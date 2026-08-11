От дерзкой байкерши из «Кухни» до матери-одиночки: какая правда скрывается за закрытой жизнью Валерии Федорович?
Актриса Валерия Федорович, знакомая миллионам зрителей по роли Кати Семеновой в культовом сериале «Кухня» и его продолжении «Отель Элеон», 12 августа отмечает свой 34-й день рождения. Она блистательно воплотила на экране образ дерзкой дочери шеф-повара и прошла долгий путь от провинциалки до одной из самых востребованных актрис российского кино. О профессиональных достижениях и личной жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Валерии ФедоровичВалерия Геннадьевна Федорович родилась 12 августа 1992 года в небольшом городке Кстово Нижегородской области в семье, далекой от мира искусства. Ее отец был военным, а мать — инженером-строителем. Несмотря на отсутствие творческого окружения, уже в детстве Лера мечтала о сцене.
«Я с детства знала, что буду или учителем, или актрисой. Но так как училась я плохо, то мама мне однажды сказала: «Лера, ну чему ты научишь детей?!» Вот и выбрала актёрскую стезю», — цитирует Валерию издание kuhny.com-lenta.ru.В 8 лет семья переехала в Москву, где Валерия занималась танцами и музыкой, хотя самокритично признавалась, что «танцевать у нее не получалось». После школы она поступила в Театральное училище им. Щепкина (курс Риммы Солнцевой), куда попала благодаря помощи Людмилы Абрамовой, матери Никиты Высоцкого, которая подготовила ее к вступительным экзаменам.
Роль Федорович в сериале «Кухня»После выпуска в 2013 году Валерию не взял ни один театр, но судьба преподнесла сюрприз. Кастинг-директор сериала «Кухня» заметила ее в студенческом спектакле «Зойкина квартира» и пригласила на пробы.
«Я не смотрела «Кухню». Я же, как все молодые актёры, хотела высокого искусства, мы ж все верим, что после выпуска нас пригласит Тарантино, а тут — сериал. На кастинг пришла без настроения. Туфли на каблуках надевала уже в коридоре. И тут начало происходить волшебство. Режиссёр третьего сезона Андрей Першин (Жора Крыжовников) стал задавать простые вопросы, я несла чушь про семью, про собаку. И уже в конце: «Ну, давайте попробуем!» Попробовала! Пригласили ещё раз на пробы — и утвердили! Для это было, конечно, неожиданно», — цитирует Федорович издание stuki-druki.com.Роль Кати Семеновой, дочери шеф-повара Баринова, принесла ей всенародную любовь. Ее героиня — дерзкая байкерша и мастер молекулярной кухни — стала одним из символов сериала. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 30 работ, в том числе в картинах «Выжить после», «Всё вернётся», «На дальней заставе», «Вечный отпуск», «Риелторка», «Лимитчицы» и «Коля, домой!», где Валерия исполнила главные роли.
Личная жизнь Валерии ФедоровичВалерия Федорович — одна из самых скрытных звёзд российского кино. Несмотря на популярность после роли Кати Семёновой в сериале «Кухня», актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от публики. Известно, что первый раз актриса вышла замуж в 2013 году за актёра Максима Онищенко. Валерия познакомилась с будущим супругом во время учёбы в Щепкинском училище. Роман развивался стремительно: в октябре они начали встречаться, а в декабре 2013 года уже поженились. Однако брак продлился менее двух лет — в 2015 году пара тихо развелась.
«В свое время я не сильно афишировала свадьбу, а потом и наш развод. Ничего оригинального, никаких страстей и драм. Как многие ранние браки, наш тоже оказался недолговечным. Но мы сумели остаться в хороших отношениях», — говорила Федорович в одном из интервью.После развода с Онищенко Валерия не афишировала новые отношения, но в 2018 году неожиданно объявила о рождении сына Германа, а в 2020-м — второго сына, Саввы. Личность отца детей оставалась загадкой, пока в 2024 году актриса не призналась, что уже два с половиной года в разводе со вторым мужем.
«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — поделилась звезда «Кухни» в интервью KP.ru.
О бывшем муже известно только то, что он был гражданином Республики Беларусь, поэтому дети имеют двойное гражданство. Он не имеет отношения к актёрской деятельности, и Валерия намеренно не раскрывала его личность, чтобы защитить семью от внимания журналистов. Несмотря на разрыв отношений, бывший муж продолжает участвовать в воспитании детей, и между ними сохраняются тёплые отношения.
Валерия Федорович неоднократно объясняла причины своей закрытости в личных вопросах. Главный аргумент актрисы — желание обеспечить детям нормальное детство без постоянного внимания прессы. Горький опыт первого брака, который широко освещался в СМИ, заставил её пересмотреть отношение к публичности. После болезненного расставания с первым мужем Максимом Онищенко актриса твёрдо решила, что все последующие отношения останутся её личным пространством.
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Откровения о жизни «без прикрас»В январе 2026 года актриса, обычно избегающая громких заявлений, откровенно рассказала о том, как тяжело пережила развод. В преддверии выхода новых серий сериала «Лимитчицы» она призналась, что жизнь сломала ее прежнюю «хорошесть».
«Мы живем, но не можем быть хорошими для всех, если только не уединимся в глуши. Я сама воспитываю двоих детей одна, и моя «хорошесть» давно ушла, иначе я бы не справилась», — заявила актриса в интервью для kino-teatr.ru.
Как сейчас живет Валерия ФедоровичСегодня Валерия Федорович переживает творческий расцвет. В 2025 году она активно снималась, и на экраны с ее участием вышли проекты «Больше чем футбол», «Дорогая, я больше не перезвоню», «Коля, домой!», «По барам» и «Почка-3». Уже в 2026 году стартовал показ сериала «Голливудск» и «Лимитчицы-2», где Валерия вновь предстала в роли Маши.
Несмотря на занятость на съемочной площадке, главным приоритетом актрисы остаются сыновья. В интервью журналу «Караван историй» она призналась:
«Я точно знаю, что мое от меня не уйдет никогда, что с появлением детей приходят роли другого уровня, потому что ты становишься другим».