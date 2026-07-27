Обиделась на режиссера «Девчат» и дважды развелась с Сергеем Бондарчуком: что известно о судьбе звезды фильма «Молодая гвардия» Инне Макаровой?
Инна Владимировна Макарова — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени. За годы творческой деятельности она сыграла более чем в 50 фильмах, среди которых «Молодая гвардия», «Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Женщины». Первым супругом актрисы стал знаменитый режиссер и актер Сергей Бондарчук, в браке с которым родилась дочь — актриса и режиссер Наталья Бондарчук. 28 июля артистка могла бы отметить день рождения, однако 25 марта 2020 года ее не стало. Подробнее о творческом пути и личной жизни Инны Макаровой — в материале «Радио 1».
Биография Инны Макаровой: детство и юностьИнна Макарова появилась на свет 28 июля 1928 года в городе Тайга Кемеровской области. Спустя некоторое время семья перебралась в Новосибирск. Ее мать заняла должность заведующей литературной частью в Театре юного зрителя, а отец работал диктором.
Интерес к сцене проявился у будущей актрисы еще в школьные годы. Она посещала драматический кружок и регулярно участвовала в постановках. Когда Инне исполнилось 15 лет, началась Великая Отечественная война. Вместе с коллективом художественной самодеятельности девушка выступала перед ранеными бойцами в госпиталях. Именно тогда она окончательно решила посвятить жизнь актерской профессии.
В 1943 году Макарова поступила во ВГИК, который на тот момент находился в эвакуации в Алма-Ате.
«Когда началась война, я уже была артисткой художественной самодеятельности, и мы начали выступать в госпиталях перед ранеными. Уже не помню, кто меня надоумил поступать во ВГИК. Мама моя часто летала на фронт, в командировки, вот я в ее отсутствие и поехала поступать на артистку. Сегодня это даже немыслимо представить: страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить», — вспоминала Макарова.Из курса, на котором обучалась будущая актриса, дипломы получили лишь 13 человек из 50 студентов. Вместе с Инной Макаровой обучение завершили Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Людмила Шагалова и Евгений Моргунов.
Первые роли и всесоюзная известностьВо время спектакля «Кармен» талант молодой актрисы заметил писатель Александр Фадеев. Он попросил режиссера Сергея Герасимова обратить особое внимание на выпускницу, не подозревая, что именно Герасимов являлся ее мастером во ВГИКе. Эта рекомендация лишь укрепила режиссера в намерении доверить Макаровой роль Любови Шевцовой в картине «Молодая гвардия».
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К подготовке Инна подошла максимально серьезно. Чтобы глубже понять свою героиню, она специально встретилась с родителями настоящей Любови Шевцовой. Позже Сергей Герасимов отмечал, что актрису отличали яркий темперамент, выразительная индивидуальность и мгновенная сценическая реакция.
В 1949 году работа в фильме «Молодая гвардия» принесла Макаровой Сталинскую премию первой степени.
«Кружилась ли у меня голова, когда я в 22 года стала лауреатом Сталинской премии? Это не про меня, я — сибирячка! Я в семь лет с медведем в лесу тет-а-тет общалась. Поэтому я закаленная с детства была, совсем не рафинадный ребенок», — рассказывала актриса.
Карьера Инны Макаровой в киноВ 1950–1970-х годах актриса регулярно снималась в кино. В ее фильмографии появились такие картины, как «Сельский врач», «Возвращение Василия Бортникова» и «Дело Румянцева». Однако настоящую всенародную любовь Инне Макаровой принес фильм Александра Зархи «Высота».
В этой картине она сыграла главную женскую роль — Катю. Образ получился ярким и запоминающимся, а сама актриса окончательно закрепила за собой статус сильной драматической исполнительницы. После успеха «Высоты» режиссеры все чаще доверяли ей сложные и многогранные роли. Именно в этот период Макарова снялась в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Девчата» и «Преступление и наказание».
Почему Инна Макарова не пришла на премьеру фильма «Девчата»В фильме «Девчата» героиня Инны Макаровой Надежда встречается с гораздо более взрослым мужчиной — пилоправом Ксан Ксанычем. По сюжету Анфиса постоянно подшучивает над Надей, уверяя, что настоящей любви в этих отношениях нет, а девушка лишь боится остаться одинокой.
Однако первоначальный сценарий завершался иначе. Героиня Макаровой все же принимала решение расстаться с человеком, которого никогда не любила. Именно этот эпизод особенно нравился актрисе. Когда режиссер Юрий Чулюкин исключил сцену из окончательной версии фильма, Инна Макарова восприняла такое решение крайне болезненно. По мнению Чулюкина, столь серьезный финал плохо сочетался с легкой комедийной атмосферой картины.
Сама же актриса сочла этот поступок настоящим профессиональным предательством. Настолько сильным оказалось ее разочарование, что на премьерный показ фильма она не пришла.
Последние годы творческой деятельностиВ 1990-е годы Инна Макарова постепенно отошла от активных съемок и сосредоточилась на концертной деятельности. За всю карьеру она сыграла в 57 фильмах.
«Мне как-то в поздравительной телеграмме Владимир Путин написал: "Вы можете гордиться коллекцией своих ролей". Наверное, их и правда получилась целая коллекция, но есть роли, которые особо дороги. Например, картина "Женщины". Хотя режиссер был не очень опытный, но это был очень русский материал, снимали на Волге, роскошная натура», — говорила артистка.
Фильмография Инны Макаровой
- 1948 — «Молодая гвардия»;
- 1957 — «Высота»;
- 1958 — «Дорогой мой человек»;
- 1961 — «Девчата»;
- 1964 — «Женитьба Бальзаминова»;
- 1970 — «Вас вызывает Таймыр»;
- 1986 — «Лермонтов»;
- 2006 — «Капитанские дети»;
- 2006 — «Пушкин. Последняя дуэль»;
- 2007 — «Одна любовь души моей»;
- 2016 — «Тайна Снежной королевы»;
- 2018 — «Красная Шапоча. Онлайн».
Личная жизнь Инны Макаровой
Сергей Бондарчук
Со своим первым супругом, народным артистом СССР Сергеем Бондарчуком, Инна Макарова познакомилась во время работы над фильмом «Молодая гвардия». В тот период будущий режиссер только вернулся с фронта и продолжал обучение на третьем курсе ВГИКа.
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Роман между ними начался уже после окончания института. Сначала Макарова не воспринимала ухаживания Бондарчука всерьез, однако его настойчивость изменила ситуацию. В итоге она согласилась выйти за него замуж.
Перед свадьбой Сергей Бондарчук написал большое письмо матери своей избранницы, попросив благословения на брак. Однако Анна Герман выбор дочери не поддержала.
После свадьбы молодожены столкнулись с бытовыми трудностями. Собственного жилья у них не было, поэтому супругам пришлось снимать угол в сыром подвале, где водились крысы. Позже семье предоставили квартиру, а вскоре родилась дочь Наталья.
В общей сложности супруги прожили вместе 12 лет, причем за это время дважды оформляли развод. Первый развод носил формальный характер. После рождения внебрачного сына Сергея Бондарчука от Евгении Белоусовой актеру требовалось официально зарегистрировать отношения с матерью ребенка, чтобы признать отцовство.
По действовавшим тогда правилам для этого необходимо было расторгнуть брак с Инной Макаровой. Позже супруги снова расписались, однако их семейная жизнь уже не смогла стать прежней.
К тому времени Инна Макарова находилась на вершине популярности, а Сергей Бондарчук получил звание народного артиста СССР. Вокруг режиссера всегда было много поклонниц. Сама актриса никогда не отличалась ревнивым характером, однако однажды узнала о романе мужа с Ириной Скобцевой.
Когда сомнений в измене уже не осталось, Макарова приняла окончательное решение развестись.
«Расстались почему? Так сложились обстоятельства. И творчество. Оно оказалось важнее. Я снималась в Болгарии: частые отъезды, он — мужик, в полном смысле этого слова. А актрисы мимо мужика, режиссера, у которого жена в частых разъездах, стороной не пройдут… Я узнала о его плотских вольностях и в одну секунду приняла решение расстаться», — говорила актриса.Позже Инна Макарова рассказывала, что после ее решения Сергей Бондарчук не смог сдержать слез. Несмотря на расставание, она признавалась, что между ними до конца жизни сохранялась особая духовная связь.
«Трудное ли у меня было счастье с Бондарчуком? Нет, что вы! Наоборот. Наверное, трудно было бы, если бы я была взрослой. Я же была ребенком. Я его звала “папка”. А он относился ко мне, как к своей драгоценности. Помню, морозно было, Сергей меня в пальто свое закутает и на руках несет до трамвая. У меня не было с ним трудного счастья», — вспоминала артистка.
Михаил Перельман
После развода с Сергеем Бондарчуком Инна Макарова на протяжении 12 лет полностью посвятила себя профессии и практически не думала о личной жизни. Незадолго до начала съемок фильма «Девчата» актрису экстренно госпитализировали с острым приступом. Во время обследования врачи диагностировали у нее почечнокаменную болезнь.
Операцию выполнил выдающийся хирург, профессор, доктор медицинских наук и академик Российской академии медицинских наук Михаил Перельман. Благодаря его мастерству артистке удалось сохранить жизнь и здоровье. Спустя некоторое время между врачом и пациенткой завязались отношения, а затем Михаил Перельман сделал Инне Макаровой предложение руки и сердца.
«Я стала искать хорошего врача по легочным заболеваниям. Мне посоветовали Михаила Перельмана. Так мы с Мишей и встретились», — рассказывала Инна Макарова.Инна Макарова и Михаил Перельман прожили вместе почти 40 лет. Их союз продолжался вплоть до смерти знаменитого профессора в 2013 году. При этом официально свои отношения пара так и не зарегистрировала. Более того, Михаил Перельман состоял в законном браке со своей коллегой Татьяной.
По словам близких, отношения с профессором заметно повлияли на характер актрисы. Инна Владимировна стала более спокойной, отказалась от прежних капризов, ради любимого человека приучила себя рано вставать и с удовольствием занималась приготовлением еды.
Вместе с тем Макарова признавалась, что их союз сложно назвать романтичным. Большую часть времени оба посвящали профессии и работе. Лишь после смерти Михаила Перельмана актриса поняла, насколько важное место он занимал в ее судьбе. Она признавалась, что после его ухода жизнь уже никогда не стала прежней.
Потеря любимого человека тяжело сказалась на ее эмоциональном состоянии. Инна Владимировна практически перестала выходить в свет и поддерживала общение только с самыми близкими людьми.
Болезнь Инны Макаровой и причина смертиВ конце 2016 года дочь актрисы Наталья Бондарчук рассказала, что Инна Макарова начала стремительно терять память. С возрастом артистка все сильнее утрачивала связь с реальностью. Позже она стала рассказывать, что видит умерших родственников, чем всерьез встревожила свою семью. По словам родных, первые признаки ухудшения здоровья появились еще в 2013 году — вскоре после смерти Михаила Перельмана.
4 марта 2020 года Инну Макарову в тяжелом состоянии доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Спустя несколько недель, 25 марта 2020 года, народная артистка СССР скончалась на 94-м году жизни.
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Родственники не стали раскрывать точную причину смерти. Известно лишь, что Инна Владимировна страдала астмой. Позже дочь актрисы Наталья Бондарчук рассказала, что в последние месяцы жизни мать буквально «сохла на глазах», а ее внутренние органы постепенно переставали функционировать.
Сначала родственники планировали похоронить Инну Макарову на Новодевичьем кладбище. Однако из-за ограничений, введенных во время пандемии COVID-19, администрация кладбища разрешала проводить только кремацию. Такой вариант семья решила не рассматривать, поскольку сама актриса считала себя православной, и кремация не соответствовала ее взглядам. В результате Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище.