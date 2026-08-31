31 августа 2026, 16:00

Вера Панфилова (Фото: Instagram* /@verakinch)

Актрисе, известной зрителям по ролям в картинах «Про Веру», «Гуляй, Вася!» и «Ёлки 1914», Вере Панфиловой 1 сентября исполняется 35 лет. Дочь легендарного лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева пошла по стопам своего знаменитого деда по материнской линии — Алексея Локтева, прославившегося в фильме «Я шагаю по Москве». Её путь в искусство был тернист: от провала на вступительных экзаменах до признания на театральной сцене и в кино. Однако за блеском софитов скрываются личные драмы, скандальные романы и трагическая утрата, которые заставили актрису полностью пересмотреть свою жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание На публике с ранних лет Тяжелый роман с Янковским Трагедия и уход из профессии



На публике с ранних лет

Вера Панфилова (Фото: Instagram* /@verakinch)

Тяжелый роман с Янковским

Вера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Про Веру»)

Иван Янковский (Фото: скриншот к/ф «Преступление и наказание»)

Трагедия и уход из профессии