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Несложившийся брак, загадочный Илон и «черный список» Латвии: что скрывает звезда «Женского стендапа» Мария Маркова от поклонников?

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)

Стендап-комик, актриса театра и кино, одна из ярких участниц шоу «Женский стендап» на ТНТ Мария Маркова 17 июня отмечает свой 39-й день рождения. Зрители полюбили её за искромётный юмор, умение смеяться над жизненными неурядицами и ту самую «взрывную» энергию, которая превращает обычное выступление в мини-спектакль. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».



Биография Марии Марковой

Мария Маркова родилась 17 июня 1987 года в Кемерово. С ранних лет она проявляла артистизм, но путь к славе не был устлан розами. В отличие от многих столичных звёзд, Маркова начинала с нуля, без связей и огромных денег. После переезда в Москву она решила, что будет покорять столицу не модельной внешностью, а острым умом и харизмой.

В 2007 году она завершила обучение в Российском академическом театре искусств (РАТИ-ГИТИС), остановив свой выбор на сложном пути режиссерского факультета и попав в мастерскую известного Марка Захарова. Однако на этом её образовательный путь не завершился: она продолжила учёбу в МГУ. В 2010 году она с отличием окончила факультет журналистики по направлению «Телевидение и радиовещание», став не только актрисой, но и тонким знатоком медиапространства.

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)
Свою творческую карьеру она начинала как актриса театра, участвуя в различных антрепризах. В кино Маркова впервые появилась в 2003 году с эпизодической ролью в картине «Спасти и выжить». Сейчас в копилке артистки 11 ролей, и все они проходные. Настоящая же известность пришла к ней после того, как она решила попробовать себя в жанре стендап. Маркова стала участницей и резидентом популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, где её монологи о жизни, семье и женщинах быстро нашли отклик у аудитории.

В команде проекта она работала плечом к плечу с такими звёздами, как Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надежда Джабраилова и Сауле Юсупова. Также она активно выступает с сольными концертами, собирая залы по всей стране.

Личная жизнь артистки

Личная жизнь Марии Марковой — тема, овеянная множеством слухов и догадок. Известно, что актриса довольно рано вышла замуж. 26 ноября 2006 года у неё родилась дочь Анфиса. Однако первый брак Марковой распался, и с тех пор она предпочитает не афишировать детали своих отношений. В своих выступлениях комикесса часто с юмором рассказывает о воспитании дочери и забавных ситуациях, связанных с ней, превращая материнские хлопоты в источник вдохновения для монологов.

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)
Несмотря на внешнюю откровенность на сцене, в интервью Мария довольно закрыта. На навязчивые вопросы о бывших мужьях или новом избраннике она нередко отвечает философски: «А вам зачем эта информация?». Этот барьер она возводит сознательно, отделяя сценический образ от реальной жизни. В 2023 году Маркова на прямой вопрос журналиста об избраннике ответила, назвав имя — Илон. При этом она не стала раскрывать другие детали, оставив поклонников и прессу в неведении относительно того, кто скрывается за этим именем и являются ли эти отношения серьёзными.

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Черный список Латвии

В сентябре 2024 года Мария Маркова пополнила список нежелательных лиц Латвии. Формальным поводом стал предстоящий концерт в Риге 13 сентября, однако ситуация вышла далеко за рамки отмены одного выступления. Решение о включении Марковой в список «personae non gratae» было принято лично министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Согласно заявлению латвийского МИДа, артистке на неопределенное время запрещен въезд в страну. Примечательно, что это произошло за два дня до её запланированного выступления в клубе Crystal Club. Организатором концерта выступала эстонская компания Baltic Concert Group, которая, очевидно, не учла политических рисков.

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)
Формулировки латвийского внешнеполитического ведомства были жесткими и бескомпромиссными: Маркову назвали не иначе как «пропагандисткой». По сути, Рига дала понять, что визиты российских артистов теперь расцениваются через призму политической лояльности.

Жизнь Марковой сегодня

На сегодняшний день Мария Маркова активно продолжает гастролировать с сольной программой «Добрый вечер». В 2026 году она запланировала серию концертов по городам России, а также часто появляется в юмористическом шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ. Живёт актриса преимущественно в Москве, совмещая съёмки и репетиции с написанием материала для новых выступлений. Критики отмечают, что её стиль стал более зрелым, хотя прежняя искрометность никуда не делась.

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