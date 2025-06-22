22 июня 2025, 13:15

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Сегодня, 22 июня, празднует 77-летие знаменитая актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Широкую популярность она обрела после роли комсомолки Нины в культовой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». С тех пор Варлей сыграла более ста ярких ролей, которые полюбились зрителям. Подробнее о творческом пути и личной жизни актрисы – в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь Актриса сейчас



Ранние годы

Наталья Варлей (Фото: скриншот д/ф «Наталья Варлей. Свадьбы не будет!»)



Работа в кино

Наталья Варлей (Фото: скриншот д/ф «Наталья Варлей. Свадьбы не будет!»)



Личная жизнь

Наталья Варлей (Фото: скриншот д/ф «Наталья Варлей. Свадьбы не будет!»)



«У него там какие-то начались влюбленности. Однажды после очередной ссоры я вернулась, приоткрыла дверь нашей квартиры и увидела, как за столом мирно сидят и едят приготовленный мною супчик Коля и Ира Печерникова... В груди резануло болью, я развернулась и ушла», — цитирует актрису ria.ru.

Владимир Тихонов (Фото: скриншот д/ф «Наталья Варлей. Свадьбы не будет!»)



«Свадьба достаточно скромная была... И мои цирковые друзья раскрыли мне просто глаза. Они, когда выпили-закусили, на балкон вышли, а Володя уже там кололся», — цитирует актрису author.today.

Актриса сейчас