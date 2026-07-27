27 июля 2026, 11:52

Инна Макарова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Инна Владимировна Макарова — советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени. За годы творческой деятельности она сыграла более чем в 50 фильмах, среди которых «Молодая гвардия», «Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Женщины». Первым супругом актрисы стал знаменитый режиссер и актер Сергей Бондарчук, в браке с которым родилась дочь — актриса и режиссер Наталья Бондарчук. 28 июля артистка могла бы отметить день рождения, однако 25 марта 2020 года ее не стало. Подробнее о творческом пути и личной жизни Инны Макаровой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Инны Макаровой: детство и юность Первые роли и всесоюзная известность Карьера Инны Макаровой в кино Почему Инна Макарова не пришла на премьеру фильма «Девчата» Последние годы творческой деятельности Фильмография Инны Макаровой Личная жизнь Инны Макаровой Болезнь Инны Макаровой и причина смерти

Биография Инны Макаровой: детство и юность

Инна Макарова (фото: РИА Новости / Кадр из фильма «Они не пройдут»)

«Когда началась война, я уже была артисткой художественной самодеятельности, и мы начали выступать в госпиталях перед ранеными. Уже не помню, кто меня надоумил поступать во ВГИК. Мама моя часто летала на фронт, в командировки, вот я в ее отсутствие и поехала поступать на артистку. Сегодня это даже немыслимо представить: страна охвачена войной, а на артистов продолжают учить», — вспоминала Макарова.

Первые роли и всесоюзная известность

«Не для слабонервных»: Волочкова показала фигуру в кружевном белье и чулках

«Кружилась ли у меня голова, когда я в 22 года стала лауреатом Сталинской премии? Это не про меня, я — сибирячка! Я в семь лет с медведем в лесу тет-а-тет общалась. Поэтому я закаленная с детства была, совсем не рафинадный ребенок», — рассказывала актриса.

Карьера Инны Макаровой в кино

Инна Макарова (фото: кадр из фильма «Высота»)

Почему Инна Макарова не пришла на премьеру фильма «Девчата»

Инна Макарова (фото: кадр из фильма «Дело Румянцева»)

Последние годы творческой деятельности

«Мне как-то в поздравительной телеграмме Владимир Путин написал: "Вы можете гордиться коллекцией своих ролей". Наверное, их и правда получилась целая коллекция, но есть роли, которые особо дороги. Например, картина "Женщины". Хотя режиссер был не очень опытный, но это был очень русский материал, снимали на Волге, роскошная натура», — говорила артистка.

Фильмография Инны Макаровой

1948 — «Молодая гвардия»;

1957 — «Высота»;

1958 — «Дорогой мой человек»;

1961 — «Девчата»;

1964 — «Женитьба Бальзаминова»;

1970 — «Вас вызывает Таймыр»;

1986 — «Лермонтов»;

2006 — «Капитанские дети»;

2006 — «Пушкин. Последняя дуэль»;

2007 — «Одна любовь души моей»;

2016 — «Тайна Снежной королевы»;

2018 — «Красная Шапоча. Онлайн».

Личная жизнь Инны Макаровой

Сергей Бондарчук

«Проживаю один из лучших моментов»: Галустян показал отдых с Лилией Киосе — фото

Наталья Бондарчук с сыном Ваней (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Инна Макарова (фото: кадр из фильма «Высота»)

«Расстались почему? Так сложились обстоятельства. И творчество. Оно оказалось важнее. Я снималась в Болгарии: частые отъезды, он — мужик, в полном смысле этого слова. А актрисы мимо мужика, режиссера, у которого жена в частых разъездах, стороной не пройдут… Я узнала о его плотских вольностях и в одну секунду приняла решение расстаться», — говорила актриса.

«Трудное ли у меня было счастье с Бондарчуком? Нет, что вы! Наоборот. Наверное, трудно было бы, если бы я была взрослой. Я же была ребенком. Я его звала “папка”. А он относился ко мне, как к своей драгоценности. Помню, морозно было, Сергей меня в пальто свое закутает и на руках несет до трамвая. У меня не было с ним трудного счастья», — вспоминала артистка.

Михаил Перельман

Инна Макарова (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Я стала искать хорошего врача по легочным заболеваниям. Мне посоветовали Михаила Перельмана. Так мы с Мишей и встретились», — рассказывала Инна Макарова.

Инна Макарова (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Болезнь Инны Макаровой и причина смерти