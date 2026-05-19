Слухи о романе с Гуськовым, зависть Спиваковского и дети от «таксиста»: с кем обрела счастье звезда «Мусорщика» Олеся Судзиловская?
Актрисе, известной зрителям по ярким ролям в картинах «Остановка по требованию», «Мусорщик», «Орлова и Александров» и десяткам других работ в кино и театре, Олесе Судзиловской 20 мая исполняется 52 года. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь от девочки из Зеленограда, которую в 14 лет впервые позвали на пробы, до статуса одной из самых элегантных и востребованных звезд. Её карьера была насыщена не только триумфами, но и бурными романами, громкими слухами и обретением настоящего женского счастья в браке с мужчиной, которого она по ошибке приняла за таксиста. Подробности — в материале «Радио 1».
Из художественной гимнастки в актрисыОлеся Судзиловская родилась 20 мая 1974 года в городе Зеленограде. Ее мама — химик, а отец — инженер. С четырех лет юная Леся профессионально занималась художественной гимнастикой. Спорту актриса посвятила 12 лет. Судзиловская считает, что именно благодаря гимнастике у нее сложилось отношение ко многим вещам. В профессиональном спорте царит дух стремления к достижениям наивысших результатов, и ты обязан быть лучшим среди всех. По работам актрисы видно, что этого принципа она придерживается до сих пор.
Но знаменитой гимнасткой она не стала, судьба распорядилась иначе. Однажды в школу, где училась Леся, пришли люди, которые искали подростков для участия в фильме «Посредник». Судзиловскую заметили сразу и предложили ей пройти пробы. Так, по воле случая, она получила свою первую главную роль в кино. После этого у Олеси появилась мечта связать свою жизнь с актерским мастерством. В начале 90-х девушка переехала в Москву и сразу поступила в МХАТ.
В 1997 году Судзиловская пришла работать в Театр имени Владимира Маяковского. Зрители полюбили её по ролям в спектаклях «Карамазовы» и «Как вам это полюбится». Однако настоящая всенародная слава настигла её после выхода сериалов «Остановка по требованию» и «Мусорщик», где её партнёром стал Алексей Гуськов.
Роль столичной «журналистки» вызвала у зрителей столько эмоций, что в прессе тут же поползли слухи об их романе — настолько убедительной была «химия» между героями. Позже эти догадки опровергли, объяснив магнетизм профессиональной игрой и тем, что сама Олеся на тот момент была глубоко влюблена. Вершиной творческой биографии актрисы стала работа над биографическим фильмом «Орлова и Александров», где она мастерски перевоплотилась в легендарную советскую актрису Любовь Орлову.
Романы с известными мужчинами
Первый раз влюбилась Олеся Судзиловская в 18 лет. О своем избраннике она ничего не рассказывает. Известно то, что эти отношения не смогли выдержать испытания повседневной жизнью и постоянными конфликтами, что в конечном итоге привело к расставанию.
Позднее, в жизни актрисы появится Даниил Спиваковский. Роман с талантливым актером был очень ярким и многообещающим. Возлюбленные буквально понимали друг друга с полуслова. Все разрушила работа. Плотный график актрисы не давал возможности часто видеться, да к тому же со стороны партнера появилась зависть. В то время Даниил Спиваковский фактически не был востребован как актер. Олеся Судзиловская очень тяжело переживала расставание с Даниилом. Для стабилизации эмоционального состояния актрисе даже пришлось работать с психологом.
Был в жизни актрисы и роман, полностью окутанный тайной, с одним из самых богатых людей России — Сулейманом Керимовым. Но и эти отношения продлились не долго.
Нашла счастье с «таксистом»
Однажды коллега по цеху Гоша Куценко попросил своего друга забрать Олесю из аэропорта в Красноярске. Мужчина решил пошутить и, взяв старую «Волгу», прикинулся таксистом. Во время поездки Судзиловская была буквально очарована мужчиной и даже предложила ему поработать в Москве. Актриса была сильно удивлена последующему перевоплощению таксиста. Привлекательным водителем такси оказался успешный бизнесмен Сергей Дзебаня.
Отношения у пары развивались очень стремительно. Они быстро съехались, а в 2009 году поженились. Сейчас у Олеси и Сергея двое детей: Артем и Майкл. Актриса не скрывает, что счастлива в браке. Муж дает возможность ей уделять время профессии и не задумываться о материальном благополучии.
Жизнь Олеси Судзиловской сегодня
Сегодня Олеся Судзиловская чувствует себя уверенно как в профессии, так и в семье. Она продолжает активно сниматься и радовать поклонников.
В 2026 году у актрисы запланировано сразу несколько громких премьер. Зрители смогут увидеть её в комедии «Профессиональный сосед», комедии «За любовь» и драме «Фейерверки днем».
Сейчас Олеся живёт в гармонии, балансируя между съемочной площадкой и воспитанием подрастающих сыновей. О своей внешности Судзиловская отзывается с присущим ей прагматизмом, не скрывая, что её внешность — результат регулярного ухода, здорового образа жизни и самодисциплины. Актриса считает это одним из разумных инструментов в борьбе за молодость.