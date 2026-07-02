02 июля 2026, 14:00

Наталья Тенякова (Фото: скриншот к/ф «Любовь и голуби»)

18 июня 2025 года перестало биться сердце выдающейся актрисы Натальи Теняковой. Всеми любимая «баба Шура» из культовой комедии «Любовь и голуби» скончалась на 81-м году жизни. Какое имущество она оставила своим близким после смерти, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Талантливая актриса и жена режиссера Безвременный уход актрисы Наследство звёздной четы Наследники



Талантливая актриса и жена режиссера

Сергей Юрский и Наталья Тенякова (Фото: Instagram*@darya_yurskaya)

Безвременный уход актрисы

Наследство звёздной четы

Наталья Тенякова с Дарьей Юрской (Фото: Instagram*@darya_yurskaya)

Усыновили и вернули обратно: Садальский, Русланова, Губенко и другие артисты, которые росли в детском доме

Наследники