Изменял подарившей троих детей жене 10 лет и развелся с Верой Брежневой: что известно о личной жизни Константина Меладзе и где он сейчас?
Имя Валерия Меладзе известно практически каждому, однако за многими его хитами стоит композитор, продюсер и автор песен Константине Меладзе. Он никогда не стремился к публичности и редко оказывался в центре внимания. Ситуация изменилась в начале 2000-х годов после создания группы «ВИА Гра». Одной из участниц коллектива стала Вера Брежнева, которая впоследствии заняла особое место в судьбе композитора. Почему они развелись и где сейчас Константин Меладзе — в материале «Радио 1».
Детство и образование Константина МеладзеКонстантин Шотаевич Меладзе родился 11 мая 1963 года в Батуми в семье инженеров. В детстве будущий композитор не производил впечатления музыкального вундеркинда. Более того, преподаватели музыкальной школы не увидели в нем выдающихся способностей. Однако юноша самостоятельно освоил игру на гитаре и фортепиано, а позже начал активно заниматься творчеством.
Высшее образование Константин получил в Николаевском кораблестроительном институте. Там же учился и его младший брат Валерий Меладзе. Именно студенческие годы сыграли главную роль в их будущей музыкальной карьере. Братья начали выступать в институтском ансамбле, а в 1989 году вошли в состав популярного советского арт-рок-коллектива «Диалог».
Карьера Константина МеладзеПосле завершения работы в группе «Диалог» Константин Меладзе сосредоточился на развитии сольной карьеры младшего брата. Он стал автором большинства песен Валерия Меладзе и во многом определил его творческое направление.
В 2000 году Константин вместе с Дмитрием Костюком создал женскую поп-группу «ВИА Гра». Позже руководил проектом «Фабрика звёзд-7», занимался созданием популярных телевизионных мюзиклов, участвовал в работе над фильмом «Стиляги» и сотрудничал с ведущими артистами российской и украинской эстрады. За вклад в развитие музыкального искусства композитор получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины.
Где сейчас живет Константин МеладзеПосле событий 2022 года Константин Меладзе покинул Россию. Некоторое время продюсер жил в Италии, а затем перебрался в Испанию. После переезда он практически перестал участвовать в публичной жизни и значительно сократил количество профессиональных проектов, о которых рассказывает широкой аудитории.
Несмотря на прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на территории России, музыкальный лейбл «Меладзе Мьюзик» продолжает работать. Доход компании формируют стриминговые сервисы, использование музыкального каталога композитора и управление авторскими правами на произведения, созданные за годы работы в шоу-бизнесе.
Первая жена Константина Меладзе Яна СуммСо своей первой супругой Яной Сумм Константин познакомился в начале профессионального пути, когда еще выступал в составе группы «Диалог». Между молодыми людьми быстро возникла взаимная симпатия. Композитор не стал откладывать серьезный разговор и уже во время третьего свидания сделал избраннице предложение.
Вскоре пара сыграла свадьбу. В браке родились трое детей: дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий. Единственным серьезным испытанием для семьи стал диагноз сына. У мальчика выявили аутизм.
После свадьбы карьера Константина начала развиваться особенно стремительно. Работа занимала практически все его время, поэтому дома он появлялся все реже. Однако близкие вспоминали, что любую свободную возможность музыкант старался проводить рядом с женой и детьми.
Со стороны семья выглядела образцовой и крепкой. Яна Сумм полностью посвятила себя дому и воспитанию детей. При этом у нее были все возможности построить собственную успешную карьеру. Она получила юридическое образование, а до рождения детей работала в модельной сфере. В начале 1990-х годов Яна даже принимала участие в конкурсе «Мисс Украина — 92».
Ради семьи она отказалась от личных амбиций и сосредоточилась на поддержке мужа и воспитании детей. Близкие отмечали, что Яна практически не ревновала и всегда доверяла супругу. Она искренне считала, что любящий мужчина не станет изменять, поэтому не видела смысла устраивать проверки, допросы или искать скрытый подтекст в поведении мужа.
Константин Меладзе и Вера БрежневаС каждым годом в прессе появлялось все больше публикаций о предполагаемых романах продюсера с участницами группы «ВИА Гра». Большинство подобных историй так и осталось на уровне слухов, однако разговоры о близких отношениях Константина Меладзе и Веры Брежневой впоследствии получили подтверждение.
Как позже выяснилось, роман между ними продолжался почти десять лет. При этом о существовании этих отношений долгое время не знала даже Яна Сумм. В какой-то момент супругу композитора перестала устраивать неопределенность. Она решила напрямую поговорить с Верой Брежневой и позвонила ей.
По словам Яны, тогда певица заверила ее, что между ней и Константином существуют исключительно рабочие отношения и никакой романтической связи нет. Однако к тому моменту доверие в семье уже оказалось серьезно подорвано.
После появления сомнений в верности мужа отношения супругов начали стремительно ухудшаться. Яна и Константин фактически готовились к разводу, однако ситуацию неожиданно изменил трагический случай, когда композитор сбил женщину.
Происшествие тяжело сказалось на его эмоциональном состоянии. Музыкант замкнулся в себе и практически перестал общаться даже с близкими людьми. В тот период Яна предложила отложить развод и поддержать мужа.
Примерно тогда же в жизни семьи вновь появилась Вера Брежнева. По словам Сумм, певица пришла поддержать композитора после трагедии. Однако позже бывшая жена Меладзе пришла к выводу, что таким образом артистка фактически обозначила свое место рядом с ним.
Больше всего Яну удивляло другое обстоятельство: еще много лет назад она прямо спрашивала о существовании романа, но тогда получила отрицательный ответ. После этого сохранить семью уже не удалось. Константин ушел от супруги, а объяснять происходящее детям пришлось именно Яне.
Тайная свадьба Константина Меладзе и Веры БрежневойСпустя два года после развода Константин Меладзе сделал предложение Вере Брежневой. Пара планировала провести закрытую церемонию без лишнего внимания общественности. Свадьбу организовали в Италии.
Несмотря на желание сохранить событие в тайне, информация о бракосочетании все же попала в СМИ. Позже Веру Брежневу часто критиковали и называли разлучницей. Однако со временем общественность привыкла к новому статусу певицы.
Многие поклонники считали супругов одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Сам Константин неоднократно говорил, что наконец встретил женщину, с которой хотел бы провести всю жизнь.
Почему развелись Константин Меладзе и Вера БрежневаВ течение долгого времени слухи о возможных проблемах в семье Меладзе и Брежневой не вызывали серьезного интереса. Поклонники были уверены, что супруги смогли построить прочный союз.
Однако после событий 2022 года ситуация изменилась. Константин Меладзе предпочел не делать публичных заявлений и вскоре покинул Россию, переехав в Италию.
Вера Брежнева заняла иную публичную позицию и открыто высказала собственное мнение еще до переезда за границу. На фоне этих событий начали появляться разговоры о разногласиях между супругами. Одна из версий связывала кризис в отношениях именно с различием взглядов и отношением к дальнейшей жизни.
Существовали и другие предположения. Некоторые источники утверждали, что причиной конфликта могли стать слухи о возможном увлечении Константина новой участницей «ВИА Гры» Софией Тарасовой. Однако официальных подтверждений этим версиям так и не появилось. Тем не менее спустя некоторое время стало известно, что супруги действительно расстались.
Константин Меладзе сейчасПосле развода Вера Брежнева выпустила музыкальный альбом, посвященный переживаниям, связанным с расставанием. Интересно, что в работе над пластинкой участвовал и сам Константин Меладзе, несмотря на завершение их семейной истории.
Позже в СМИ появилась информация о новом романе певицы с представителем модельного бизнеса. Что касается самого композитора, то его личная жизнь остается закрытой для широкой публики.
Журналисты несколько раз замечали Константина в Италии в компании неизвестной брюнетки. Однако раскрывать личность спутницы и комментировать слухи он не стал.