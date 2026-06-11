11 июня 2026, 10:15

Александр Яцко (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

13 июня день рождения отмечает Александр Яцко — заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино, режиссер и телеведущий. Широкую известность ему принесли роли сильных, влиятельных и неоднозначных персонажей в проектах «Страна глухих», «Хиромант», «Закрытая школа» и «Тест на беременность». Однако путь к успеху оказался для артиста далеко не простым. Прежде чем посвятить жизнь сцене и съемочной площадке, Яцко получил диплом архитектора. Не менее сложной оказалась и его личная жизнь: после двух десятилетий совместной жизни распался брак актера с Еленой Валюшкиной. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Яцко: детство и юность Как Александр Яцко решил стать актером Работа в Театре на Таганке и Театре имени Моссовета Первые роли в кино и долгий путь к популярности «Страна глухих» и начало большой известности Роль в сериале «Тест на беременность» и съемки «Закрытой школы» Фильмография Александра Яцко История любви Александра Яцко и Елены Валюшкиной Дарья Отвага и слухи о тайной свадьбе Отношения с детьми от брака с Еленой Валюшкиной Александр Яцко сейчас

Биография Александра Яцко: детство и юность

Александр Яцко (кадр из фильма «Тайная прогулка»)

Как Александр Яцко решил стать актером

Работа в Театре на Таганке и Театре имени Моссовета

Александр Яцко (кадр из фильма «Башмачник»)

Первые роли в кино и долгий путь к популярности

Александр Яцко (кадр из сериала «Срочно в номер-2»)

«Страна глухих» и начало большой известности

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Роль в сериале «Тест на беременность» и съемки «Закрытой школы»

Александр Яцко (кадр из сериаоа «Закрытая школа»)

Фильмография Александра Яцко

1991 — «Водоворот»;

1998 — «Страна глухих»;

2004 — «Надежда уходит последней»;

2006 — «Жулики»;

2010 — «Столица греха»;

2011–2012 — «Закрытая школа»;

2013 — «Порох и дробь»;

2014–2023 — «Тест на беременность»;

2017 — «Жених для дурочки», «Тот, кто не спит»;

2017–2019 — «Чисто московские убийства»;

2022 — «Холодные берега. Возвращение», «Бедный олигарх», «Смычок»;

2023 — «Шаляпин», «Тайная жизнь Маргариты»

2024 — «Недетское кино», «Онегин», «Полевых цветов букет».

«Есть актеры — знаменитые, а есть хорошие работники "второго звена", к которым принадлежу и я. Звезд с неба я не хватал, но на таких, как я, держатся созвездия. Актеров больше, чем ролей, по крайней мере, в России, и это факт. Хотя по большому счету, актерская судьба — печальная. У всех актеров бывают периоды невостребованности, досады», — отмечал Александр Владимирович.

История любви Александра Яцко и Елены Валюшкиной

Елана Валюшкина и Александр Яцко (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Почему Елена Валюшкина вышла замуж за Александра Яцко

«Мы играли в одном спектакле влюбленную пару, по ходу пьесы целовались, возникла естественная химия. Думаю, наш союз сцементировало страстное желание иметь детей. Я влюбилась как кошка, совершенно потеряла голову. Хотя после первого развода была уверена, что замуж больше не выйду, во всяком случае в ближайшие годы. Наверное, Саша меня тоже любил. Да и лестно мужчине было: после "Формулы любви" артистку Валюшкину знала вся страна, за мной ходили толпы поклонников», — вспоминала Валюшкина.

Александр Яцко (РИА Новости / Сергей Пятаков)

Что разрушило брак Александра Яцко и Елены Валюшкиной

«У Саши непростой характер, его нелегко растормошить, увлечь делами семьи. Он из той породы одиноких волков, которых приручить, приучить к ошейнику и поводку невозможно. Я это понимала и, чтобы не обострять ситуацию, никогда не докапывалась, не выясняла с ним отношений, ни о чем не спрашивала. Жила, не анализируя, правильно поступаю или нет», — объясняла Валюшкина.

Александр Яцко (фото: кадр из сериала «Марш Турецкого»)

«В общем, случайно прочла то, что не мне было адресовано. И поняла наконец, что у мужа давно своя личная жизнь, мне в ней места нет и уже никогда не будет. Когда Саша вернулся, призналась, что прочла его переписку. Надеялась увидеть растерянность, услышать: "Лена, все не так, как тебе показалось", но нет, чуда не произошло. И тем не менее я рада, что все так вышло. Раз любви нет, не имеет смысла продолжать играть в семью», — рассказывала артистка.

Квартирный вопрос после развода

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«Надеюсь, этот ребенок, прописанный в квартире без нашего разрешения, будет выписан. Думаю, что Яцко подумает о жилплощади для своей семьи, а пока мы очень прекрасно себя ощущаем в доме и благополучно разрешаем Александру жить в нашей квартире. Я в ситуации с разводом повела себя очень правильно, в отличие от женщин, которые запрещают отцам общаться с детьми. Считаю, что я умна и мудра. Для них не было той истории, они этого не видели. Но рождение ребенка очень серьезно восприняли. Я всячески рекомендовала познакомиться с новой сестричкой, но они избегают моих рекомендаций», — говорила она.

Дарья Отвага и слухи о тайной свадьбе

Александр Яцко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Рождение дочери и новый этап жизни актера

Александр Яцко (фото: кадр из фильма «Формула»)

Отношения с детьми от брака с Еленой Валюшкиной

Александр Яцко сейчас