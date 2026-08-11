11 августа 2026, 15:20

Валерия Федорович (Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)

Актриса Валерия Федорович, знакомая миллионам зрителей по роли Кати Семеновой в культовом сериале «Кухня» и его продолжении «Отель Элеон», 12 августа отмечает свой 34-й день рождения. Она блистательно воплотила на экране образ дерзкой дочери шеф-повара и прошла долгий путь от провинциалки до одной из самых востребованных актрис российского кино. О профессиональных достижениях и личной жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Валерии Федорович Роль Федорович в сериале «Кухня» Личная жизнь Валерии Федорович Откровения о жизни «без прикрас» Как сейчас живет Валерия Федорович



Ранние годы Валерии Федорович

«Я с детства знала, что буду или учителем, или актрисой. Но так как училась я плохо, то мама мне однажды сказала: «Лера, ну чему ты научишь детей?!» Вот и выбрала актёрскую стезю», — цитирует Валерию издание kuhny.com-lenta.ru.

Роль Федорович в сериале «Кухня»

Валерия Федорович (Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)

«Я не смотрела «Кухню». Я же, как все молодые актёры, хотела высокого искусства, мы ж все верим, что после выпуска нас пригласит Тарантино, а тут — сериал. На кастинг пришла без настроения. Туфли на каблуках надевала уже в коридоре. И тут начало происходить волшебство. Режиссёр третьего сезона Андрей Першин (Жора Крыжовников) стал задавать простые вопросы, я несла чушь про семью, про собаку. И уже в конце: «Ну, давайте попробуем!» Попробовала! Пригласили ещё раз на пробы — и утвердили! Для это было, конечно, неожиданно», — цитирует Федорович издание stuki-druki.com.

Личная жизнь Валерии Федорович

Валерия Федорович(Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)

«В свое время я не сильно афишировала свадьбу, а потом и наш развод. Ничего оригинального, никаких страстей и драм. Как многие ранние браки, наш тоже оказался недолговечным. Но мы сумели остаться в хороших отношениях», — говорила Федорович в одном из интервью.

«Спрашивать, кто отец моих сыновей, уже неактуально. Мы в разводе два с половиной года. Папа участвует в жизни мальчиков. Он замечательный. Мы в добрых отношениях, но уже давно не живем вместе», — поделилась звезда «Кухни» в интервью KP.ru.

Валерия Федорович с детьми Германом и Саввой (Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)

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Откровения о жизни «без прикрас»

«Мы живем, но не можем быть хорошими для всех, если только не уединимся в глуши. Я сама воспитываю двоих детей одна, и моя «хорошесть» давно ушла, иначе я бы не справилась», — заявила актриса в интервью для kino-teatr.ru.

Валерия Федорович(Фото: Instagram*@ lerafedorovi.ch)

Как сейчас живет Валерия Федорович

«Я точно знаю, что мое от меня не уйдет никогда, что с появлением детей приходят роли другого уровня, потому что ты становишься другим».