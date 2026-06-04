«Ну нельзя быть таким петухом»: международный розыск, многомиллионные долги и заочный арест. Куда пропал блогер Гусейн Гасанов после своего успеха?
Гусейн Гасанов — один из самых известных российских блогеров, предпринимателей и инфлюенсеров, чья аудитория в социальных сетях в разные годы насчитывала десятки миллионов подписчиков. Широкую известность ему принесли юмористические вайны, масштабные розыгрыши, дорогие автомобили и образ молодого человека, сумевшего добиться успеха собственными силами. Однако в последние годы имя блогера все чаще фигурирует в судебных разбирательствах и уголовных расследованиях. Сегодня Гасанов проходит по делу о мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Гусейна Гасанова: детство и семьяГусейн Гасанов родился 5 июня 1994 года в Колпине. Он вырос в семье предпринимателей и воспитывался вместе со старшим братом.
Отец будущего блогера владел небольшим кафе. Позже из-за проблем со здоровьем он не смог продолжать заниматься бизнесом и передал управление заведением сыну. Мать также развивала собственное дело и управляла сетью точек общественного питания.
В школу Гусейн пошел в шесть лет. Из-за этого он оказался самым младшим учеником в классе, что доставляло ему определенный дискомфорт.
«На соревнования меня не брали, я постоянно сидел с девчонками, а в строю стоял самый последний, комплексовал в какие-то моменты», — рассказывал блогер.Первый опыт работы Гасанов получил еще в подростковом возрасте. В цокольном этаже дома, где жила семья, работал продуктовый магазин. Именно там будущий блогер начал зарабатывать собственные деньги. За смену ему платили 500 рублей. Чтобы увеличить доход, молодой человек практически не брал выходных.
По воспоминаниям самого Гасанова, ежемесячный заработок в размере 15 тысяч рублей тогда казался весьма достойной суммой. Уже к 17 годам он жил отдельно от родителей и уделял семье значительно меньше времени, чем хотел бы. Несмотря на это, родных он всегда называл главной ценностью своей жизни. Серьезным потрясением для него стал развод родителей.
«Папа надолго уехал, и они подали на развод, это было болезненно. Я чувствовал себя одиноким и беззащитным. Ты ничего не можешь сделать, чтобы они были вместе. Мы с братом даже ощущали свою вину: вдруг я „не до конца“ с ними поговорил, чтобы помирить», — признавался блогер.
Образование и первые шаги к популярностиПосле окончания школы Гасанов планировал получить юридическое образование. Однако в итоге поступил на факультет экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Позже блогер рассказывал, что сделал этот выбор во многом из-за девушки, которая ему нравилась. Он надеялся чаще видеться с ней, но романтические отношения так и не сложились. Зато именно в университете начался его путь в индустрию развлечений. На третьем курсе Гасанов вошел в состав команды КВН «Белый верх, черный низ». Именно тогда он окончательно понял, что творчество и юмор интересуют его гораздо больше, чем экономика.
«После окончания вуза мы с ребятами начали снимать смешные ролики и выкладывать в Instagram* моего друга. Надо же было как-то реализовывать свой талант», — рассказывал он.Параллельно со съемками Гасанов продолжал заниматься ресторанным бизнесом, который достался ему от отца.
Как Гусейн Гасанов стал известным блогеромК моменту создания собственного аккаунта в социальных сетях молодой предприниматель уже владел автомобилем Porsche Panamera. Именно эта машина появилась в его первом вирусном ролике. По словам блогера, идея видео возникла после наблюдений за тем, как некоторые девушки реагировали на дорогой автомобиль.
«Я своими глазами видел, как девушки ведутся на мою машину, готовы на все, чтобы на ней покататься. Это было дерзко: показать всем, что бывают и вот такие. В то время никто не осмеливался озвучивать подобные темы. Поэтому видео моментально стало вирусным: его репостнули несколько популярных пабликов, у него были бешеные просмотры. Ролик сделал меня настолько популярным, что я еще месяц не снимал белый пиджак, в котором был на видео», — вспоминал блогер.После первого успеха блогер решил подойти к производству контента профессионально. Он собрал собственную команду, в которую вошли оператор, сценарист, фотограф и монтажер.
Новые ролики начали выходить регулярно. Основу контента составляли юмористические вайны на актуальные темы: отношения между мужчинами и женщинами, культ денег, попытки произвести впечатление на вторую половину и другие жизненные ситуации.
Со временем Гасанов расширил круг своих проектов. Помимо ресторанного бизнеса он запустил собственную линию одежды, а затем попробовал себя в музыкальной сфере.
Почему Гусейна Гасанова начали критиковатьОдной из главных претензий стал образ человека, который якобы добился успеха исключительно собственными силами. Некоторые жители Колпина негативно восприняли рассказы блогера о своем прошлом, посчитав, что он намеренно создает образ выходца из глубокой провинции.
Дополнительные вопросы вызвали публикации канала «Ютубер». Авторы утверждали, что магазин, в котором Гасанов работал в подростковом возрасте, принадлежал его матери. Сам блогер этот факт в документальном фильме не упоминал.
Не меньше обсуждений вызывала демонстрация роскошного образа жизни. В публикациях Гасанова регулярно появлялись дорогие автомобили, брендовая одежда, модели и атрибуты обеспеченной жизни. Такой контент не только привлекал новую аудиторию, но и становился объектом многочисленных пародий.
Наиболее известные шутки в адрес блогера выпускали Каха и Эльдар Джарахов. С критикой выступала и Настя Ивлеева. Во время беседы с Александром Гудковым она назвала Гасанова блогером, который раздражает ее больше остальных.
«Ну нельзя быть таким петухом», — заявила телеведущая.Сам Гасанов неоднократно подчеркивал, что считает своей миссией делать людей счастливее. Он рассказывал о подаренных матери квартире в Москве и автомобиле. Особенно громкий резонанс вызвал масштабный розыгрыш машины среди подписчиков. Для участия пользователям требовалось разместить условия конкурса в Stories и отметить аккаунт блогера.
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Акция вызвала огромный интерес. За сутки аудитория Гасанова увеличилась примерно на два миллиона человек. Однако вместе с успехом появились и обвинения. Некоторые пользователи заявили, что победительница так и не получила обещанный автомобиль. Другие предположили, что блогер искусственно увеличивает аудиторию за счет подобных акций. С критикой публично выступила Ида Галич.
«Я очень надеюсь, что среди моих подписчиков нет дураков, поддерживающих такие розыгрыши! Когда вам платят деньги за комменты, вас покупают! С машиной за подписку аналогично. Из-за таких персонажей все и относятся к блогерам, как к чуши какой-то. Потому что, честно, стыдно. Человек с купленными ботами сейчас просто покупает живых подписчиков», — заявила она.
Личная жизнь Гусейна Гасанова:Несмотря на публичность, Гусейн Гасанов долгое время предпочитал не раскрывать подробности своей личной жизни. В 2018 году в интернете активно обсуждали информацию о том, что Гасанов сделал предложение девушке по имени Ника Марианна. Однако до свадьбы дело так и не дошло.
Год спустя участница проекта «ДОМ-2» Клава Безверхова заявила о романе с блогером. Сам Гасанов эту информацию не подтверждал, поэтому отношения так и остались на уровне слухов.
В мае 2021 года Гасанов представил подписчикам новую избранницу — блогера Дарью Савину. В одном из роликов девушка появилась рядом с ним в домашней обстановке: сначала спала рядом с блогером, а затем готовила на его кухне. Позже Савина рассказала, что познакомилась с Гасановым во время съемок.
«Я ожидала увидеть перед собой напыщенного ЧСВэшника с раздутым эго, но все было наоборот. Гуся оказался тактичным, воспитанным, умным, максимально адекватным парнем, "своим в доску". Это меня к нему расположило, но сказать, что я влюбилась с первого взгляда, не могу — все происходило постепенно», — рассказывала Дарья.В 2024 году блогер вновь оказался в центре внимания после появления на светском мероприятии вместе с моделью из Екатеринбурга Полиной Костюк. Многие предположили, что между ними романтические отношения, однако продолжения эта история не получила.
Тем не менее вскоре в личной жизни предпринимателя произошли серьезные перемены. В апреле 2026 года стало известно, что Гусейн Гасанов женился на Валерии Кузнецовой.
Многомиллионные долги и уголовное делоПроблемы блогера с законом начались после масштабных проверок Федеральной налоговой службы. В ходе них ведомство выявило крупную недоимку. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год Гусейн Гасанов не перечислил в бюджет налоги на сумму свыше 170 миллионов рублей.
Сначала налоговые органы заблокировали счета связанных с ним компаний и через суд потребовали обратить взыскание на имущество, однако впоследствии блогер полностью погасил задолженность, включая начисленные пени. Это позволило закрыть вопрос по линии налогового уклонения и избежать уголовного преследования именно за неуплату налогов.
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Несмотря на то что налоговые обязательства оказались исполнены, правоохранительные органы возбудили в отношении Гасанова другое уголовное дело — по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ. Следствие посчитало, что он легализовал часть доходов, полученных, по версии обвинения, незаконным путем, применяя схемы с приобретением элитной недвижимости.
В материалах дела фигурировали сведения о предполагаемых фиктивных сделках, в том числе с квартирой в комплексе «Москва-Сити» стоимостью около 68 миллионов рублей. По версии следствия, объект недвижимости формально переходил к другому лицу через банковскую ячейку, при этом вместо денежных средств туда якобы помещали упаковку печенья.
После того как в феврале 2025 года Гусейн Гасанов покинул Россию и выехал за границу, следственные и судебные процедуры начали проходить без его участия. Московский суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заочном аресте блогера.
После этого Министерство внутренних дел объявило инфлюенсера сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Расследование завершилось, и в начале 2026 года материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Сам Гусейн Гасанов вину в легализации доходов категорически отрицает. Его защита неоднократно обжаловала заочный арест и подавала ходатайства о прекращении уголовного преследования, настаивая на отсутствии состава преступления, поскольку, по позиции адвокатов, все налоговые обязательства перед государством он полностью исполнил.
По предварительным данным, блогер находится за пределами России — в Азербайджане или Объединенных Арабских Эмиратах — и заявляет, что его юристы контролируют ситуацию. В случае возвращения в Россию и вынесения обвинительного приговора ему может грозить наказание вплоть до семи лет лишения свободы.