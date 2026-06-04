04 июня 2026, 17:19

Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

Гусейн Гасанов — один из самых известных российских блогеров, предпринимателей и инфлюенсеров, чья аудитория в социальных сетях в разные годы насчитывала десятки миллионов подписчиков. Широкую известность ему принесли юмористические вайны, масштабные розыгрыши, дорогие автомобили и образ молодого человека, сумевшего добиться успеха собственными силами. Однако в последние годы имя блогера все чаще фигурирует в судебных разбирательствах и уголовных расследованиях. Сегодня Гасанов проходит по делу о мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Гусейна Гасанова: детство и семья Образование и первые шаги к популярности Как Гусейн Гасанов стал известным блогером Почему Гусейна Гасанова начали критиковать Личная жизнь Гусейна Гасанова: Многомиллионные долги и уголовное дело Где сейчас Гусейн Гасанов

Биография Гусейна Гасанова: детство и семья

Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

«На соревнования меня не брали, я постоянно сидел с девчонками, а в строю стоял самый последний, комплексовал в какие-то моменты», — рассказывал блогер.

«Папа надолго уехал, и они подали на развод, это было болезненно. Я чувствовал себя одиноким и беззащитным. Ты ничего не можешь сделать, чтобы они были вместе. Мы с братом даже ощущали свою вину: вдруг я „не до конца“ с ними поговорил, чтобы помирить», — признавался блогер.

Образование и первые шаги к популярности

Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

«После окончания вуза мы с ребятами начали снимать смешные ролики и выкладывать в Instagram* моего друга. Надо же было как-то реализовывать свой талант», — рассказывал он.

Как Гусейн Гасанов стал известным блогером

«Я своими глазами видел, как девушки ведутся на мою машину, готовы на все, чтобы на ней покататься. Это было дерзко: показать всем, что бывают и вот такие. В то время никто не осмеливался озвучивать подобные темы. Поэтому видео моментально стало вирусным: его репостнули несколько популярных пабликов, у него были бешеные просмотры. Ролик сделал меня настолько популярным, что я еще месяц не снимал белый пиджак, в котором был на видео», — вспоминал блогер.

Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

Почему Гусейна Гасанова начали критиковать

Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

«Ну нельзя быть таким петухом», — заявила телеведущая.

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«Я очень надеюсь, что среди моих подписчиков нет дураков, поддерживающих такие розыгрыши! Когда вам платят деньги за комменты, вас покупают! С машиной за подписку аналогично. Из-за таких персонажей все и относятся к блогерам, как к чуши какой-то. Потому что, честно, стыдно. Человек с купленными ботами сейчас просто покупает живых подписчиков», — заявила она.

Личная жизнь Гусейна Гасанова:

Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

«Я ожидала увидеть перед собой напыщенного ЧСВэшника с раздутым эго, но все было наоборот. Гуся оказался тактичным, воспитанным, умным, максимально адекватным парнем, "своим в доску". Это меня к нему расположило, но сказать, что я влюбилась с первого взгляда, не могу — все происходило постепенно», — рассказывала Дарья.

Гусейн Гасанов с женой (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

Многомиллионные долги и уголовное дело

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Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

Гусейн Гасанов (фото: Instagram* / gusein.gasanov)

Где сейчас Гусейн Гасанов