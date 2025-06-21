«Орала и плакала навзрыд»: Театр привел к звездной роли, а откровенная сцена — к нервному срыву. Татьяне Бабенковой — 34 года
Сегодня, 21 июня, свой день 34-й день рождения отмечает российская актриса театра и кино Татьяна Бабенкова. Она приобрела широкую известность после съёмок в сериале «Полицейский с Рублёвки», где сыграла роль Алёны, и с тех пор является довольно востребованной актрисой. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Начало творческого пути
Татьяна Бабенкова родилась 21 июня 1991 года в Воронеже. Она с детства мечтала о сцене, училась в музыкальной школе, занималась вокалом и игрой на фортепиано. После окончания 10 класса Татьяне довелось выступать на празднике в университете, где училась ее старшая сестра. Тогда её заметил ректор и предложил стать студенткой экономического факультета без экзаменов. Она с удовольствием согласилась, окончила экстерном 11 класс и приступила к обучению в ВУЗе.
Несмотря на успехи в экономике, Татьяна тяготела к искусству. Через год артистка успешно сдала экзамены в Воронежскую академию искусств и с нуля начала осваивать актёрское мастерство. Стоит отметить невероятную работоспособность Бабенковой, так как по прошествию нескольких лет она с отличием окончила ВУЗ, а также получила красный диплом актрисы. В 2013 году после окончания академии она сразу вошла в труппу Воронежского камерного театра, начав свой путь к известности.
Работа в кино
Татьяна Бабенкова мечтала о кино с первых дней работы в театре. В свободные от спектаклей дни она ездила в Москву, разносила свои фотографии по агентствам и ходила на кастинги. В отличие от многих начинающих актёров, она не соглашалась на любые роли – если сценарий казался ей слабым или персонаж – безликим, Бабенкова отказывалась, даже если предложение было заманчивым.
Её дебют в кино состоялся в 2014 году в драме «Чужое гнездо», но настоящий прорыв случился годом позже. В 2015 году воронежская труппа привезла в Москву спектакль «14 красных избушек», где Татьяна играла заметную роль. Её игру оценили не только зрители, но и кастинг-директоры. Вскоре её пригласили на пробы в новый комедийный сериал – «Полицейский с Рублёвки».
Алёна, героиня Бабенковой в «Полицейском с Рублёвки», мгновенно полюбилась зрителям. Яркая, харизматичная, с фирменной ироничной улыбкой – после премьеры сериала Татьяна проснулась знаменитой.
Сейчас в фильмографии актрисы более 15 ролей, в том числе в картинах «Вольная грамота», «Один день лета», «Большие надежды», «Дракулов», «Тень. Взять Гордея», «Доктор Вера», где Татьяна Бабенкова сыграла главные роли.
Личная жизнь
Татьяна предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но в 2023 году актриса поделилась с публикой свадебным фото и сообщила о замужестве.
«Он — лучший мужчина на планете Земля», — написала она в социальной сети.
Её супруг — не публичное лицо, и пара старается избегать излишнего внимания прессы, поэтому имя избранника Бабенковой неизвестно.
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Первая откровенная сцена и нервный срыв
Татьяна Бабенкова всегда стремилась выходить за рамки привычных амплуа, но один из таких экспериментов обернулся для неё серьёзным испытанием. В историческом сериале «Вольная грамота» её героиня должна была появиться в откровенной сцене в бане — вылезти обнажённой из бочки. Актриса согласилась, решив, что готова к такому шагу в профессии, но в процессе съёмок столкнулась с неожиданно сильными эмоциями.
«Я понимала, что в сцене в бане мы действительно должны быть обнаженными. Помню, в этой бане было жутко холодно, туда нагнали дыма, мы все разделись, и я сразу села в бочку... Думала: сейчас вылезу, сяду на полок, меня побьют вениками – и всё закончится», — поделилась Татьяна с журналистами «7Дней».
Несмотря на то, что на площадке присутствовали только режиссёр и оператор, Бабенкова почувствовала глубокий дискомфорт, когда начали пересматривать дубли.
«Я стала кричать: "Отключите плейбэк, не должен никто ничего смотреть! Вы что? Вы сошли с ума!" Я чувствовала, что сейчас разревусь. Так мы полностью и не досняли эту сцену», — вспоминала Бабенкова.
В какой-то момент напряжение стало невыносимым — она предложила снимать сцену без неё, быстро оделась и ушла в ближайший лес. Там актриса расплакалась, не в силах сдержать нахлынувшие чувства.
«Орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то мерзости, пакости всего этого», — продолжала актриса.
После сложного опыта на съемках «Вольной грамоты» Татьяна Бабенкова пересмотрела свое отношение к работе. Интересно, что спорный эпизод с обнаженной сценой в итоге так и не вошел в финальную версию фильма. Со временем актриса кардинально изменила свою позицию. Этот новый подход она подтвердила на практике, решившись на смелую фотосессию для мужского глянца.
Актриса сейчас
В ноябре 2024 года актриса приняла решение о прекращении сотрудничества с Камерным театром в Воронеже и переехала в столицу, где сейчас сотрудничает с Московским театром «Современник». Также Бабенкова продолжает сниматься в кино. В 2025 году в производстве находятся картины «Луна и мир», «Любить без памяти», «(Не)искусственный интеллект» и «Хрупкое».