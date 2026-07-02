Не только квартира за 100 млн: как дети Натальи Теняковой из к/ф «Любовь и голуби» поделили ее огромное наследство
18 июня 2025 года перестало биться сердце выдающейся актрисы Натальи Теняковой. Всеми любимая «баба Шура» из культовой комедии «Любовь и голуби» скончалась на 81-м году жизни. Какое имущество она оставила своим близким после смерти, читайте в материале «Радио 1».
Талантливая актриса и жена режиссера
Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончив ЛГИТМиК, она начала карьеру в театре, став одной из ведущих актрис БДТ им. Товстоногова, а позже — МХТ им. Чехова. Её талант высоко оценивали коллеги и зрители, называя её «природным явлением» в актёрском искусстве.
В кино Тенякова запомнилась ролями в фильмах «Зелёная карета», «Старшая сестра», «Гроза над Белой» и многих других. Особую известность ей принесла работа в культовой комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби», где она снялась вместе с мужем, Сергеем Юрским. Союз Теняковой и Юрского сложился в 1970 году и продлился до самой смерти режиссера в 2019 году. После трёх лет семейной жизни у них родилась дочь Дарья, которая впоследствии продолжила творческую династию и подарила актрисе двух внуков Георгия и Алишера.
Безвременный уход актрисыУход из жизни Натальи Теняковой стал потрясением для всех, кто её знал. Несмотря на периодические жалобы актрисы на повышенное давление в последние годы, никто не предполагал, что её состояние окажется столь серьёзным. До самых последних дней Тенякова оставалась верна сцене — 26 июня она должна была выступить в МХТ им. Чехова в спектакле «9-й ряд. 10-е, 11-е место», а 3 июля планировала отметить свой 81-й день рождения.
18 июня 2025 года народная артистка России Наталья Тенякова скончалась во сне из-за острой сердечной недостаточности. 20 июня в МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с легендарной актрисой. Наталья Тенякова была похоронена на Троекуровском кладбище, где покоится её супруг Сергей Юрский.
Наследство звёздной четыПосле ухода из жизни Натальи Теняковой внимание общественности обратилось к вопросу наследства, которое легендарная актриса нажила вместе со своим покойным супругом Сергеем Юрским. Основу их совместного имущества составляют два объекта недвижимости: просторная трехкомнатная квартира в престижном Гагаринском переулке Москвы, оцениваемая в 90-100 миллионов рублей, и уютная подмосковная дача в Ногинском районе стоимостью около 5 миллионов рублей.
Именно в этой квартире, приобретенной в 1990-х годах, семья прожила самые счастливые годы, а дача стала тихим пристанищем для Натальи Максимовны после смерти мужа в 2019 году. Там она бережно сохранила кабинет Юрского в неизменном виде. В состав наследства входят не только объекты недвижимости, но и ценные предметы: ювелирные изделия, произведения искусства, старинные книги и памятные подарки от коллег-актёров, а также автомобиль.
Усыновили и вернули обратно: Садальский, Русланова, Губенко и другие артисты, которые росли в детском доме