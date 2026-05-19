Трагически потерял отца и слухи о романах на стороне: что известно о жизни звезды сериала «Граница. Таёжный роман» Алексея Гуськова и где он сейчас?
Алексей Геннадьевич Гуськов — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, сценарист, продюсер и народный артист России. За десятилетия работы он создал десятки ярких образов — от криминальных авторитетов и офицеров до интеллектуалов и исторических персонажей. Особую популярность артисту принесла роль капитана Никиты Голощёкина в сериале «Граница. Таёжный роман», за которую он получил Государственную премию Российской Федерации. 20 мая актеру исполняется 68 лет. О детстве, карьере, личной жизни и взглядах Алексея Гуськова — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Гуськова: детство и трагедия в семьеАлексей Гуськов появился на свет 20 мая 1958 года в польском городе Бжеге. Его отец служил военным летчиком, поэтому первые годы жизни будущий актер провел вместе с родителями в Польше. Когда мальчику исполнилось шесть лет, семья перебралась в Киев.
Однако вскоре в доме произошла трагедия. Отец Алексея погиб во время полета: в двигатель самолета попала металлическая стружка. Позднее актер вспоминал, что летчики до последнего пытаются увести машину и редко покидают кабину ради собственного спасения.
«Если бы пошли в хвост, то могли бы выжить. Но они вытягивают машину. Лет в 11-12 я нашел телеграмму похоронную, и там была опечатка: "Ваш сын муж отец тргически погиб", — и вот это "трг" так меня обидело. Прошло уже время, но я так плакал…», — вспоминал он.После смерти мужа мать взяла на себя все заботы о семье. Алексей старался не доставлять ей лишних проблем: хорошо учился, занимался спортом, увлекался футболом, греблей и тяжелой атлетикой.
Как Алексей Гуськов пришел в актерскую профессиюО сцене Алексей впервые задумался в девятом классе. Учительница математики заметила, что у юноши выразительная внешность и хорошие данные для театрального вуза. Однако мать настояла на том, чтобы сын сначала получил «настоящую» профессию.
После школы Гуськов поступил в Московский государственный технический университет имени Баумана. Но инженерное дело не стало делом его жизни. Практически все свободное время студент проводил в театральной студии. Через четыре года Алексей окончательно понял, что хочет связать судьбу с искусством, и перевелся в Школу-студию МХАТ.
Театр и первые роли в киноЗа годы творческой деятельности Алексей Гуськов успел поработать в нескольких театрах. В разные периоды он выходил на сцену Театра имени Пушкина, а позже вошел в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.
Широкий зритель узнал артиста прежде всего по киноработам. Дебют на экране состоялся в картине «Личное дело судьи Ивановой», где Гуськов сыграл соседа главной героини. Настоящую узнаваемость ему принес фильм «Волкодав», в котором актер воплотил образ бандита.
Лолита призналась в новой вредной привычке
После этого режиссеры начали активно приглашать Гуськова на отрицательные роли. Однако артист быстро доказал, что способен играть не только антагонистов.
«Классик», «Мусорщик» и «Граница»: главные роли Алексея ГуськоваОдной из важнейших работ в карьере Алексея Гуськова стал фильм «Классик». Его герой — талантливый игрок в бильярд Юрий — оказался сложным и многогранным персонажем, которого нельзя назвать однозначным злодеем.
Затем актер появился в сериале «Простые истины», где сыграл психолога, а позже вновь обратился к жесткому амплуа в многосерийной драме Александра Митты «Граница. Таёжный роман». Именно роль капитана Никиты Голощёкина многие зрители до сих пор считают вершиной его актерской биографии. При этом Гуськов не только сыграл одного из центральных персонажей, но и выступил продюсером проекта.
Позднее артист рассказывал, что занимается продюсированием с начала 1990-х годов. Он участвовал в создании первого российского сериала для вертикального показа, выпускал фильм «Мусорщик», а также помогал Кириллу Серебренникову с дебютной картиной «Рагин», которая получила награду на фестивале в Карловых Варах.
Европейское кино и международный успехВ фильмографии Алексея Гуськова постепенно появились крупные проекты разных жанров. Он снялся в «Турецком гамбите», «Охоте на изюбря», «Стритрейсерах» и драме «Отец». Настоящим поворотом для актера стал 2008 год. Тогда студия Люка Бессона предложила ему роль в международном проекте «Концерт». После этой работы Гуськов начал активно сниматься за рубежом.
Одним из самых необычных образов в его карьере стала роль Папы Римского Иоанна Павла II в фильме «Святой человек». Позднее актер с иронией рассказывал, что после выхода картины таксисты в разных странах узнавали его как «русского папу римского» и просили сделать совместное фото.
Продюсерская и сценарная работаОтдельное место в творческой биографии Гуськова занимает проект «Вечная жизнь Александра Христофорова». В этой картине он объединил сразу несколько профессий — выступил продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли.
Позже актер появился в фильмах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Союз спасения», а также в сериалах «Золотое дно», «Актрисы» и «Противостояние».
Личная жизнь Алексея ГуськоваПервой супругой актера стала девушка по имени Татьяна, с которой он познакомился еще в студенческие годы. В браке родилась дочь Наталья. Однако отношения быстро разрушились. Позднее Гуськов признавался, что тогда ему мешали молодость, вспыльчивость и постоянные бытовые конфликты. Актер отмечал, что многие ранние браки распадаются именно из-за неумения людей договариваться друг с другом.
«На тот момент у меня бушевало самолюбие. Постоянные ссоры из-за всякой мелочи. К примеру, кто-то не мог спать с открытой форточкой, а кто-то — наоборот. Если честно, в мире предостаточное количество других пар, отношения которых разрушились из-за подобных нюансов. Лично я очень рад, что мои дети начали создавать свои семьи уже в зрелом возрасте, подходя к этому вопросу со всей ответственностью. В ранних браках нет ничего хорошего, я считаю», — заключил Гуськов.Судьбоносная встреча Алексея Гуськова и Лидии Вележевой произошла во время репетиций антрепризного спектакля. Позднее актриса рассказывала, что сразу почувствовала: именно за этого человека она выйдет замуж. Любопытно, что еще до знакомства они жили в Киеве буквально на соседних улицах, но встретились только в Москве.
В 1988 году актеры поженились. Через год у них родился сын Владимир. Позднее в семье появился и второй сын — Дмитрий.
Первые годы семейной жизни оказались непростыми. Супруги жили сначала в общежитии, затем в коммунальной квартире. В 1990-е годы работы почти не было, поэтому Алексей брался за любой заработок.
«Дальше 90-е годы. Съемок не было. Но Леша никакой работы не боялся. Он понимал, что надо кормить семью, и брался за любой заработок. Например, таксовал, совершенно не стесняясь того, что артист. А кто-то лежал на диване и ждал, когда к нему "придет" роль Гамлета. Продюсирование — это тоже история в каком-то смысле про зарабатывание денег», — признавалась актриса.Лидия Вележева не раз подчеркивала, что именно упорство и ответственность мужа помогли семье пережить сложный период.
С ростом популярности вокруг Алексея Гуськова начали появляться слухи о романах с коллегами. Особенно активно обсуждали его отношения с Олесей Судзиловской после фильма «Мусорщик». Однако Лидия Вележева всегда спокойно реагировала на подобные разговоры и утверждала, что полностью доверяет супругу.
Сейчас Алексей Гуськов и Лидия Вележева считаются одной из самых крепких пар российского кинематографа. Они вместе уже более 37 лет, вырастили двоих сыновей и стали бабушкой и дедушкой.
Алексей Гуськов сейчасСегодня Алексей Геннадьевич по-прежнему остается одним из самых востребованных актеров российского кино и театра. В 2026 году вышло сразу несколько проектов с его участием. В приключенческой картине «Левша» артист сыграл руководителя полицейского департамента, а в сериале «Градов-3» вновь появился в образе влиятельного бизнесмена старой закалки.
«Не может забыть»: Арая Чобаняна застали за поцелуями с «копией» Ирины Пинчук
Весной состоялась премьера исторического проекта «Новороссия. Потемкин». На съемочной площадке Гуськов работал вместе с Иваном Колесниковым и Анной Ковальчук. Создатели сериала отдельно отмечали внимание к историческим костюмам и деталям эпохи, которые помогали глубже раскрывать характеры героев.