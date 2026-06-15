15 июня 2026, 13:01

Михаил Терехин (Фото: Instagram*@ advokat_terekhin)

Михаил Терехин — российский юрист, полицейский и экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2». О том, как бывший начальник правоохранительных органов оказался на телестройке, крутил роман с главной звездой проекта Ксенией Бородиной, едва не лишился выигранного коттеджа и сейчас строит адвокатскую карьеру с помощью Екатерины Гордон, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь из Люберец в «Дом-2» Любовь, интриги и «халявный» коттедж Судебные баталии и «тестостероновые войны» Жизнь Терехина сегодня



Путь из Люберец в «Дом-2»

Михаил Терехин (Фото: Instagram*@ advokat_terekhin)

Любовь, интриги и «халявный» коттедж

Михаил Терехин (Фото: Instagram*@ advokat_terekhin)

«Когда ты достигаешь каких-то определенных горизонтов, тебя уже ничего не возбуждает и ничего не интересует. У тебя было много девушек, ты побывал на лучших курортах, воспитал сына. Плюс у тебя есть квартира и машина. И тут появляется новый ребенок! Причем когда тебе уже 44 года. Хотя лично для меня это молодой возраст, а кто-то посчитает иначе. Новый ребенок мотивирует тебя выглядеть моложе, заставляет достигать новых вершин и зарабатывать больше», — поделился Терехин.

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Судебные баталии и «тестостероновые войны»

Михаил Терехин (Фото: Instagram*@ advokat_terekhin)

«То, что она выбирала вот таких, как я, и Курбан — это понятно... За этой картинкой стоит столько мужских гормонов, тестостерона, что она вот с этим тестостероном не очень справлялась. А у Коленьки этого всего поменьше, попроще — и они живут душа в душу».

Жизнь Терехина сегодня

Михаил Терехин (Фото: Instagram*@ advokat_terekhin)

«Мы не можем забыть Ксению Бородину, ну ок, наверно, на это есть веские причины. Суперстар, красотка, успешная бизнесвумен. Другой вопрос, почему вы никак не можете забыть нас-то?» — парировал Терехин хейтерам.