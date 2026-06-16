16 июня 2026, 12:32

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)

Стендап-комик, актриса театра и кино, одна из ярких участниц шоу «Женский стендап» на ТНТ Мария Маркова 17 июня отмечает свой 39-й день рождения. Зрители полюбили её за искромётный юмор, умение смеяться над жизненными неурядицами и ту самую «взрывную» энергию, которая превращает обычное выступление в мини-спектакль. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





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Биография Марии Марковой

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)

Личная жизнь артистки

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)

Спровоцировала слухи о романе с Егором Кридом и ушла от сына миллиардера: бурная жизнь дочери Дмитрия Маликова Стефании

Черный список Латвии

Мария Маркова (Фото: Instagram*@ vdzhazetolkodevushki)

Жизнь Марковой сегодня