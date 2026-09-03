03 сентября 2026, 17:51

Нина Ургант (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Нина Николаевна Ургант — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Всесоюзную известность и любовь зрителей ей принесла роль медсестры Раи в знаменитой военной драме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1970). Именно в исполнении Нины Ургант прозвучала ставшая легендарной песня «Нам нужна одна победа», известная также как «Десятый наш десантный батальон». Также она была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой известного телеведущего и шоумена Ивана Урганта. 4 сентября актриса могла бы отметить день рождения, однако 3 декабря 2021 года ее жизнь оборвалась. О ее судьбе — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Нины Ургант: детство и семья Образование и начало театральной карьеры Фильмы с Ниной Ургант Фильмография Нины Ургант Личная жизнь Нины Ургант Болезнь Нины Ургант Последние годы жизни и смерть Нины Ургант Память о Нине Ургант

Биография Нины Ургант: детство и семья

Нина Ургант (фото: РИА Новости)

Образование и начало театральной карьеры

Нина Ургант в фильме «Белорусский вокзал» (фото: РИА Новости)

Фильмы с Ниной Ургант

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Нина Ургант (фото: кадр из фильма «Вступление»)

Фильмография Нины Ургант

1954 — «Укротительница тигров»;

1964 — «Мать и мачеха»;

1967 — «Война под крышами»;

1969 — «Сыновья уходят в бой»;

1970 — «Белорусский вокзал»;

1970 — «Волшебная сила»;

1974 — «Премия»;

1975 — «На всю оставшуюся жизнь»;

1987 — «Сказка про влюбленного маляра»;

1988 — «Будни и праздники Серафимы Глюкиной»;

2006 — «Русские деньги»;

2008 — «Азиат».

Нина Ургант (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Личная жизнь Нины Ургант

«Мной занимались костюмеры, гримеры. А дядя Саша Юриздицкий — закройщик знаменитый, пеленал меня на закроечном столе», — вспоминал Андрей Ургант.

Нина Ургант с сыном Андреем Ургантом (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Нина Ургант и Геннадий Воропаев

«С Геной прожили семь лет. Ох, как я его любила, он красивый был, как Аполлон. А потом сама же его и выгнала из дома. Он пил сильно, я в какой-то момент поняла, что устала терпеть пьянки», — вспоминала актриса.

«Через несколько дней Гены не стало. На похороны я не пришла. Не могла видеть его мертвым», — говорила Ургант.



Нина Ургант (фото: кадр из фильма «Знакомьтесь, Балуев!»)



Третий муж Нины Ургант — Кирилл Ласкари

Болезнь Нины Ургант

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«Надежды, что мне станет лучше, уже нет. У меня болезнь Паркинсона, как у Аркадия Райкина была когда-то. Я стала плохо соображать, забываю имена, даты, быстро устаю. И что самое страшное — ничего с этим поделать не могу», — рассказывала актриса.

Президент России Владимир Путин и Нина Ургант (фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов)

«Врачи назначили мне таблетки, но ничего не помогает. С каждым днем становится хуже и хуже. Не хочу быть для своих родных обузой. Как мне тяжело все это осознавать, ведь я всегда сильной была, а сейчас…» — говорила Нина Ургант.

«Я молюсь, чтобы Бог не лишил меня рассудка. Больше всего прошу Его, чтобы не стать идиоткой! Тем более что свой возраст я совсем не ощущаю. Если бы не мое заболевание, до сих пор водила бы машину и все делала, как в молодые годы. Ведь в душе ощущаю себя лет на 17», — подчеркивала артистка.

Последние годы жизни и смерть Нины Ургант

Прощание с Ниной Ургант (фото: РИА Новости / Александр Гальперин)

Память о Нине Ургант