Но она долгое время говорила: «Почему вы все Дайнеко, а я Клейман? Почему вы родились в Казахстане, а я в Москве?» Ей хотелось быть в семье. Так как она больше всего времени проводит со мной и моими родителями, конечно, чувствовала, что отличается. Она спросила у папы, не против ли он. Тот сначала был не очень за, но, когда нам нужно было найти компромисс в делах об алиментах, он согласился», — цитирует певицу starhit.ru.
Проблемы со здоровьемВ 2022 году певица поделилась с публикой о наличии у неё аутоиммунного заболевания.
«Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты. Годы психотерапии, колоссальные бюджеты, вложенные в лекарства, врачей — от русских, немецких до китайских, просто в попытки докопаться до своего собственного механизма, который запускает весь этот процесс, чтобы его просто-напросто остановить. Стресс (причём любой, от гипер-радости до внезапной печали) вызывает рецидив. Да, с этим можно бороться, но у меня очень плохо это получается, потому что до истинной причины докопаться мне не удалось за 8,5 лет. Единственные почти два года ремиссии подарила мне беременность и кормление, но потом это закончилось и началась снова борьба самой с собой», — цитирует Дайнеко издание thevoicemag.ru.В апреле 2025 года Виктория Дайнеко вновь связала себя узами брака — её избранником стал предприниматель и геолог Беркели Овезов. Познакомились они в соцсетях ещё в 2022 году, полгода переписывались, а затем начали встречаться. Свадьба прошла в подмосковной Барвихе в кругу самых близких. Сразу после торжества медовый месяц пара отложила из-за загруженности работой. Сама Виктория признавалась, что мечтает об автопутешествии в доме на колёсах — по Карелии, Сочи или Беларуси. Тем временем певица продолжает работать над новыми композициями: в феврале 2026 года она выпустила песню «Якутский бриллиант», посвящённую региону, где прошло детство звезды.
Иноагенты, санкции и выступления в Луганске: Виктория Дайнеко о своей гражданской позицииВиктория Дайнеко открыто поддержала СВО с первых дней — за что в 2023 году попала под санкции Канады, а затем и других стран. Но политические ограничения певицу не смущают:
«Мне все равно», — заявляла она в интервью.Её позиция — не просто слова. С апреля 2022 года артистка регулярно выступает перед военнослужащими: в госпиталях Подмосковья, в Москве, а в сентябре 2025 года — в Луганске, где передала бойцам маскировочные сети и около 5 тысяч батончиков. При этом Дайнеко признаётся, что выступления даются ей эмоционально тяжело: «Поначалу я ревела в гримерке». Но, по её словам, именно поддержка нужна бойцам, а их стойкость заслуживает уважения. Отдельно певица высказалась в интервью Rutube-каналу «Слово» и о коллегах-иноагентах:
«Меня раздражают те, кто живет и зарабатывает в России, но в кулуарах хейтит страну». По её мнению, многие артисты заслуживают статуса иноагента именно за скрытую антироссийскую позицию.