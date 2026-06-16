Несложившийся брак, загадочный Илон и «черный список» Латвии: что скрывает звезда «Женского стендапа» Мария Маркова от поклонников?
Стендап-комик, актриса театра и кино, одна из ярких участниц шоу «Женский стендап» на ТНТ Мария Маркова 17 июня отмечает свой 39-й день рождения. Зрители полюбили её за искромётный юмор, умение смеяться над жизненными неурядицами и ту самую «взрывную» энергию, которая превращает обычное выступление в мини-спектакль. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Марии МарковойМария Маркова родилась 17 июня 1987 года в Кемерово. С ранних лет она проявляла артистизм, но путь к славе не был устлан розами. В отличие от многих столичных звёзд, Маркова начинала с нуля, без связей и огромных денег. После переезда в Москву она решила, что будет покорять столицу не модельной внешностью, а острым умом и харизмой.
В 2007 году она завершила обучение в Российском академическом театре искусств (РАТИ-ГИТИС), остановив свой выбор на сложном пути режиссерского факультета и попав в мастерскую известного Марка Захарова. Однако на этом её образовательный путь не завершился: она продолжила учёбу в МГУ. В 2010 году она с отличием окончила факультет журналистики по направлению «Телевидение и радиовещание», став не только актрисой, но и тонким знатоком медиапространства.
Свою творческую карьеру она начинала как актриса театра, участвуя в различных антрепризах. В кино Маркова впервые появилась в 2003 году с эпизодической ролью в картине «Спасти и выжить». Сейчас в копилке артистки 11 ролей, и все они проходные. Настоящая же известность пришла к ней после того, как она решила попробовать себя в жанре стендап. Маркова стала участницей и резидентом популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, где её монологи о жизни, семье и женщинах быстро нашли отклик у аудитории.
В команде проекта она работала плечом к плечу с такими звёздами, как Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надежда Джабраилова и Сауле Юсупова. Также она активно выступает с сольными концертами, собирая залы по всей стране.
Личная жизнь артисткиЛичная жизнь Марии Марковой — тема, овеянная множеством слухов и догадок. Известно, что актриса довольно рано вышла замуж. 26 ноября 2006 года у неё родилась дочь Анфиса. Однако первый брак Марковой распался, и с тех пор она предпочитает не афишировать детали своих отношений. В своих выступлениях комикесса часто с юмором рассказывает о воспитании дочери и забавных ситуациях, связанных с ней, превращая материнские хлопоты в источник вдохновения для монологов.
Несмотря на внешнюю откровенность на сцене, в интервью Мария довольно закрыта. На навязчивые вопросы о бывших мужьях или новом избраннике она нередко отвечает философски: «А вам зачем эта информация?». Этот барьер она возводит сознательно, отделяя сценический образ от реальной жизни. В 2023 году Маркова на прямой вопрос журналиста об избраннике ответила, назвав имя — Илон. При этом она не стала раскрывать другие детали, оставив поклонников и прессу в неведении относительно того, кто скрывается за этим именем и являются ли эти отношения серьёзными.
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Черный список ЛатвииВ сентябре 2024 года Мария Маркова пополнила список нежелательных лиц Латвии. Формальным поводом стал предстоящий концерт в Риге 13 сентября, однако ситуация вышла далеко за рамки отмены одного выступления. Решение о включении Марковой в список «personae non gratae» было принято лично министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Согласно заявлению латвийского МИДа, артистке на неопределенное время запрещен въезд в страну. Примечательно, что это произошло за два дня до её запланированного выступления в клубе Crystal Club. Организатором концерта выступала эстонская компания Baltic Concert Group, которая, очевидно, не учла политических рисков.
Формулировки латвийского внешнеполитического ведомства были жесткими и бескомпромиссными: Маркову назвали не иначе как «пропагандисткой». По сути, Рига дала понять, что визиты российских артистов теперь расцениваются через призму политической лояльности.