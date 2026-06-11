Изменил Валюшкиной спустя 20 лет и женился на девушке вдвое младше: жизнь и творчество звезды «Закрытой школы» Александра Яцко
13 июня день рождения отмечает Александр Яцко — заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино, режиссер и телеведущий. Широкую известность ему принесли роли сильных, влиятельных и неоднозначных персонажей в проектах «Страна глухих», «Хиромант», «Закрытая школа» и «Тест на беременность». Однако путь к успеху оказался для артиста далеко не простым. Прежде чем посвятить жизнь сцене и съемочной площадке, Яцко получил диплом архитектора. Не менее сложной оказалась и его личная жизнь: после двух десятилетий совместной жизни распался брак актера с Еленой Валюшкиной. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Александра Яцко: детство и юностьАлександр Владимирович Яцко родился 13 июня 1958 года в Минске. Именно в белорусской столице прошли его детские и юношеские годы. Ни родители, ни другие родственники не имели отношения к миру искусства. Сам Александр также не связывал свое будущее с театром или кино. В школьные годы его гораздо больше привлекала архитектура.
Получив аттестат, молодой человек поступил в Белорусский политехнический институт. Учеба складывалась успешно, и в 1980 году он получил диплом по специальности «архитектура».
Казалось, впереди его ждала профессия, о которой он мечтал с юности. Однако к моменту окончания института отношение к выбранному делу изменилось. Работа архитектора уже не вызывала у Александра прежнего интереса и вдохновения.
Как Александр Яцко решил стать актеромПереломным моментом стали студенческие годы. Во время учебы Александр увлекся деятельностью студенческого театра «Колизей». Именно там он впервые серьезно познакомился с актерским мастерством и неожиданно понял, что сцена привлекает его гораздо сильнее чертежей и архитектурных проектов.
Постепенно новое увлечение превратилось в жизненную цель. После окончания института Яцко отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Так будущий артист получил второе высшее образование и окончательно связал свою судьбу с творческой профессией.
Работа в Театре на Таганке и Театре имени МоссоветаПрофессиональная театральная карьера Александра Яцко началась в Московском театре на Таганке. Он пришел в коллектив в непростой период. В театре происходили серьезные перемены, связанные со сменой руководства, а сама труппа переживала раскол.
Несмотря на напряженную атмосферу, молодой актер сумел заявить о себе яркими работами. В спектакле «Мастер и Маргарита» ему доверили роль Понтия Пилата. В постановке «Мизантроп» Александр убедительно воплотил образ Альцеста. Позднее артист принял решение перейти в Театр имени Моссовета. На этой сцене он служит уже более трех десятилетий.
За годы работы Яцко сыграл множество заметных персонажей, однако одной из самых любимых ролей для него остается городничий в гоголевском «Ревизоре». Именно эту работу артист неоднократно называл особенно важной в своей театральной биографии.
Первые роли в кино и долгий путь к популярностиКинематографическая карьера Александра Яцко развивалась значительно медленнее театральной.
С 1985 года актер регулярно снимался в фильмах, однако чаще всего получал эпизодические или второстепенные роли. Многие проекты того периода не пользовались большой популярностью у зрителей и не приносили исполнителю широкой известности.
Первую главную роль Яцко сыграл в 1991 году в философской притче Олега Тулаева «Водоворот». Однако даже после этого имя артиста оставалось известным лишь ограниченному кругу зрителей и профессионалов киноиндустрии. На протяжении почти десяти лет он продолжал работать, постепенно накапливая актерский опыт и фильмографию.
«Страна глухих» и начало большой известностиНастоящий прорыв произошел после выхода фильма «Страна глухих». Именно этот проект помог Александру Яцко привлечь внимание широкой аудитории и значительно укрепить свои позиции в кино. После успеха картины режиссеры начали чаще приглашать актера в крупные телевизионные проекты. Одной из самых заметных работ того периода стало участие в исторической мелодраме «Бедная Настя».
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В начале 2000-х сериал считали настоящим феноменом российского телевидения. Зрителей впечатляли масштабные декорации, исторические костюмы и сложные сюжетные линии. Проект получил репутацию одного из самых дорогостоящих телевизионных продуктов своего времени.
Роль в сериале «Тест на беременность» и съемки «Закрытой школы»В 2014 году Александр Яцко присоединился к актерскому составу популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Проект быстро завоевал любовь зрителей и впоследствии получил продолжение. Работа в этом сериале стала одной из наиболее узнаваемых страниц в современной фильмографии артиста.
Не менее заметной оказалась и роль в мистическом сериале «Закрытая школа». Яцко сыграл одного из руководителей учебного заведения. Во время съемок актерскому составу приходилось работать в крайне непростых условиях.
Многие зимние сцены снимали на открытом воздухе. Температура иногда опускалась до минус 25 градусов, а артисты находились в кадре в легкой одежде. После каждого дубля актеры спешили согреться, надевали теплые куртки и пили горячий чай.
Фильмография Александра Яцко
- 1991 — «Водоворот»;
- 1998 — «Страна глухих»;
- 2004 — «Надежда уходит последней»;
- 2006 — «Жулики»;
- 2010 — «Столица греха»;
- 2011–2012 — «Закрытая школа»;
- 2013 — «Порох и дробь»;
- 2014–2023 — «Тест на беременность»;
- 2017 — «Жених для дурочки», «Тот, кто не спит»;
- 2017–2019 — «Чисто московские убийства»;
- 2022 — «Холодные берега. Возвращение», «Бедный олигарх», «Смычок»;
- 2023 — «Шаляпин», «Тайная жизнь Маргариты»
- 2024 — «Недетское кино», «Онегин», «Полевых цветов букет».
«Есть актеры — знаменитые, а есть хорошие работники "второго звена", к которым принадлежу и я. Звезд с неба я не хватал, но на таких, как я, держатся созвездия. Актеров больше, чем ролей, по крайней мере, в России, и это факт. Хотя по большому счету, актерская судьба — печальная. У всех актеров бывают периоды невостребованности, досады», — отмечал Александр Владимирович.
История любви Александра Яцко и Елены ВалюшкинойДолгое время казалось, что в личной жизни актера царит такая же стабильность, как и в его профессиональной деятельности. Однако спустя годы стало известно, что многолетний брак Александра Яцко и Елены Валюшкиной распался.
Широкая общественность узнала об этом только в 2014 году. При этом официальный развод супруги оформили значительно раньше — еще за восемь лет до этого. По словам артистов, такое решение они приняли ради решения жилищного вопроса. Однако ирония судьбы заключалась в том, что ожидаемого результата этот шаг так и не принес.
Почему Елена Валюшкина вышла замуж за Александра Яцко
По характеру Александр Яцко всегда оставался человеком закрытым и предпочитал самостоятельно справляться с трудностями. При этом недостатка во внимании со стороны женщин он никогда не испытывал.
Несмотря на это, актер не спешил создавать семью. Все изменилось в начале 1990-х годов после знакомства с Еленой Валюшкиной. К тому моменту актриса уже пережила развод с первым супругом, который, по ее словам, мучил ее приступами ревности.
«Мы играли в одном спектакле влюбленную пару, по ходу пьесы целовались, возникла естественная химия. Думаю, наш союз сцементировало страстное желание иметь детей. Я влюбилась как кошка, совершенно потеряла голову. Хотя после первого развода была уверена, что замуж больше не выйду, во всяком случае в ближайшие годы. Наверное, Саша меня тоже любил. Да и лестно мужчине было: после "Формулы любви" артистку Валюшкину знала вся страна, за мной ходили толпы поклонников», — вспоминала Валюшкина.Спустя полгода отношений, в декабре 1994 года, влюбленные зарегистрировали брак. Первые годы семейной жизни Елена Валюшкина вспоминала как очень счастливое время. После предыдущего брака свобода и доверие, которые ей предоставлял Александр Яцко, казались настоящим подарком.
Появление наследников далось супругам непросто. Несколько лет Валюшкина принимала гормональные препараты и предпринимала попытки забеременеть при помощи процедуры ЭКО. Однако успех пришел тогда, когда супруги уже практически потеряли надежду.
После прекращения лечения актриса неожиданно забеременела естественным путем и родила сына Василия. В начале 2000-х годов Елена вновь ожидала ребенка. Беременность проходила непросто, поэтому женщине пришлось лечь на сохранение. Позднее на свет появилась дочь Мария.
Что разрушило брак Александра Яцко и Елены Валюшкиной
Со временем различия в характерах супругов стали ощущаться все сильнее.
«У Саши непростой характер, его нелегко растормошить, увлечь делами семьи. Он из той породы одиноких волков, которых приручить, приучить к ошейнику и поводку невозможно. Я это понимала и, чтобы не обострять ситуацию, никогда не докапывалась, не выясняла с ним отношений, ни о чем не спрашивала. Жила, не анализируя, правильно поступаю или нет», — объясняла Валюшкина.Однажды у актрисы завис компьютер, и ей срочно понадобилось проверить электронную почту. Сын в этот момент играл, поэтому предложил воспользоваться ноутбуком отца, которого в тот момент не было дома. За более чем двадцать лет совместной жизни Елена ни разу не интересовалась переписками супруга. Однако в тот день ситуация сложилась иначе.
«В общем, случайно прочла то, что не мне было адресовано. И поняла наконец, что у мужа давно своя личная жизнь, мне в ней места нет и уже никогда не будет. Когда Саша вернулся, призналась, что прочла его переписку. Надеялась увидеть растерянность, услышать: "Лена, все не так, как тебе показалось", но нет, чуда не произошло. И тем не менее я рада, что все так вышло. Раз любви нет, не имеет смысла продолжать играть в семью», — рассказывала артистка.Сам актер никогда публично не подтверждал версию об измене. По его словам, отношения супругов постепенно исчерпали себя, а причиной расставания стало естественное завершение совместной истории.
После расставания с Александром Яцко Елена Валюшкина призналась, что в ее жизни появился новый мужчина, который оказался моложе ее на 21 год. Сам Александр Владимирович также давал понять, что в личной жизни у него все складывается благополучно. Однако новые обстоятельства привели и к очередным разногласиям между бывшими супругами.
Квартирный вопрос после развода
По словам Елены Валюшкиной, серьезное недовольство у нее вызвало решение бывшего мужа зарегистрировать в общей двухкомнатной квартире своего новорожденного ребенка. Актриса утверждала, что Александр Владимирович не согласовал этот вопрос с другими членами семьи заранее. В результате, как считала Валюшкина, ситуация напрямую затронула интересы всех проживающих в квартире.
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В 2021 году артистка публично прокомментировала сложившиеся обстоятельства.
«Надеюсь, этот ребенок, прописанный в квартире без нашего разрешения, будет выписан. Думаю, что Яцко подумает о жилплощади для своей семьи, а пока мы очень прекрасно себя ощущаем в доме и благополучно разрешаем Александру жить в нашей квартире. Я в ситуации с разводом повела себя очень правильно, в отличие от женщин, которые запрещают отцам общаться с детьми. Считаю, что я умна и мудра. Для них не было той истории, они этого не видели. Но рождение ребенка очень серьезно восприняли. Я всячески рекомендовала познакомиться с новой сестричкой, но они избегают моих рекомендаций», — говорила она.Таким образом, несмотря на прошедшие после развода годы, отдельные имущественные вопросы между бывшими супругами продолжали вызывать споры и эмоциональные обсуждения.
Дарья Отвага и слухи о тайной свадьбеВ 2019 году Александр Яцко вновь оказался в центре внимания светской хроники. На фестивале «Киношок» артиста заметили в компании продюсера Дарьи Отваги, которая младше его на 31 год. Во время общения с представителями прессы актер представлял спутницу как свою супругу.
После этого в СМИ и социальных сетях появились предположения о тайной регистрации брака. Дополнительный интерес к ситуации возник после публикаций в микроблоге Дарьи. Пользователи обратили внимание на украшение на безымянном пальце девушки, которое внешне напоминало обручальное кольцо.
Сам Александр Владимирович позже внес некоторую ясность в ситуацию. В 2020 году актер пояснил, что официальная регистрация отношений только планируется. Тем не менее разговоры о состоявшейся свадьбе продолжали активно обсуждаться в медиапространстве.
Рождение дочери и новый этап жизни актера
Со временем стало известно, что Дарья Отвага родила Александру Яцко дочь Софью. Появление ребенка стало важным событием в жизни артиста заставило по-новому взглянуть на многие привычки и жизненные установки.
Александр Владимирович рассказывал, что ради молодой супруги и маленькой дочери существенно изменил образ жизни: он отказался от курения, исключил алкоголь и начал значительно больше внимания уделять собственному здоровью и внешнему виду.
По словам артиста, эти перемены положительно сказались на его самочувствии и общем качестве жизни.
Отношения с детьми от брака с Еленой ВалюшкинойНесмотря на новую семью, Александр Яцко не прекратил общение с детьми, рожденными в браке с Еленой Валюшкиной. Актер продолжает интересоваться жизнью сына Василия и дочери Марии, следит за их успехами и поддерживает связь с наследниками.
При этом появление младшей дочери Софьи стало новым этапом не только для самого артиста, но и для всей его большой семьи.
Александр Яцко сейчасСегодня Александр Яцко продолжает активно работать и остается одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета.
Зрители могут увидеть его в популярных постановках «Три мушкетера», «Иисус Христос — суперзвезда» и «Опасные связи». Помимо актерской деятельности, Александр Владимирович реализует себя как театральный режиссер и принимает участие в новых телевизионных и кинопроектах.