07 июля 2026, 11:30

Юлия Рутберг (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Актрисе, известной зрителю по ярким работам в картинах «Не родись красивой», «Мужской характер, или Танго над пропастью 2», «Кушать подано!» Юлии Рутберг 8 июля исполняется 61 год. Дебютировав на экране в 1998 году, она сумела превратить даже самые небольшие роли в запоминающиеся образы, заслужив звание «королевы эпизода». Её уникальная манера игры, сочетающая глубину и иронию, сделала Рутберг любимицей миллионов зрителей. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Рутберг Личная жизнь Ограбление квартиры во время гастролей Актриса сейчас



Биография Юлии Рутберг

Юлия Рутберг (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)

Личная жизнь

Юлия Рутберг (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)

«Она отказалась жить со мной в Америке, куда я собирался переезжать. Юля приехала, посмотрела, сказала: «Нет, я русская актриса, хочу работать в русском театре». Несмотря на развод, с Юлей мы остались в прекрасных отношениях, у нас сын, который подарил нам любимого внука», — цитирует Кузнецова издание «СтарХит».

«В 1990 году встретил в Доме кино актрису Юлию Рутберг. В то время её муж, актер Александр Кузнецов, уехал в Америку на ПМЖ, она осталась с сыном Гришей. У нас был, как я это называю, амбулаторный брак. Мы десять лет были вместе, но фактически жили раздельно. Наши отношения всегда оставались относительно свободными, последние два года мы редко виделись. Отношения с Юлей истаяли, как река», — цитирует Кортнева издание 78.ru.

Юлия Рутберг (Фото: скриншот т/п «Рожденные в СССР»)

«Он нашёл свой путь, а это главное».

«Моё сердце сейчас свободно по одной простой причине, потому что я так бурно, насыщенно и сердечно проживаю жизнь, что в какой-то момент поняла, что мне хочется покоя и уединения», — цитирует звезду издание 78.ru.

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Ограбление квартиры во время гастролей

«Меня обокрали в прошлом году в сентябре. Я была в Иркутске в этот момент. Полпятого утра раздаются звонки, и я не могу понять, что происходит», — вспоминала Рутберг в программе RTVI «Легенда» .

«Хорошо, что это было полпятого утра, и моя мама этого не прочитала», — отметила Рутберг.

«Чудом удалось его схватить, просто за пятку! Он все читал, он все смотрел», — возмущалась артистка, отмечая, что преступник следил за её публикациями в СМИ

Актриса сейчас