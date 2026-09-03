«Молюсь, чтобы не стать идиоткой»: выгнала из дома Воропаева и развелась с мужем из-за измен. Подробности судьбы великой актрисы Нины Ургант
Нина Николаевна Ургант — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Всесоюзную известность и любовь зрителей ей принесла роль медсестры Раи в знаменитой военной драме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1970). Именно в исполнении Нины Ургант прозвучала ставшая легендарной песня «Нам нужна одна победа», известная также как «Десятый наш десантный батальон». Также она была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой известного телеведущего и шоумена Ивана Урганта. 4 сентября актриса могла бы отметить день рождения, однако 3 декабря 2021 года ее жизнь оборвалась. О ее судьбе — в материале «Радио 1».
Биография Нины Ургант: детство и семьяНина Ургант родилась в сентябре 1929 года в городе Луге Ленинградской области. Населенный пункт находился недалеко от границы с Эстонией, поэтому в регионе проживало немало представителей эстонской национальности. Отец будущей актрисы Николай Ургант также имел эстонские корни, что отражалось и в его фамилии. Мать Нины, Мария Ургант, была русской. Она занималась семьей и посвятила себя мужу и детям.
Николай Ургант служил военным, поэтому семье приходилось часто менять место жительства. В семье росли четверо детей — два сына и две дочери.
Великая Отечественная война началась, когда Урганты находились в латвийском городе Даугавпилсе. Нине тогда исполнилось 11 лет. Пережить годы оккупации семье помогла работа матери: Мария Ургант трудилась в булочной. Вместе с родными девочка прошла через тяжелые военные годы.
Образование и начало театральной карьерыПосле окончания войны семья перебралась в Ленинград. Именно здесь Нина Ургант всерьез заинтересовалась театром. Город с его богатой культурной историей, многочисленными театрами и музеями произвел на будущую актрису сильное впечатление. Девушка решила связать с театральной сценой свою дальнейшую жизнь.
После школы Нина Ургант поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Сегодня это учебное заведение носит название Российского государственного института сценических искусств. Экзамены Ургант прошла с первой попытки.
Профессиональный театральный путь Нины Николаевны начался в 1953 году. После распределения молодая актриса отправилась в Ярославль, где начала работать в драматическом театре имени Федора Волкова. Ее способности быстро оценили коллеги и зрители. Уже после первых постановок Ургант стала получать главные роли и не задержалась надолго в статусе начинающей артистки.
При этом сама актриса мечтала вернуться в Ленинград. Исполнить желание ей удалось довольно быстро. Уже через год Нина Ургант начала выступать на сцене «Ленкома».
В 1962 году актриса перешла в Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, который сегодня известен как Александринский театр. Одной из наиболее заметных ее театральных работ стала главная роль в спектакле «Перед заходом солнца». Постановка пользовалась огромным успехом и оставалась в репертуаре театра в течение десяти лет без перерыва.
Помимо этой работы, Нина Николаевна играла во множестве других спектаклей, постепенно становясь одной из заметных актрис ленинградской сцены.
Фильмы с Ниной УргантКинокарьера Нины Ургант началась еще в молодые годы. Одной из первых заметных работ актрисы стала роль в картине «Укротительница тигров». Ургант справилась с образом ярко, однако ее героиня была отрицательным персонажем. Именно поэтому за актрисой на некоторое время закрепился соответствующий экранный образ.
Несмотря на это, Нина Николаевна продолжала сниматься. В первые годы работы в кино ей чаще доставались небольшие роли, благодаря которым она постепенно накапливала опыт перед камерой. Особенно насыщенными для актрисы стали 1970-е годы. За это десятилетие Ургант появилась сразу в нескольких картинах, многие из которых впоследствии стали частью золотого фонда советского кинематографа.
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Одной из главных работ Нины Ургант стала роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале». Параллельно с киносъемками актриса продолжала активно работать в театре. Ее график оказался настолько плотным, что после спектаклей она нередко садилась на поезд до Москвы, чтобы утром снова отправиться на съемочную площадку. Из-за постоянных переездов, поздних спектаклей и недостатка сна Нина Ургант приезжала на съемки с опухшими от усталости глазами.
Изначально роль медсестры Раи министр культуры Екатерина Фурцева отдала Инне Макаровой. Однако режиссер Андрей Смирнов настоял именно на кандидатуре Нины Ургант. В итоге решение оказалось судьбоносным: героиня актрисы стала одной из самых запоминающихся в картине.
Особое место в фильме заняла песня «Нам нужна одна победа» — «Десятый наш десантный батальон». В исполнении Нины Ургант композиция приобрела особую эмоциональную силу и стала неотъемлемой частью фильма.
Фильмография Нины УргантВ фильмографии Нины Ургант — картины разных жанров и периодов. Среди наиболее известных работ актрисы:
- 1954 — «Укротительница тигров»;
- 1964 — «Мать и мачеха»;
- 1967 — «Война под крышами»;
- 1969 — «Сыновья уходят в бой»;
- 1970 — «Белорусский вокзал»;
- 1970 — «Волшебная сила»;
- 1974 — «Премия»;
- 1975 — «На всю оставшуюся жизнь»;
- 1987 — «Сказка про влюбленного маляра»;
- 1988 — «Будни и праздники Серафимы Глюкиной»;
- 2006 — «Русские деньги»;
- 2008 — «Азиат».
В 1980-е годы Нине Ургант преимущественно предлагали второстепенные роли. Однако даже в таких образах актриса не терялась рядом с исполнителями главных ролей. Ее героини отличались характерностью и запоминались зрителям. Исключением стала сказочная картина «Сказка про влюбленного маляра», вышедшая в 1987 году. В этом фильме Ургант вошла в число главных героев и сыграла слепую королеву.
Последний раз Нина Ургант появилась на съемочной площадке в 2008 году. Ее последней работой стала роль Ошкинчихи в картине «Азиат».
Личная жизнь Нины УргантНина Ургант всегда пользовалась вниманием мужчин, однако серьезные отношения начинала только тогда, когда действительно испытывала сильные чувства. Первым избранником актрисы стал ее школьный одноклассник Иван Козлов. Именно он предложил Нине переехать в Петербург. Однако со временем дороги молодых людей разошлись.
Настоящая любовь пришла к Нине Ургант уже во время учебы в театральном институте. Там она познакомилась с Львом Милиндером. Молодой человек ухаживал за студенткой и однажды заявил, что покончит с собой, если Нина не согласится стать его женой. В браке у супругов родился сын Андрей, который впоследствии также стал актером.
Театральная карьера Нины Николаевны развивалась стремительно, поэтому времени на воспитание ребенка у нее оставалось немного. Андрей Ургант позже рассказывал, что фактически вырос в театре.
«Мной занимались костюмеры, гримеры. А дядя Саша Юриздицкий — закройщик знаменитый, пеленал меня на закроечном столе», — вспоминал Андрей Ургант.
Семейная жизнь Нины Ургант оказалась непростой. Главной проблемой в отношениях с мужем стала его неверность. После нескольких лет брака из-за постоянных измен Нина Николаевна решила развестись. Она забрала сына и ушла из большой семейной квартиры. Позже бывшим супругам удалось наладить отношения ради ребенка. Однако простить предательство Нина Ургант так и не смогла.
Нина Ургант и Геннадий Воропаев
Следующий серьезный поворот в личной жизни актрисы произошел после знакомства с актером Геннадием Воропаевым, известным по фильмам «Вертикаль» и «Счастливый случай». Нина Ургант и Геннадий Воропаев полюбили друг друга практически с первого взгляда. Вскоре пара сыграла свадьбу. Однако и этот брак не принес актрисе спокойной семейной жизни. Позже Ургант откровенно рассказывала об отношениях с Воропаевым.
«С Геной прожили семь лет. Ох, как я его любила, он красивый был, как Аполлон. А потом сама же его и выгнала из дома. Он пил сильно, я в какой-то момент поняла, что устала терпеть пьянки», — вспоминала актриса.После развода Геннадий Воропаев женился на балерине. Однако и этот брак не принес ему семейного счастья. В 2001 году актер умер от инсульта. Незадолго до смерти Воропаев просил Нину Ургант приехать на его творческий вечер. В тот период актриса находилась на даче и не захотела ехать в Петербург. Позже Нина Николаевна признавалась, что сожалела об этом решении.
«Через несколько дней Гены не стало. На похороны я не пришла. Не могла видеть его мертвым», — говорила Ургант.Сама Нина Николаевна крайне негативно относилась к алкоголю, поэтому пристрастие мужа к спиртному стало для нее особенно тяжелым испытанием. Определенные переживания актрисе принес и сын Андрей. В какой-то момент он тоже увлекся алкоголем, однако смог вовремя остановиться и избавиться от пагубной привычки.
Третий муж Нины Ургант — Кирилл Ласкари
Третьим супругом Нины Ургант стал балетмейстер Кирилл Ласкари. Их семейная жизнь продолжалась семь лет. Причину расставания Нина Николаевна не могла назвать однозначно. По ее словам, супруги просто поняли, что прежние чувства исчезли.
Несмотря на сложные отношения и несколько разводов, со временем Нина Ургант перестала держаться за прошлые обиды. Каждый из ее мужей, по ее словам, принес в ее жизнь и счастливые моменты.
С возрастом на первый план для актрисы вышли отношения с сыном, внуками и правнуками. Большое значение приобрели семья, общение с близкими и забота о собственном здоровье.
Болезнь Нины УргантСерьезные проблемы со здоровьем у Нины Ургант начались в 2011 году. Актрису стали беспокоить повышенная утомляемость, проблемы с памятью и шум в голове. После обращения к врачам ей диагностировали болезнь Паркинсона.
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Сама Нина Николаевна тяжело воспринимала изменения в состоянии здоровья. Она понимала, что заболевание постепенно ограничивает ее возможности и влияет на привычный образ жизни.
«Надежды, что мне станет лучше, уже нет. У меня болезнь Паркинсона, как у Аркадия Райкина была когда-то. Я стала плохо соображать, забываю имена, даты, быстро устаю. И что самое страшное — ничего с этим поделать не могу», — рассказывала актриса.Заботу о Нине Николаевне взяли на себя ее сын Андрей и внук Иван Ургант. Родные старались сделать все возможное, чтобы облегчить состояние актрисы. Они возили ее на лечение в Израиль, организовывали поездки в лучшие гостиницы и санатории.
Однако остановить развитие заболевания не удалось. Болезнь Паркинсона продолжала прогрессировать.
«Врачи назначили мне таблетки, но ничего не помогает. С каждым днем становится хуже и хуже. Не хочу быть для своих родных обузой. Как мне тяжело все это осознавать, ведь я всегда сильной была, а сейчас…» — говорила Нина Ургант.Несмотря на тяжелое состояние, актриса не хотела сдаваться. Она старалась поддерживать физическую активность и тренировать память и мышление. Гулять Нина Николаевна могла далеко не всегда: ей мешали проблемы с ногами. При этом сама актриса продолжала воспринимать себя значительно моложе своего возраста.
«Я молюсь, чтобы Бог не лишил меня рассудка. Больше всего прошу Его, чтобы не стать идиоткой! Тем более что свой возраст я совсем не ощущаю. Если бы не мое заболевание, до сих пор водила бы машину и все делала, как в молодые годы. Ведь в душе ощущаю себя лет на 17», — подчеркивала артистка.На фоне поддерживающей терапии состояние Нины Ургант некоторое время оставалось стабильным. Актриса продолжала жить в Санкт-Петербурге, который очень любила. Несмотря на просьбы сына и внука, она не хотела переезжать в Москву.
Позднее к проблемам со здоровьем добавились сильные боли в спине. Нине Николаевне потребовалась операция. Возможность хирургического вмешательства обсуждали с израильским профессором медицины, однако специалист отказался проводить операцию из-за возраста пациентки.
Последние годы жизни и смерть Нины УргантВ последние годы жизни она практически постоянно находилась в лежачем состоянии и уже не могла самостоятельно передвигаться даже по квартире. Круглосуточно рядом с актрисой находилась сиделка. 3 декабря 2021 года Нина Ургант умерла. В Александринском театре причиной смерти назвали прогрессирующую болезнь Паркинсона.
Актрису похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Ее могила находится недалеко от места захоронения поэтессы Анны Ахматовой. На этом же кладбище похоронены бабушка Ивана Урганта Нина Ургант и его мать Валерия Киселева.
Память о Нине УргантПосле смерти Нины Ургант ее внук Иван Ургант посвятил ей первый выпуск программы «Вечерний Ургант». В эфире показали архивные фотографии актрисы и вспомнили истории из ее жизни — в том числе забавные и малоизвестные эпизоды, связанные с семьей.
После смерти актрисы ее квартира в Санкт-Петербурге, которую ей подарил внук Иван Ургант, перешла ему. Дом в поселке Грузино унаследовал ее сын Андрей Львович.