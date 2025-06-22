«Мне раскрыли глаза, он уже там кололся»: Жизненные перипетии Натальи Варлей, успех в кино и неудачи в личной жизни актрисы
Сегодня, 22 июня, празднует 77-летие знаменитая актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Широкую популярность она обрела после роли комсомолки Нины в культовой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». С тех пор Варлей сыграла более ста ярких ролей, которые полюбились зрителям. Подробнее о творческом пути и личной жизни актрисы – в материале «Радио 1».
Ранние годы
22 июня 1947 года в румынском городе Констанца родилась будущая звезда советского кино Наталья Варлей. Дочь капитана дальнего плавания Владимира Варлея с детства познакомилась с жизнью, полной переездов. Семья успела пожить в Ленинграде и в Мурманске, прежде чем окончательно обосновалась в Москве.
С ранних лет в Наталье проявились творческие способности. Уже в четыре года она сочиняла свои первые стихи, позже освоила фортепиано в музыкальной школе и увлеклась живописью. Однако врачи обнаружили у девочки ревмокардит, что наложило серьезные ограничения на ее физическую активность.
Все изменилось в 12 лет, когда Наталья, несмотря на медицинские противопоказания, тайком от всех записалась в детскую цирковую студию при знаменитом Московском цирке на Цветном бульваре. Эта решительность определила ее дальнейшую судьбу. В 1965 году она с отличием окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства, получив специальность артистки-эквилибристки. На арене цирка Варлей не только демонстрировала мастерство на трапеции, но и выступала в дуэте с легендарным клоуном Леонидом Енгибаровым.
Работа в кино
Именно цирковая карьера неожиданно открыла Варлей дорогу в кино. В 1966 году на ее выступление обратил внимание режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, предложивший ей первую роль медсестры в фильме «Формула радуги». Но настоящий успех пришел, когда ассистентка Леонида Гайдая, впечатленная харизмой молодой артистки, пригласила ее на пробы к «Кавказской пленнице». Из 500 претенденток, включая известных актрис, Гайдай выбрал именно 19-летнюю Варлей, чья цирковая закалка позволила ей без стеснения сняться в купальнике, что и стало решающим фактором.
Роль комсомолки Нины в «Кавказской пленнице» сделала Варлей звездой всесоюзного масштаба, хотя интересно, что ее голос в фильме озвучила Надежда Румянцева, а песню «Про медведей» исполнила Аида Ведищева. Уже в год выхода культовой комедии Наталья поступила в Театральное училище им. Щукина, начав новый этап своей карьеры. В последующие годы она успешно совмещала театральную работу в Театре Станиславского со съемками в кино.
В настоящий момент фильмография Натальи Варлей насчитывает более 105 работ в кино, в том числе в лентах «Вий», «Бушует "Маргарита"», «Большой аттракцион», «Ливень», «Переходный возраст», «Ваша тётя Люси», где актриса сыграла главные роли. За исполнение роли мамы Кати в фильме «Не хочу быть взрослым» Варлей была удостоена Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской.
Личная жизнь
Яркая и талантливая Наталья Варлей, покорившая зрителей своей искренней улыбкой в «Кавказской пленнице», в личной жизни часто сталкивалась с драматическими испытаниями. За кадром её жизненной истории три брака, полных страстей и разочарований, таинственный роман и непростое материнство.
Первый раз Наталья вышла замуж в 1967 году за актера Николая Бурляева. Их знакомство могло бы стать сюжетом для романтического фильма. Очарованный её цирковым выступлением в Горьком, Бурляев терпеливо ждал юную артистку у служебного выхода. Но сказка быстро закончилась. Причиной разрыва стали возражения мужа против откровенных сцен в фильмах жены и его измена с актрисой Ириной Печерниковой. Для начинающей кинозвезды это стало тяжёлым ударом.
«У него там какие-то начались влюбленности. Однажды после очередной ссоры я вернулась, приоткрыла дверь нашей квартиры и увидела, как за столом мирно сидят и едят приготовленный мною супчик Коля и Ира Печерникова... В груди резануло болью, я развернулась и ушла», — цитирует актрису ria.ru.
В Щукинском училище Варлей познакомилась с Владимиром Тихоновым сыном легендарных актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Но семейное счастье разрушил алкоголь и пристрастие мужа к запрещенным веществам. Несмотря на рождение сына Василия в 1972, муж не остепенился.
«Свадьба достаточно скромная была... И мои цирковые друзья раскрыли мне просто глаза. Они, когда выпили-закусили, на балкон вышли, а Володя уже там кололся», — цитирует актрису author.today.
Актриса пыталась спасти мужа, но он продолжал отдаляться, обвинял Наталью в изменах, а после и вовсе заявил, что не испытывает любви ни к ней, ни к ребенку.
В 1978 году артистка официально развелась. Владимир умер в 1990 году от сердечной недостаточности, так и не поборов зависимость.
В 1985 году актриса родила второго сына Александра. Этот факт стал полной неожиданностью для коллег и поклонников, ведь Варлей не афишировала свои отношения в тот период. Позже в прессе появились предположения, что отцом ребенка мог быть узбекский актер Ульмас Алиходжаев, с которым Наталья познакомилась на съемках фильма «Огненные дороги». Но эти отношения не получили развития, и Алиходжаев после завершения работы над картиной вернулся в Узбекистан к своей семье.
В начале 1990-х Варлей предприняла еще одну попытку устроить личную жизнь. Ее избранником стал Владимир, прораб, занимавшийся ремонтом в квартире актрисы. Будучи давним поклонником таланта Натальи, он с теплотой относился не только к самой актрисе, но и к ее младшему сыну. Несмотря на венчание, этот союз оказался недолговечным. Причиной расставания стали участившиеся конфликты между супругом и подрастающим Александром.
Актриса сейчас
Сегодня легендарная актриса Наталья Варлей проживает в загородном доме, который когда-то приобрела для своей матери. В этом тихом пристанище звезда советского кино находит утешение в садоводстве и общении со своими четырнадцатью кошками. Эти пушистые компаньоны стали для нее настоящей поддержкой после утраты матери в 2013 году, помогая справляться с чувством одиночества.
Сыновья актрисы давно живут самостоятельной жизнью. Василий, старший сын, обосновался в Италии, где успешно работает дизайнером интерьеров. Его сын Евгений ведет популярный блог о путешествиях. Младший сын Александр пошел по стопам матери в творческой сфере, став профессиональным режиссером и сценаристом.
Несмотря на возраст, Варлей продолжает активную творческую деятельность. В 2019 году свет увидела ее откровенная автобиография «Канатоходка», где она впервые публично рассказала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая. В настоящее время актриса работает над новой книгой, посвященной памяти ушедших коллег по цеху.
Периодически Наталья Владимировна возвращается на экраны: в 2021 году она появилась в сериале «Ваша тетя Люси», а в 2025 году зрители смогли увидеть ее в военной драме «45 дней до Победы».