Отказ от Голливуда, предательство Кортнева и ограбление во время гастролей: горькая правда о личной жизни «королевы эпизода» Юлии Рутберг
Актрисе, известной зрителю по ярким работам в картинах «Не родись красивой», «Мужской характер, или Танго над пропастью 2», «Кушать подано!» Юлии Рутберг 8 июля исполняется 61 год. Дебютировав на экране в 1998 году, она сумела превратить даже самые небольшие роли в запоминающиеся образы, заслужив звание «королевы эпизода». Её уникальная манера игры, сочетающая глубину и иронию, сделала Рутберг любимицей миллионов зрителей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Юлии РутбергБудущая актриса родилась 8 июля 1965 года в Москве в семье, где искусство было воздухом. Её отец, Илья Рутберг, был знаменитым мимом и основателем театра пантомимы «Наш дом», а мать, Ирина Суворова, — профессиональной пианисткой. Девочка с детства впитывала творческую атмосферу за кулисами отцовского театра, общаясь с будущими легендами — Семёном Фарадой, Александром Филиппенко и Геннадием Хазановым.
В кино Рутберг начала свой путь в 1988 году с эпизодической роли в комедии «Приморский бульвар», где её имя даже не попало в титры . Однако её самобытный талант быстро заметили. Настоящий прорыв случился в 1990-е с ролями в драме «Закат» и сатирической ленте «Похороны Сталина». Но подлинную народную любовь принесли сериалы 2000-х — «Каменская» и «Не родись красивой», где Рутберг создала запоминающиеся образы .
Особого внимания заслуживает её блестящее перевоплощение в Фаину Раневскую в сериале «Орлова и Александров» (2015). Именно за умение делать даже эпизодические роли яркими и запоминающимися Юлию Рутберг называют «королевой второстепенных ролей». Сегодня фильмография артистки насчитывает более 120 работ, в которые входят картины «Частное пионерское», «Осенние цветы», «Женская дружба», «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-1», «Кушать подано!», «Прощайте, доктор Фрейд!» и «Лучший город Земли», где Рутберг сыграла главные роли.
Личная жизньЛичная жизнь Юлии Рутберг сложилась непросто, но отражает её сильный характер и преданность профессии. В отличие от многих коллег, она всегда ставила творчество выше личных отношений, что привело к непростым решениям в судьбе.
Первой любовью и мужем Юлии стал актёр Александр Кузнецов, её однокурсник по Щукинскому училищу. Их брак, заключённый в 1987 году, казался идеальным, вскоре родился сын Григорий. Однако, когда Кузнецов решил попытать счастья в Голливуде, Рутберг сделала принципиальный выбор и осталась в России.
«Она отказалась жить со мной в Америке, куда я собирался переезжать. Юля приехала, посмотрела, сказала: «Нет, я русская актриса, хочу работать в русском театре». Несмотря на развод, с Юлей мы остались в прекрасных отношениях, у нас сын, который подарил нам любимого внука», — цитирует Кузнецова издание «СтарХит».Этот разрыв стал болезненным, но необходимым для её творческого пути.
Самый длительный роман актрисы был с фронтменом группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Спустя 10 лет совместной жизни пара так и не пришла к созданию семьи. Как позже признавалась Юлия, оба были слишком увлечены работой, чтобы строить классический брак.
«В 1990 году встретил в Доме кино актрису Юлию Рутберг. В то время её муж, актер Александр Кузнецов, уехал в Америку на ПМЖ, она осталась с сыном Гришей. У нас был, как я это называю, амбулаторный брак. Мы десять лет были вместе, но фактически жили раздельно. Наши отношения всегда оставались относительно свободными, последние два года мы редко виделись. Отношения с Юлей истаяли, как река», — цитирует Кортнева издание 78.ru.Как выяснилось позже, во время этих отношений у Кортнева родился сын от Еленой Ланской, а ушёл он от Рутберг к гимнастке Амине Зариповой.
Попытка создать семью с актёром Анатолием Лобоцким в 2010-х годах совпала с тяжёлым периодом для актрисы — уходом за умирающим отцом. В тот момент Юлия занята работой и заботами о пожилом родителе, поэтому времени на любовные переживания и романтику у неё не оставалось, что сильно расстраивало возлюбленного. В итоге пара приняла решение расстаться. По слухам, незадолго до развода Анатолий изменил Юлии, в чем потом признался.
Особая страница жизни актрисы — судьба её сына Григория. Вопреки ожиданиям, он не пошёл по стопам родителей, оставил театральное училище и уехал к отцу в Америку. Сегодня он успешный специалист в рекламе, отец двоих детей. Юлия с грустью, но пониманием относится к его выбору:
«Он нашёл свой путь, а это главное».Актриса сейчас стремится к умиротворению и не гонится за новыми отношениями.
«Моё сердце сейчас свободно по одной простой причине, потому что я так бурно, насыщенно и сердечно проживаю жизнь, что в какой-то момент поняла, что мне хочется покоя и уединения», — цитирует звезду издание 78.ru.
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Ограбление квартиры во время гастролейЗа свою карьеру Рутберг пережила немало потрясений. Одним из самых не приятных моментов стало дерзкое ограбление её московской квартиры в сентябре 2023 года. В момент, когда актриса была на гастролях в Иркутске, в её квартиру на Смоленской-Сенной площади проник злоумышленник и похитил крупную сумму — 2 млн рублей и 7000 евро .
«Меня обокрали в прошлом году в сентябре. Я была в Иркутске в этот момент. Полпятого утра раздаются звонки, и я не могу понять, что происходит», — вспоминала Рутберг в программе RTVI «Легенда» .Она с ужасом узнала, что в интернете уже появились сообщения, что у неё «заклеен рот» и её пытают.
«Хорошо, что это было полпятого утра, и моя мама этого не прочитала», — отметила Рутберг.Грабителем оказался 36-летний Уктам Саламов, который был знаком с домработницей актрисы и подсмотрел код от домофона в её записной книжке .
«Чудом удалось его схватить, просто за пятку! Он все читал, он все смотрел», — возмущалась артистка, отмечая, что преступник следил за её публикациями в СМИ