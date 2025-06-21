21 июня 2025, 12:12

Татьяна Бабенкова (Фото: Instagram* @tanyababenkova)

Сегодня, 21 июня, свой день 34-й день рождения отмечает российская актриса театра и кино Татьяна Бабенкова. Она приобрела широкую известность после съёмок в сериале «Полицейский с Рублёвки», где сыграла роль Алёны, и с тех пор является довольно востребованной актрисой. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало творческого пути Работа в кино Личная жизнь Первая откровенная сцена и нервный срыв Актриса сейчас



Начало творческого пути

Татьяна Бабенкова (Фото: Instagram* @tanyababenkova)



Работа в кино

Татьяна Бабенкова (Фото: Instagram* @tanyababenkova)



Личная жизнь

Татьяна Бабенкова (Фото: Instagram* @tanyababenkova)



«Он — лучший мужчина на планете Земля», — написала она в социальной сети.

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Первая откровенная сцена и нервный срыв

Татьяна Бабенкова (Фото: Instagram* @tanyababenkova)



«Я понимала, что в сцене в бане мы действительно должны быть обнаженными. Помню, в этой бане было жутко холодно, туда нагнали дыма, мы все разделись, и я сразу села в бочку... Думала: сейчас вылезу, сяду на полок, меня побьют вениками – и всё закончится», — поделилась Татьяна с журналистами «7Дней».

«Я стала кричать: "Отключите плейбэк, не должен никто ничего смотреть! Вы что? Вы сошли с ума!" Я чувствовала, что сейчас разревусь. Так мы полностью и не досняли эту сцену», — вспоминала Бабенкова.

«Орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то мерзости, пакости всего этого», — продолжала актриса.

Актриса сейчас