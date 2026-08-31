Мучительный роман с Янковским, смерть сестры и отказ от ролей в кино: куда пропала дочь лидера рок-группы «Алиса» Вера Панфилова?
Актрисе, известной зрителям по ролям в картинах «Про Веру», «Гуляй, Вася!» и «Ёлки 1914», Вере Панфиловой 1 сентября исполняется 35 лет. Дочь легендарного лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева пошла по стопам своего знаменитого деда по материнской линии — Алексея Локтева, прославившегося в фильме «Я шагаю по Москве». Её путь в искусство был тернист: от провала на вступительных экзаменах до признания на театральной сцене и в кино. Однако за блеском софитов скрываются личные драмы, скандальные романы и трагическая утрата, которые заставили актрису полностью пересмотреть свою жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».
На публике с ранних летВера Панфилова родилась в Москве 1 сентября 1991 года в семье, где творчество было образом жизни. Её отец — музыкант Константин Кинчев, мать — журналист и искусствовед Александра Панфилова. Несмотря на рок-н-ролльное окружение, Вера всерьёз готовилась к поступлению в МГИМО на факультет международной журналистики. Однако мама настояла, чтобы дочь попробовала силы в актёрской профессии. Первая попытка штурма ГИТИСа обернулась полным фиаско: член приёмной комиссии Владимир Андреев заявил, что девочка «совершенно не для этой профессии».
Эта неудача лишь разозлила будущую звезду. На следующий день Вера отправилась в Школу-студию МХАТ и с успехом поступила на курс Кирилла Серебренникова. Но характер «маленького танка», как называл её отец, требовал своего: через год она всё-таки перевелась в ГИТИС в мастерскую Сергея Женовача, доказав, что упорство способно свернуть горы.
С 2013 по 2018 год актриса служила в Театре им. Маяковского, где её талант был отмечен премией «Московского комсомольца» за роль Кити в спектакле «Русский роман» в номинации «Лучшая женская роль. Начинающие».
Кинодебют Веры состоялся в 2011 году с эпизодической роли в фильме «Безразличие». Но настоящим прорывом стала работа в сериале Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» (2012), где она сыграла Надю Штрум. Затем последовали яркие работы в биографическом сериале «Пётр Лещенко. Всё, что было…», комедии «Гуляй, Вася!» и её сиквеле, фантастическом сериале «Лучше, чем люди» и остросюжетной драме «В клетке». Особняком стоит сериал «Про Веру», где ей досталась сложная главная роль девушки, строящей план мести. Актриса не боялась экспериментов, согласившись на откровенные сцены в первом российском хорроре с рейтингом 18+ «Бывшая».
Тяжелый роман с ЯнковскимВера Панфилова (Фото: скриншот к/ф «Про Веру»)
С красавчиком и сердцеедом Иваном Янковским Вера познакомилась в стенах ГИТИСа. В 2013 году поползли слухи об отношениях молодых актеров. Молодые люди познакомились с семьями друг друга и вскоре начали жить вместе. Казалось, что всё идёт к свадьбе, но спустя три года отношений поклонники были поражены известием о расставании актёров.
В то время ходили разговоры о том, что Оксана Фандера, мать Ивана, по какой-то причине невзлюбила его девушку и пыталась отговорить сына от отношений с ней. Однако эта информация не была подтверждена, и официальная причина расставания — актёрская деятельность, которая отнимала всё время.
Иван Янковский (Фото: скриншот к/ф «Преступление и наказание»)
Сразу после расставания с Верой в 2016 году Янковский был замечен на мероприятии в компании Таисии Румянцевой. На публике пара вела себя неоднозначно, после чего пошли разговоры об отношениях, но эту информацию Иван не подтверждал.
Уже в 2017 году у Ивана Янковского появилась пассия Александра – дочь известного ресторатора Аркадия Новикова. На церемонии награждения премией «Золотой орёл» Янковский и его спутница предстали перед публикой. Актёр не скрывал своих чувств и нежно поцеловал девушку, прежде чем подняться на сцену.
В том же году Янковский вернулся к Панфиловой, она простила ему измены в надежде на светлое будущее. Отмечать воссоединение пара отправилась в Италию. После путешествия их отношения стали стремительно развиваться. Артисты снова начали жить вместе, и Янковский сделал Вере предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло.
Оказалось, что последние годы отношений были буквально мучительными для Веры, она постоянно страдала в попытках спасти обречённый на провал союз. В то время публика снова заговорила про измены Янковского, в этот раз фанаты заподозрили его в новом романе – с коллегой по «Тексту» Кристиной Асмус. Подтверждения, конечно, этому не нашлось, но отношения Ивана и Веры буквально трещали по швам.
В 2020 году Панфилова, окончательно разочаровавшись в поведении молодого человека и его отношении к ней, начала молиться, чтобы он влюбился в другую девушку. И спустя всего две недели Иван сообщил Вере о своём решении расстаться. Он влюбился в Диану Пожарскую. Для Панфиловой это стало настоящим облегчением.
Трагедия и уход из профессииПереломным моментом в жизни Веры Панфиловой стала трагическая смерть её сестры Марии весной 2023 года. Девушка скончалась от остановки сердца в возрасте 36 лет. Сестры были невероятно близки и вместе создали программу «ПроУют» на Первом канале, где Вера выступала в роли ведущей-«уютолога». После ухода сестры жизнь артистки разделилась на «до» и «после».
В одном из откровений актриса призналась, что утрата заставила её пересмотреть отношение к профессии. Она поставила карьеру на паузу, заявив, что больше не видит смысла в ролях, которые не несут зрителю ничего, кроме «разжижения мозгов». Программа «ПроУют», которую она вела с октября 2022 года, закрылась 1 февраля 2025 года, и сейчас актриса находится в творческом поиске новой сверхзадачи.