Грязный пиар, «халявный» коттедж и Бородина, которую невозможно забыть: за что Михаил Терехин принижает Сердюкова и оскорбляет женщин?
Михаил Терехин — российский юрист, полицейский и экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2». О том, как бывший начальник правоохранительных органов оказался на телестройке, крутил роман с главной звездой проекта Ксенией Бородиной, едва не лишился выигранного коттеджа и сейчас строит адвокатскую карьеру с помощью Екатерины Гордон, читайте в материале «Радио 1».
Путь из Люберец в «Дом-2»Михаил Терехин родился 31 января 1980 года в суровом подмосковном городе Люберцы. В отличие от многих участников реалити-шоу, Михаил получил не одно, а целых два высших образования: он окончил Московскую академию физической культуры и Московский строительный университет. Спортивная закалка и строительная специальность пригодились ему позже, но сначала Терехин выбрал путь, полный риска и власти, — он отправился служить в органы внутренних дел. В родных Люберцах карьера мужчины стремительно пошла в гору: он дослужился до звания майора и занял пост начальника криминальной полиции.
Однако блестящая карьера силовика рухнула в одночасье, когда разразился коррупционный скандал. Михаила заподозрили в получении взятки в особо крупном размере — 450 тысяч рублей от автоугонщика. Терехин взял больничный и отправился на кастинг «Дома-2». 15 июня 2011 года брутальный майор появился в периметре шоу, будучи действующим сотрудником МВД.
На проекте он сразу заявил о себе как о «мачо». Его целью стала роскошная блондинка Евгения Феофилактова, и других девушек для него не существовало. Правда, флирт с Валентиной Волковой внес в их отношения разлад, а скандалы с Женей следовали один за другим. Пара распалась, но Терехин остался на плаву, привлекая внимание уже не участниц, а ведущей. Вскоре стало известно, что у звездного полицейского начался бурный роман за периметром с самой Ксенией Бородиной.
Организаторы шоу быстро смекнули, какую выгоду можно извлечь из этого союза, и вскоре отношения с ведущей стали главной сюжетной линией. В 2012 году Терехин принял участие в конкурсе «Терем для двоих», где вместе с Бородиной одержал победу, выиграв двухэтажный коттедж в Подмосковье. В том же году его уволили из МВД с позорной формулировкой «за дискредитацию чести сотрудника», но Терехин к тому моменту уже был звездой национального масштаба.
Любовь, интриги и «халявный» коттеджЛичная жизнь Михаила Терехина всегда была крепко замешана на скандалах. До проекта он был официально женат на женщине по имени Кристина, брак продлился два года, но совместная жизнь не задалась. У пары остался сын Даниил. Однако настоящая слава и ненависть хейтеров пришли к Терехину после романа с Ксенией Бородиной. Их отношения стали настоящим «американскими горками» для зрителей: папарацци то ловили их страстными, то выясняющими отношения на повышенных тонах. Пара то объявляла о помолвке, то расходилась, обвиняя друг друга во всех смертных грехах.
Самая пикантная история этого союза связана с имуществом. Когда пара выиграла заветный дом, грянул гром среди ясного неба. Оказалось, что по документам право собственности на «теремок» оформлено исключительно на Ксению Бородину. Публикой это было воспринято как благородный поступок, учитывая предыдущие обвинения Терехина в альфонстве. Позже пара продала «халявный дом», как его называли в прессе, за 5,5 миллиона рублей.
Разрыв с Бородиной произошел в 2015 году. Но если сама Ксения быстро вышла замуж за Курбана Омарова, а позже за Николая Сердюкова, то Терехин, казалось, так и не смог смириться с потерей статуса «гражданского мужа главной телестройки». Только в 2024 году в сеть просочилась информация о том, что Михаил женился на диетологе Лилии Воронковой, и у пары вскоре родится ребенок. 12 февраля на свет появилась дочка Анна.
Михаил рассказал в интервью «СтарХиту», что с рождением дочери его жизнь кардинально изменилась. Ребёнок вдохновляет его на новые достижения.
«Когда ты достигаешь каких-то определенных горизонтов, тебя уже ничего не возбуждает и ничего не интересует. У тебя было много девушек, ты побывал на лучших курортах, воспитал сына. Плюс у тебя есть квартира и машина. И тут появляется новый ребенок! Причем когда тебе уже 44 года. Хотя лично для меня это молодой возраст, а кто-то посчитает иначе. Новый ребенок мотивирует тебя выглядеть моложе, заставляет достигать новых вершин и зарабатывать больше», — поделился Терехин.
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Судебные баталии и «тестостероновые войны»Уйдя с реалити-шоу, Михаил Терехин решил реабилитироваться перед обществом и вернуться к юриспруденции, но уже в статусе адвоката. Сдав квалификационный экзамен, он начал карьеру заново. И здесь судьба свела его с еще одной скандальной медийной персоной — Екатериной Гордон. Она пригласила Терехина в свою юридическую фирму «Гордон и сыновья».
Первое же громкое дело принесло ему славу победителя. Он представлял интересы Ольги, бывшей жены певца Вадима Казаченко, и помог отменить аннулирование брака. Гордон тогда откровенно заявила, что выбор пал на Терехина не случайно: «Миша будет напоминать женщинам, что есть красивые и сильные мужики». Сам адвокат выиграл процесс против певца, который бросил беременную супругу, заявив: «Поведение Вадима Казаченко кажется мне непостижимым».
Однако забыть шоу-бизнес и прошлые обиды Терехин не в силах. В июне 2026 года разгорелся очередной скандал с его участием. В проекте «Мастер игры» Михаил и Курбан Омаров (еще один экс-возлюбленный Бородиной) жестко прошлись по новому мужу Ксении — Николаю Сердюкову. Терехин, оценивая выбор Бородиной, не постеснялся в выражениях:
«То, что она выбирала вот таких, как я, и Курбан — это понятно... За этой картинкой стоит столько мужских гормонов, тестостерона, что она вот с этим тестостероном не очень справлялась. А у Коленьки этого всего поменьше, попроще — и они живут душа в душу».
Жизнь Терехина сегодняСегодня Михаил Терехин — дипломированный адвокат, но продолжает использовать любую возможность, чтобы оставаться в информационном поле. Когда поклонники «Дома-2» раскритиковали его за высмеивание Бородиной и Сердюкова в эфире, назвав поведение «позорным», Терехин дал скандальный ответ. В своем микроблоге он фактически признался, что его преследует прошлое.
«Мы не можем забыть Ксению Бородину, ну ок, наверно, на это есть веские причины. Суперстар, красотка, успешная бизнесвумен. Другой вопрос, почему вы никак не можете забыть нас-то?» — парировал Терехин хейтерам.В том же обращении он позволил себе перейти на личности тех, кто его критикует, посоветовав женщинам «помыться и похудеть».
Терехин умело лавирует между образами, он то строгий адвокат, защищающий права детей и женщин от «мерзавцев», то злой и остроумный тролль из ток-шоу, который живет прошлыми заслугами перед телекамерами. Счастлив ли он в браке сейчас или просто ищет новые способы засветиться в прессе, не понятно. Ясно одно: со сцены «Дома-2» Михаил Терехин так и не ушел. Он лишь сменил декорации.